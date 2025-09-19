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Bild: Zwick Roell

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Zwick Roell erweitert den Lochaufweitungsversuch nach ISO 16630 um eine KI-gestützte Risserkennung, die erste durchgehende Risses in der Blechprobe zuverlässig erkennt.

Risserkennung in Echtzeit

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Die industrielle Entwicklung lebt von Vielfalt und Spezialisierung. Ob Antriebstechnik, Automatisierung, Elektrotechnik oder Messtechnik – jedes Technologiefeld bringt eigene Lösungen hervor, die den Fortschritt in Konstruktion und Entwicklung vorantreiben. Auf unseren Themenseiten finden Sie aktuelle Produktneuheiten, praxisnahe Anwendungen und Fachwissen kompakt zusammengefasst.

Technologie im Fokus

Technologiefelder im Überblick

Ringspann MV Bremse

Antriebstechnik

Informieren Sie sich über die Bauteile und Systeme im Antriebsstrang von Maschinen und Anlagen.

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Sensor Turck

Automatisierung

Hier bieten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die Automatisierungstechnik für die vernetzte Produktion. 

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elektronische Bauelemente Pepperl+Fuchs

Elektrotechnik

Erfahren Sie, wie Sie Ihre Elektrik und Elektronik für Industrie-Anwendungen zukunftsfähig machen.

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Messtechnik Optris

Messtechnik

Sichern Sie die Qualität In Ihrer Produktion mit moderner Messtechnik, die präzise und smart ist.

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Produktentwicklung Dassault

Produktentwicklung

Damit Ihre Produkt-Entwicklung so effizient und zuverlässig wie möglich gelingt und die Markteinführung erfolgreich wird.

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Kunststoff BASF

Werkstoffe & Verfahren

Erkunden Sie neue Werkstoffe für die Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Verfahren und eine effiziente Fertigungstechnik.

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developedia: Ihr Wissens-Hub für die Industrie 2026

Navigieren Sie durch unsere ständig wachsende Anzahl an Themen-Hubs. Jeder Bereich verknüpft technisches Grundlagenwissen mit aktuellen Produktneuheiten und Anwenderberichten zu einem Wissens-Cluster.

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Branchen im Überblick

Automobil Hella

Automobil

Erkunden Sie, wie das Auto von ganz allein fahren kann und dabei auf die Umwelt achtet – Neues aus der Automobilentwicklung.

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Erneuerbare Energien Pepperl-Fuchs

Erneuerbare Energien

Ohne Windkraft, Solarthermie oder Wasserkraft gibt es keine nachhaltige Energie. Grüner Wasserstoff ist dabei wichtig.

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Gebäudetechnik developmentscout

Gebäudetechnik

Digitalisierung und KI verändern auch die Gebäudetechnik grundlegend – vom Smart Home bis zur Smart City.

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Lebensmitteltechnik Jumo

Lebensmitteltechnik

Strenge Richtlinien müssen Hersteller von Lebensmittel- und Getränke-Technik einhalten – Lösungen und Anwendungen.

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Medizintechnik Ileso

Medizintechnik

Technik für die Krankenpflege, Diagnostik, Therapie oder Rehabilisierung von Patienten für das enorme Wachstumspotential.

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Mobile Arbeitsmaschine Schaeffler

Arbeitsmaschinen

Informieren Sie sich über neue Technologien, die Bagger & Co. smarter, umweltfreundlicher und resistenter machen.

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