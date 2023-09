Elektrische Leitungen | Von Kabel bis Konfektionierung

Kabel und Leitungen sind die Lebensadern moderner Technologien in der Industrie. Von der Energieübertragung bis zur Datenkommunikation und für die Vielzahl an Branchen gibt es verschiedenste Kabel-Typen. Nachfolgend präsentieren wir Ihnen eine Auswahl an Produkten, Technologien, Schnittstellen und Anwendungen von elektrischen Kabeln / Leitungen mit Informationen von Spezialisten wie u. a. Igus, Harting, Leoni, SPE Industrial Partner Network.

Wenn man die grobe Beschreibung vom Unterschied zwischen Kabel und Leitung sieht, in der das Kabel eher unter der Erde verlegt und mit einem Mantel versehen ist und alles was wir sehen eine Leitung ist, ist es eher die Leitung, die im Industrie 4.0 Zeitalter zunehmend zum Hightech-Bauteil wird wie für Single Pair Ethernet oder die CAT6e Technologie. Und über die berichten wir in erster Linie – über Neuheiten von Kabeln und Leitungen bzw. den Elektrotechnik Adern der Industrie, ganz egal wie die Leiter verlegt sind.

Nachfolgend präsentieren wir Ihnen die neueste Technologien und Produkte für elektrische Kabel / Leitung im Schaltschrank, Kabelkanal oder Energiekette.

Steuerleitungen und Anschlussleitungen sind das Herzstück vieler Industrieanwendungen. Anschlussleitungen dienen in der Regel zur Stromversorgung und sind für höhere Leistungskapazitäten ausgelegt. Steuerleitungen werden hauptsächlich für die Signalübertragung in Steuer- und Regelkreisen eingesetzt und haben in der Regel eine niedrigere Leistungskapazität.

22.04.2022 | Von der Energieführungskette direkt auf die Kabelpritsche ist in Europa selbstverständlich. Für Unternehmen in den USA und jene, welche dorthin liefern, gestaltet sich das deutlich schwieriger. Eine neue UL MTW/TC-ER zertifizierte Steuerleitung von Igus löst nun das Problem.

18.11.2021 | Weltweit erstmalig bekommt Igus für seine High-End TPE-Leitungen ohne brandhemmende Halogene als Zusatzstoffe eine UL AWM Zertifizierung. Damit erkennt die Prüforganisation an, dass halogenfreie TPE-Leitungen den Brandschutzanforderungen der Industrie entsprechen können.

23.06.2021 | Fanuc liefert Motoren und Steuerungen für Werkzeugmaschinen. Damit die Antriebe auch in der Bewegung ausfallsicher mit Energie versorgt werden, hat Igus eine neue hochflexible Servoleitung entwickelt. Sie wurde für die dynamischen Ansprüche in der Energiekette ausgelegt.

Datenleitungen sind spezialisierte Kabel, die dafür entwickelt wurden, digitale oder analoge Daten zwischen verschiedenen Devices zu übertragen. Im Gegensatz zu Stromkabeln, die primär elektrische Energie übertragen, sind Datenleitungen auf die zuverlässige und oft hochgeschwindigkeitsfähige Übertragung von Informationspaketen ausgerichtet.

16.01.2023 | Belden stellt sein SPE Portfolio zur Optimierung der Ethernet Anschlussmöglichkeiten in rauen Umgebungen inkl. Industrie- und Transportanwendungen vor. Das SPE Programm umfasst IP20 zertifizierte Leiterplatten Steckverbinder, Anschlussleitungen und Verbindungsleitungen

21.04.2022 | Im März diesen Jahres erschien die neue Ausgabe des Installationsstandards IEC 61918:2018/AMD1:2022 Amendment 1 – "Industrial communication networks - Installation of communication networks in industrial premises". Diese Norm beschreibt z. B. den Aufbau von SPE.

26.10.2021 | Klein, kompakt und schnell sollen die neuen Motoren Generationen sein. Um Platz zu sparen, setzen immer mehr Antriebshersteller auf Hybridtechnologie. Igus bietet nun eine Hybridleitung mit einem neuen Kabel für SEW Motoren mit der Movilink DDI Schnittstelle.

09.04.2021 | Das neue Chainflex Profinet Kabel Programm Fastconnect aus dem Igus Shop dient der schnellen Konfektionierung von Leitungen im Feld. Die Leitung wird mit wenigen Handgriffen abisoliert und verkürzt so die Montagezeit um 46 %.

16.09.2020 | Leoni hat als erster Hersteller zwei Kabel für Single Pair Ethernet entwickelt. Nun können die Ethernet Kabel des industriellen Datenübertragungsstandards auch für die Schleppkette und Torsionsanwendungen Einsatz finden. Leoni ist Gründungsmitglied des SPE Industrial Partner Network e. V.

SPE bildet die Grundlage für die Infrastruktur, die das Industrial Internet of Things (IIoT) bzw. Industrie 4.0 möglich macht. Die SPE-Kabel können platz- und kostensparend eingesetzt werden. Sie ermöglichen die direkte Kommunikation von der Cloud bis in die Feldebene. Single Pair Ethernet überträgt mit nur einem Adernpaar Daten mit einer Geschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s.

Weltweit erste SPE für Schleppkette

Es kommen aktuell zwei Grundtypen mit 22 AWG, 26 AWG Leiter und eine Hybridleitung in der Industrie zum Einsatz. Nun wird die SPE-Reihe um die neu entwickelten SPE-Trailing für die Schleppkette und SPE-Torsion für Torsion erweitert. Damit sind die weltweit ersten SPE-Leitungen auf dem Markt, die speziell für hohe mechanische Belastungen konzipiert sind. Single Pair Ethernet-Trailing bietet 3 Millionen Zyklen bei Biegeradius 75 mm. Die Single Pair Ethernet-Torsion erreicht 3 Millionen Zyklen von ±180° auf 1 m Länge.

Für die Highflex Performance eignet sich der halogenfreie Außenmantel aus hochelastischem Polyurethan (PUR) sehr gut. Er bietet eine hohe Abriebfestigkeit und schützt vor Fett, Öl und Schmierstoff. Aufgrund der Beimischung flammwidriger Additive erfüllt der Mantel außerdem die Brandschutzforderungen nach IEC 60332-1-2. Das Kabel ist nach UL Style 21198 zertifiziert. Getestet wurde die Leitungen im hauseigenen Schleppketten Testcenter in Friesoythe

05.12.2019 | Für die Bewegung in der Energiekette stellt Igus die erste SPE Chainflex-Leitung vor. Die Verwendung von nur einem Adernpaar reduziert den Außendurchmesser um 25 %. Die Chainflex CFBUS.PUR.042 Single Pair Ethernetwurde für den bewegten Einsatz in der Energiekette entwickelt.

Elektrische Leitungen in der Windkraft- und Solartechnik müssen einer Reihe von spezifischen Anforderungen gerecht werden, um sicher und effizient zu funktionieren. Geringe Leistungsverluste sind wichtig, um die Effizienz der Energieübertragung zu maximieren. Insbesondere in Windkraftanlagen können sehr hohe Spannungen auftreten und auch die EMV-Schirmung ist wichtig, um Störungen im System zu minimieren.

01.09.2023 | Helukabel hat eine vielseitige Produktpalette für die elektrische Ausstattung von Windenergie-Anlagen. Von flexiblen Aluminiumkabeln, die sich nahtlos in den Turm integrieren lassen, bis hin zu hitzebeständigen Leitungen für Generatoranschlüsse – die Lösungen decken alle Aspekte der Windindustrie ab.

Das Portfolio umfasst leichte und flexible Aluminiumkabel, die sich ohne kostenintensive Schnittstellen in einer Länge in den Turm einziehen lassen. Zudem gibt es vorkonfektionierte Aluminiumleiter Klasse 2, die in den einzelnen Turmsegmenten vorinstalliert werden können. Torsionsfähige Leitungen stehen im Querschnitt 0,5 bis 400 mm² mit verschiedensten Isolationswerkstoffen und Spannungsebenen zur Verfügung.

Hitzebeständige Leitungen gibt es für Generatoranschlüsse und Schleifring-Überträger. Für die Datenkommunikation werden Ethernet-Leitungen und Bus-Technologie angeboten. Vorkonfektionierte Lichtwellenleiter (LWL) in verschiedensten Ausführungen und als Plug-and-Play-Lösung gestatten ein schnelle Installation vor Ort.

Das Vollsortiment bietet optimale Lösungen für Onshore- und Offshore-Windenergieanlagen und auch für die Verkabelung der Infrastruktur ganzer Windparks. Gegen Seewasser, Öl, Ozon oder UV-Strahlung beständige Kabel und Leitungen stehen ebenfalls zur Verfügung. Viele Produkte sind nach UL, VDE oder anderen Standards zertifiziert.

In der modernen Gebäudetechnik sind elektrische Leitungen nicht mehr nur einfache Stromträger, sondern sie müssen einer Vielzahl von spezifischen Anforderungen gerecht werden, um eine sichere und effiziente Gebäudeautomation und -steuerung zu ermöglichen. Auch hier ist der minimale Spannungsverlust wichtig, um Energieffizienz zu bieten. Auch müssen Leitungen oft Daten und Energie parallel transportieren können, Sichwort: Smart-Home.

05.09.2023 | Lapp hat mit Ölflex DC Grid 100 ein Gleichstrom-Kabel (Bild oben) zur Energieverteilung in Gebäuden und zum Anschluss von Industrieanlagen im Portfolio. Es eignet sich zur Errichtung energiesparender DC-Netze im Niederspannungsbereich, beispielsweise zur Verwendung an Steuerungsanlagen und Frequenzumrichtern.

Das flexible, erdverlegbare Gleichstromkabel mit Farbcode nach EN 60445 besitzt durch seinen feindrähtigen, flexiblen Leiteraufbau gute Verlege-Eigenschaften. Es eignet sich für trockene, feuchte und nasse Umgebungsbeduíngungen und ist mechanisch belastbar. Das DC Kabel kann direkt in der Erde verlegt oder offen in Kabelpritschen geführt werden.

In der Medizintechnik stellen elektrische Leitungen eine kritische Komponente dar, da sie nicht nur für den reibungslosen Betrieb der medizinischen Geräte verantwortlich sind, sondern auch für die Sicherheit von Patienten und medizinischem Personal. Der Anspruch an die Elektroinstallation ist also vergleichsweise hoch. Anforderungen wie Biokompatibilität, Desinfektionsmittel-Beständigkeit und Zertifizierung sind nur einige Anforderungen von einer ganzen Reihe.

02.04.2020 | Harting hat vor dem Hintergrund der Coronavirus Pandemie zahlreiche Maßnahmen getroffen, um die Mitarbeitenden zu schützen die zuverlässige Belieferung der Kunden zu gewährleisten. Die Technologiegruppe beliefert namhafte Hersteller von Medizin- und Beatmungsgeräten mit kundenspezifischen Kabelkonfektionen.

„Der Schutz der MitarbeiterInnen und auch die Aufrechterhaltung der Lieferkette haben bei uns oberste Priorität“, erklärt Philip Harting, Vorstandsvorsitzender der Harting Technologiegruppe. Harting beliefert namhafte Hersteller von Medizintechnik und Beatmungsgeräten mit kundenspezifischen Kabelkonfektionen.

Mehrere deutsche Hersteller produzieren derzeit unter Hochdruck jene Geräte, auf die in der Covid-19 Pandemie Patienten und Ärzte dringend angewiesen sind. Harting hat deshalb seine internen Prozesse so ausgerichtet, dass diese Produzenten so rasch wie möglich beliefert werden. Seit Jahren fertigt der Technologieführer komplette Connectivity Systemlösungen für solche Geräte. Die aktuell hohen und kurzfristigen Bedarfe und die Aufrechterhaltung der dazugehörigen Lieferkette stellt alle Unternehmensteile vor große Herausforderungen. Die Versorgungssicherheit der benötigten Bauteile hat aber Vorrang vor allen anderen Aktivitäten.

Corona-Task-Force und Pandemie-Team

Alle Produktions-, Lager- und Lieferfunktionen werden durch räumliche und zeitliche Trennung sowie zahlreiche Hygiene Maßnahmen gesichert. Wo es sinnvoll ist, arbeiten bereits viele Mitarbeiter vom Home-Office aus. Darüber hinaus hat das Unternehmen bereits vor Wochen begonnen, die Lagerbestände hochzufahren, um in jedem Fall auf Störungen der Lieferkette bestmöglich reagieren zu können. Eigens gebildete Back-up-Teams sichern im Bedarfsfall Schlüsselbereiche ab. Ein Pandemie-Team und eine Corona-Task-Force und ein koordinieren alle erforderlichen Maßnahmen.

„Wir erleben etwas, das es in dieser Form noch nicht gab. Und wir wissen nicht, wann der Alptraum Corona-Pandemie ein Ende hat und welche Herausforderungen uns noch bevorstehen. Aber wir werden alles tun, um unsere Beschäftigten zu schützen und unseren Kunden zu helfen“, betont Philip Harting.

10.10.2019 | Anwendungen in der Medizintechnik sind oft großen mechanischen und chemischen Einflüssen ausgesetzt. Um diesen Anforderungen gerecht zu werden, hat ODU silikonumspritzte Systemlösungen entwickelt. Die Technologie bietet ein flexibles Komplettsystem aus Steckverbinder, Kabel mit passender Konfektionierung und Umspritzung sowie einer optionalen Beschriftung.

Das widerstandsfähige System hält bis zu 500 Autoklavierzyklen stand, ebenso werden Wischdesinfektion, chemische Beständigkeit und Biokompatibilität gewährleistet. Außerdem unterliegen die neuen Silikonkabelkonfektionierungen der medizintechnischen Prüfung nach ISO 10993-5.

Die Oberfläche hat eine angenehme Haptik, die jegliches Kleben beziehungsweise den Stick-Slip Effekt verhindert. Das komplette System ist einfach zu reinigen und entspricht absoluten Hygienestandards. Zudem schützt die Form der Kabelumspritzung vor Abknicken jeglicher Art, das Steckverbinder und Kabel schaden könnte.

Die Technologie eignet sich für verschiedene Standard-Produktserien des Herstellers und kundenspezifische Lösungen. Dabei werden Verfahren sowohl mit Flüssig- als auch Feststoffsilikon angewendet und gleichzeitig globale Verfügbarkeit hergestellt.

29.10.2018 | HEW-Kabel rüstet seine Spezialkabel für die Medizintechnik, die u. a. in der Diagnose, Chirurgie oder Patientenüberwachung Einsatz finden, optional mit der speziell entwickelten „Silindo“-Ummantelung aus. Ganz ohne Fremdmaterial im Silikon oder auf der Oberfläche minimiert diese dauerhaft die Gleitreibung.

Auch noch nach über 500 Autoklavenzyklen verhindert sie zuverlässig den Stick-Slip-Effekt an Patienten oder Komponenten von medizintechnischen Systemen. Das Ergebnis sind sehr gute Gebrauchseigenschaften bei zugleich optimaler Haptik.

Zudem sichert die Kombination aus optimiertem Kabelaufbau, dem Einsatz von Hochleistungswerkstoffen sowie patentierten Fertigungstechniken auch bei geringen Abmessungen eine sehr hohe mechanische Belastbarkeit. Alle für diesen Anwendungsbereich vorgesehenen Kabel und Leitungen sind sterilisierbar und biokompatibel nach EN ISO 10993-5.

Je nach Anwendung setzen die Silindo-Medizinkabel unterschiedliche Eigenschafts-Schwerpunkte: Das für OP-Roboter eingesetzte Sortiment vereint die langjährige Erfahrung des Herstellers in der industriellen Robotik mit seinem medizintechnischen Knowhow. Hierfür optimierte Elektrokabel, die Lichtwellenleiter, Koax-Elemente, Einzel-Adern und Zugentlastung kombinieren können, widerstehen erhöhten Zug- und Torsionsbeanspruchungen.

Silicone Additive Manufacturing bioinspirierter Herzklappen

Medizinkabel für Patientenmonitoring-Systeme erfüllen höchste Anforderungen an die Qualität der Signalübertragung. Als miniaturisierter Low-Noise-Kabel minimieren und eliminieren sie äußere Einflüsse wie Reibung, Torsion oder Vibrationen, die erhebliche Störsignale in Form von triboelektrischem und mikrofonischem Rauschen verursachen und die Signalqualität maßgeblich beeinflussen können.

Für die Verlegung in der bildgebenden Diagnostik stehen hocheffiziente und flexible Kabeltypen wie Flachleitungen zur Verfügung, die auch noch nach Millionen von Biegezyklen zuverlässig brillante Ergebnisse ermöglichen. Hybride Anschlussleitungen für dentalmedizinische Geräte oder Zahnarztstühle kombinieren zudem elektrische Anschlüsse, Wasserversorgung oder Luftzufuhr, z. B. durch integrierte PTFE-Schläuche.