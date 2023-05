Hier finden sie Fachwissen und die neuesten Innovationen um das Thema Robotik. Industrie Roboter wie Knickarmroboter oder Scara Roboter, bionische Roboter, Montage Roboter, Serviceroboter und die kollaborativen Cobots mit ihrer sehr einfachen Programmierung werden ebenso vorgestellt wie Robotergreifer aller Art mit End of Arm Tooling-Lösungen für Handling und Montage in der Industrie 4.0 Fabrik. Damit machen Sie Ihre Fertigung smarter.



Nachfolgend präsentieren wir die neuesten Entwicklungen an Industrierobotern inklusive kollaborativer Robotik. Mitsubishi Electric, Yaskawa, Kuka, Fanuc, ABB sind klassische Roboter Hersteller, Low Cost Achsen und Robot Einheiten gibt es beispielsweise von Igus, während Gimatic oder Schunk Greifer dazu liefern. Sie alle helfen mit ihren Industrierobotern, die Vision der Industrie 4.0 wahr werden zu lassen.

Die smarte Roboterhand von Camozzi Automation ist ein flexibler, effizienter, ergonomischer und intelligenter Greifer. Die Sensorik des Greifers erkennt Gewicht und Größe von Produkten und kann ihre Entfernung abschätzen. Mit einem integrierten Sensorsystems erfasst der Greifer Informationen und kann der Situation entsprechend reagieren. Einfach installierbar ist er mühelos mit den gängigsten Kommunikationsprotokollen an Cobots anschließbar.

Die Schnelllebigkeit der Märkte ist mit konventioneller Technik nicht mehr zu bewältigen. Weiss Robotics bietet mit Griplink eine Technologie, die Anwendern die Integration von servoelektrischen Greifern erleichtert. Außerdem hat der Hersteller sein Angebot um servoelektrische Greifer als zukunftsfähige Produkte für viele Anwendungen erweitert. „Ein sich stetig änderndes Produkt kann nur mit adaptierbaren Greifern und Tools bearbeitet werden“, sagt Dr. Karsten Weiß.

Mit dem Präzisions-Planetengetriebe der Schaeffler PSC-Baureihe für Industrieroboter haben Konstruktuere im Vergleich zum Marktstandard durch ein um Faktor zehn geringeres Verdrehspiel und eine um Faktor drei verlängerte Gebrauchsdauer. Eine Verschleißkompensation hält das extrem kleine Verdrehspiel des Getriebes konstant. Derartig große Entwicklungssprünge sind sehr selten und eine Chance für die Industrierobotik, bisherige Grenzen zu überwinden.

Die RT-Präzisionswellgetriebe von Schaeffler wurden für besonders dynamische und anspruchsvolle Anwendungen mit einem hohen Drehmomentniveau konzipiert. Als Option gibt es die Wellgetriebe mit einer vollintegrierten Drehmomentsensorik. Ohne zusätzlichen Bauraum und Steifigkeitsverlust der gesamten Mechanik liefert diese hochgenaue Drehmomentsignale. Bisher fehlte dem Markt eine serientaugliche und langlebige Sensorlösung. Mit dem sensorisierten Wellgetriebe RT wird diese Lücke geschlossen.

Die Lager-Technik in Gelenkarmen von Leichtbaurobotern nutzt üblicherweise Kreuzrollenlager. Doch das Design solcher Lager ist hinsichtlich ihrer Kippsteifigkeit bereits an seine Grenzen gestoßen. Um diesbezüglich signifikante Fortschritte zu erzielen, bedurfte es eines neuen Entwicklungsansatzes. Diesen haben Schaeffler-Ingenieure mit der Nadelrolle als vielversprechende Alternative erwogen und schließlich das zweireihige Schrägnadellager XZU entwickelt.

Die Welt der Roboter entwickelt sich ständig weiter und bietet eine Vielzahl von Roboterarten, die je nach ihrem Anwendungsbereich und ihren Funktionen kategorisiert werden können.

, auch bekannt als kollaborative Roboter, sind Roboter, die in der Lage sind, mit Menschen zusammenzuarbeiten. Industrieroboter werden in der Fertigungsindustrie eingesetzt, um repetitive Aufgaben wie Montage, Schweißen und Verpackung zu automatisieren. Sie sind nach wie vor weit verbreitet und automatisieren Produktionsprozesse in den Fabriken.

Mobile Roboter , darunter autonome Fahrzeuge und Drohnen, revolutionieren den Transport und die Logistikindustrie.

Service Roboter gewinnen an Bedeutung arbeiten im direkten Kontakt mit den Menschen und unterstüzen sie in Bereichen wie Haushalt, Gesundheitswesen, Pflege oder Gastgewerbe.

sind ein Teilbereich der Servicerobotik. Zu ihnen zählen Rasenmähroboter, Fensterputzroboter oder Staubsaugroboter. Sozialroboter sind menschlich aussehende Roboter, die in der Kommunikation, Unterhaltung und Therapie eingesetzt werdenund soziale Interaktionen ermöglichen.

Humanoide Roboter weisen menschenähnliche Merkmale und Bewegungsfähigkeiten auf.

Informieren Sie sich nun über neue Roboter Innovationen auf dem Markt:

Cobot | Ihr neuer Kollege

Willkommen in der Zukunft der Zusammenarbeit: Der Einzug von Cobot bzw. kollaborativem Roboter in die Fertigungshallen ist im vollen Gange. Diese revolutionäre Robotik-Technologie arbeitet Hand in Hand mit Menschen und optimiert Arbeitsprozesse. Entdecken Sie die spannende Welt der Cobots und ihre vielfältigen Anwendungen in Industrie und Alltag.

Jeder Roboter besteht aus einzelnen Bauteilen und Systemen, die wiederum in drei Basiskomponenten integriert sind: Dem Manipulator: Das ist der Roboterkörper, einem Bedienelement und der Robotersteuerung. Weiter runter gliedert sich der Roboter in das Robotergestell, das Karussell, die Schwinge, den Roboterarm und die Roboterhand.

Alle Komponenten müssen spezifische Anforderungen erfüllen, um die Funktion und Sicherheit des Roboters zu gewährleisten. Entsprechend ihrer Umgebungsbedingungen müssen sie robust und langlebig sein; präzise, effizient und wiederholbar arbeiten; sie sollten leicht sein; die Sicherheitsstandards erfüllen; kompatibel mit anderen Komponenten und vernetzbar sein. Wir stellen Ihnen einige Roboter Komponenten vor:

Immer mehr Roboter halten Einzug in den stark wachsenden Markt der Automatisierung. Sie finden Einsatz in allen Bereichen der Fabrikautomation wie Verpackungstechnik, Fördertechnik, Dosiertechnik, Medizintechnik, Lebensmitteltechnik, Handling, Werkzeugmaschinen uvm. Die darin verbauten Antriebskomponenten müssen zuverlässig, prozesssicher, wirtschaftlich und dynamisch sein. Wir stellen Ihnen hier die Roboter Antrieb Neuentwicklungen vor.





Bei Leichtbaurobotern wird oft eine Hohlwellenkonstruktion zur Leitungsdurchführung im Innenraum gewünscht, damit keine außenliegenden Leitungen stören. Die Baureihe ROBA-servostop Cobot ist aufgrund ihres Aufbaus perfekt in diese Hohlwellenkonstruktionen integrierbar. Damit der Leichtbauroboter seinem Namen gerecht wird, müssen auch seine Komponenten leicht sein. Roboter nehmen für verschiedenen Arbeitsschritte oftmals wechselnde Positionen ein. Mit leichten Bremsen erzielen sie eine höhere Dynamik, weil sie schließlich auch diese mitbewegen müssen.

Roboter Greifer sind heutzutage unverzichtbare Hilfsmittel in der industriellen Fertigung. Ob in der Automobilbranche, der Elektronikindustrie oder im Maschinenbau, die Einsatzmöglichkeiten sind nahezu unbegrenzt. Dies liegt vor allem an der enormen Vielfalt an Greifertypen und -größen, die sich an jede Anwendung anpassen lassen. Lesen Sie mehr über die smarten Handling-Komponenten, die immer flexibler, effizienter, ergonomischer und intelligenter werden.





Wellgetriebe eignen sich für Anwendungen, die präzise in der Positionierung sind und eine hohe Wiederholgenauigkeit aufweisen. Die Schaeffler Gruppe stellt auf der Hannover Messe gleich drei neue Präzisionswellgetriebe vor: für Cobots, Industrieroboter und Torque-Applikationen. Der Baukasten für voll integrierte Tribo Wellgetriebe von Igus hat alles, was ein Cobot zur Beschleunigung der Low-Cost Automation braucht. Diese und weitere Neuheiten zu Wellgetrieben stellen wir Ihnen hier vor.

Zu den in Deutschland bekanntesten Roboter Herstellern zählen Dürr, Kuka, Yaskawa, Fanuc, ABB, Mitsubishi Electric, Igus.... Mit den Komponenten für Roboter beschäftigen sich hingegen viel mehr deutsche Unternehmen. Für folgende Unternehmen geben wir Ihnen einen detaillierten Einblick über das Portfolio:

Igus präsentiert den Serviceroboter Rebel. Nur ein Jahr nach seiner Erstvorstellung des Getriebebaukastens für Cobots verzeichnet Igus heute schon 20 Automatisierungsprojekte pro Woche. Dabei setzt Igus ganz auf seine Motion Plastics Expertise: Der Einsatz von Kunststoff macht den Roboter mit 8,2 kg zum leichtesten Serviceroboter mit Cobot-Funktion in seiner Klasse. Alle mechanischen Bauteile im Rebel sind von Igus entwickelt und gefertigt.

Eine Spezialität der Greifer Technik von Gimatic sind Greifersysteme für Roboter. Sie werden am Ende eines Roboterarms angebracht. Je nach Anwendung sind das beispielsweise Parallelgreifer, Backengreifer, Entnahmegreifer oder Winkelgreifer. In sogenannten End of Arm Tooling (EOAT) Lösungen werden Komponenten individuell für z. B. Pick-and-place-Anwendungen zusammengestellt. Neu ist auch ein Denso Greiferkit. Diese und weitere Innovationen stellen wir Ihnen nachfolgend vor:

Damit Roboterarme bei Stromausfall, nach dem Abschalten von Strom oder Not-Halt nicht unkontrolliert absinken oder abstürzen, halten die Sicherheitsbremsen von Mayr Antriebstechnik die Servoachsen zuverlässig und sicher in ihrer Position. Hierfür bietet das Unternehmen eine ganze Bandbreite bewährter Roboterbremsen. In der Roba-servostop Baureihe hat das Unternehmen schlanke, leichtbauende Federdruckbremsen für Servomotoren an die hohen Anforderungen der Robotik angepasst.

Die Zusammenführung von Robotik und CNC Technologie bringt Wettbewerbsvorteile für Maschinenbauer und OEMs. Mit der Integration vom Roboter in die Werkzeugmaschine lassen sich die Vorteile der Automation voll ausschöpfen. Mit der Entwicklung einer einheitlichen Programmierumgebung schafft Mitsubishi Electric eine direkte Robotersteuerung, mit der die Roboterprogrammierung über G-Codes im CNC-Bearbeitungszentrum erfolgen kann.

Industrieroboter werden heute vermehrt eingesetzt, um die Produktivität und Präzision in der Fertigung zu steigern. Zudem nehmen sie den Menschen lästige, repetitive Aufgaben ab. Cobots bzw. kollaborative, auch kollaborierende Roboter gehen hier noch einen Schritt weiter. Sie arbeiten mit dem Menschen tatsächlich zusammen. Der Beitrag gibt Einblicke in das kollaborative Roboter Know-how und Cobot Portfolio von Mitsubishi Electric.

Ob der traditionelle Industrieroboter aufgrund der hereinbrechenden Flut an Cobots bald nicht mehr benötigt wird beantwortet Mitsubishi Electric mit "Natürlich nein". Daher bietet der Automatisierer nach wie eine ganze Palette an Industrierobotern der Melfa Serie an, entwickelt diese weiter und stattet sie sogar mit Künstlicher Intelligenz aus. Nachfolgend finden Sie alles Wissenwerte zur Thematik und wir stellen Ihnen die neuesten Innovationen vor:

Mit Künstlicher Intelligenz (KI) ist auch man auch vorher schon schlau. Mitsubishi Electric setzt seine konzerneigene KI jetzt auch für Predictive Maintenance bei Maschinen, Anlagen und Robotern ein. Durch die Analyse in Echtzeit erfasster Betriebsparameter erreicht die Instandhaltung ein neues Niveau. Wartungsbedarf wird frühzeitig ermittelt, noch bevor er anfällt. So lassen sich nötige Maßnahmen im Voraus planen und auf ein Minimum reduzieren. Weitere Informationen des Herstellers zu Condition Monitoring & Co. finden Sie nachfolgend:

Präzisionsgetriebe haben einen wesentlichen Einfluss auf die Dynamik, Positionier- und Wiederholgenauigkeit oder die Lebensdauer einer Konstruktion. Schaeffler hat im jungen Unternehmensbereich Ultra Precision Drives zwei Getriebe-Gattungen entwickelt, die den aktuellen Stand der Technik übertreffen: die Wellgetriebe Baureihen RT und die Planetengetriebe der PSC Serie. Erfahren Sie, wie Sie damit Ihre Robotik-Anwendung auf eine neue Stufe heben.

Die Lager-Technik in Gelenkarmen von Leichtbaurobotern nutzt üblicherweise Kreuzrollenlager. Doch das Design solcher Lager ist hinsichtlich ihrer Kippsteifigkeit bereits an seine Grenzen gestoßen. Um diesbezüglich signifikante Fortschritte zu erzielen, bedurfte es eines neuen Entwicklungsansatzes. Diesen haben Schaeffler-Ingenieure mit der Nadelrolle als vielversprechende Alternative erwogen und schließlich das zweireihige Schrägnadellager XZU entwickelt.

Wie weiter oben bereits beschrieben, lassen die verschiedenen Roboterarten bereits auf das Einsatz schließen. Industrieroboter und Cobots hingegen sind die Roboter für industrielle Anwendungen an Maschinen und Anlagen. Diese finden sich in unzähligen Branchen von Automobilindustrie bis Medizintechnik. Blicken Sie mit uns hinter die Kulissen klassischer Applikationen:

Auf dem Interpack Messestand von Mitsubishi Electric dreht sich alles um die Schokolade in einer modularen, offenen und komplett integrierten Linie. Demonstriert wird gemeinsam mit Partnern die fortschrittliche Qualitätskontrolle von Schokoladentafeln und deren Verpackung mit Industrierobotern. Die Leistungsfähigkeit in der Verpackungstechnik lässt sich durch den Einsatz von Robotern und intelligenten Maschinenkonzepten nicht nur bei den süßen Köstlichkeiten steigern.

Der ferngesteuerte Roboter Crawler übernimmt Arbeiten, die für den Menschen lebensgefährlich wären. So saniert er die Innenwände von Pipelines in Kraftwerken. Die Automatisierung gelingt u. a. dewegen zuverlässig, weil die Energie- und Datenleitungen vor der harschen Umgebung geschützt sind. Die Remote Orbital Installations LLC aus den USA setzt dabei auf die Energieketten von Igus.





Es ist ein Megatrend, dass die Medizintechnik aufgrund der wachsenden Weltbevölkerung in den nächsten Jahren ebenfalls stark wachsen wird. Um den Bedarf decken zu können, muss sie massiv automatisiert werden. Gimatic bietet hierfür mechatronische Greifer und innerhalb der Barnes Group jede Menge Know-how. TG Ritter komplettiert die Medtec Pharma Kompetenz.





Die erste Wissenschaftlerin der Welt revolutioniert heute die Biotechnik. Sie heißt Agamede und hat Covid-19 den Kampf angesagt. Der gleichnamige Roboter wurde am Institut für Bioorganische Chemie der Polnischen Akademie der Wissenschaften (ICHB PAN) unter Beteiligung der Technologie-Partner Mitsubishi Electric, Perlan Technologies und Labomatica für Anwendungen in der Laborautomatisierung entwickelt.





Viele Schlaganfallpatienten leiden weltweit an halbseitigen Lähmungen. Ein Exoskelett wie das Harmony von Harmonic Bionics helfen in der Physiotherapie beim Wiederaufbau der Nervenbahnen in Armen und Schultern. Robotergestützte Exoskelette sollten sich schnell auf die Körpergröße des Patienten anpassen lassen. Dazu setzen die Entwickler auf die schmier- und wartungsfreien sowie leichten Gleitlager von Igus.





ABB hat auf dem Campus des Texas Medical Center (TMC) in Houston, Texas, ihren ersten globalen Health Care Hub eröffnet, der sich speziell der Gesundheitsforschung widmet. Bei der Eröffnung wurde eine Reihe von Technologiekonzepten präsentiert, darunter ein mobiler „Yumi“-Roboter, der dazu konzipiert ist, medizinisches Fachpersonal und Laborfachkräfte bei der Laborarbeit und logistischen Aufgaben im Krankenhaus zu unterstützen.

Um den Wandel zu einer nachhaltigen Gesellschaft zu ermöglichen und Ressourcen zu schonen, muss die Herstellung von Sonnenkollektor Feldern präzise, energieeffizient und kostengünstig sein. Absolicon und ABB haben die weltweit einzige Komplettlösung zur Massenfertigung von konzentrierenden Sonnenkollektoren für im schwedischen Härnösand entwickelt. Mit dem ABB Roboter dauert die Herstellung eines Sonnenkollektors nur noch sechs Minuten.

Die Forschung im Bereich der Robotik hat in den letzten Jahren erhebliche Fortschritte gemacht, wodurch neue Anwendungsbereiche und Technologien entstanden sind. Wissenschaftler und Ingenieure aus verschiedenen Disziplinen arbeiten gemeinsam an Forschungsprojekten, um innovative Roboterlösungen zu entwickeln, die unsere Arbeits- und Lebensweise revolutionieren können.

Einige wichtige Ergebnisse von Forschungsprojekten in der Robotik sind folgende: So übernehmen Kollaborative Roboter gefährliche Aufgaben und steigern die Produktivität; Autonome mobile Roboter (AMR)bewegen sich eigenständig in einer Umgebung fort, können navigieren und Güter transportieren. Durch die Integration von künstlicher Intelligenz und maschinellem Lernen in die Robotik werden Roboter immer intelligenter und können zunehmend komplexe Aufgaben selbstständig erlernen und ausführen. In der Soft-Robotik gestattet die Entwicklung von weichen Robotern aus flexiblen Materialien eine bessere Anpassungsfähigkeit und Sicherheit in sensiblen Anwendungen wie der Medizintechnik oder bei der Interaktion mit Menschen.

Vielen dieser Entwicklungen sind Forschungsprojekte vorangegangen, die das Potenzial haben, die Automatisierung voranzutreiben und neue Möglichkeiten für die Zusammenarbeit zwischen Robotern und Menschen zu schaffen wie folgende Beiträge zeigen:

Ziel von Kirk, einem Forschungs- und Entwicklungsprojekt zur KI-basierten Roboter Kalibrierung ist es, neue softwaregetriebene Kalibriermethoden von Industrierobotern durch Maschinelles Lernen zu entwickeln und deren Genauigkeit zu erhöhen. Initiatoren des Gemeinschaftsprojekts sind die Universität Stuttgart, die DHBW Karlsruhe und Artiminds Robotics.

Tumortherapie ohne Risiken und Nebenwirkungen? Noch scheint dies undenkbar. Doch in den Laboren arbeiten Wissenschaftler bereits an Lösungen für die Medizin der Zukunft: Roboter können den Arzt beim Aufspüren und Behandeln von Tumoren unterstützen, indem sie etwa eine feine Sonde an der richtigen Stelle positionieren. Damit die Robotik bildgebende Verfahren wie die Magnetresonanztomographie nicht stört, haben IPA-Ingenieure eine neue Antriebstechnik entwickelt.

Von der Höchstleistung der Evolution des Menschen sind Roboter zum jetzigen Zeitpunkt noch weit entfernt. Ein Entwicklerteam des non-profit Projektes Roboy aus München hat sich aber das Ziel gesetzt, einen Roboter zu entwickeln, der dem Menschen im gesamten Auftreten so nahe wie möglich kommen soll. Roboy 2.0 wurde mit der kollaborativen Software "Fusion 360" von Autodesk entwickelt.





Eine allgemeine Roboterdefinition beschreibt Roboter als programmierbare Maschinen, die verschiedene Aufgaben ausführen können. Ursprünglich in der Science-Fiction inspiriert, haben sich Roboter zu einer realen Technologie entwickelt. Roboter verfügen oft über mehrere Achsen. So können sie komplexe Bewegungen ausführen. Diese Bewegungen werden hinsichtlich der Bewegungsfolge und der Bewegungsfreiheit der Achsen sorgfältig geplant und gesteuert. Die Robotik hat das Potenzial, das Leben der Menschheit in verschiedenen Bereichen zu verbessern und den Betrieb in vielen Industrien zu optimieren.

Die Automatisierung ist undenkbar ohne die Robotik. Der weltweit erste Industrieroboter Hersteller war weder ABB, Kuka oder Fanuc, er hieß Unimation und stammt aus den USA. In Deutschland hielt der erste Roboter auf Hydraulikbasis Einzug in die Automobilfertigung bei Mercedes-Benz im Jahr 1970. Kuka baute den ersten deutschen Industrieroboter mit sechs elektromechanischen Achsen 1973, gefolgt von ABB mit dem voll elektrisch angetriebenen Roboter, der ein Jahr später vorgestellt wurde. Heute ist die Robotik nicht mehr wegzudenken aus den Fabriken der Gegenwart und erst recht der Zukunft.

Die Welt der Robotik hat in den letzten Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht. Laut der International Federation of Robotics waren bis Ende 2022 weltweit mehr als 3 Millionen Industrieroboter im Einsatz. Ein bedeutender Anteil dieser Roboter findet sich in der Automobilindustrie, die über 40% der gesamten Roboterinstallationen ausmacht. Darüber hinaus hat der Service-Robotik-Markt, darunter Haushalts-, Medizin- und Logistikroboter, in den letzten fünf Jahren ein beispielloses Wachstum erlebt. Es wird geschätzt, dass dieser Markt bis 2025 einen Wert von 37 Milliarden US-Dollar erreichen wird. Diese beeindruckenden Zahlen zeigen deutlich, dass die Robotik eine entscheidende Rolle in unserer technologiegetriebenen Gesellschaft spielt und sich in einem rasanten Tempo weiterentwickelt.

In der Robotik gibt es mehrere Trends, die die Zukunft der Robotik und Automatisierung prägen werden. Hier sind einige der wichtigsten:

Künstliche Intelligenz (KI) und maschinelles Lernen: Roboter werden immer intelligenter und lernen, wie sie in verschiedenen Situationen agieren sollen. Die Verwendung von KI und maschinellem Lernen ermöglicht Robotern, autonomer zu funktionieren und sich an neue Aufgaben und Umgebungen anzupassen.

(KI) und maschinelles Lernen: Roboter werden immer intelligenter und lernen, wie sie in verschiedenen Situationen agieren sollen. Die Verwendung von KI und maschinellem Lernen ermöglicht Robotern, autonomer zu funktionieren und sich an neue Aufgaben und Umgebungen anzupassen. Mobile Robotik : Immer mehr Roboter werden mobil und können sich frei bewegen. Sie können in Logistik, Verpackung, Fertigung und anderen Bereichen eingesetzt werden, um Materialien und Waren zu transportieren oder Aufgaben auszuführen, die bisher von Menschen erledigt wurden.

: Immer mehr Roboter werden mobil und können sich frei bewegen. Sie können in Logistik, Verpackung, Fertigung und anderen Bereichen eingesetzt werden, um Materialien und Waren zu transportieren oder Aufgaben auszuführen, die bisher von Menschen erledigt wurden. Kollaborative Robotik : Cobots werden immer häufiger eingesetzt, um mit Menschen zusammenzuarbeiten und sie bei verschiedenen Aufgaben zu unterstützen.

: Cobots werden immer häufiger eingesetzt, um mit Menschen zusammenzuarbeiten und sie bei verschiedenen Aufgaben zu unterstützen. Cloud-Robotik : Cloud-Computing und Cloud-Dienste werden in zunehmendem Maße genutzt, um die Leistungsfähigkeit von Robotern zu verbessern und ihre Fähigkeiten zu erweitern.

: Cloud-Computing und Cloud-Dienste werden in zunehmendem Maße genutzt, um die Leistungsfähigkeit von Robotern zu verbessern und ihre Fähigkeiten zu erweitern. Roboter as a Service (RaaS): RaaS ist ein Modell, das es Unternehmen ermöglicht, Roboter zu mieten oder zu leasen, anstatt sie zu besitzen. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell und flexibel auf Änderungen im Bedarf zu reagieren und Roboter je nach Bedarf einzusetzen.

(RaaS): RaaS ist ein Modell, das es Unternehmen ermöglicht, Roboter zu mieten oder zu leasen, anstatt sie zu besitzen. Dies ermöglicht es Unternehmen, schnell und flexibel auf Änderungen im Bedarf zu reagieren und Roboter je nach Bedarf einzusetzen. Biologisch inspirierte Robotik: Robotik-Forschung wird zunehmend von biologischen Systemen inspiriert, insbesondere von der Natur, um neue Technologien und Ansätze zu entwickeln.

Diese Trends in der Robotik haben das Potenzial, die Art und Weise, wie wir arbeiten und leben, grundlegend zu verändern und können dazu beitragen, die Effizienz, Sicherheit und Nachhaltigkeit in verschiedenen Branchen zu verbessern.

Die Robotik ist ein interdisziplinäres Forschungsgebiet, das sich mit der Entwicklung und Anwendung von Robotern beschäftigt. Sie vereint verschiedene Fachgebiete wie Antriebstechnik, Automatisierung, Elektrotechnik und Informatik. Mit den Komponenten und Systemen aus diesen Fachgebieten lassen sich die intelligenten Maschinen entwickeln, die Aufgaben selbstständig, präzise und effizient ausführen. Roboter übernehmen repetitive und komplexe Aufgaben, wodurch menschliche Arbeitskräfte entlastet und die Produktivität gesteigert wird. Das machen sie mit einer hohen Genauigkeit und Wiederholbarkeit bei der Ausführung ihrer Aufgaben, was wiederum die Qualität und Effizienz von Produkten und Prozessen verbessert.