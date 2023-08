Gestern | Archiv für Elektrotechnik

16.08.2019 | Von technischer Neuheit zum Standard bis hin zur vorausschauenden Lösung: Das können die Rollen-Energieketten von Igus. Seit mehr als 45 Jahren entwickelt der Motion Plastics Spezialist Energieführungssysteme, die zuverlässig Leitungen für alle Medien wie Ethernet, Servo, Motor und auch Schläuche führen.

Waren dies zu Beginn praktisch ausschließlich Produkte für den Maschinenbau, sorgte die Erfindung der Rollen-Energiekette vor 20 Jahren für den Durchbruch auch in andere Branchen. Die technische Grundlage bilden dabei Rollen in den Kettengliedern, die den Reibwert auf langen Verfahrwegen enorm senken, wenn sich das Obertrum der Kette auf dem Untertrum ablegt.

Wie viel Energie sich dadurch einsparen lässt und welche Geschwindigkeiten mit den Rollen-Energieketten erreicht werden können, zeigt die Infografik.

29.04.2019 | Komplette Energieführungen schnell und einfach konfigurieren: Dafür sorgt jetzt der E-Ketten Experte. Mit dem neu entwickelten Online-Tool kann sich der Anwender in wenigen Schritten sein individuelles Energiekettensystem auslegen.

14.01.2019 | Energieketten bieten einen zuverlässigen Schutz, wenn die Kabel durch enge Bauräume geführt werden. Stabile Kettenelemente schränken die Bewegung genau dort ein, wo sie den meisten Stress erfahren. Johannis Zournatzis, Branchenmanager Automotive E-Ketten erklärt, was das bedeutet.

01.10.2018 | Stützfüße an vielen Baumaschinen, etwa an Betonpumpen oder Mobilkranen, sind durch große Variantenvielfalt geprägt. Mit der neuen E2 Bügelkette von Igus gibt es jetzt auch für knapp bemessene Bauräume an Stützfüßen eine Energie- und Medienführung in einem System. Stabil, platzsparend sowie leicht montierbar führt die E-Kette neben Strom- und Steuerleitungen auch zwei Hydraulikschläuche. Die E2 Bügelkette spart im Sondermaschinenbau Wartung und senkt Stillstandzeiten deutlich.

24.03.2017 | Um sicherzugehen, dass sich die Schnittstellen-Montage für die Leistungs- und Signalübertragung effizient und sicher in die eigenen Fertigungsprozesse von Energieketten und Kabelsystemen integrieren lässt, kooperiert Igus mit Harting als Lieferanten und Design-In-Partner von modularen „Han“ Industrie Steckverbindern. Neben der Integrationsfähigkeit in die eigene Produktion waren für den Kunststoffspezialisten die folgenden Kriterien bei der Auswahl von Harting:

19.08.2015 | Igus hat ein leichtes und günstiges Konzept zum automatischen Rückzug von Energieketten entwickelt, das weitere Fortschritte in der Robotik ermöglicht. Denn Industrieroboter führen heutzutage neben Energie-, Daten- und Medienleitungen ebenfalls häufig Zuführschläuche für beispielsweise Nieten oder Schrauben. Das neue System Triflex RSE verhindert eine Schlaufenbildung der Energieketten, wodurch diese Festkörper sicher zum Ende des Roboterarms geführt werden können.

Die Triflex R-Serie ist speziell für hochdynamische Industrieroboter konzipiert worden und kann sich als 3-Achs-Energiekette in alle Richtungen im Raum bewegen. Die universell einsatzbaren Triflex-Ketten aus Hochleistungskunststoffen trotzen auch anspruchsvollen industriellen Umgebungen, sind einfach zu montieren und mit Leitungen von außen zu befüllen. Zudem weisen sie eine hohe Zug- und Torsionsfestigkeit auf.

Zuführschläuche für Bolzen, Nieten und Schrauben

„Da jedoch heutzutage nicht mehr nur elektrische und pneumatische Leitungen, sondern häufig auch Zuführschläuche für Bolzen, Nieten oder Schrauben am Roboter geführt werden müssen, können zu enge Biegeradien oder herabhängende Schlaufen mitunter Probleme bereiten“, erklärt Jörg Ottersbach, Branchenmanager Robotik bei Igus. „Jede Umlenkung und jede Unterschreitung des zulässigen Mindestbiegeradius der Zuführschläuche bietet eine potentielle Störstelle und kann zu einer negativen Beeinflussung des Prozesses führen. Im schlimmsten Fall bleibt eine Niete oder eine Schraube im Zuführschlauch stecken, was dann zu einem Anlagenstillstand führt.“

Das Rückzugsystem bietet durch seinen linearen Rückzug der Energiekette eine effiziente und preiswerte Lösung, die ohne Bogen, Federstäbe oder Umlenkrollen auskommt. Das sehr leichte System basiert auf der bewährten schmier- und wartungsfreien Drylin-Linearführung, bei der ein beweglicher Schlitten die Kette auf einem Rückzugsweg von bis zu 600 mm transportiert. Elastische Bänder ziehen die ausgefahrene Kette automatisch zurück. Damit wird die Schlaufenbildung der Energiekette ausgeschlossen. Durch die daraus resultierende Optimierung der Prozesssicherheit können die Standzeiten deutlich erhöht werden.



Das selbstführende Rückholsystem ist auf die geschlossenen oder aufklappbaren Triflex-Ketten TRC, TRE und TRCF in den Baugrößen von 60 bis 125 mm Durchmesser ausgelegt. Sie werden mittels eines Anschlusselementes und einer Gleitdurchführung auf dem System arretiert, das wiederum durch Befestigungsplatten variabel an eine Vielzahl von Robotertypen angebunden werden kann. Weil das Triflex RSE die E-Kette direkt am Roboter führt und keine Umlenkungen nötig sind, verringert sich die benötigte Leitungs- und Kettenlänge. Somit ist das Rückzugsystem nicht nur eine platzsparende und leichte sondern auch eine kostengünstige Lösung.

26.03.2015 | Drehbewegungen an Maschinen sind für Leitungen und Schläuche eine große Belastung. Um diese sicher zu führen und zu schützen, hat Igus sein Programm an Energieführungsketten für Drehbewegungen um eine Heavy Duty-Version erweitert. Das Twisterband HD ist eine noch stabilere, aber gleichzeitig ebenso kompakte, spiralförmige Energiekette für Kreisbewegungen, mit der Rotationen von bis zu 20 Mal um die eigene Achse möglich sind.

Das Twisterband HD kombiniert die Konstruktionseigenschaften und Qualitäten der Twisterchain – einer kreisförmigen Energiekette für Drehbewegungen bis maximal 360 Grad – mit dem Twisterband. Dabei führt das Twisterband HD die Belastbarkeit und Stabilität der Kette mit der Kompaktheit, Flexibilität und dem Drehwinkel-Spielraum des Bandes zusammen und füllt so eine Lücke zwischen den beiden Produkten.

Für den Zusatz „Heavy Duty (HD) haben die Konstrukteure bei dem Twisterband HD die Bandsegmente deutlich verstärkt und somit stabiler konstruiert. Zudem wurde für die Verbindung der einzelnen Segmente eine Kombination aus einer Bolzen- und Hakenlösung entwickelt, sodass das Twisterband HD extrem belastbar und gleichzeitig sehr flexibel und drehbeweglich (bis 20-mal um die eigene Achse) ist. Durch diese Konstruktion zur Verbindung der Elemente können die Einzelteile vollständig aus dem stabilen herstellereigenen Standardmaterial für E-Ketten gespritzt werden. Somit eignet sich das Twisterband HD für Temperaturen unter 0 °C.

Das Twisterband HD ist sehr stabil und benötigt wenig Bauraum. Der Außendurchmesser beträgt 300 mm, die Höhe beginnt bei 250 mm und variiert je nach benötigtem Drehwinkel nach oben. Durch die Konstruktion sind zudem extreme Drehwinkel möglich: horizontal bis ca. 7000 Grad, vertikal bis ca. 3000 Grad. Der modulare Aufbau um die eigene Drehachse und das gesamte Konstruktionsprinzip eröffnen sogar Potential für größere Varianten.

Doch trotz dieser Rotationsfähigkeit bleiben die Leitungen stets optimal geschützt. Tests zusammen mit „Chainflex“ Leitungen im eigenen Labor kamen auf eine Lebensdauer von einer Millionen Drehzyklen und mehr. Dafür sorgt unter anderem der vordefinierte Mindestbiegeradius, der ein Abknicken der Leitungen verhindert. Die spezielle Scharnierkonstruktion schützt das Twisterband HD und ermöglicht die schnelle Befüllung von außen. Zusammen mit dem tribo-optimierten Hochleistungskunststoff des Bandes wird eine hohe Lebensdauer sichergestellt, selbst bei schwierigen Umgebungsbedingungen wie etwa Temperaturen von -40° bis zu +80 °C.

28.08.2012 | Von der gemeinsamen Erarbeitung eines provisorischen Gestells beim Kunden über den Stahlbau bis zur Serienreife vergehen zurzeit einige Wochen bis Monate. Nachträgliche Änderungen an den verschweißten Gestellen sind dann nicht mehr einfach möglich. Deshalb hat Igus jetzt ein teleskopierbares Transportgestell in Modulbauweise entwickelt, das innerhalb eines Arbeitstages millimetergenau auf die Schnittstelle der jeweiligen Maschine angepasst wird.

Es beseteht aus modularen Stützen und Streben, die perfekt ineinander passen. Darüber hinaus sind diese teleskopierbar, so dass eine Längenanpassung jederzeit möglich ist. Diverse Rastmechanismen sorgen dafür, dass Bauteile auch noch nachträglich angebracht werden können. Das gesamte System lässt sich dank eigens entwickelter Verfahreinheiten kinderleicht bewegen und transportieren.

In Kooperation mit dem Kunden wird vor Ort innerhalb eines Tages das passende System zusammengesetzt. Werden durch Änderungen an der Maschine Modifikationen notwendig, können sie durch die Variabilität des Systems jederzeit völlig problemlos verwirklicht werden. Läuft die Maschinenserie beim Kunden aus, kann das Transport- und Montagegestell wieder in seine Einzelteile zerlegt und die einzelnen Komponenten neu verwendet werden.

18.11.2010 | Vor 10 Jahren stellte Igus vollständig leitfähige Energieketten aus dem Werkstoff Igumid ESD vor. Seitdem gehören die grau gefärbten Energiezuführungen zu den am stärksten nachgefragten Sondermaterialien des Kunststoffspezialisten. Um Konstrukteuren die rasche Fertigstellung ihrer Maschinen und Anlagen zu erleichtern, ist das ESD/Atex-Programm jetzt in einer Auswahl ab Lager verfügbar.

Die Serien Zipper e-ketten, E2/000, E4.1 und E4/light gibt es ab dem 1. Januar 2012 komplett ab Lager und damit knapp 280 verschiedene Versionen. Konzipiert wurde Igumid ESD (Electro Static Discharge) für Anwendungen, in denen elektrostatische Entladungen vollkommen unerwünscht sind. Dazu zählen vor allem die Fertigung oder das Handling sensibler elektronischer Produkte und Bauelemente.

Wie überall wo Bewegung im Spiel ist, entsteht zwischen Maschinenteilen Reibung, wodurch sich Reibungselektrizität bilden kann. Bei Kontakt mit einem geerdeten Körper kann sie sich schlagartig entladen, wie man es beispielweise vom Griff an eine Türklinke kennt. Spannungen bis zu 10.000 V können dabei fließen. Da die Stromstärke allerdings relativ gering ist, fügt sie Menschen in den meisten Fällen keinen Schaden zu. Sensible elektronische Bauteile können allerdings bereits ab etwa 20 V Spannung irreparabel beschädigt werden.

Um solche Schäden zu vermeiden, müssen alle Komponenten einer Maschine ausreichend ableitfähig und das gesamte System durchgehend geerdet sein. Als Nabelschnur der Automation hat die zuverlässige und dauerhafte Ableitfähigkeit bei Energieketten, auch nach jahrelangem Einsatz, eine besondere Bedeutung für die Vermeidung elektrostatischer Entladungen.

Normgerechte ESD Bedienteile aus speziellen Kunststoffen

Elektrostatische Entladungen sind nicht nur gefährlich für elektronische Bauteile, sie können in explosionsgefährdeten Bereichen für die Zündung brennbarer Gase, Dämpfe oder Stäube sorgen. Energieketten aus Igumid ESD tragen überall dort, wo solche Bedingungen anzutreffen sind, also beispielsweise in der Chemieindustrie, der Schüttgutverladung oder in Lackierstraßen, zur Vermeidung von zündfähigen elektrostatischen Entladungen bei. Sie wurden gemäß der Atex-Richtlinien zu 94/9/ EG für Geräte und Systeme in explosionsgefährdeten Bereichen entwickelt und nach der Klassifizierung EX II 2 GD zertifiziert. Damit eignen sich die ESD/Atex-Energieketten für die Verwendung in Bereichen mit durch Gase oder Stäube verursachter Explosionsgefahr.



22.10.2010 | Wieso hat das noch niemand früher erfunden? Das war der erste Gedanke beim Anblick der ersten kontinuierlich umlaufenden Energiekette der Welt, die Igus den Besuchern der Hannover Messe präsentierte. So wurde auch Geschäftsführer Frank Blase gleich von einem potentiellen Kunden angesprochen, mit den Worten, dass er genau das gerade brauche.

Starten, Bremsen, erneut Anfahren, Bremsen, am Ende wieder zurückfahren. Ob bei kleineren Apparaten am Roboter, Pick-and-Place-Anwendungen, schnellen Pressen-Feedern, großen Regalbediengeräten oder klassischen Förderbändern: Herkömmliche Handling- und Transport-Anwendungen kommen heute nicht ohne eine Leerfahrt, ohne eine unproduktive Rückfahrt aus. Dazu hat Igus diese erstaunlich simpel anmutendende Energiekette entwickelt. Das einbaufertige Komplettmodul eröffnet völlig neue Perspektiven in der Maschinenkonstruktion.

Die sogenannte C-Kette versorgt Greifer, Sensorik und andere Einheiten mit Energie, Daten und Medien. Ohne überflüssige Vor- und Rückfahrten kann in einem kontinuierlichen Rundverkehr direkt die nächste Position angefahren und dort permanent be- und entladen, geklebt, gebohrt etc. werden. Leichtgewichtig und ausfallsicher sind Geschwindigkeiten bis zu 8 m/s möglich. So lassen sich schnellste Maschinentaktzeiten realisieren.

Die C-Kette besteht aus einer abriebfesten Kunststoff-Energiekette mit angeschlossener Drehdurchführung. Diese verfährt leicht und vibrationsfrei, wenn erforderlich mit unterstütztem Obertrum. Das System bietet ausreichend Platz zur Befüllung z. B. mit einer Servo/Motorleitung, einer Steuer-, Bus- oder auch LWL-Leitung und schützt und führt Luft und Gas. Alle erforderlichen Leitungen und Schläuche für Last, Daten und Medien sind in einem kompakt gebauten Führungssystem untergebracht. Dieses wird gemäß der kundenspezifischen Eckdaten als Komplettmodul geliefert und beim Kunden direkt an die Maschine, das Förderband oder eine andere Anlage angebaut. Es ist in verschiedenen Einbaulagen einsetzbar.

Jeder Wagen einzeln adressierbar

Mit der umlaufenden Kette lassen sich z. B. ein Handling-, Regalbediengerät oder Feeder ähnlich einer Raupenkette gestalten. Auf dieser können umlaufende Wagen mit verschiedensten Funktionen befestigt werden. Die Wagen werden von einer Energiekette mit daran angeschlossener Drehdurchführung mit Information, Energie und Medien versorgt. Leicht und verschleißfrei kreist die Kette im Führungsgehäuse hin zur ersten Wagen-Station. Dort speist sie eine umlaufende Ringleitung, an die alle Wagen der „Raupe“ angeschlossen sind.

Mit moderner Elektronik und Bustechnik kann jeder Wagen einzeln adressiert werden. Er wird mit den entsprechenden Signalen versorgt, um anschließend beliebig arbeiten zu können z. B. mittels eines Pneumatikventils, Elektromotoren oder Sensoren. Jeder Wagen ist einzeln ansteuerbar und kann in vordefinierter Position sofort „seine“ Aufgaben übernehmen.

Abhängig von den Kundenvorgaben ist ein Verfahrweg von 30 m und mehr möglich. Zahlreiche unterschiedliche Wagen lassen sich auf der kontinuierlich umlaufenden Kette anschließen. Das können rotierende Greifer, Sauger oder Elektromagneten sein, die permanent Werkstücke aufnehmen, halten, justieren und wieder ablegen. Oder auch Werkzeuge zur Bearbeitung wie zum Drehen, Spannen, Kleben und Bohren. Ebenso kann Regelungs- und Steuertechnik auf dem Wagen positioniert sein, kompakt versorgt mit Information und Leistung aus einem stabilen Führungssystem – vom Barcode- oder Farberkennungsleser bis hin zum RFID-Lesegerät.

Neben dem zentralen konstruktiven Durchbruch – dem Verzicht auf Leerfahrten – können Transport-, Pick-and-Place- und andere Handlinganlagen überdies jetzt schlanker gebaut werden. Die C-Kette lässt sich dazu einfach in kleine Einbauräume integrieren. Aktuell sind oft sehr große Massen zu bewegen bei hohen Beschleunigungen, um die Vorgaben bezüglich Zyklen und Taktzeiten zu erfüllen. Konstrukteure müssen also verhältnismäßig groß bauen, um die entsprechenden Kräfte auffangen zu können, die aufgrund des dynamischen Hin- und Herfahrens (Bremsen, Stoppen, etc.) entstehen. Mit dem C-Kettensystem dagegen lasse sich nicht nur um ein Vielfaches effizienter arbeiten, so der Hersteller, sondern auch Platz und Energie sparen.

29.05.2017 | Der Kombinationssteckverbinder Han K32/55 von Harting setzt neue Maßstäbe im Bereich der Miniaturisierung von Rechtecksteckverbindern. Mit einer Kombination aus 32 Leistungs- und 55 Signalkontakten zur Verwendung in Gehäusen der Größe 10B bietet er vor allem eines: 87 Stück auf minimalsten Raum.

Die Han-Com Produktbaureihe vereint Leistung und Signal in einem Steckverbinder und bekommt mit dem Han K 32/55 nun Zuwachs. Diese Steckverbinder Bauform bietet neben Platz- auch Kosten- und Zeitersparnis, da hier 2 Steckverbinder in einem vereint sind: Crimp-Kontakte der Baureihe D sowie D-Sub werden beim Han K32/55 geschlossen in einem Einsatz verbaut und erlauben es maximal 32 Leistungskontakte (10 A 250 V 4 kV 3) und 55 Signalkontakte (4 A 50 V 4 kV 3) zu verbinden.

Kontaktoberflächen in Silber als auch in Gold stehen dem Anwender dabei zur Verfügung. Ebenso kann er auf bereits existierende Crimp-Kontakte und somit auch Werkzeuge zurückgreifen. Eine klare Nummerierung jeder einzelnen Kontaktkammer schließt zudem Fehlverdrahtungen bei der Konfektionierung aus.

Der Einsatz in Größe 10B ermöglicht, je nach Anwendungsfall und Umweltanforderung, den flexiblen Einbau im passenden Metallgehäuse. Darunter beispielsweise Han B, Han M, Han EMC, Han HPR und Han-Inox.

09.02.2012 | Für die Baureihe Han-Modular von Harting steht jetzt ein neues Kat. 6 Ethernet Modul zur Verfügung, das den Anforderungen nach immer höheren Übertragungsraten gerecht wird. Mit dem offenen System lassen sich Steckverbinder individuell zusammenstellen. Es stehen über 40 verschiedene Module für elektrische, optische und pneumatische Übertragung zur Verfügung.

Das bisherige RJ45 Ethernet Modul wurde nun weiter entwickelt, um Datenraten bis 10 Gbit/s zu gestatten. Weiteres Feature ist eine sehr hohe mechanische Stabilität, die Anwendungen mit hohen mechanischen Anforderungen gerecht wird. Auf der Buchsenseite ist das Modul als Gender Changer ausgeführt, so dass der Anschluss einfach durch Einstecken eines handelsüblichen RJ45 Patchkabels erfolgt. Auf der Stiftseite stehen zwei Kat. 6 taugliche Lösungen zur Verfügung: Eine feldkonfektionierbare Variante mit dem RJ Industrial oder ein Modul, das entsprechende Patchkabel des Herstellers aufnehmen kann.

07.12.2011 | Molex stellt das M12-Steckersystem "Brad Micro-Change" in Hybrid-Rundsteckertechnologie (Circular Hybrid Technology, CHT) vor, das Datenüber­tragungsgeschwindigkeiten in Kategorie 5e und eine Leistungsversorgung miteinander verbindet sowie hohe Signalintegrität und Leistungsfähigkeit gewährleistet.

Der Micro-Change CHT vereint Versorgungs- und Datenleitungen in einem M12 Steck Verbinder, was nicht nur den Platzbedarf verringert, sondern darüber hinaus einen Beitrag leitest zur Senkung von Installations- und Verdrahtungskosten bei Prozesssteuerungen, Automatisierungssystemen und industriellen Anlagen, bei HKL-Anlagen, in der Telekommunikationsinfrastruktur, in Bildverarbeitungssystemen und Überwachungskameras, militärischen und luftfahrttechnischen Anlagen sowie bei Anwendungen im Transportbereich außerhalb der Kfz-Branche (NAT).

Aufbauend auf der robusten Konstruktion des Brad Micro-Change M12-Gewindesteckers bietet der Micro-Change CHT zwei geschirmte Twisted-Pair-Datenleitungen Kategorie 5e und zwei oder vier Kontakte, die für einen Strom bis zu 10 A pro Kontakt ausgelegt sind. Der Steckverbinder ist umspritzt und gewährleistet damit eine umfassende Abdichtung in Schutzart IP67 und zuverlässige Zugentlastung. Das vollständig geschirmte 4-Pin-Array für die Kategorie-5e-Leitungen mit einem (zum Patent angemeldeten) Metall-Wickelrohr gewährleistet optimale Signalintegrität und hohe Performance - die beiden überlappenden Rohre leiten das Signal ohne Beeinflussung durch Nebensprecheffekte oder elektromagnetische Störungen (EMI) durch den Stecker hindurch.

Die 4+2- und 4+4-Konfiguration des Micro-Change CHT steht aktuell in M12-Gewindeausführung zur Verfügung. Es ist jedoch geplant, das Konzept auch auf die Ultra-Lock-, M16- und M23-Steckerformate zu erweitern.

21.10.2011 | Bei dieser anwendungsspezifischen Entwicklung für eine Industriesteuerung von Steckerspezialist ODU handelt es sich nicht um Steck Verbinder im üblichen Sinne, sondern um eine I/O Einheit mit steckbaren Modulen. Die Konfiguration kann sowohl als zentrales als auch als dezentrales System eingesetzt werden. Die steckbaren Komponenten wurden gleich mitentwickelt und insgesamt 21 Werkzeuge gebaut.

Die Feldklemme wurde mit einer Push-In Anschlusstechnik entwickelt, wodurch eine sehr hohe Packungsdichte auf engstem Bauraum erreicht werden konnte. Anschlussquerschnitte von 0,08 - 2,5 mm² können problemlos gesteckt und wieder gelöst werden.

Zusätzliche Features, wie verschiedenste Kodiermöglichkeiten sowohl werks- als auch kundenseitig sind ebenfalls vorhanden. Mit einer höchst aufwendigen Kontaktgeometrie können selbst umfassendste Anforderungen erfüllt werden. Die zweite Einheit dieses komplexen Systems ist die komplette Hutschienenmechanik mit dem Verriegelungssystem und dem Durchgangsverbinder mit den Bus- und Powerkontakten.

13.10.2010 | Suyin bietet ein breitgefächertes und sehr variantenreiches Programm Board-To-Board-(BTB) Steckverbinder, angefangen von Versionen mit sehr niedrigen bis hin zu hoch komplexen Kontaktbildern in den unterschiedlichsten Rastermaßen - von fine-pitch (0,5 mm) bis hin zu 2,54 mm. Bei der überwiegenden Anzahl dieser Produkte handelt es sich um kundenspezifisch angepasste Lösungen hinsichtlich Pinlänge, Vergoldung, Gehäuse oder Verpackung.

Zu den wesentlichen Anforderungen eines Kunden für eine maßgeschneiderte BTB-Lösung in industriellen Anwendungen gehörten

• die Überbrückung besonders hoher Leiterplattenabstände von 31 mm und 35,5 mm,

• die Verfügbarkeit verschiedenpoliger und teilbestückter Versionen für verschiedene Geräteserien sowie

• eine stabile gerade Ausführung der Steckverbinder Lösung für die Durchstecktechnik.

Innerhalb kürzest möglicher Zeit wurde ein komplettes, kundenspezifisches Board-To-Board Steckverbinder System für besonders hohe Leiterplattenabstände bis zu 35,5 mm im Raster 2,54 mm realisiert. Die einreihigen Sandwich-Stiftleisten sind, je nach Version und vorgesehener Applikation, nur teilbestückt. Alle Stiftleisten verfügen an der Oberseite über zwei seitlich in das Gehäuse integrierte Führungsstifte zur sicheren mechanisch kodierten Verbindung mit den Buchsenleisten und sind an der Unterseite mit einem Plastik Snap-In-Verschluss für die stabile Verankerung auf der Leiterplatte versehen. Auch die zugehörigen, von unten durchsteckbaren Buchsenleisten sind als teilbestückte Versionen ausgeführt.

29.04.2010 | Einen einfach ver- und entriegelbaren Steckverbinder für die platzsparende LC (Local Connector)-Anschlusstechnik von Glas-LWL (Lichtwellenleiter) bringt die Siemens Division Industry Automation auf den Markt. Der LC Steckverbinder nach IEC 61754-20 verfügt über einen neuartigen „Push-Pull“-Entriegelungsmechanismus zur einfachen Montage der LWL an Netzwerkkomponenten mit LC Buchse, zum Beispiel den modularen Industrial Ethernet Switches X308-2M, XR-300 und X-300EEC von Siemens.

Der Entriegelungsmechanismus kombiniert ein Paar zusammengehörender Einzelsteckverbinder, den des ankommenden und den des abgehenden LWL, zu einem Duplex Steckverbinder. Diesen verbindet der Anwender dann mit zwei der Netzwerkkomponenten Buchse, etwa dem Switch. Mit diesem Mechanismus werden auch die Rastnasen der beiden Einzelstecker gemeinsam entriegelt. Damit entfernt der Anwender das LWL-Paar vom Switch einfach durch leichtes Ziehen am Duplexstecker. Die Steckertechnik vereinfacht insbesondere das Handling an Netzwerkkomponenten mit hoher Portanzahl oder geringen Abmessungen. Die Leistungsverdichtung und Portanzahl von Netzwerkkomponenten nimmt stetig zu. Hierzu bietet die LC-Anschlusstechnik nach IEC 61754-20 eine platzsparende mechanische Lösung.