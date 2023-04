Relais & Schalter | Entdecke die Möglichkeiten!

Relais sind unverzichtbare Bauelemente, die durch die Umwandlung eines elektrischen Signals in ein mechanisches Signal eine Vielzahl von Schaltvorgängen steuern. Es gibt viele Relaistypen wie Sicherheitsrelais, Zeitrelais, Schaltrelais, Signalrelais, Reedrelais, Kfz-Relais, Impulsrelais, Leistungsrelais, Miniaturrelais, Printrelais, Solid State Relais, Halbleiterrelais und mehr. Erfahren Sie mehr über die Möglichkeiten, die Ihnen die modernen Relais bieten und entdecken Sie die optimale Lösung für Ihre Anwendungen.

19.04.2023 | Aufgrund der stetig wachsenden Nachfrage im privaten Sektor hat Schukat sein Angebot von Relais auf Elektrofahrzeuge und deren Ladeinfrastruktur fokussiert. Die einpoligen Relais der Serien AZEV116, AZEV132 und AZEV140 von Zettler sind speziell für den Einsatz in Ladekabeln gemäß der IEC 62752 für das Laden von Elektrofahrzeugen der Ladebetriebsart 2 konzipiert. Mit ihrem Überwachungskontakt signalisieren sie im Fall des Falles ein Verschweißen des Lastkontakts.

Diese Relais bieten einen großen Kontaktabstands von ≥ 2,25 mm und eine Spannungsfestigkeit (Spule / Kontakt) von 4000 VRMS. Die Kurzschlussanforderungen der IEC 62752 werden erfüllt. Auch die Anforderungen der IEC 62955 für den Einsatz in Wallboxen der Ladebetriebsart 3 sind gewährleistet. Eine elektrische Lebensdauer von mindestens 50.000 Schaltzyklen wird für die Kfz-Relais garantiert. Alle Relaistypen sind durch TÜV und UL / CUR Approbation zertifiziert.

Die drei neuen Relais sind zuverlässige Schaltrelais mit unterschiedlichen Spezifikationen und Schaltvermögen:

Relais für 30.000 bis 50.000 Schaltzyklen

Das Relais AZEV116 arbeitet unter Strömen von bis zu 20 A mit 30.000 Schaltzyklen. Das Schaltvermögen bei 50.000 Schaltzyklen liegt bei 16 A. Die Schaltspannung beträgt max. 400 V AC, die Schaltleistung max. 6400 VA. Die Kurzschlussstromfestigkeit ist mit ≥ 1,02 kA, ≥ 2,5 kA²s (IEC 62752) festgelegt.

Relais für 10.000 bis 50.000 Schaltzyklen

Das Relais AZEV132 arbeitet unter Strömen von bis zu 40 A mit 10.000 Schaltzyklen. Sein Schaltvermögen bei 50.000 Schaltzyklen liegt bei 32 A. Die Schaltspannung beträgt max. 400 V AC und die Schaltleistung max. 12.800 VA. Die Kurzschlussstromfestigkeit ist mit ≥ 1,5 kA, ≥ 6,0 kA²s (IEC 62752) festgelegt.

Relais für 6000 bis 50.000 Schaltzyklen

Das Relais AZEV140 arbeitet unter Strömen von bis zu 50 A spezifiziert mit 6.000 Schaltzyklen. Sein Schaltvermögen bei 50.000 Schaltzyklen liegt bei 20 A Ein-Schalten / 50 A Führen / 20 A Aus-Schalten. Die Schaltspannung beträgt max. 440V AC und die Schaltleistung max. 22.000 VA. Die Kurzschlussstromfestigkeit ist mit ≥ 1,5 kA, ≥ 6,0 kA²s (IEC 62752) und ≥ 1,85 kA; ≥ 4,5 kA²s (IEC 62955) festgelegt.

Bei allen Relais Ausführungen ist der Überwachungskontakt (1 Form B) mit 10 mA, 12 V DC und 50.000 Schaltzyklen spezifiziert.

07.09.2022 | Pickering Electronics stellt ein neues Miniatur Koaxial Reedrelais für 3GHz HF-Systeme vor. Die SIL / SIP Reedrelais Serie 113RF gestatten einen Bestückungsabstand von 2 mm. Damit wird eine sehr hohe Packungsdichte möglich.

„Diese kleinen, abgeschirmten Miniaturrelais sind schneller und kleiner als elektromechanische Relais (EMR), haben eine geringere Einfügungsdämpfung und bessere DC-Eigenschaften als Halbleiterrelais (SSR) sowie eine bessere Hot-Switching Spezifikation als mikroelektromechanische Schalter (MEM)“, kommentiert Kevin Mallett, technischer Spezialist bei Pickering Electronics.

Die neuen Reed Relais schalten bis zu 10 W bei 0,5 A. 1-Form-A-Konfigurationen (SPST, Schließer) gibt es mit 3 V oder 5 V Spule und Spulenwiderständen von jeweils bis zu 100 oder 300 Ohm.

Bei niedrigen Pegeln beträgt die typische Lebenserwartung der Relais Serie 113RF mehr als 250 Mio. zuverlässige Schaltzyklen. Die Relais verwenden Reed Schalter mit gesputterten Rutheniumkontakten in höchster Qualität. Sie eignen sich sehr gut für automatische Testsysteme.

Alle Relais der Serie 113RF haben eine interne Mu-Metall-Magnetabschirmung für eine hohe Packungsdichte, ohne Risiko, dass sich benachbarte Relais gegenseitig stören und es zu Fehlfunktionen kommt.

Pickering Electronics stellt aus auf der Electronica 2022.



23.02.2022 | R. Stahl präsentiert zwei neue Relais Module für explosionsgefährdete Bereichen der Zone 1. Die Relais 9174 und 9177 gestatten das Schalten von AC und DC Lasten in den Zündschutzarten Ex e und Ex i. Mit einem Platzbedarf von nur 12 mm sind die Relais sehr kompakt. Für die Anwendung reicht ein Feldgehäuse aus Kunststoff oder dünnwandigem Edelstahl. Gleichzeitig sind die neuen Relais sehr flexibel beim Einsatz in Stromkreisen in der Zündschutzart Eigensicherheit „i“ und erhöhter Sicherheit „e“.

Das klassische Relais Typ 9177 ermöglicht das galvanisch-getrennte Schalten nicht-eigensicherer (Ex e) und eigensicherer (Ex i) Strom-Kreise, sowohl AC als auch DC (z.B. Magnetventile oder Signalrelais) auf Basis eines elektromechanischen Relais. An den Anschlüssen für Spule und Kontakt lassen sich Ex i Strimkreis und Ex e Stromkreis beliebig kombinierbar anschließen. Das gestattet bis zu vier Betriebsarten mit nur einem Relais. Dank der Goldkontakte lassen sich neben dem Schaltvermögen von bis zu 2 A auch Strom-Kreise im mA Bereich zuverlässig schalten.

Das Relais 9174 schaltet elektronisch ohne mechanische Teile und arbeitet damit praktisch verschleißfrei. Die von klassischen Relais bekannte Begrenzung der Lebensdauer aufgrund der max. zulässigen Schaltzyklen entfällt. Dies ist besonders für Stromkreise interessant, welche z. B. mehrfach innerhalb 1 h geschaltet werden. Weil der Austausch eines Relais in Zone 1 deutlich höhere Kosten als in einem vergleichbaren Industrieumfeld verursacht, ist das ein besonderer Vorteil.

Mit dem elektronischen Relais Typ 9174/12-15-01 lassen sich AC-Lasten bis zu 5 A durch eine eigensichere (Ex i) oder wahlweise nicht-eigensichere (Ex e) Ansteuerung schalten. Bei Ansteuerung der Signalrelais mittels eigensicheren Signal (Ex i) ergänzt das Remote I/O-Systeme ideal. Dank der integrierten Absicherung für Kontakt- und Spulen-Stromkreis entfällt jede weitere Absicherung. Das reduziert den Verdrahtungsaufwand und Platzbedarf im Feldgehäuse. Auch Temperaturen von -40° bis +75 °C halten die Relais Module problemlos stand. Zum schnellen Überblick wird der Schaltzustand optisch über eine LED signalisiert.

Relais Typ 9177/12-11-01 eignet sich für Anwendungen der funktionalen Sicherheit (SIL). Eine entsprechende Bewertung wird im Laufe des Jahres 2022 kommen. Alle Varianten der 9174 und 9177 Relais sind Atex bzw. Iecex zugelassen. Weitere Zulassungen werden in den nächsten Monaten erwartet. Beide Relais Module ergänzen mit dem bereits verfügbaren elektronischen Relaismodul für DC-Lasten 9174/10-14-00 das explosionsgeschützte Remote I/O-System IS1+ des Herstellers.

18.01.2022 | Die Mitsubishi Electric Corporation in Tokio wurde von der US-Publikation R&D World mit dem R&D 100 Award 2021 für ihren offenen Leistungsschalter World Super AE V Series C-Class ausgezeichnet. Der Schalter schützt Niederspannungsschaltanlagen von Fabriken, Gebäuden und Anlagen für Erneuerbare Energien. Der branchenweit erste elektromagnetische Betriebsmechanismus senkt erheblich Wartungskosten und Energieverbrauch.

13.01.2022 | Flache Maße bei hohem Schalt-Strom bieten die neuen G6Q Relais von Omron. Zudem sind sie robust und stabil. Mit einem Schalt-Strom von 36 A @ 250 VAC schalten sie 10.000, bei 30 A @ 250 VAC sogar 100.000 fach. Die AC Sicherheitsabschaltung in EV Ladegeräten mit hoher Ausgangsleistung für kürzere Ladezeiten sind Haupteinsatzgebiete. Auch bei anderen sicherheitsrelevanten Anwendungen wie Erd- und Luftwärmepumpen, Lüftungs- und Temperaturreglern sowie Aufzügen und Fahrstühlen eigenen sich die G6Q Relais.

Indem die an die Spule angelegte Spannung nach Anlegen der Nennspannung für 100 ms Relaisbetrieb gesenkt wird, reduziert sich der Strom-Verbrauch im Vergleich zum Nennverbrauch der Spule auf 12 % und damit auf 35 % der Nennspannung der Spule.

Die monostabilen Relais gibt es mit einer Spulenspannung von 12V und einem Spulenwiderstand von 102.9 Ω sowie 24 V Spannung und 411.4 Ω Widerstand.

16.12.2021 | Das neue Relais GRP-H von Gefran ist das erste einphasige Halbleiterrelais mit digitalem IO-Link Protokoll. Als Weiterentwicklung der Serie GRS-H gehört es zur GR-Plattform der Solid State Relais (SSRs). Das elektronische Bauelement SSR bietet neben erweiterten Funktionen bei der elektrische Widerstände Überwachung auch hochentwickelte diagnostische Tools für die Früherkennung von Teillastunterbrechungen.

„Die GRP-H sind die ersten Halbleiterrelais mit einer auf dem IO-Link-Standard basierenden Architektur“, kommentiert Paolo Buzzi, Marketing Manager Controllers & Power Controllers bei Gefran. „Sie zeichnen sich durch ein robustes, ultrakompaktes Design und eine hohe Modularität sowie einen weiten Strom-Bereich von 15 A bis 120 A aus."

DC Motor und andere Antriebe für die Medizintechnik

Das IO-Link Protokoll gestattet die Integration der GRP-H Halbleiterrelais in der Automatisierung und einen umfangreichen Datenaustausch von z. B. Betriebsstunden oder Strom- bzw. Temperaturspitzen. Damit eignen sich die neuen Relais für die vorausschauende Wartung (Predictive Maintenance) und eine einfache, fehlersichere Verdrahtung.

Die Lastüberwachung der GRP-H-Relais erfasst Teillastunterbrechungen mit einer Auflösung von bis zu 1/8 der Gesamtlast. Diese Empfindlichkeit ist prädestiniert für die Verpackungstechnik, wo Temperaturen eine große Rolle spielen. Die Schalter sind für lineare und nichtlineare Ohmsche Widerstände konzipiert. Hier beherrschen sie alle Betriebsarten: Nulldurchgang, Impulsgruppenbetrieb, Halbwellen und Phasenanschnitt. Eine weiteres charakteristisches Merkmal dieser Relais Serie ist die Soft-Start Funktion für Heizelemente wie Infrarot-Lampen, welche in der Vorheizphase sehr empfindlich reagieren.

Die neue Relais-Serie ist über die NFC App (Android + iOS) schnell und einfach selbst im Feld konfgurierbar. Darüber hinaus vereinfacht die App auch mögliche Wartungen, weil sie die Konfiguration der Relais auslesen und die Daten automatisch an den Service senden kann. Neue Konfigurationen können dann einfach über die App auf die Relais aufgespielt werden.

29.11.2021 | Schmersal bringt zwei neue Sicherheitsbausteine auf den Markt: das Relais SRB-E-302ST und die Ausgangserweiterung SRB-E-402EM. Beide sind effiziente und platzsparende Lösungen für die sichere Signalauswertung. Je nach Anwendung schaltet das Relais mit den sicheren Relaiskontakten oder verschleißfrei mit einem sicheren Halbleiterausgang. Dabei können Anwendungen bis Kategorie 4/ PL e (EN ISO 13849-1) und SIL 3 (IEC 61508) realisiert werden.

28.01.2019 | Mitsubishi Electric erweitert sein hochgradig konfigurier- und skalierbares Monitoring-Portfolio Menergy zur transparenten Erfassung und Analyse von Energiedaten um ein Schutzrelais und einen Softstarter. Das erstmals auf dem europäischen Markt verfügbare digitale Schutzsystem „Meprotect“ ist flexibel und modular aufgebaut. Hinzu gesellt sich der digitale Softstarter „Mesoftstart“, der auch in rauer Umgebung funktioniert.

10.01.2019 | Die „Miro Safe+“ Sicherheitsrelais von Murrelektronik sind konzipiert, um hohe sicherheitstechnische Standards bis hin zu Performance Level e (PLe) nach EN 13849-1 zu erreichen. Sie sind besonders leistungsstark. Der Miro Safe+ Switch H L 24 beispielsweise eignet sich als für NOT-AUS-, Schutztür-, Lichtgitter und Magnetschalterapplikationen.

Er verfügt über drei Schließer und einen Öffner. Es kann mit und ohne Starttaster Überwachung eingesetzt werden. Der Miro Safe+ Switch H 48-230 ist der Allrounder mit Weitspannungseingang. Dieses Relais für Anwendungen mit 48… 230V AC, zum Beispiel auch für den amerikanischen Markt, eignet sich für NOT-AUS- und Schutztürüberwachungen mit und ohne Starttaster-Überwachung.

Zeitmanagementaufgaben übernimmt Miro Safe+ T 1 24. Dieses Modul ist optimal geeignet, wenn in einer Applikation sowohl unverzögerte wie auch ein verzögerter Kontakte benötigt werden. Verzögerungen von bis zu 30 s können individuell eingestellt werden. Außerdem ist dieses Relais mit einer Breite von nur 22,5 mm besonders kompakt. Miro Safe+ T 2 24 hat zwei zeitverzögerte Kontakte und eine Baubreite von 45 mm.

Miro Safe+ Switch Ecoa 24 ist minimalistisch ausgelegt. Es eignet sich zum Einsatz in Schutztür-, NOT-AUS- und Lichtgitterapplikationen und ist mit Schraubklemmen versehen. Dieses Modul ist eine gute Alternative, wenn kein überwachter Starttaster notwendig ist. Die Sicherheitsschalter der Reihe Miro Safe+ bieten zudem eine eindeutige Zuordnung durch Bezeichnungsschilder, LED-Zustandsanzeigen an der Vorderseite der Relais, flexible Verwendungen durch eine Querschlusserkennung, die ab schaltet sowie flinkes Anschließen mit steckbaren Federkraftklemmen in Schnellanschlusstechnik und Kodierelemente, die gewährleisten, dass Klemmen nicht vertauscht werden.

14.11.2016 | Mit dem aufschnappbaren Halbleiterrelais Gogaface SDE hat Gogatec sein Lieferprogramm um einen Raumsparer erweitert, dessen Besonderheit der ausgangsseitige Wechselkontakt ist. Das Solid State Relais mit LED Statusanzeige kann DC Gleichstromgeräte mit bis zu 5...48 VDC bei 0,5 A, galvanisch getrennt über einen Wechsler schalten.

Das nur 6,2 mm breite, 84 mm lange und 79 mm hohe Relais lässt sich einfach und platzsparend auf eine 35 mm Tragschiene aufschnappen und arbeitet verlässlich zwischen -20° und +80 °C.

Der Eingangsspannungsbereich erstreckt sich von 10...40 VDC, wobei die Abfallspannung unter 5V DC liegt. Das Relais ist kurzfristig (10 ms) mit 5 A belastbar. Der Leck-Strom beträgt nicht mehr als 1 mA. Zum Ein- und Aus Schalten braucht das Gogaface SDE nur 12 µS bei einer maximalen Schaltfrequenz von 1 kHz.



Als optionales Zubehör gibt es den 20-poligen Verdrahtungskamm Gogaface EDZ.

05.07.2016 | Mit den Signalrelais Serien AZ956 und AZ957 von Zettler Electronic führt Schukat Relais mit besonders geringen Abmessungen im Programm. Die Signal-Printrelais AZ956 benötigen dank ihrer Maße 13 x 7,62 x 6,9 mm nur 50 % des Platzes im Vergleich zu herkömmlichen Relais. Mit einer geringen Leistung der Spule von <70 mW sind sie in den Spannungen 5 V und 12 V verfügbar.

Auch die Relais der Serie AZ957 ermöglichen dank ihrer Abmessungen von 12,8 x 7,8 x 10,3 mm eine hohe Packungsdichte auf der Platine. In zwei unterschiedlichen Versionen gibt es diese Relais mit den Spannungen 12V und 24V: mit sensitiver Spule und 150 mW oder mit Standard-Spule und 200 mW.

Beide Serien sind mit Epoxid versiegelt und eignen sich für Wellenlöten sowie die nachfolgende Leiterplattenreinigung. Der einpolige Wechsler ist für 1A Schalt-Strom ausgelegt, ihr Betriebstemperaturbereich liegt zwischen -40° und +70 °C.

01.07.2015 | Die Sicherheitsrelais Bausteine SRB-Exi von Schmersal eignen sich für die sichere Signalauswertung von Not-Halt-Einrichtungen und zur Überwachung von Schutztüren. Bisher waren die Signalrelais auf der Basis der in Europa gültigen Atex Richtlinie 94/9 EG zugelassen und haben sich seit einigen Jahren erfolgreich am Markt behauptet. Jetzt entsprechen sie außerdem nicht nur in Europa sondern auch weltweit den Anforderungen des Explosionsschutzes.

04.03.2014 | Finder hat mit der Produkte-Serie 39 eine neue Generation von Interface Koppelrelais entwickelt. Unter dem Produktnamen „Master Interface“ gibt es die 6,2 mm schmalen Module in 5 unterschiedlichen Versionen als Koppelrelais im Ein- oder Ausgang der SPS, zum Anschließen von Sensoren und Aktoren, mit zusätzlichem Steckplatz für ein Sicherungsmodul oder als vollwertiges Zeitrelais mit acht Funktionen. Mit dem „Master Adapter“ können acht Koppelrelais über ein konfektioniertes Kabel mit der SPS verbunden werden.

Reduzierung des Platzbedarfs im Schaltschrank, geringer Montage- und Installationsaufwand, Bedienerfreundlichkeit und austauschbare elektromechanische Relais (Kontaktausgang 6 A) oder Halbleiterrelais (SSR-Ausgang bis 2 A) sind die Merkmale der Serie 39. Standardmäßig sind diese mit einer EMV Spulenbeschaltung, LED Statusanzeige und integriertem Halte- und Demontagehebel ausgerüstet.

Alle Versionen sind mit Schraubklemmen oder nun auch mit Push-In Klemmen lieferbar. Diese Anschlusstechnik ermöglicht das schnelle Anschließen von starren oder mit Aderendhülsen versehenen flexiblen Leitungen ohne Werkzeug. Zum Lösen der Drahtverbindung wird die Entsperrtaste mit einem Schraubendreher betätigt.

Die Master Basic und Master Plus Relais von Finder sind universell als Koppelrelais im Eingang zur SPS oder im Ausgang der SPS zur Ansteuerung von Aktoren einsetzbar. Bei Master Plus kann jeder Koppelrelais Ausgang mit einer individuellen, austauschbaren Standard Feinsicherung abgesichert werden. Master Input und Master Output mit den Koppelrelais Funktion, die eine SPS vor Spannungsspitzen aus dem Umfeld zu schützen, benötigen keine zusätzlichen Reihenklemmen. Master Timer ist ein Zeitrelais Koppelbaustein mit 8 Zeitfunktionen und 4 Zeitbereichen von 0,1 bis 6 h.

Relais sind elektromagnetische Schalter, die zum Ein- und Ausschalten von elektrischen oder elektronischen Signalen verwendet werden. Sie bestehen aus einer Spule, die ein Magnetfeld erzeugt, welches einen Schaltkontakt betätigt. Relais gibt es als Öffner, Schließer oder Wechsler. Sie finden in der Industrie, Telekommunikation, Automobilindustrie und vielen anderen Anwendungen Verwendung. Sie sind besonders zuverlässig und langlebig und bieten eine hohe Schaltleistung, weshalb sie auch in sicherheitskritischen Systemen eingesetzt werden.