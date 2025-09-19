Bild: Zwick Roell
Zwick Roell erweitert den Lochaufweitungsversuch nach ISO 16630 um eine KI-gestützte Risserkennung, die erste durchgehende Risses in der Blechprobe zuverlässig erkennt.
Risserkennung in Echtzeit
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TOP-Performer aus 90+ developedia-Artikeln: Cyber-Resilience-Act • Feldbus • Steckverbinder • Zahnradberechnung
Aktuelles aus Industrie & Technik
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29.05.2026 | LTK Lineartechnik Korb zeigt auf der Interpack 2026 Antriebstechnik von Nexen. Im Mittelpunkt steht ein patentiertes Rollenritzel-Zahnstangengetriebe für lineare und rotative Positioniera …
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27.05.2026 | Mit der KEL-ERM Vario erweitert Icotek sein System zur Kabeleinführung um eine besonders flexible Variante für Leitungen mit und ohne Stecker. Der Rahmen lässt sich über steckbare Trennst …
26.05.2026 | Zwick Roell erweitert den Lochaufweitungsversuch nach ISO 16630 um eine KI-gestützte Risserkennung. Die neue Funktion automatisiert die Erkennung des ersten durchgehenden Risses in der Bl …
26.05.2026 | Emerson erweitert sein Branson-Portfolio um die Plattform zum Ultraschall-Schweißen Polaris. Die Lösung ist modular aufgebaut und lässt sich an unterschiedliche Produktionsanforderungen a …
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