developmentscout – Ihr Online Magazin für Technik & Innovation

Die industrielle Entwicklung lebt von Vielfalt und Spezialisierung. Ob Antriebstechnik, Automatisierung, Elektrotechnik oder Messtechnik – jedes Technologiefeld bringt eigene Lösungen hervor, die den Fortschritt in Konstruktion und Entwicklung vorantreiben. Auf unseren Themenseiten finden Sie aktuelle Produktneuheiten, praxisnahe Anwendungen und Fachwissen kompakt zusammengefasst.

Technologie im Fokus

Technologiefelder im Überblick

Antriebstechnik Informieren Sie sich über die Bauteile und Systeme im Antriebsstrang von Maschinen und Anlagen. ZUR ÜBERSICHT Automatisierung Hier bieten wir Ihnen einen umfassenden Überblick über die Automatisierungstechnik für die vernetzte Produktion. ZUR ÜBERSICHT Elektrotechnik Erfahren Sie, wie Sie Ihre Elektrik und Elektronik für Industrie-Anwendungen zukunftsfähig machen. ZUR ÜBERSICHT

Messtechnik Sichern Sie die Qualität In Ihrer Produktion mit moderner Messtechnik, die präzise und smart ist. ZUR ÜBERSICHT Produktentwicklung Damit Ihre Produkt-Entwicklung so effizient und zuverlässig wie möglich gelingt und die Markteinführung erfolgreich wird. ZUR ÜBERSICHT Werkstoffe & Verfahren Erkunden Sie neue Werkstoffe für die Kreislaufwirtschaft, nachhaltige Verfahren und eine effiziente Fertigungstechnik. ZUR ÜBERSICHT

developedia: Ihr Wissens-Hub für die Industrie 2026 Navigieren Sie durch unsere ständig wachsende Anzahl an Themen-Hubs. Jeder Bereich verknüpft technisches Grundlagenwissen mit aktuellen Produktneuheiten und Anwenderberichten zu einem Wissens-Cluster. ZUM WISSENS-CLUSTER TOP-Performer aus 90+ developedia-Artikeln: Cyber-Resilience-Act • Feldbus • Steckverbinder • Zahnradberechnung

Aktuelles aus Industrie & Technik

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Branchen im Überblick

Automobil Erkunden Sie, wie das Auto von ganz allein fahren kann und dabei auf die Umwelt achtet – Neues aus der Automobilentwicklung. ZUR ÜBERSICHT Erneuerbare Energien Ohne Windkraft, Solarthermie oder Wasserkraft gibt es keine nachhaltige Energie. Grüner Wasserstoff ist dabei wichtig. ZUR ÜBERSICHT Gebäudetechnik Digitalisierung und KI verändern auch die Gebäudetechnik grundlegend – vom Smart Home bis zur Smart City. ZUR ÜBERSICHT

Lebensmitteltechnik Strenge Richtlinien müssen Hersteller von Lebensmittel- und Getränke-Technik einhalten – Lösungen und Anwendungen. ZUR ÜBERSICHT Medizintechnik Technik für die Krankenpflege, Diagnostik, Therapie oder Rehabilisierung von Patienten für das enorme Wachstumspotential. ZUR ÜBERSICHT Arbeitsmaschinen Informieren Sie sich über neue Technologien, die Bagger & Co. smarter, umweltfreundlicher und resistenter machen. ZUR ÜBERSICHT