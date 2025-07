KI-gestützte Bildverarbeitung vereinfacht Fertigungsprozesse

Melsoft Vixio von Mitsubishi Electric ist eine visuelle Inspektionssoftware, die Qualitätssicherung automatisiert und dabei ohne Programmierkenntnisse anwendbar ist. Die Lösung kombiniert moderne Künstliche Intelligenz-Technologie mit einer anwenderfreundlichen Oberfläche und ermöglicht präzise Prüfprozesse direkt in der Fertigung.

Zuverlässige Qualitätssicherung in Echtzeit

In Produktionsumgebungen steigen die Anforderungen an Genauigkeit und Effizienz. Visuelle Prüfaufgaben durch Menschen stoßen dabei schnell an Grenzen – etwa bei ermüdenden Routinekontrollen.

Die Inspektionssoftware Melsoft Vixio analysiert Bilddaten in Echtzeit, erkennt Abweichungen und sortiert fehlerhafte Produkte konsequent aus. Sie übernimmt diese Aufgabe automatisiert in drei Schritten:

Durch maschinelles Lernen wird das System auf Basis von Referenzbildern trainiert, um Qualitätsstandards festzulegen. Anschließend gleichen KI-Algorithmen die aktuellen Bilddaten mit dem festgelegten Qualitätsstandard ab. Die Klassifikation erfolgt objektiv und nachvollziehbar. Eine integrierte Feedback-Funktion sorgt dafür, dass erkannte Fehler zur Verbesserung des Modells zur kontinuierlich lernenden Qualitätskontrolle genutzt werden können.

Melsoft Vixio wurde für den industriellen Einsatz ohne IT-Vorkenntnisse konzipiert. Dank einer grafischen Benutzeroberfläche und Low-Code-Funktionalität lässt sich das System schnell und ohne aufwendige Programmierung einrichten. Sowohl erfahrene Techniker als auch Neueinsteiger profitieren von einer schlanken Inbetriebnahme und geringen Hürden bei der Anpassung.

Breites Anwendungsspektrum für verschiedene Branchen

Die Software ersetzt aufwendige manuelle Sichtprüfungen durch ein präzises, automatisiertes Verfahren. Dabei übernimmt Melsoft Vixio die Erkennung potenzieller Defekte zuverlässig und entlastet menschliche Prüfer spürbar. Dadurch bleibt mehr Zeit für die abschließende Qualitätsfreigabe – ein wichtiger Schritt, um fehlerhafte Produkte frühzeitig auszusortieren.

Erstmals in der EMEA-Region verfügbar, richtet sich Melsoft Vixio an Fertigungsunternehmen unterschiedlichster Branchen: von der Automobilindustrie über Lebensmittelproduktion bis hin zu Anwendungen in den Life Sciences.

Mitsubishi Electric bietet damit eine skalierbare Lösung, die sich nahtlos in bestehende Prozesse integrieren lässt – und industrielle Bildverarbeitung auf ein neues Niveau in der Qualitätssicherung hebt.