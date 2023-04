Harting Steckverbinder für jeden Einsatzfall

Harting richtet sich konsequent an den Megatrends Ressourcenschonung und Energieeffizienz aus. Hierfür bietet die Technologiegruppe ein umfangreiches Industrie Steckverbinder Portfolio für unterschiedlichste Applikationen bis hin zur Interface Anschlusstechnik für die Industrie 4.0 Umgebung. Brandneu sind der erste Digitaler Zwilling Steckverbinder, der Han Q Hybrid für Power, Daten und Signal und die Domino Steckverbinder Module, welche ein neues Harting Stecker Level einläuten. Nachfolgend finden Sie zudem weitere Produktneuheiten:

Inhalt

Der Firmengründer Wilhelm Harting hat sich in der 1950-er Jahren einen Rechtecksteckverbinder vorgestellt, der selbst in rauen Industrie Umgebungen funktioniert und sich einfach installieren lässt. Das war die Geburtstunde des Han (Harting Norm) Steckverbinders, deren Erfolgsgeschichte bis heute anhält. Hier informieren wir Sie über die aktuellen Neuheiten der Industrie Steckverbinder:

16.04.2023 | Harting hat in Zusammenarbeit mit Microsoft, SAP und Siemens einen „Digitalen Zwilling“ entwickelt, der als realer Technologie-Demonstrator dient. Diese Neuentwicklung, welche erstmals auf der Hannover Messe zu sehen sein wird, beruht auf dem ersten Steckverbinder "Smart Electrical Connector" (SmEC) mit aktiver Verwaltungsschale "Asset Administration Shell" (AAS).

Die Verwaltungsschale bildet das Fundament des Digitalen Zwillings und ermöglicht es, Prozess- und Zustandsdaten über den gesamten Lebenszyklus zu erfassen. Die AAS dient als Digitaler Zwilling für Komponenten, Maschinen, Anlagen und ganze Fabriken. Die Teilmodelle können dabei individuell genutzt werden, um die Fertigungsplanung zu vereinfachen und ein durchgängiges Design zu gewährleisten.

Einer der größten Vorteile dieser Technologie ist die Einsparung von Millionen Tonnen an Papier. Durch die digitale Dokumentation ist es zudem möglich CO 2 -Fußabdrücke transparent zu machen und somit entsprechende Einsparmaßnahmen zu implementieren. Norbert Gemmeke, Geschäftsführer Harting Electric erwartet für die Zukunft: „Es werden sich weitere Potenziale, gerade in puncto Nachhaltigkeit, ergeben. Davon wird beispielsweise die Kreislaufwirtschaft maßgeblich profitieren“.

08.11.2022 | Maschinenbauer, Automatisierer und Robotik Hersteller benötigen platzsparende Schnittstellen. Für den mittleren Leistungsbereich hat Harting den Han Q Hybrid entwickelt. Die miniaturisierte Schnittstelle ermöglicht eine sichere und störungsfreie Versorgung von Bauteilen mit Leistung, Signalen und Daten. Sie findet Einsatz in Maschinenbau, Automatisierung und Robotik und eignet sich auch für Infrastruktur in Verkehr und Energie.

Der Han Q Hybrid ist mit allen Han 3 A Gehäusen kompatibel. Die Kombination von Han Q Hybrid und Han 3 A inklusive Bügelverschluss erfordert weniger Platz als vergleichbare Rundsteckverbinder. Außerdem bietet sie einen hohen mechanischen Schutz. Mit der Auswahlmöglichkeit zwischen Kunststoffgehäuse und Metallgehäuse kann der Anwender beispielsweise zwischen Spezialgehäuse für die EMV-geschützte Übertragung oder den Außeneinsatz (High Pressure Railway) wählen.

Darüber hinaus bietet der Han Q Hybrid Kodiermöglichkeiten. Kodierstift und Buchse können in den für die Datenmodule vorgesehenen Isolierkörper Öffnungen vier verschiedene Positionen einnehmen. Mit den Spannungs- und Leistungsgrenzen der Kontakte Han E und D eignet sich der Hybridsteckverbinder für den Anschluss von Sensoren, Motoren oder Aktoren. Die Signalkontakte stehen für Zusatzfunktionen wie Bremsenansteuerung oder Temperaturmessung zur Verfügung.

Der Han Q Hybrid ist besonders prädestiniert für Cobots, Antriebe oder alle kleinen Maschinen und Anlagen mit begrenztem Platzverhältnis. Über das Datenelement mit vier D-Sub-Kontakten sowie integrierter Schirmung ist Cat 5 Ethernet übertragbar.

26.07.2022 | Mit den Plug-and-play Steckverbindern von Harting sinkt der Energieverbrauch für das IT Equipment. Der Industriesteckverbinder Han-Eco minimiert zum Beispiel den Spannungsverlust an den Einheiten von Rechenzentren durch seine besonders widerstandsarmen Kontakte um bis zu 50 %.

Der Technologieführer hat den Steckverbinder hinsichtlich der Betriebskosten von Rechenzentren analysiert und mit anderen Steckverbindern am Markt verglichen. Das Ergebnis ist eine Halbierung des Energiebedarfs der Rechnerinfrastruktur durch den Einsatz des jeweils sparsamsten Steckverbinders wie den Han-Eco.

Standardmäßig werden für den Anschluss von Rechnerhardware CEE-Stecker nach IEC 60309 eingesetzt. Harting hat zwei der „herkömmlichen“ Lösungen inklusive des Steckverbinders vom Marktführer mit dem Industrie Steckverbinder Han-Eco Variante mit 63 A bewertet. Es ergab sich ein Einsparpotenzial, welches sich hauptsächlich aus den unterschiedlichen Spannungsverlusten ergibt. Weil sich für die Kontakte vom Han-Eco in der Testumgebung ein nur etwa halb so großer Spannungsabfall wie bei den CEE-Lösungen zeigte, ist er klar im Vorteil. Einsparungen von bis zu 95.000 € bzw. 760.000 kWh pro Jahr für Rechenzentren mit 15.000 Racks sind möglich.



30.05.2022 | Vor dem Hintergrund der industriellen Transformation präsentiert Harting mit den Domino Modulen eine neue Han-Modular Baureihe. Damit werden die Industrie Steckverbinder auf ein neues Modullevel gehoben. Eine Domino Modul Steckverbindung eröffnet neue Möglichkeiten zur Optimierung: Es lassen sich Platz und Gewicht von bis zu 50 % einsparen, was den CO 2 Fußabdruck reduziert. Die Hermes Award 2022 Jury fand das würdig, um die Han-Modular Dominos unter die Top 3 der Innovationen zu wählen.

Ökologische Schaltschrankkühlung mit Peltier Kühlgerät & Co.

Wie die zwei Felder auf dem Dominostein setzt sich ein Domino Modul aus zwei Cubes zusammen. Das Steckgesicht hat zwei beinnahe quadratische Flächen. Darauf können selbst größere Kontakte untergebracht werden. Die Cubes unterstützen die Konfiguration individueller Steckverbinder. Mit ihnen lässt sich die Steckverbindung exakt auf den Bedarf einer Konstruktion zuschneiden. Leistung, Signale, Daten, Druckluft sowie Stift- und Buchsekontakte können in einem Modul kombiniert werden. Dadurch werden die erforderlichen Schnittstellen je Einheit reduziert. Die elektrischen Verbindungen werden leichter und es passen mehr verschiedene Modultypen als bisher in einen Industriesteckverbinder.

Unter Connectivity+ laufen bei Harting Produkte, die den gesellschaftlichen Megatrends wie Nachhaltigkeit und demografischem Wandel gerecht werden. Dazu zählen auch die Domino Module, weil sie die Total Cost of Ownership senken. Dies gilt für die Produktion kleinerer Bauteile ebenso wie für den Transport, welcher von Platz- und Gewichtsreduktion und mehr Flexibilität profitiert. Einzelne Harting Stecker Baugruppen profitieren von der Plattform und können sogar weiterverwendet werden.

25.05.2021 | Mit der neuen Baugröße Han-L32 B können Anwender flexibler den richtigen Rechtecksteckverbinder für Industrieanwendungen auswählen. Der Verbinder ersetzt zwei Schnittstellen der Baugröße 16 B und spart so 40 % Bauraum ein. Die Übertragung von Leistung, Signalen und Daten lässt sich folglich mit weniger Schnittstellen und Bauteilen realisieren. Auch die Zeit für die Konfektionierung von Schnittstellen reduziert sich. Viele Applikationen wie in der Robotik profitieren von dem geringeren Gewicht. Es werden weniger Ressourcen verbraucht, woraus sich ein nachhaltiges Produktdesign ergibt.

Der Raum im Han L32 B Gehäuse kann mit einem Han E Isolierkörper für 32 Kontakte (16 A/500 V) oder mit einem Han modular Gelenkrahmen, in den bis zu acht Module passen, ausgefüllt werden. Die neue Baugröße bietet damit Raum für den Gelenkrahmen mit den meisten Modulplätzen und ermöglicht zudem die höchste Moduldichte in einem Industriesteckverbinder. Die optimale Schnittstelle lässt sich aus mehr als 100 Han modular Modulen für nahezu jede Applikation zusammenstellen.

Die Steckverbinder Reihe Han L32 B umfasst eine breite Auswahl von Gehäusevarianten, darunter Tüllengehäuse mit geradem oder seitlichem Kabelabgang. Sie sind kombinierbar mit Anbaugehäusen, Anbausockelgehäusen oder Kupplung Gehäuse. Der Anwender kann zwischen Han Easy Lock Querbügeln und Längsbügeln aus Metall wählen. Passende Kabel Verschraubungen gibt es in den Größen M40, M50 und Pg29. Das Gehäuse hat eine Kappe, welche die Anbauseite im ungesteckten Zustand schützt.

Zu den ersten L32 B Applikationen zählt die Energieversorgung einer Spritzgussmaschine. Das Steckverbindergehäuse ist mit Han E Einsätzen bestückt. Im Automobilbau wird L32 B zudem mit Han Pneumatik Modulen kombiniert, um Druckluft im Kfz auf kleinem Bauraum zu übertragen. Das L32 B Gehäuse ist mit 57 mm genau 25 mm breiter als das nächst kleinere der Baugröße 24 B. Damit stehen für die Han B Industriesteckverbinder sieben Baugrößen zur Verfügung: 6, 10, 16, 24, 32, L32 und 48. So lässt sich mit der Baureihe der Bauraum in unterschiedlichen Anwendungen optimal nutzen.

14.04.2021 | Mit der Han modular Baureihe bietet Harting Steckverbinder für eine nachhaltig bessere Energieeffizienz von Maschinen und Anlagen. Eine Neuentwicklung hierfür ist das Han 300 A Modul. Es bietet mehr Kapazität bei geringerem Gewicht und passt damit zum klassischen Entwicklungsziel für Energiespeicher. Aktuelle Energiespeicher arbeiten häufig mit Leistungen von 200 A/800 V DC. In Zukunft wird die geforderte Energiedichte aber steigen und Übertragungen von 300 A/1200 V DC und mehr erfordern. Die Han 300 A Modul Schnittstelle wurde dafür konzipiert.

Das Han 300 A Modul eignet sich für den Anschluss neuer Energiespeicher und auch für die Aufrüstung bestehender Systeme. Es ist daher steckkompatibel mit dem Han 200 A Modul. Ausgestattet mit berührsicheren Kontakten lässt sich der Industriesteckverbinder direkt an die Stromschiene anbinden oder in Speicherschubladen integrieren.

Das Stecker Format M12 ist neu im Han modular Programm. Zwei Steckverbinder, X- oder D-codiert, passen jeweils in ein Modul. Damit lassen sich zum Beispiel 10 Gbit/s Ethernet besonders platzsparend in eine modulare Schnittstelle integrieren. Im Vergleich zu herkömmlichen RJ45 Lösungen ist die M12 Schnittstelle sehr viel robuster. Es lassen sich alle gängigen Bussysteme leicht adaptieren, darunter Profibus, Profinet, CAN, Ethernet Cat. 5, und Cat. 6A.

Die Industriesteckverbinder Trends gehen hin zu einer stärkeren Modularisierung und Digitalisierung – Tendenz steigend: Für 360° geschirmte Datenübertragungen gibt es im Han modular Stecker bereits mehrere Lösungen wie das Han Megabit Modul. Neu hingegen ist ein Adapter für das Modul, mit dem es sich auf Leiter Platten aufstecken lässt. Das Modul verfügt über 8 Daten Pins und einen Schirmkontakt. Diese elektrischen Verbindungen ermöglichen eine Ethernet Übertragung mit zwei Leitungen nach Kat. 5 oder mit einem Kabel nach Kat 6A.

Das Han Shielded Power Modul bildet eine platzsparende und leicht zu wartende Alternative zu festverdrahteten geschirmten Power Leitungen. Das Modul ist mit drei Leistungskontakten (16 A/400 V) ausgestattet. Es eignet sich beispielsweise für die Anbindung frequenzgeregelter Antriebe. Die Bauform wurde zudem um ein EMV geschütztes Modul für die Signalübertragung ergänzt: Mit einer großflächigen Schirmübergabe und einem 360° Schirmblech bietet das Han Shielded Modul Basic eine gute Schirmung. Zudem ermöglicht es auch viel Übertragung auf wenig Bauraum. So können bis zu 27 geschirmte D-Sub-Kontakte mit 4 A/32 V steckbar ausgeführt werden.



Mit dem Han Pneumatik Doppelmodul kommt in Kürze ein neuer Steck Verbinder für Druckluftübertragung auf den Markt. Die Schnittstellen-Kontakte verfügen über einen größeren Anschlussbereich von 8 oder 10 mm. Damit wird eine Druckluft Übertragung mit ausreichender Kapazität ausgelegt, um Ventilinseln zu betreiben.

Das Doppelmodul lässt sich leicht montieren: Die Schlauchverbindung kann mittels Push-in über etablierte Schnellanschlusstechnik und einen herkömmlichen Pneumatikanschluss erfolgen. Die Kombination lässt sich dann werkzeugfrei in das Modul einsetzen. Der Hersteller weitet damit sein Angebot an Schnittstellen für Druckluftanschluss weiter aus. Systeme mit innen- und außenkalibrierten Pneumatikschläuchen von 3, 4, 6, 8 oder 10 mm können mithilfe von Pneumatik Modulen sicher verlegt werden.



14.04.2021 | Die Steckverbinder Baureihe Han S ermöglichen den Aufbau von Energiespeichern auf Basis von Batteriemodulen. So ist der Han S der erste Industriesteckverbinder, den Harting für die Frontmontage von Energiespeichersystemen entwickelt hat. Mit maßgeschneiderter Kabelkonfektionen lassen sich Zeit zur Installation einsparen und der Aufwand für Verdrahtung vor Ort reduzieren.

Die Konfektionen heißen Han S 200 CA-c-b/r 25², CA-c-b/r 35² und CA-c-b/r 50 mm². Es gibt Kabellängen von 20, 30, 40 und 50 cm. Die Kabel eignen sich für Temperaturen von -50° bis +120 °. Das Material ist resistent gegen Ozoneinwirkungen und halogenfrei. Die Spannungsgrenzen liegen zwischen 1,8 kV (25 mm²) und 3 kV (50 mm²) AC sowie zwischen 2,7 (25mm²) und 4,5 kV (50 mm²) DC. Die Han S Konfektionen erfüllen die Normen DIN EN 45545-2 und NF F 16-101.

Das Design von Han S erfüllt alle technischen Anforderungen für den sicheren Aufbau von Batteriespeichern inklusive der neuen UL 4128 Norm für stationäre Energiespeicher. Die ein polig elektrische Verbindungstechnik eignet sich für die Frontmontage an Speicherschubladen. Der Industriesteckverbinder kann Nennströme bis 200 A bei Spannung 1500 V übertragen.

Die Installation über fingergeschützte Kontakte ist sicher. Verschiedene Anschlussarten wie M8 Bolzen oder Stromschiene sind möglich. Der Verriegelungszustand kann sichtbar kontrolliert werden. Der Steckverbinder ist vibrationssicher. Es gibt ihn in den Farben, rot (+) und schwarz (-). Das mechanische Kodierungssystem des Han S macht fehlerhafte Anschlüsse der Polarität unmöglich. Dadurch eignet sich der neue Steckverbinder optimal zum Anschluss hoher Stückzahlen von Batteriemodulen.

Die modulare Anschlusstechnik von Harting funktioniert zuverlässig auch unter harten Einsatzbedingungen. Dabei folgt der Industriesteckverbinder Spezialist dem Trend der Miniaturisierung und bringt immer mehr Performance in kleinere Schnittstellen. Nachfolgend stellen wir Ihnen die Neuheiten aus dem Bereich Interface Steckverbinder vor:



24.11.2021 | Flexibilität durch Modulatität gewinnt in der Gerätekonstruktion immer mehr an Bedeutung. Entwicklungszeiten werden durch Digitalisierung und industrielle Transformation immer kürzer. Dabei spielt das Prototyping eine zunehmend wichtigere Rolle. Die begrenzte Auswahl an verfügbaren Standard Komponenten gestaltet sich hier oft als Hindernis. Nicht bei Harting: Dessen zwei Baureihen Leiterplattensteckverbinder, auch PCB (printed circuit board) Steckverbinder entsprechen dem industriellen an Modularität, Flexibilität und Geschwindigkeit.

Der Steckverbinder Har-modular bietet eine modularer und online individuell konfigurierbare PCB Schnittstelle. Sie erleichtert den Entwicklern die Arbeit enorm in der Prototyping-, Kleinserien- oder Großserienkonstruktion. Der modulare Baukasten bietet eine Billion Kombinationen und lässt keine Wünsche offen. Ab Losgröße 1 sparen die maßgeschneiderten Lösungen Zeit und Kosten. Der Entwickler passt den Steckverbinder enfach an seine Anforderungen an.

Mit dem Steckverbinder Har-flex verfolgen seine Entwickler einen ähnlichen, aber mit Rastermaß 1,27 mm deutlich reduzierten Ansatz. Der Harting Stecker bietet 6 bis 100 Kontakten für Signale, Power oder Daten. Eingesetzt in miniaturisierten PCB Anwendungen berzeugen die Har-flex Interface Steckverbinder mit ihren verschiedenen Bauhöhen für Mezzanine-Anwendungen, dem platzsparenden Anschluss von Flachbandkabeln und ihrer hohen Fertigungsqualität für automatisierte Lötprozesse.

Harting stellt aus auf der Hannover Messe 2022.



02.07.2021 | Die PNO hat das ix Industrial Steckgesicht in ihrer Richtlinie "Profinet Cabling and Interconnection Technology - Guideline for Profinet Version 5.0" als neuen Standard für Ethernet Anwendungen spezifiziert. Die Richtlinie gibt Profinet Nutzern ein verlässliches Regelwerk für die industrielle Verkabelung. Mit dem ix Industrial erhalten sie eine neue Schnittstelle für Ethernet, die 70 % kleiner und robuster als ein bisheriger RJ45 Stecker ist.

Damit ist das ix Industrial Steckgesicht für die Ethernet Übertragung ein neuer Baustein im Abschnitt SPC „Specific Passive Components“. Hersteller von Profinet konformen Geräten können nun kleinere Geräte entwickeln und im Schaltschrank kostbaren Platz einsparen. Durch die im Vergleich zum bekannten RJ45 Industriesteckverbinder kleinere ix Industrial Geräte Buchse kann die Anzahl an Ports bei gleicher Gerätegröße verdoppelt werden. Alternativ lässt sich ein Gerät deutlich kleiner ausführen.

Zusätzlich zu der in Zukunft immer wichtiger werdenden Miniaturisierung und Platzersparnis bietet die ix Industrial Schnittstelle Geräteherstellern und Nutzern vor allem einen leistungsfähigen, zuverlässigen Industriesteckverbinder für die Zukunft mit folgenden weiteren Eigenschaften:

5000 Steckzyklen

robuste metallische Verriegelung

THR Schirmkontakte

360 Grad Schirmung

Übertragung bis 10 Gbit/s

PoE/PoE+

Profinetanwender und Hersteller profitieren durch einen zuverlässigen Kontakt bei Schock und Vibration und weniger Kontaktunterbrechungen. Das akustische Feedback beim Stecken signalisiert die sichere Verriegelung. Versehentliches Lösen wird durch die einfache Handhabung ausgeschlossen.

Je nach Anwendungsfall hat der Anwender die Wahl zwischen geradem oder gewinkeltem Kabelabgang. Enge Platzverhältnisse im Schaltschrank stellen damit kein Problem dar. Für anspruchsvolle Umgebungen gibt es die ix Industrial Schnittstelle ab Herbst auch im IP65/67 geschützten Push Pull Gehäuse.



14.04.2021 | Für den Weg in das IIoT ist der RJ Industrial Multifeature eine in der Handhabung deutlich verbesserte Variante vom klassischen Industrie Steckverbinder RJ45. Er verfügt über ein robustes Metallgehäuse und integrierte Messer, welche die Litzen bei der Konfektionirung automatisch auf die richtige Länge kürzen.

Das reduziert den Montage Aufwand und spart 25 % an Zeit in der Maschinen und Anlagen Installation. Das achtfache Kürzen der einzelnen Leiter mit dem Drahtschneider entfällt. Dabei wird der Anschlussprozess verbessert. Die Leiter werden in jedem Steckverbinder immer an der gleichen Stelle sicher gekürzt. Dadurch ist die HF-Performance aller Konfektionen identisch.

Der Steckverbinder eignet sich für flexible und starre Leiter von AWG 26 bis 22. Er verfügt über eine robuste Kabelbefestigung. Der abgewinkelte Stecker bietet eine variable Richtung für den Kabelabgang.

30.11.2020 | Bislang verfolgten die Steckverbinder Hersteller beim M12 Stecker mit Push Pull Verriegelung unterschiedliche Ansätze. Jetzt gibt es eine neue Norm, die sie zusammenbringen kann. Dirk-Peter Post von Harting und Jürgen Sahm von Phoenix Contact erläutern in einem Interview den Stand der Dinge und das Potenzial der IEC 61076-2-010, endlich einen brancheneinheitlichen Standard zu setzen.

29.06.2020 | Das intelligente Transportsystem XTS von Beckhoff kombiniert die Vorteile von linearen und rotativen Antrieben. So schafft es völlig neue Möglichkeiten für flexible Maschinenkonzepte. Der Industriestecker IX Industrial von Harting ermöglicht in diesem Transportsystem eine zweifache Portanzahl. So können große Fahrstrecken realisiert werden. Ein Bericht über innovativen Produkttransport, das Potenzial cleverer Ethernet Schnittstellen und ein Webinar dazu am 1. Juli 2020.

01.09.2020 | Der sogenannte Harting Stecker ist ein Urgestein der Anschlusstechnik. Jeder Elektriker verbindet damit Qualität und Zuverlässigkeit. Kommen Kompetenz und Vertrauen hinzu, erhält man ein Garant für gute Partnerschaft. Mit Innovationsbereitschaft und Know-how meistern Unternehmen heute gemeinsam die Herausforderungen der Gegenwart und Zukunft. Die Technologiegruppe und Kuka tun das schon seit Jahrzehnten. Anlässlich 75 Jahre Harting ist das ein guter Grund, um das zusammen Erreichte einmal Revue passieren zu lassen.

02.12.2019 | Mit dem Han Konfigurator von Harting zum Designen von Steckverbindern können Anwender jetzt erstmals individuelle Anpassungen an den Gehäusen von seriengefertigten Industrie-Schnittstellen vornehmen. Kabeleingänge und Beschriftungen von Gehäusen lassen sich modifizieren.

Die Nutzer können mit der neuen Funktion die Position und die Anzahl der Kabeleingänge nach ihren Anforderungen ausführen. Auch Beschriftungen lassen sich individuell auf der Gehäuse-Oberfläche anbringen. Der Konfigurator sorgt dafür, dass das Schnittstellen-Design die technischen Anforderungen erfüllt und die eingesetzten Komponenten miteinander kompatibel sind.

Gleich nach Abschluss der Konfiguration steht ein digitaler Datensatz der gefundenen Lösung zum Download bereit: CAD-Daten und Maßzeichnungen für das individuelle Teil sind direkt verfügbar. Das Online-Tool trägt so dazu bei, dass sich Konstruktion, Fertigung und Auslieferung beschleunigen.

06.05.2019 | Harting präsentiert den bisher kleinsten rechteckigen Industriesteckverbinder Han 1A, der deutlich kleiner als der Han 3A ist. Um alle Elemente eines modernen Netzwerkes zu erreichen, benötigt der Anwender die optimale Steckverbinderlösung: Der Han 1A passt sich daher den Ansprüchen einer immer kleiner werdenden Gerätewelt ideal an.

Trotz der kleinen Dimensionen bietet der Steckverbinder leistungsfähige Lösungen für alle Lebenslinien der Industrie. Aufgrund des einfachen Click + Mate Prinzips sparen Anwender bei der Montage zudem wertvolle Arbeitszeit.

Die neue Schnittstelle verwendet schwarze Kunststoffgehäuse und kann mit farbigen Kodierungen ausgestattet werden. Sie benötigt wenig Platz und ist sehr vielseitig, da sie Kontakte für die Daten-, Leistungs- und Signalübertragung integriert. Hinzu kommt eine flexible Anschlusstechnik, die für die Installation vor Ort als Schraubkontakt und für die Vorkonfektionierung separater Einheiten als Crimp-Kontakt eine optimale Lösung bietet. Aus der Kombination weniger Grundelemente entstehen so einfache und leistungsfähige Schnittstellen wie für Maschinenbau, Automatisierung, Robotics, Medizintechnik, Energie- und Verkehrstechnik.

Typische Einsatzgebiete des Han 1A sind Anwendungen, in denen Antriebe, Sensoren oder andere Geräte mit Leistung versorgt und in die Kommunikation eingebunden werden müssen. Im Maschinenbau liefert der Steckverbinder passende Lösungen beim effizienten Anschluss von Werkzeugen und kleineren Maschinen-Modulen wie Heiz- und Kühlaggregate, Ventilatoren, Steuerungs-Terminals, Beleuchtungssystemen, Antrieben und Vibrationsförderern. In der Verkehrstechnik lassen sich Türantriebe, Einstiegssysteme, Beleuchtungen, Lautsprecher, Bildschirme, Anzeigetafeln, Signalgeber und vieles mehr mit dem neuen Leichtgewicht versorgen.

Auch beim Schutz vor Staub und Wasser ist das System flexibel: Aus zwei Komponenten lässt sich schnell eine IP20-Lösung für Einsätze im geschützten Bereich, etwa an Holmen von Maschinen und Versorgungskanälen, zusammenstellen. Mithilfe von Gehäuseelementen und/oder Einzelader-Dichtmatten entsteht eine wasser- und staubdichte IP65-Lösung. Sie kann beispielsweise an Robotergreifern und anderen Roboter-Werkzeugen in rauen Industrieumgebungen eingesetzt werden.

05.02.2018 | Zu den Neuheiten auf der kommenden Hannover Messe 2018 unter dem Motto "connect & collaborate" stellt Harting auch einen Steckverbinder vor, der 28 Jahre Zeit sparen wird sowie einen Konfigurator, der Spaß macht. Frank Quast, Leiter PM Installation Technology, Andreas Wedel, Leiter Technical Compentence Center und Frank Welzel, Director Product Management von der Harting Technologiegruppe stellen die Neuheiten in einem Vortrag auf der Fachpressetagung in Espelkamp vor:





04.09.2017 | Ohne elektrische Motoren wäre die industrielle Antriebstechnik mit ihren automatisierten Fertigungsprozessen kaum denkbar. IGBT-Halbleiterelemente steuern leistungsstarke elektrische Antriebe an, deren Anschluss zur notwendigen Isolation über Kunststofflichtwellenleiter realisiert wird. Diese Lösung ist jedoch platzintensiv und empfindlich. Harting bietet jetzt eine miniaturisierte Lösung in der IGBT Ansteuerung.

Für fast alle Arten industrieller Antriebstechnik werden Elektromotoren mit bis zu mehreren kW und sogar MW Leistungsaufnahme eingesetzt. Bei konstanten Geschwindigkeiten ist deren Steuerungstechnik recht einfach. Jedoch ist es oftmals notwendig, die Drehzahl der Motoren zu regeln, womit das Ganze aber auch direkt komplizierter wird.



Die Drehzahlregelung in den größeren Leistungsklassen wird mit IGBT-Halbleitern realisiert. Diese können große Lasten mit sehr geringen Steuerleistungen schalten. Die notwendigen Signale zur IGBT-Ansteuerung werden mit Kunststofflichtwellenleitern (POF) übertragen, da sehr hohe Isolations- und Spannungsanforderungen zu erfüllen sind. Dabei realisieren die POF-Fasern eine störungsfreie und galvanisch getrennte Signalübertragung.

Die bisherige Verbindung zwischen Controller- und Driverboard, sprich Steuerungs- und Motorenseite, wurde durch einzelne Fasern hergestellt. In den Transceivern der Leiterkarte erfolgt die elektrooptische Umwandlung der Signale, wobei optische Kontakte die Verbindung zu den Fasern herstellen. Jede optische Faser besitzt sowohl auf dem Driver- als auch auf dem Controllerboard einen einzelnen Anschluss, in dem sich die Transceiver befinden. Mit dieser bisherigen Lösung benötigen alle Sende- und Empfangselemente auf dem Controllerboard viel Platz, was das Board unnötig groß macht.



Ein weiteres Manko ist die zwangsläufig richtige Positionierung der diversen POF-Fasern im Servicefall oder während der Installation, um die einzelne Verbindung zwischen Driver- und Controllerboard sicherzustellen. Diese Zuordnung muss aufmerksam durchgeführt werden und erfordert eine gewisse Sorgfalt und Zeit. Sender und Empfänger dürfen für den korrekten Betrieb nicht vertauscht werden. Um die Qualität der Faserstirnflächen zu garantieren, setzt man vorkonfektionierte Kabel ein, die auch vor Ort individuell vom Kunden montiert werden können.



Die üblicherweise verwendeten optischen Elemente sind für den industriellen Einsatz mit erweiterten Temperaturbereichen und erhöhten Vibrationen entwickelt, bieten aber nur eine einfache Zugentlastung für die Fasern. Wichtig ist zudem, dass die optische Schnittstelle konsequent vor Schmutz geschützt wird, im ungesteckten Zustand sind sogar Schutzklappen erforderlich. Sauberkeit und der richtige Anschluss sind die Hauptanforderungen – und das bei zum Teil zahlreichen Anschlüssen. Das ist teuer und serviceunfreundlich, insbesondere wenn ein Teil dieser Übertragungseinheit im Betrieb Schaden nimmt und das gesamte Board ausgetauscht werden muss.

Um diese Probleme zu lösen, hat der Steckverbinderspezialist ein Übertragungsprinzip entwickelt, das die Verlagerung der Transceiver des Controllerboards in ein steckbares Modul beinhaltet und auf diese Art und Weise die optische Schnittstelle nach dem Prinzip „elektrisch stecken und optisch übertragen“ integriert.Für das elektrische Stecken und als Systemgehäuse werden Lösungen aus der „Han-Eco“ 10A-Baureihe in der Automation verwendet.

Das Han-Gehäuse erfüllt die gestiegenen Anforderungen des Automatisierungsmarktes und integriert einen optimalen Knickschutz und Zugentlastung für die Fasern. Zudem kann die Leiterkarte im Han-Gehäuse bei Bedarf Serienwiderstände und Abstützkondensatoren aufnehmen, um die optischen Elemente fehlerfrei anzusteuern und Störungen auszuschließen. Die elektrischen Kontakte zum Verbinden über das D-Sub Steckgesichts widerstehen auch dem Verschleiß durch Mikrovibrationen und gröberen Erschütterungen.

29.05.2017 | Der Kombinationssteckverbinder Han K32/55 von Harting setzt neue Maßstäbe im Bereich der Miniaturisierung von Rechtecksteckverbindern. Mit einer Kombination aus 32 Leistungs- und 55 Signalkontakten zur Verwendung in Gehäusen der Größe 10B bietet er vor allem eines: 87 Stück auf minimalsten Raum.

Die Han-Com Produktbaureihe vereint Leistung und Signal in einem Steckverbinder und bekommt mit dem Han K 32/55 nun Zuwachs. Diese Steckverbinder Bauform bietet neben Platz- auch Kosten- und Zeitersparnis, da hier 2 Steckverbinder in einem vereint sind: Crimp-Kontakte der Baureihe D sowie D-Sub werden beim Han K32/55 geschlossen in einem Einsatz verbaut und erlauben es maximal 32 Leistungskontakte (10 A 250 V 4 kV 3) und 55 Signalkontakte (4 A 50 V 4 kV 3) zu verbinden.

Kontaktoberflächen in Silber als auch in Gold stehen dem Anwender dabei zur Verfügung. Ebenso kann er auf bereits existierende Crimp-Kontakte und somit auch Werkzeuge zurückgreifen. Eine klare Nummerierung jeder einzelnen Kontaktkammer schließt zudem Fehlverdrahtungen bei der Konfektionierung aus.

Der Einsatz in Größe 10B ermöglicht, je nach Anwendungsfall und Umweltanforderung, den flexiblen Einbau im passenden Metallgehäuse. Darunter beispielsweise Han B, Han M, Han EMC, Han HPR und Han-Inox.

09.02.2012 | Für die Baureihe Han-Modular von Harting steht jetzt ein neues Kat. 6 Ethernet Modul zur Verfügung, das den Anforderungen nach immer höheren Übertragungsraten gerecht wird. Mit dem offenen System lassen sich Steckverbinder individuell zusammenstellen. Es stehen über 40 verschiedene Module für elektrische, optische und pneumatische Übertragung zur Verfügung.

Das bisherige RJ45 Ethernet Modul wurde nun weiter entwickelt, um Datenraten bis 10 Gbit/s zu gestatten. Weiteres Feature ist eine sehr hohe mechanische Stabilität, die Anwendungen mit hohen mechanischen Anforderungen gerecht wird. Auf der Buchsenseite ist das Modul als Gender Changer ausgeführt, so dass der Anschluss einfach durch Einstecken eines handelsüblichen RJ45 Patchkabels erfolgt. Auf der Stiftseite stehen zwei Kat. 6 taugliche Lösungen zur Verfügung: Eine feldkonfektionierbare Variante mit dem RJ Industrial oder ein Modul, das entsprechende Patchkabel des Herstellers aufnehmen kann.