Was ist los bei Igus? Der Motion Plastics Spezialist unterstützt jetzt die Initiative von Plastic Fischer zum Einsammeln von Plastikmüll in indischen Flüssen. Zuvor haben die Kölner die Mehrheitsanteile an Commonplace Robotics erworben und investieren damit in den Ausbau der Low Cost Automation. Für sein Recyclingprogramm Chainge gab es den Wirtschaftspreis Rheinland. Diese und andere News von Igus finden Sie nachfolgend:

18.03.2023 | Den Großteil der jährlich in die Ozeane gelangenden Millionen Tonnen Plastik spülen über 1000 Flüsse vom Land in die Meere. Plastic Fischer ist eine gemeinnützige Organisation, die der Umweltverschmutzung entgegenwirkt. Seit 2021 sammelt das Unternehmen Plastikabfälle aus Flüssen in Indonesien und Indien.

Kunststoffabfälle aus Flüssen einsammeln, bevor sie in die Ozeane gelangen können, ist der Ansatz von Plastic Fischer. Das sei laut eigenen Angaben bis zu 300 Mal günstiger als das Plastik aus dem Meer zu fischen. Igus unterstützt die Initiative zur Flussreinigung, indem die Kölner das Sammeln von insgesamt 10.000 kg Plastikmüll finanzieren.

Im Januar 2023 wurden bereits 3340 kg in Kanpur und Mangaluru (Indien) eingesammelt und verarbeitet. Vergleichsweise entspricht das mehr als 150.000 Plastiktüten. Die finanzielle Unterstützung verschaffte 34 Menschen ein geregeltes Einkommen. An manchen Tagen kamen noch Helfende hinzu. Plastic Fischer hat so seit Start schon über 520 t Plastikmüll in den beiden Ländern eingesammelt. Als nächstes ist ein Projekt in Vietnam geplant. Empower AS verifiziert die Sammlung, um die Richtigkeit zu gewährleisten.

Das Abfangen des Plastikmülls funktioniert wie folgt: Die von Plastic Fischer entwickelten „Trash Booms“ werden aus lokal verfügbaren Materialien vor Ort gebaut. Das modulare System besteht aus einem robusten Stahlrahmen, Rohren als Schwimmkörper und verzinkten Gitter zum Stoppen des Plastikmülls. Die daraus entstehende schwimmenden Barriere wird im Fluss verankert, zu Wasser gelassen und täglich geleert. Das Konzept verfolgt einen Triple-L-Ansatz: vor Ort entwickelte (local), technisch einfach (low-tech) und kostengünstig (low-cost). Diese Lösung spart gegenüber High-Tech-Importen Kohlenstoff, Zeit und Geld, kann schnell repariert werden und ist skalierbar.



29.09.2022 | Igus investiert in den Ausbau seiner Aktivitäten in der Low Cost Automatisierung. Dazu hat der Motion Plastics Anbieter die mehrheitlichen Anteile an Commonplace Robotics mit Sitz in Bissendorf bei Osnabrück erworben. Das Unternehmen ist spezialisiert auf die Integration intuitiv bedienbarer Steuerungen, Software und Leistungselektronik für die Industrieroboter und Robotik im Bildungsbereich. Beide Unternehmen arbeiten schon seit sechs Jahren intensiv zusammen. Dabei haben sie u. a. zusammen die Igus Robot Control (IRC) entwickelt. Die Steuerung ergänzt die Low Cost Kinematiken aus Hochleistungskunststoffen.

Dr. Christian Meyer gründete vor elf Jahren die Firma Commonplace Robotics mit dem Ziel, die Integration und Bedienung von Robotern so günstig und einfach machen, dass sie überall einsetzbar (commonplace) sind. Inzwischen haben beide Unternehmen Produkte wie die IRC und den Rebel Cobot sowie einen Aktuator entwickelt. Dank der hohen Fertigungstiefe von Commonplace Robotics von Firmware und Software über Schaltschrankbau bis hin zur Platinenbestückung lassen sich Neuentwicklungen schnell umsetzen.

„Viele Kunden sind überrascht, dass sie ohne Programmierkenntnisse einfache Roboteraufgaben schon in 30 Minuten realisieren können”, sagt Igus Geschäftsführer Frank Blase. „Wir freuen uns sehr, dass nach der intensiven Zusammenarbeit der letzten sechs Jahre jetzt ein noch fokussierteres Vorgehen bei der Low Cost Automatisierung möglich ist.”

Dr. Christian Meyer kommentiert: „Wir freuen uns auf spannende technologische Projekte mit Igus. Gerade über die Plattform RBTX für Low Cost Robotik kommen täglich neue Anforderungen von Kunden aus allen Bereichen der Industrie in unsere Labore. Vieles davon ist schnell umsetzbar, zumal wir mit der Investition expandieren werden.”

Neuestes Produkt der Kooperation ist der Rebel Cobot. Den Aktuator gibt es auch als Einzelkomponente. Er kombiniert das Kunststoff-Wissen von Igus im Getriebe mit der Leistungselektronik und Software von Commonplace Robotics. Der Rebel handhabt mit sechs Achsen bis zu 2 kg Traglast bei einer Reichweite von 664 mm und einem Eigengewicht von nur 8,2 kg.

19.09.2022 | Für sein Recyclingprogramm Chainge für die Kunststoff-Energieketten hat Igus den Wirtschaftspreis Rheinland verliehen bekommen. In der Kategorie Nachhaltigkeit konnte Igus die Jury überzeugen. NRW-Umweltminister Oliver Krischer, der den Preis überreichte, lobte in seiner Rede das Engagement des Unternehmens.

Chainge bewahrt die in vielen Maschinen und Anlagen der Industrie weltweit eingesetzten Energieketten aus Hochleistungskunststoff vor der Verbrennung und schenkt ihnen ein zweites Leben. Kunden können ihre ausgedienten Energieketten an den Hersteller schicken, der selbst Energieketten von Wettbewerbern zurücknimmt. Im Gegenzug erhalten Kunden einen Wertgutschein, dessen Höhe anhand des eingereichten Kettengewichts ermittelt wird.

Seit 2019 wurden so bereits über 52 t eingesammelt und der Wiederverwertung zugeführt. Damit nicht genug: Auf Basis des Recycling-Programms werden auch Energieketten aus 100 % Recycling-Material hergestellt.

22.03.2022 | Igus hat Dank 188.000 aktiver Kunden das Rekordjahr übertroffen, steigert seine Lieferfähigkeit und wächst um 32 %. Von der Antriebsleitung bis zum Zahnrad haben die Kunden der Motion Plastics Produkte auch im Jahr 2021 zu einem sehr hohen Anteil bestellt. Dabei half der 2019 Plan, in Produktion und Supply Chain zu investieren. So konnte die sprunghaft gestiegene Nachfrage bedient werden. Auch mit Blick auf den Ukraine-Konflikt wird bis 2023 wird weiter stark ausgebaut. Das Unternehmensziel "Verbessern, was sich bewegt; CO 2 Neutralität, ohne Kunststoffmüll und „become the easiest company to deal with.“ konnte an Schärfe gewinnen.

„234 Millionen Euro mehr Umsatz in einem Jahr bei fast gleichen Verkaufspreisen bis Ende des Jahres, und alles selbstproduziert und beschafft – das hatten wir noch nie“, sagt Geschäftsführer Frank Blase. „Unsere Kolleginnen und Kollegen haben Wunder vollbracht. Und wir hatten Glück, dass wir unsere Investitionspläne auch im schlechten Jahr 2020 umgesetzt haben.“ Der Umsatz im Jahr 2021 betrug 961 Mio. Euro.

32 % mehr Umsatz als 2020 bedeuten auch 26 % mehr als im Rekordjahr 2019. In diesem Jahr starteten die Kölner mit der Umsetzung ihres Plans, der intern „No. 1 Catalog“ heißt: Über 80.000 Artikel liegen seitdem in höheren Mengen mehr auf Lager. In 15 Verteillagern weltweit stieg die Quote der Katalogprodukte, welche am selben Tag oder in 24 h versendet werden, auf mindestens 25 %. „Wahrscheinlich ist deshalb der Umsatzzuwachs in allen Produktsparten fast gleich“, so Herr Blase. Auch die Onlineshop Seiten wurden ausgebaut. Der Umsatz stieg hier um 55 % im Jahr 2021. „Die Kunden müssen sofort im Web entscheiden können, ob die Kunststofflösung einsetzbar ist, und sie dann schnell geliefert bekommen. Das ist ein Teil des Ziels “easiest company to deal with‘”, so Frank Blase.



Der Ukraine-Krieg und die Verknappungen auf vielen Märkten veranlassen dazu, kurzfristig noch mehr in die Materialverfügbarkeit zu investieren. Parallel werden die Produktionskapazitäten aufgestockt. Seit 2020 wurde die Produktion in Köln um 300 Spritzgussmaschinen erweitert oder modernisiert. Weitere 200 Maschinen sind bereits bestellt. Das neue Produktionsgebäude in Köln mit zusätzlichen 20.000 m² Fläche wird voraussichtlich am 1. Mai 2023 fertiggestellt sein. Bereits 2021 wurden neue Lagerorte für 12.000 Paletten gebaut. Aktuell plant das Unternehmen die nächste Erweiterung des „Igus Campus Köln“. Dafür wurden angrenzende Flächen mit einer Gesamtgröße von 20.000 m² erworben. Bei den 35 Auslandstöchtern sind Erweiterungen auf 60.000 m² Grundflächen zu verzeichnen.

Gegen den Chipmangel: Leistungszentrum wird weitergeführt

Kunden aus über 50 Branchen treten durchweg mit neuen Herausforderungen an Igus heran. Das Beispiel Reinraumkabel für die Chip-Produktion verdeutlicht das: „Neuartige flexible Kabelzuführungen wie die E-skin flat werden vor allem in der stark wachsenden Halbleiterindustrie benötigt", sagt Peter Mattonet, Branchenmanager Reinraum. „Eine Leitung innerhalb weniger Minuten auszutauschen ist eine Revolution für die Fertigung und erhöht den dringend notwendigen Output.“

Auch im zweiten Jahr von Home Office und Remote Work hat die Innovationsgeschwindigkeit der Kölner nicht nachgelassen. Ganze 168 Produktentwicklungen wie die im Spritzguss gefertigten Motion Plastics Zahnräder und 740 verschiedenen Artikel im Onlineshop sind das Ergebnis. Die vierjährige Business Unit Smart Plastics brachte in 2021 zwölf neue Produkte für präventive Wartung, Zustandsüberwachung und IoT auf den Markt. Zusammen mit der Leitungsüberwachung von Ethernet Leitungen in Echtzeit und dem integrierten solargespeisten Zustandssensor EC.I können Anwender jetzt unerwartete Anlagenstillstände komplett vermeiden.

Low-Cost-Roboter Integration per Online-Beratung und mit Festpreis: Das ermöglicht der neue Digital + Mensch Service RBTXpert. Auf einer 400 m² großen Customer Testing Area prüfen Igus-Experten die Kundenanforderung, bevor ein Angebot erstellt wird. Eine typische Lösung kostet 8500 Euro an Hardware und erfordert 20 h Integration. Das Angebot gibt es schon in sieben Ländern, weitere 14 Länder sind in Vorbereitung. Mit den drei neuen Online-Tools stehen nun insgesamt 58 Produktfinder, Berechnungsprogramme, Auslegungs- und Simlulationstools etc. zur Verfügung. „Das Do-it-yourself-Engineering unserer Kunden verdoppelte sich im letzten Jahr auf 5000 wertschöpfende Nutzungen im Web pro Tag“, so Frank Blase.

Auf dem Weg zur klimaneutralen Produktion bis 2025 wurden im vergangenen Jahr unterschiedliche Projekte in Angriff genommen. Stand heute sind 95 % nach Scope 1 und 2 (Greenhouse Gas Protocol) erreicht. 100 ältere Spritzgussmaschinen wurden gegen 40 % energieeffizientere Maschinen getauscht. Man hat das Energiemanagement weiter optimiert, ein ISO Zertifikat dafür folgt Ende März. Außerdem hat Igus 15.687 Bäume in 23 Ländern geplanzt und nicht direkt recycelbare Kunststoffabfälle in der Produktion um 21 % reduziert. Das weltweite Energieketten Recyclingprogramm Chainge wuchs in den letzten Jahren und wird international betrieben. Im Frühjahr diesen Jahres kommt die erste Energiekette aus 100 % recycelten Materialien auf den Markt.

Diese und über 100 weitere Motion Plastics Innovationen werden im April auf der Motion Plastics Show vorgestellt. Frank Blase: „Im Moment bewegt uns natürlich alle die Not der Menschen im Krieg und das große politische Ringen in der Welt. Aber neben vielen Hilfsaktionen versuchen wir, uns weiter auf den technischen Fortschritt zu konzentrieren.” Mit Motion Plastics die Welt der Bewegung verbessern und die Schmierfreiheit sind der Traum von Igus. Laut Zahlen der Firma verseucht 1 l Öl in der Umwelt 1 Mio. l Trinkwasser. 22,7 Mio. t Schmiermittel gelangen pro Jahr weltweit in Böden und Gewässer laut einer Zahl von 2006. Immer mehr Kunden demnach fragen nach einer schmierfreien Lösung.

21.06.2021 | Von der Garage zum Weltmarktführer: Günter und Margret Blase legten 1964 den Grundstein für den Durchbruch von Motion Plastics in der Industrie. In ihrer Hinterhofgarage in Köln-Mülheim gründeten sie die Firma Igus. 2021 beliefert das international tätige Unternehmen Kunden überall auf der Welt mit seinen schmier- und wartungsfreien Produkten. Anlässlich des 90. Geburtstags des Gründerpaares erweckt Igus jetzt die Garage noch einmal zum Leben.

Fährt Günter Blase an seinem 90. Geburtstag wie an vielen anderen Tagen auch zu Igus, sieht der Firmengründer den Baufortschritt des neuen Firmen-Gebäudes an der B8. Der Neubau entsteht neben dem Hauptsitz in Köln Porz-Lind. Er ist schon von Weitem durch die markanten gelben Pylonen sichtbar. Die igus GmbH entwickelt und produziert hier Hochleistungskunststoffe für bewegte Anwendungen. Die Tribopolymere machen überall auf der Welt bewegliche Teile schmierfrei, leise und leicht.

Daran war im Jahr 1965 allerdings noch nicht zu denken als die ersten Motion Plastics in der 55 m² großen Garage entstanden. Günter Blase hatte schon früh das Potenzial technischer Kunststoffe erkannt. Er sah, wie Spritzguss eine Rationalisierung in der Industrie ermöglicht. Nach acht Jahren Festanstellung in einem Unternehmen der Kunststoffindustrie entschied sich Herr Blase für die Selbstständigkeit. Seine Frau Margret Blase, die im April diesen Jahres ebenfalls ihren 90. Geburtstag feierte, unterstützte ihn bei der Umsetzung seiner Idee. Als selbstständige Steuerbevollmächtigte übernahm sie dazu die Buchhaltung und Finanzen der neuen Firma. Sechs Jahre lang produzierte das junge Unternehmen in dieser Garage Kunststoffbauteile als Auftragsfertiger für wenige Industriekunden.

Anlässlich der 90. Geburtstage von Margret und Günter Blase wurde ein Nachbau der einstigen Garage vor dem 90.000 m² großen Fabrikcampus errichtet. Innen sind einige Meilensteine der Firmen-Historie zu sehen wie die erste Spritzgussmaschine. Igus mit Geschäftsführer und Sohn des Gründerpaares, Frank Blase, beherzigt bis heute eine Maxime von Günter Blase, die aktueller denn je ist: „Wir müssen uns stets auf minus 50 und plus 50 Prozent einstellen“. So sorgt der frühzeitige Ausbau der Kapazitäten von Maschinen und Rohstofflagern während der Pandemie in der aktuellen Phase einer rasanten wirtschaftlichen Erholung immer noch für vergleichsweise schnelle Lieferzeiten.

05.05.2021 | Igus erhöht trotz Pandemie das Innovationstempo. Mit hohen Investitionen in Digitalisierung, Logistik und Remote-Beratung konnte der in 2020 der Onlineumsatz um 30 % gesteigert werden. Mit 168 Tribopolymer Produktinnovationen präsentieren die Kölner im Frühjahr 2021 mehr Neuheiten als je zuvor.

Im vergangenen Jahr sank der Umsatz von Igus im Zuge der Coronakrise um 4,8 % auf 727 Millionen Euro. Für das laufende Jahr zeigt sich Geschäftsführer Frank Blase dank eines deutlichen Plus im Auftragseingang optimistisch. Auf der Frühjahrspressekonferenz stellte er 25 % Wachstum für dieses Jahr im Vergleich zum Boomjahr 2019 in Aussicht, sollte es so weiterlaufen, wie das Jahr begonnen hat.



Die Pandemiezeit habe zu einem Innovationsschub im Homeoffice mit sagenhaften 168 neuen Produkten, Produkterweiterungen und digitalen Angeboten geführt. Diese werden auf der hauseigenen physisch-virtuellen Messe präsentiert. Seit heute zeigt sich die mit dem iF Design Award prämierte Messe komplett erneuert.

In Sachen Kunststoff als nachhaltige Ressource sollen künftig die schmierfreien Produkte nicht nur in der Anwendung die Umwelt weniger belasten, sondern auch CO 2 neutral produziert und anschließend recycelt werden. Es entsteht derzeit vor diesem Hintergrund ein neues klimaneutrales Fabrikgebäude. Bis 2025 soll dann die gesamte Fabrik klimaneutral sein. Um die Emissionen weiter zu reduzieren, investiert igus in moderne Techniken wie Absaugungen, Filter, Energie sparende, leise Spritzgussmaschinen und Investitionen in vielversprechende Recycling Technologien.

Ein großer Teil der Investitionen ist in neue und die Erneuerung von Onlineshops und Onlinetools geflossen. Zu den neuen Onlinewerkzeugen wie Produktfinder, Konfiguratoren und Berechnungstools zählen Tools für Zahnräder, Rollen, Linearmodule und Schrittmotoren.

Außerdem wurden an jedem Standort weltweit die Lagerkapazitäten erweitert. Damit ist Igus jetzt in der Lage in Europa 88.000 Artikel, in den USA 23.000 und in China 21.000 Einzelartikel in 24 bis 48 h liefern zu können. Nicht zuletzt dank des frühzeitigen Ausbaus an Maschinen und Lager Kapazitäten ab dem dritten Quartal 2020 können jetzt in der Phase einer rasanten wirtschaftlichen Erholung immer noch schnelle Lieferzeiten eingehalten werden.

„Politik, Technik, Mobilität, Unterhaltung, Klima und Gesundheit – die Welt verändert sich im Moment rasant“, so Frank Blase. „Wir wollen aktive Gestalter sein. Daher bin ich stolz auf die Igus Kolleginnen und Kollegen, wie sie sich in diesen Zeiten eingesetzt, verändert und verbessert haben.“ Viele Mitarbeiter arbeiten in Teams seit dem 13. März 2020 überwiegend aus dem Homeoffice.

So verwundert es nicht, dass das Management das Angebot für eine selbstbestimmte Quote von Homeoffice Tagen mit wenigen Regeln und klaren Messbarkeiten bis Ende 2022 verlängert hat. Gleichzeitig experimentiert man mit neuen Arbeitsräumen und Formen der Zusammenarbeit vor Ort. „Die Tatsache, dass sich alles, aber auch alles verändert, bedeutet für unsere Branche: Jeder macht neue Produkte, jeder braucht neue Maschinen. Das kann für unsere Kunden und uns einen enormen Boom in den nächsten Jahren auslösen“, schließt Frank Blase die Fragerunde auf der Pressekonferenz.

29.03.2021 | Igus investiert in die innovative Kunststoff Recycling Technologie von Mura Technology. Der Recycling Pionier beginnt mit dem Bau der weltweit ersten kommerziell betriebenen Hydro PRS Anlage. Das Fraunhofer Institut hat die partikelfreie und kompakte E-skin flat Energieführung mit dem Reiner! Award mit dem 2. Platz ausgezeichnet.

Verwendung statt Verschwendung heißt es bei Igus in Sachen Kunststoff. Mit der Hydrothermal Plastic Recycling Solution (Hydro PRS) lassen sich durch chemisches Recycling innerhalb von 25 min Plastikabfälle wieder in wertvollen Rohstoff verwandeln. Um diese revolutionäre Technologie weltweit voranzubringen, erhöht der Kunststoffspezialist seine Investitionen in Mura Technology auf rund 5 Mio. Euro. Als weiteres wichtiges Industrieunternehmen ging KBR im Januar eine Partnerschaft mit Mura ein.

Jährlich gelangen acht Mio. t Plastik in die Weltmeere, zudem wird ein Großteil der Kunststoffe verbrannt. Nur ca. 14 % des globalen Verpackungsmülls werden recycelt. Nicht nur der wirtschaftliche Verlust von 80 Mrd. US-Dollar pro Jahr sondern auch die kontinuierliche Produktion von neuem Kunststoff aus fossilen Brennstoffen geben zu bedenken, denn sie gehen mit hohen CO 2 Emissionen einher. Das erfordert heute 6 % der weltweiten Ölproduktion, was bis 2050 auf 20 % steigen wird.

Mit der Hydro PRS steht nun eine neue wegweisende Technologie in den Startlöchern, die den Einstieg in eine nachhaltige Circular Economy für Kunststoff ermöglicht. Die Technologie hat das Potenzial, alle Arten von Plastik zu recyceln. Laut Schätzungen spart jede Tonne durch fortschrittliches Recycling verarbeiteter Kunststoff im Vergleich zur Verbrennung 1,5 t CO 2 . Um Kunststoffabfälle in wertvolle Chemikalien und Öl zu wandeln, verwendet Hydro PRS die Catalytic Hydrothermal Reactor Technologie (Cat-HTR) von der Licella Holdings Ltd. Die Methode verwendet Wasser, Hitze und Druck und ist besonders dort interessant, wo mechanisches Recycling erfolglos war wie bei verunreinigten und Mischkunststoff.

Igus ist von diesem Potenzial begeistert. Bereits im letzten Jahr haben die Kölner daher in Mura Technology investiert. Das Unternehmen möchte im Jahr 2022 die erste kommerzielle Hydro PRS Anlage in Betrieb nehmen. So hat man die Investitionen nun auf insgesamt fünf Mio. Euro erhöht.

„Wir wissen um die großartigen Möglichkeiten, die Kunststoff hat. Millionenfach werden unsere Tribopolymere in bewegten Anwendungen überall auf der Welt eingesetzt und reduzieren dort Gewicht, Wartung und Schmierung“, sagt Frank Blase. „Wir arbeiten mit daran, dass Kunststoff durch nahezu 100-prozentiges Recycling zu einem Werkstoff wird, der unserer Welt nicht schadet, sondern hilft.“

Das mechanische Recycling ist ein wichtiger Schritt in diese Richtung. Igus granuliert schon seit mehr als 50 Jahren 99 % des in seiner Produktion anfallenden Kunststoffabfalls. Ende 2019 haben die Kölner zudem das Chainge Programm initiiert: In diesem Rahmen nehmen sie Energieketten herstellerunabhängig nach dem Lebensende einer Maschine zurück, vergütet das mit einem Warengutschein, regranuliert den Kunststoff und verarbeitet ihn wieder.

„Das chemische Recycling kann in Zukunft dort seine Vorteile ausspielen, wo klassisches Recycling nicht weiterkommt. Daher unterstützen wir Mura in dieser Start-Up-Phase, um dieser bahnbrechenden Technologie weltweit zum Durchbruch zu verhelfen“, erklärt Frank Blase.

Mura Technology ist es gelungen, KBR als exklusiven Lizenzpartner für die weitere globale Expansion an Bord zu holen. KBR ist mit 28.0000 Mitarbeitern in mehr als 80 Ländern aktiv. Das Unternehmen agiert als Planer, Anlagenbauer und Betreiber von Chemiefabriken und Raffinerien. Derzeit beginnt der Bau der ersten Hydro PRS Anlage am britischen Industriestandort Wilton International. Sie soll in der zweiten Jahreshälfte 2022 in Betrieb gehen. Es werden vier Hydro PRS Reaktoren gebaut, die mehr als 80.000 t Kunststoffmüll im Jahr verarbeiten. Weitere Anlagen sind u. a. in Deutschland, den USA und Asien geplant.

25.03.2021 | Damit Hersteller in Reinräumen produzieren können, benötigen sie partikelfreie Maschinenelemente. Das Fraunhofer Institut zeichet die innovativsten Entwicklungen alle zwei Jahre mit dem Reiner! Award aus. Für seine Energieführungskette E-skin flat hat Igus nun den 2. Platz des Preises verliehen bekommen. Die Alternative zur Flachbandführung ist kompakt, modular und besitzt die Reinraumklasse 1. Die Leitungen lassen sich optional per Reißverschlussprinzip einfach in die Kette einlegen und sind im Wartungsfall schnell austauschbar.

Die modulare Kabelführung E-skin flat aus Hochleistungskunststoff weist nahezu keinen sichtbaren Verschleiß auf und ist abriebfest. Einfach erweitern lässt sich die Energieführung durch sogenannte Single pod-Profile im Reißverschlusssystem, welches einen einfachen Austausch der Leitungen ermöglicht. In Kombination mit CFCLEAN Leitungsadern für die Übertragung von Energie, Motorsteuerungs-, Bus- und Ethernetsignalen erhält der Anwender ein anschlussfertiges Energieführungssystem. Das Fraunhofer Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA hat das System getestet: Es erreichte Klasse 1 nach ISO 14644. Somit wird die E-skin flat strengsten Reinraumanforderungen gerecht.

30.11.2020 | „In diesem Jahr ist mit Corona sehr viel passiert, was mich zum Nachdenken und Umdenken angeregt hat. Deswegen habe ich vor ein paar Tagen vier weitere Geschäftsführer für die Firma berufen“, verkündet Frank Blase anlässlich der Online Pressekonferenz am 11. November 2020. Als Hintergrund nennt er die fortschreitende Digitalisierung, das hohe Maß an Produktinnovation, schnelle weltweite Lieferzeiten und eine nachhaltige Kreislaufwirtschaft.

Das seien aber nur einige der Zukunftsprojekte, die das Unternehmen in diesem Jahr weiter vorantreibt. Kunden und Mitarbeitern wird mit dieser Erweiterung der Geschäftsführung signalisiert, dass Igus in jeder Phase und bis weit in die Zukunft hinein seinen eigenständigen Weg verfolgen kann.

„Wir wollen entscheidende Zukunftsinvestitionen weiter voran treiben, damit Kunden schnell, einfach und zuverlässig an ihre Motion Plastics Innovationen kommen“, versprach Frank Blase auf der Jahrespressekonferenz im Mai. Er sieht das Unternehmen bisher auf einem guten Weg.

„Unser 400 Quadratmeter großer realer Messestand in Köln ist seit Anfang Mai online. Inzwischen haben über 55.000 Interessierte aus aller Welt den Stand virtuell besucht und 8700 Gespräche haben unsere Kundenberater dort digital geführt“, kommentiert Herr Blase.

120 Produktneuheiten, mit denen Anwender Kosten sparen und ihre Technik verbessern können, stehen im Mittelpunkt der Ausstellung. Darunter Herbstinnovationen wie das 3D-gedruckte Gleitlager. Mit dem smarten Gleitlager vereint der Tribokunststoff Spezialist erstmalig Industrie 4.0 mit 3D-Druck in nur einem Produktionsschritt.



Um den eigenen Weg von Technologie und Firmenkultur noch lange beibehalten und intensivieren zu können, gehen nun die vier neuen Geschäftsführer an den Start. Zusammen mit Herrn Blase bringen die „alten Hasen“ 148 Jahre Igus Erfahrung aufs Tapet. Es sind Gerhard Baus, New Businesses, Michael Blass, E-Kettensysteme, Tobias Vogel, Gleitlager und Linear Technik sowie Artur Peplinski, International.

Jeder der neuen Geschäftsführer verantwortet weltweit einen Produktbereich; einer baut die Firmen vor Ort aus. „Das ist ungewöhnlich und entspricht gleichzeitig unserer Sonnensystem Organisation, wo der Kunde als Energiespender im Zentrum steht“, erläutert Frank Blase.

Drei neue Prokuristen für die Produktbereiche Kabel, Konfektionierung und Lineartechnik & Low Cost Automation ernannte er zeitgleich. Hinzu kommen fünf weitere neue Prokuristen für Produktion, Einkauf und Personal. Sie ergänzen die Kollegen für IT und Finanzen.

„Zusammen mit den Kolleginnen und Kollegen haben wir selbst in diesem Jahr bereits viele Neuinvestitionen umgesetzt“, blickt Frank Blase zurück. Dazu zählen die weitere Automatisierung der Fabrik, beispielsweise durch Robolink Low-Cost-Roboter, die Schaffung neuer Testkapazitäten wie dem Reinraumlabor und Getriebetestständen sowie die Erhöhung der Produktionskapazitäten auf mehr als 560 Spritzgussmaschinen. Hinzu kommen 18 neu installierte Maschinen für den hochmodernen Werkzeugbau.

Gleichzeitig wurde weiter in Logistik und Informationssysteme für kurze Lieferzeiten investiert. Bei allem nimmt das Thema Nachhaltigkeit einen immer größeren Raum ein. Igus hat im letzten Jahr in das Start-Up Mura Technologies investiert. Das Unternehmen wird beim Bau der ersten kommerziellen Anlage unterstützt, mit der Plastik zu Rohöl recycelt werden kann. „In der erweiterten Geschäftsführung sind wir uns alle einig, dass wir die Ideen der Kreislaufwirtschaft noch viel stärker in unser Kerngeschäft mit aufnehmen werden.“

08.10.2020 | Igus hat die E4Q für freitragende und lange Verfahrwege entwickelt. Die von der Natur inspirierte Formgebung macht die Kette leicht. Das einzigartige werkzeuglose Öffnungskonzept vermindert die Montagezeit um 40 %.

„Um Material und damit das Gewicht der Energiekette zu optimieren, haben sich unsere Entwickler von der Natur inspirieren lassen“, erklärt Michael Blaß, Leiter Unternehmensbereich E-Kettensysteme.

„Das abgerundete Design erinnert an einen Bachkiesel und findet sich außen an den Kettengliedern sowie an den Anschlägen wieder. Das senkt das Gewicht um zehn Prozent im Vergleich zur vorherigen Serie E4.1 und damit Antriebsenergie.“

Trotz der Materialaussparungen bietet die E4Q eine 20 % höhere Stabilität und Festigkeit. Die Kettenglieder lassen sich mit einem komplett neuen Konzept in Form der mit Verschlusslaschen versehenen Öffnungsstege n Sekunden und werkzeuglos öffnen und schließen. Die Energiekette lässt sich so besonders einfach und 40 % schneller als ihr Vorgänger befüllen.

Die international besetzte Jury des Designpreises hat diese Vorteile der E4Q nun prämiert. In der Kategorie Excellent Product Design wurden die E4Q und der neuartige Module Connect Adapter ausgezeichnet, mit dem sich Energieketten mitsamt Kabeln und Leitungen durch einen Klicksystem an die Maschine anschließen lassen. Der German Design Award ist der internationale Preis des Rats für Formgebung. Er wird vergeben für einzigartige Gestaltungstrends. In 2020 wurden 5000 Einreichungen aus 60 Ländern gezählt.

28.02.2020 | ‚Persönlich kümmern auch dann, wenn wir mal nicht vor Ort sein können‘, das ist die Devise von Igus in Zeiten des Coronavirus. Der Motion Plastics Spezialist macht mit seiner Plattform für digitale Beratung virtuelle Besuche als Option möglich. Der Grund: In der aktuellen Situation schränken viele Firmen den Besuch von Externen ein. Betroffene Anwender der Igus Produkte sollen ihre Fragen aber dennoch persönlich klären können.

„Mit unseren digitalen Kommunikationskanälen sorgen wir dafür, dass Sie uns auch aktuell ganz nah bei sich haben: Via Smartphone, Desktopsharing oder Chat stehen die Igus Spezialisten überall zur Verfügung“, sagt Frank Blase, Geschäftsführer der Igus GmbH, Köln die virtuelle Besucherplattform. Neben der digitalen Beratung in Zeiten des Coronavirus stehen die Mitarbeiter selbstverständlich auch ganz herkömmlich über Telefon oder per E-Mail zur Verfügung.

14.01.2020 | Wenn die technischen Verkaufsberater von Igus zu Kunden oder Messen fahren, haben sie jetzt nicht nur Produktmuster im Gepäck. Eine VR-Brille zeigt die virtuelle Fabrik der Kölner. Mit der neuen App „Igus VR-Engineer‘s Wonderland“ können sie Kunden in der ganzen Welt durch die Kölner 4.0 Fertigung führen. So wird die Produktion und das hauseigene 3800 m² große Testlabor für Interessenten hautnah erlebbar. Die Beta-Version der App konnte im Betrieb bereits Erfolge verzeichnen, jetzt ist die Vollversion im Oculus Go Store verfügbar.

Führungen durch Fabriken sind In der Industrie bei Kunden und Firmen beliebt. Sie bieten spannende Möglichkeiten, Produkte in Entwicklung und Fertigung direkt vor Ort zu erleben. Reale Führungen sind aber nicht immer möglich, besonders wenn der Kunde am anderen Ende der Welt sitzt. Igus setzt deshalb auf VR (Virtual Reality), um eine virtuelle Visualisierung zu geben. Beim Motion Plastics Spezialisten können sich Interessenten nun ein Bild von der Prozesse und Abläufe in der virtuellen Montage und im Spritzguss machen und so den Weg vom Kunststoffgranulat bis hin zum fertigen Produkt sehen.

Die technischen Berater von Igus sind jetzt mit VR-Brillen und der entsprechenden App ausgestattet und können so eine Animation der hauseigenen Fertigung vermitteln. Sie geben ihren Kunden die virtuelle Möglichkeit, auf eigene Faust Igus aus über 30 Blickwinkeln zu erkunden. Sie können sich hier vom größten Testlabor der Branche überzeugen oder bei der Konfektionierung von komplexen Energieketten zuschauen. Eingebettete Bilder und Videos liefern zusätzliche Informationen wie Testparameter oder Anwendungen der Low Cost Automation und damit eine große Flexibilität.

Die Beta-Version der Igus VR App feierte erfolgreich Premiere auf der realen Hannover Messe 2019. Die Standbesucher konnten bildhaft in die 250 km entfernte Fabrik reisen. „Mit Igus VR geben wir unseren Kunden tiefe Einblicke in die Fabrik Bereiche Montage, Testlabor und Spritzguss. Sie sehen aus nächster Nähe, wo die 120 Neuheiten entstanden sind, die wir präsentiert haben“, freut sich Geschäftsführer Frank Blase. Auch bei Kundenbesuchen hat die Anwendung bereits überzeugt. „Das Testlabor hautnah zu erleben leistet einen nachhaltigen Beitrag zur Vertrauensbildung“, berichtet Volker Beissel, Branchenmanager für Werkzeug Maschinen.

06.11.2019 | Was passiert, wenn die maximale Lebensdauer einer Kunststoff-Energie- oder Schleppkette erreicht wird? Zumeist wird sie mit anderen Kunststoffabfällen einfach entsorgt und verbrannt. Mit dem Igus green chainge recycling program geht man in Köln nun einen ganz neuen Weg: Anwender können ihre Kunststoff-Ketten nach Köln zum Recycling schicken – völlig unabhängig vom Hersteller.

18.01.2019 | Auf der Suche der indischen Regierung nach einfachen Robotersystem für die Lehre konnte das kostengünstige Robolink-Baukastensystem von Igus so sehr überzeugen, dass über 80 Robolink-Arme für 40 indische Bildungseinrichtungen in Auftrag gegeben wurden. Bei einem Workshop in Aachen lernten die Professoren aus Indien jetzt aus erster Hand das einfache Handling der Low-Cost Roboter direkt am Objekt kennen.

Das Thema der Robotik und Automatisierungstechnik ist an den Hochschulen in Indien ein neues und teilweise wenig erforschtes Feld. Vangapandu Venkatanagaraju arbeitet im Auftrag der indischen Regierung, um den Wissenstransfer zwischen indischen und deutschen Ingenieuren herzustellen. Auf der Suche nach Robotern für die Lehre wurde er auf der Automatica auf das kostengünstige robolink Baukastensystem des motion plastics Spezialisten igus aufmerksam. So entstand die Idee Universitäten und Colleges mit 80 Roboterarmen im Bereich Automatisierungstechnik auszustatten.

Die Hochschulen sollen mit den Roboterarmen lernen wie sich einfache Automatisierungsaufgaben in der Industrie lösen lassen. 40 indische Bildungseinrichtungen erhalten jeweils zwei Roboter: den Robolink DCi mit vier Achsen, integrierter Steuerung und elektrischem Magneten sowie einen Robolink Roboterarm mit vier Achsen und pneumatischem Sauger.

26.04.2018 | 2017 konnte die Igus GmbH ihren Umsatz um 17 % auf 690 Millionen Euro steigern. Gleichzeitig wurden bedeutende Mittel in Produktinnovationen, Lieferfähigkeit und Digitalisierung investiert. Ein Weg, den die Kölner auch 2018 mit Hochdruck weitergehen, um Kunden dabei zu unterstützen weltweit konkurrenzfähig zu sein.

Vom Gesamtumsatz wurden 53 % in Europa, 30 % in Asien und 17 % in Amerika und Afrika erwirtschaftet. Mit dem Ergebnis von 2017 ist der Umsatz des Motion Plastics Spezialisten in den letzten 5 Jahren um insgesamt 62 % gestiegen. Die Mitarbeiterzahl stieg in 2017 auf 3800. „Ich bin kein Fan von Fachkräftemangel, vielmehr setzen wir in Köln auf Erwachsenenbildung“, sagte Frank Blase am Dienstag auf der Pressekonferenz zur Hannover Messe 2018. Und so werden z. B. durch Automatisierung in der eigenen Fertigung mit eigenen Produkten wie dem Low-Cost-Roboter-Baukasten "Robolink" Mitarbeiter nicht überflüssig, sondern für andere sinnvollere Tätigkeiten eingesetzt, auf die sie mittels Weiterbildungsmaßnahmen vorbereitet werden.

Um den Kunden global vor Ort schnell zu beliefern und technischen Service zu bieten, hat der Kunststoffspezialist die weltweiten Produktions- und Lagerkapazitäten in Nordamerika, Asien und Europa im vergangenen Jahr deutlich erweitert. In den USA startete der Ausbau der Fabrik um weitere 5000 m²; in Japan, Polen und Indien wurde die Fabrikfläche verdoppelt. Am chinesischen Standort in Shanghai wurde mit dem Bau eines neuen Standortes mit rund 22.000 m² Fläche begonnen, der 2019 fertiggestellt wird. Auch die Vertriebsniederlassungen in Belgien, Dänemark, Estland, Frankreich, Österreich und Spanien wurden im letzten Jahr aufgrund des Wachstums vergrößert. Am Hauptstandort in Köln Porz-Lind hat Igus ebenfalls kräftig weiter investiert, um den Kunden ihr individuelles Kunststoffteil schnell zu liefern. So wurden allein im vergangenen Jahr rund 100 neue Spritzgussmaschinen in Betrieb genommen und die Logistikkapazitäten deutlich ausgebaut.

In die IT-Infrastruktur sind die Investitionen gegenüber 2014 um Faktor 4,5 gestiegen. Denn das Ziel ist es, dass alle Produkte online konfigurier- und berechenbar sind und ab dann von der Auftragsverarbeitung über die Produktion bis hin zum Service (teil-) automatisiert hergestellt werden.

27.04.2017 | Von gedruckten Kunststoff-Zahnrädern mit sehr hoher Lebensdauer bis zur bionisch-inspirierten Zugentlastung für Leitungen präsentiert Igus auf der Hannover Messe 166 Neuheiten für die Bewegung. Der Motion Plastics Spezialist wuchs 2016 im Umsatz um 7,4 % und plant den Start eines Fabrikneubaus noch in diesem Jahr.

Noch nie wurden so viele Motion Plastics in bewegten Anwendungen eingesetzt wie heute. 2016 hat Igus allein 1,2 Milliarden Kunststoffteile in Köln produziert und in die ganze Welt exportiert. Hinzu kommen Leitungen, Antriebstechnik, Zubehör oder Dienstleistungen wie Konfektionierung. Im vergangenen Jahr wuchs der Konzernumsatz um 7,4 % auf 592 Millionen Euro. Vom Gesamtumsatz wurden 54 % in Europa, 28 % in Asien und 18 % in Amerika erwirtschaftet. Die Mitarbeiterzahl wuchs im gleichen Zeitraum weltweit auf 3180. „Auch 2017 nehmen wir uns Wachstum vor und planen den Baubeginn eines neuen Fabrikgebäudes noch in diesem Jahr. Auf 22.000 m² entstehen in Köln Porz-Lind neue Flächen für Produktion, Lagerhaltung und Büros“, sagt Frank Blase (Bild), Geschäftsführer der Igus GmbH.

Lebensdauer rauf, Kosten runter, Beschaffungs- und Montagezeiten runter, Metallersatz und intelligente Produkte: Das sind die Igus-Ziele. Tribo-Polymere haben nach wie vor ein enormes Potenzial in der Industrie. Wie groß dieses ist, stellt das Unternehmen mit seinen 166 Neuheiten derzeit auf der Hannover Messe erneut unter Beweis.

Ein Hingucker auf der Messe ist der metallische Dino Rusty, der die Mission „Morgens Metall, abends Kunststoff“ spielerisch verkörpert. Igus produziert live auf dem Stand in Hannover jeden Tag neue Tribo-Spritzgussteile innerhalb von acht Stunden mit gedruckten Werkzeugen.

02.07.2014 | "Wir erfahren jeden Tag, wie wir mit Kunststoff Produkte günstiger, energieeffizienter und technisch besser machen können", sagt Frank Blase, Geschäftsführer der Igus GmbH, in unserem exklusiven Interview in Köln. Er beantwortet zudem Fragen unter anderem zu Historischem, globalen Herausforderungen, einer Weltumfahrung und Künftigem.





01.07.2012 | Wir haben den Kunststoffspezialisten Igus GmbH in Köln besucht. Vor Ort berichten Führungskräfte und Mitarbeiter über zahlreiche Neuheiten im Produktportfolio. Werfen Sie außerdem einen Blick in die Fertigung von Kunststoffketten und Gleitlagern. Im Interview erzählt uns Geschäftsführer Frank Blase, was es mit dem Igus Sonnensystem auf sich hat und wohin "die Reise" der Kölner sonst noch so geht. Falls Sie Kunde bei Igus sind, sollten Sie am Schluss besonders genau hinhören. Falls nicht, möchten Sie es dann vielleicht werden.



14.01.2012 | Dass sich gutes Design bei Haltbarkeit und Kosteneffizienz auszahlt, beweisen Produkte der Igus GmbH in Millionen von Anwendungen. Auch die Jury des iF Product Design-Award sieht das so: Seit 1987 wurden mehr als 20 Wettbewerbsbeiträge des Kölner Kunststoffspezialisten ausgezeichnet. 2012 erhalten gleich vier Produkte Auszeichnungen in der Kategorie Industrie.

Das leichte Robolink-Mehrachsgelenk wurde in einem „Open-Source“-Entwicklungsprozess mit über 120 Beta-Testern entwickelt. Seit Anfang 2011 steht das serienreife Baukastensystem zur Verfügung. Für Kunden die keine eigene Antriebskonstruktion entwerfen möchten, bietet der Hersteller jetzt anschlussfertige Antriebseinheiten inklusive kompaktem Gehäuse und Schrittmotoren. Die Bewegung wird über Seilumlenkungen und Führungen realisiert. Damit ist das Mehrachsgelenk von seiner Steuerung getrennt und kann so zum Beispiel unter Wasser oder in rauen Umgebungen eingesetzt werden.

Herzstück der intelligenten Förderkette Pikchain sind speziell entwickelte Förderkettenglieder und eine kontinuierlich mitlaufende e-Kette. Über eine Drehdurchführung versorgt das Modul die einzelnen Kettenglieder konstant mit Energie, Medien und Signalen. Jedes Kettenglied kann mit Saugern, Werkzeugen, Greifern, Sensoren oder Kameras bestückt werden und ist mit bis zu 5 kg belastbar. So erledigt die Pikchain Transport, Bearbeitung, und Kontrolle 30 % schneller, da sie unnötige Leerfahrten vermeidet. Sie kann mit verschiedensten Antriebskonzepten ausgerüstet werden und vertikal, horizontal sowie auf der Seite liegend zum Einsatz kommen. Längen bis zu 30 m und Geschwindigkeiten von bis zu 3 m/s sind möglich.

Das Baukastenprinzip der Drylin W-Familie mit verschiedensten Schienen, Gleitfolien, Lagern und Schlitten ermöglicht maßgeschneiderte Lösungen für schmierfreie lineare Bewegungen. Zwei neue Schlittenvarianten erweitern das Programm. Der kompakte Drylin W Mono-Slide-Führungsschlitten eignet sich mit nur 22 mm Bauhöhe für besonders flache Bauräume. Den Schlitten gibt es in Varianten von 100, 150 und 200 mm Länge. Er lässt sich einfach ohne Ausrichten montieren und verfügt über eine Anschraubfläche mit hoher Präzision.

Der zweite prämierte Schlitten basiert auf vier Drylin WJRM-Hybridlagern. Diese Lagervariante kombiniert die Vorteile der präzisen Führung durch Gleitlagerung und des leichten Laufs durch Rollenlagerung. Bei einer definierten Einbaulage reduziert sich das erforderliche Antriebsmoment durch die wartungsfreie Rollenlagerung deutlich, der Reibwert liegt bei 0,04 bis 0,05 μ. Querkräfte werden vom Gleiter aufgenommen. Das Hybridlager eignet sich sehr gut für Handverstellungen speziell im Bereich Türverstellungen und Schutzwände.

Die Igus GmbH entwickelt und produziert Motion Plastics, ihres Zeichens schmierfreie Hochleistungskunststoffe. Sie werden verarbeitet zu Energiezuführungen, hochflexiblen Kabeln, Gleitlagern, Linearlagern und Gewindetechnik. Das Familienunternehmen mit Sitz in Köln ist in 35 Ländern vertreten und beschäftigt weltweit 4500 Mitarbeiter. In den letzten Jahren expandierte das Unternehmen auch durch interne Start-ups wie für Kugellager, Roboter, Getriebe, 3D-Druck, Lean Robotics und smart plastics für Industrie 4.0.