Mitsubishi Electric | Automating the World

Mitsubishi Electric News: Ein neues Innovations- und Technologiezentrum in Ratingen wird in form eines Kompetenzzentrums für Mechatronics CNC eröffnet. Der GB Factory Automation Systems erhält einen neuen Slogan, welcher den Service für CNC-Steuerungen und Roboter bündelt. Diese und weitere Meldungen finden Sie nachfolgend in unserem Newsticker.

03.07.2023 | Künstliche Intelligenz und die digitale Transformation sind zwei beispielhafte Instrumente, die wertvolle Lösungsansätze zur zur Senkung der Fertigungskosten und Erhöhung der Automation liefern können, derzeit aber noch in den Startlöchern stehen. Um hier die Entwicklung voranzutreiben, hat Mitsubishi Electric in Ratingen ein neues europäisches Innovations- und Technologiezentrum (ITC) eröffnet. Mit dieser zukunftsweisenden Initiative soll der technologische Fortschritt durch eine interdisziplinäre und globale Zusammenarbeit vorangetrieben werden.

Mitsubishi Electric gehört seit langem zu den Großen in der Riege der CNC-Hersteller weltweit. Das Unternehmen sieht sich als einer der Großen unter den CNC-Herstellern in erster Linie als Systempartner, der maßgeschneiderte Kundenlösungen entwickelt und die Kunden von Anfang an unterstützt. Bislang wurden diese Leistungen meist von der Muttergesellschaft in Japan erbracht und weltweit adaptiert. Mit dem ITC baut der Automatisierer ein neues europäisches Kompetenzzentrum auf. Darin werden erfahrene Spezialisten aus mehreren Ländern Europas zusammengezogen. Die Bedürfnisse europäischer Kunden sollen im Fokus ihrer Arbeit stehen, um innovative Lösungen für den europäischen Markt zu entwickeln.

Jan Gesthuysen, Project Manager Engineering CNC Europe, ist zuversichtlich, dass das ITC ein Katalysator für Innovationen sein wird. Mit seinen Kollegen möchte er eine Plattform schaffen, die Kreativität, Zusammenarbeit und eine schnelle Reaktion auf die Bedürfnisse der Kunden fördert.

09.12.2022 | Die Mitsubishi Electric Corporation führt einen neuen globalen Slogan für ihren Geschäftsbereich Factory Systems. Mit Automating the World soll der Beitrag des Unternehmens zu einer besseren Welt durch Automatisierung widergespiegelt werden. Er bringt das Ziel des Automatisierers zum Ausdruck, mit der Kombination fortschrittlicher Technologie, Know-how und Erfahrung sowie Unterstützung der Kunden als vertrauenswürdige Partner die Automatisierung zur Verbesserung der globalen Gesellschaft zu nutzen.

Automating the World wurde auf der Grundlage vieler unterschiedlicher Stakeholder des Globalplayers aus aller Welt formuliert. Kunden der Industrieautomation und Mitarbeiter, die sich mit Factory Automation Systems identifizieren, zählen dazu. Für China wird dem globalen Slogan als Zusatz zizai linghuo folgen. Das bedeutet „frei und flexibel“. Er soll das lokale Verständnis des globalen Slogans unterstützen.

25.11.2022 | Mitsubishi Electric Germany erweitert mit der Integration des Roboter Services in die CNC Serviceorganisation das europäische Servicezentrum in Ratingen. Kundennähe und hohe Servicequalität sind zwei Säulen der Geschäftsstrategie des CNC Bereichs. Deshalb hat der Automatisierer hier schon frühzeitig eine Serviceorganisation geschaffen, die außergewöhnlich in der Branche sein dürfte.

Auch für Bereiche wie Steuerungen, Antriebe und die Peripherie, die bereits seit über 30 Jahren im Markt sind, werden Ersatzteile und Service angeboten. Hierfür wurde in Ratingen ein moderner 3D-Drucker installiert, mit dem sich neuwertige Abdeckungen und Gehäuse anfertigen lassen. Damit lässt sich der Lebenszyklus dieser Produkte verlängern.

Reparatur im Sinne der Nachhaltigkeit

Beim Service steht die Reaktionsschnelligkeit im Fokus, um eine hohe Verfügbarkeit der Maschinen sicherzustellen. In einem großen Lager wird hierzu die Ersatzteilversorgung europaweit koordiniert. Qualifizierte Servicetechniker tauschen defekte Antriebe oder Steuerungskomponenten umgehend gegen ein funktionsfähiges Ersatzteil aus und senden das defekte Teil zur Fehleranalyse und Reparatur in die Servicewerkstatt zurück.

Im Sinne der Nachhaltigkeit und Ressourcenschonung repariert Mitsubishi schon seit den 90er Jahren die defekten Retouren und testet diese auf Herz und Nieren. Anschließend werden die überholten Teile mit zwei Jahren Garantie wieder in den Kreislauf zurückgebracht. Diese Strategie bietet ein wirksames Instrument gegen globale Lieferengpässe und sichert die Produktionsfähigkeit der Kunden.

Im Zuge des 2017 gestarteten Digitalisierungsprojekts sind in Europa die beiden Divisionen Factory Automation und Mechatronics CNC immer enger zusammengerückt. Als logische Konsequenz wurde jetzt der Service für Mitsubishi Roboter in die Serviceorganisation der CNC Steuerungen integriert.

18.11.2022 | Seit 30 Jahren ist die Geva Elektronik- und Handelsgesellschaft GmbH der Partner für Mitsubishi Electric Automatisierungstechnik in Österreich. Seit 1984 ist das Traditionsunternehmen in Familienbesitz, zunächst von den Gründern und Namensgebern Gerhard Schich und Eva Löffler geleitet. Seit 2009 führt Martin Schich das Unternehmen in der nächsten Generation erfolgreich weiter.

Mitsubishi Electric gewann im Jahr 1992 Geva als verlässlichen Partner für den Bereich Automatisierung sowie die entsprechenden Dienstleistungen. Beide verfolgen das gemeinsame Ziel, moderne und zukunftsweisende Technologien und Lösungen für Österreich anzubieten. Dabei möchten sie auch Innovationen für den Bedarf von morgen erkennen und umsetzen. Bis heute ist das über die gesamte Bandbreite der Automatisierungsmöglichkeiten gelungen.

„Markt- und Kundenorientierung dienen nicht nur der Geschäftsbeziehung und Partnerschaft, sie sind das Fundament einer Freundschaft auf unbegrenzte Zeit", sagt Geva Geschäftsführer Martin Schich. "Sie zu erhalten ist für uns ein hohes Gebot“. Division Manager Stefan Knauf, Mitsubishi Electric freut sich über: „Eine so lange erfolgreiche Zusammenarbeit ist nicht selbstverständlich und wir sind sehr stolz und dankbar dafür.“

24.08.2022 | Nicht jeder kann vor Ort an einer Führung durch die Produktionsstätten von Mitsubishi Electric teilnehmen, dafür ist Japan zu weit entfernt. Deswegen bietet der Automatisierer jetzt virtuelle Touren durch Nagoya und Fukuyama an. So können Interessierte einen Blick in Teile dieser Fabriken und Ausstellungsräume werfen. Dabei erhalten sie auch Informationen über die aktuellen Produktionsmethoden.

Industrie 4.0 und digitale Transformation sind heute populäre Begriffe. Auf ihrer Reise zur digitalen Fertigung ist es für Unternehmen wichtig, sich im Vorfeld über Best Practices und Anwendungsmöglichkeiten für Ihre eigene Produktion zu informieren.

Vor der Covid 19 Pandemie haben Tausende Personen aus aller Welt die Produktionsstandorte von Mitsubishi Electric in Fukuyama und Nagoya, Japan besucht. Ihr Fokus lag dabei darauf, zu erfahren, wie Mitsubishi seine digitale Fertigung nutzt und das e-F@ctory-Konzept zur Herstellung seiner eigenen Produkte einsetzt. Bei der Virtual Factory Tour kann man sich nun rund um die Uhr über neue Technologien und Produktionsmethoden informieren. Folgende Online-Werksbesichtigungen stehen auf der Webseite zur Verfügung:

Nagoya: Produktion von speicherprogrammierbaren Steuerungen

Die erste Tour zeigt, wie die Produkte zur Fabrikautomatisierung im Nagoya Werk hergestellt werden. Der Besucher erhält zudem Einblicke in Arbeitsabläufe, Fertigungstechnologien und die Produktion von speicherprogrammierbaren Steuerungen (SPS).



Fukuyama: Produktion von Komponenten für Stromüberwachung und Verteilung

Die zweite Tour stellt die Produktionslinien im Fukuyama Works vor. Sie nutzen die integrierte FA-IT-Lösung "eF@ctory", um eine digitale Fertigung zu realisieren. Der Rundgang durch das Fukuyama-Werk führt durch die Fertigung von Leistungsschaltern und Leiterplatten und das Bürogebäude. Die Darstellung, wie Prozesse mit künstlicher Intelligenz (KI) und anderen Spitzentechnologien in der digitalen Fertigung verbessert wurden, gibt es obendrauf.

Online Mechatronics Solution Center

Das Mechatronics Solution Center informiert Besucher über Bearbeitungsmaschinen, Computerized Numerical Controllers (CNCs) und andere Werkzeugmaschinen.

12.05.2022 | Die Fertigung von Lithium-Ionen-Batterien in Europa war bislang kaum der Rede wert. Im Zuge der Elektromobilität wird nun eine Trendwende erforderlich. Michael Grondowski, Business Development Manager – Central Europe bei Mitsubishi Electric Europe B.V: „Angekündigt sind Produktionsanlagen für eine Jahresleistung von insgesamt rund 750 GWh. Das entspricht ca. 12 Millionen Autos“.



13.07.2021 | Das Thema Digitalisierung wird auch für die Wasserindustrie immer wichtiger. Branchen spezifische Automatisierungskonzepte sind hierfür gefragt. Daher bündeln jetzt Royal Haskoning DHV und Mitsubishi Electric Europe ihre Kräfte für die Entwicklung spezialisierter Automatisierungssteuerungen. Diese werden die Implementierung von Smart-Water Lösungen erleichtern und die Leistung und Effizienz von Anlagen optimieren.

"Als Teil dieser strategischen Partnerschaft integrieren wir unsere Softwarelösung Aquasuite mit der High-End-Hardware von Mitsubishi Electric. Es ist großartig, eine Partnerschaft einzugehen und unsere Hardware- und Software-Expertise zusammenzubringen, da dies zu besseren und schnelleren Ergebnissen für unsere Kunden führen wird. Unser systemdenkender Ansatz wird die Lebenszykluskosten von Anlagen senken und dazu beitragen, das Versorgungsunternehmen der Zukunft zu schaffen", kommentiert Sander Zweers, CCO Software bei Royal Haskoning DHV.

"Die Herausforderungen in der Wasserindustrie stellen mit die höchsten Anforderungen an Automatisierungssysteme. Diese müssen unter allen Betriebsbedingungen absolute Zuverlässigkeit bieten, wobei die Steuerungsarchitekturen oft über große Areale implementiert werden. Die digitale Transformation ist ein Muss in der Branche. Wir freuen uns darauf, mit Royal Haskoning DHV zusammenzuarbeiten, um diese Marktanforderungen zu erfüllen. Dafür werden wir unsere gemeinsamen Stärken und unser Wissen nutzen und so effiziente Lösungen für Wasser- und Abwasseraufbereitungsunternehmen liefern", ergänzt Hartmut Pütz, President, Factory Automation EMEA, Mitsubishi Electric Europe B.V.

Die Wasserversorgungslösung wird die Aquasuite Software von Royal Haskoning DHV Digital mit ihren Autopilot und Analysefunktionen in die Automatisierungshardware von Mitsubishi Electric integrieren. Endanwender erhalten verwertbare Ergebnisse für einen effizienten Anlagenbetrieb. Mittels Predictive Analytics werden die Prozess und Anlage automatisch gesteuert und Netzwerke optimiert.

31.05.2021 | Im Jahr 1870 hat Yataro Iwasaki das erste Mitsubishi Unternehmen gegründet. Seitdem hat sich die Mitsubishi Gruppe weiterentwickelt. Eine Reihe unabhängiger Unternehmen in nahezu jedem Industriesektor sind entstanden. Auch Mitsubishi Electric ging vor genau 100 Jahren daraus hervor.

Die Unternehmenshistorie geht Hand in Hand mit der Geschichte des modernen Japans. Aus dem Werftbetrieb der heutigen Mitsubishi Heavy Industrie hat man im Jahr 1921 den Produktionsbereich für elektrische Schiffbauaggregate ausgegliedert. Diese Gründung war der Startschuss für die Erfolgsgeschichte der Mitsubishi Electric Corporation als einer der global Player auch in der Automation.

Die Mitsubishi Electric Corporation stellt zuverlässige sowie qualitativ hochwertige elektrische und elektronische Geräte her. Heute ist Mitsubishi Electric ein Globalplayer in Herstellung, Marketing und Vertrieb elektrischer und elektronischer Produkte. Sie finden Einsatz in Informationsverarbeitung und Kommunikationstechnik, Raumfahrt und Satellitenkommunikation, Unterhaltungselektronik, Industrieautomation, Heiz-, Kühl- und Klimatechnik Energietechnik, sowie Mobilität und Gebäudetechnik.

Rund 146.500 Mitarbeitende erwirtschafteten zum Ende des Geschäftsjahres am 31.03.2021 einen konsolidierten Umsatz von 37,8 Milliarden US-Dollar. Mitsubishi Electric ist in über 30 Ländern vertreten mit Vertriebsbüros, Forschungsunternehmen und Entwicklungszentren sowie Fertigungsstätten. Seit 1978 ist Mitsubishi Electric in Ratingen, Deutschland, als Niederlassung der Mitsubishi Electric Europe vertreten. In Anlehnung an das Unternehmensmotto Changes for the Better ist Mitsubishi Electric bestrebt, ein weltweit führendes, grünes Unternehmen zu sein, welches die Gesellschaft mit Technologie bereichert.

Mitsubishi Electric Factory Automation

Der Bereich Factory Automation hat viele bahnbrechende Produkte für die Automatisierungstechnik entwickelt. Die Konstrukteure entwickelten schon im Jahr 1980 die erste Kompakt SPS für ihre eigene Produktion. Es folgten Frequenzumrichter, Servo und Motion Produkte und Industrieroboter. Mit der System Q brachte das Unternehmen bereits im Jahr 2001 die erste Automatisierungsplattform auf den Markt. Sie vereint die vier Controller Typen Motion, Roboter, CNC und SPS auf einer Plattform.

Das etablierte e-F@ctory Konzept hat Mitsubishi Electric im Jahr 2003 entwickelt. Damit war das Unternehmen ein Vorreiter des Internet of Things (IoT) und dem Digitalisierungsansatz der Industrie 4.0 entsprechend um Jahre voraus. Starke Partnerkonzepte wie die e-F@ctory Alliance und das Automation Network versetzen Mitsubishi Electric in die Lage, den gemeinsamen Kunden eine optimale Lösung zum Erhalt und Ausbau ihres Wettbewerbsvorteils und der digitalen Unternehmenstransformation anzubieten.

Mit der Entwicklung der unternehmenseignen KI-Technologie, Mitsubishi Electric's AI creates the State-of-the-ART in technology, kurz Maisart, wurden die Weichen für die Zukunft gestellt. Damit sollte das Unternehmen auch in den nächsten 100 Jahren ein Innovationstreiber bleiben.



17.02.2021 | Die Kamera basierte Lösung wurde für den Einsatz in verschiedenen Branchen entwickelt wie Automotive, Maschinenbau, Lebensmitteltechnik und Life Sciences. Sie kombiniert eine Vision Kamera von Sick mit vorgefertigten und getesteten Funktionsbausteinen für die SPS-Programmierumgebung GX Works von Mitsubishi Electric. Damit lassen sich Vision Applikationen von Sick ganz einfach auf den SPS Plattformen von Mitsubishi Electric einrichten. Anwender genießen den vollen Support der beiden Automatisierer.

Augen der Industrie 4.0

Mit den wichtigen Daten, welche die Visionsysteme liefern, lassen sich eine ganze Reihe von Automatisierungsprozessen verbessern, sind sich die Partner sicher. Es sind die Augen von Industrie 4.0 und damit ein Schlüsselelement der digitalen Transformation in der Industrie.

Sick und Mitsubishi Electric arbeiten bereits seit einigen Jahren eng zusammen. Mit dem Beitritt in die e-F@ctory Alliance heben sie die Zusammenarbeit auf die nächste Stufe. Die neu entwickelte Lösung macht es Anwendern einfacher denn je, Vision Technologie in Anwendungen wie Produktherstellung, Handling und Verpackung einzubetten.

17.09.2020: Seit dem 01. September 2020 hat Ralf Gronemann die Position des Sales Director DACH bei Mitsubishi Electric inne. Der 53-jährige blickt zurück auf verschiedene Management Positionen bei internationalen Unternehmen der Automatisierung. Damit verfügt er über ein großes Know-how und weitreichende Erfahrungen im Vertrieb komplexer technischer Produkte.

Ralf Gronemann verantwortet in der DACH-Region sämtliche Vertriebsaktivitäten des Geschäftsbereiches Factory Automation. Den Ausbau strategischer Partnerschaften, des Roboterbereiches und Antriebssektors sowie die Unterstützung der digitalen Transformation der Kunden und im Unternehmens sieht er als Schwerpunkte seiner Tätigkeit.

Stefan Knauf, Division Manager der Factory-Automation European Business Group von Mitsubishi Electric, erklärt: „Ralf Gronemann verfügt über viele Jahre Erfahrung in der Automatisierungsbranche. Damit bringt er die besten Voraussetzungen mit, die Umsätze in dieser dynamischen Zeit in dieser wichtigen Wirtschaftsregion zu steigern.”

27.04.2020 | Mitsubishi Electric Europe B. V. hat einen neuen Division Manager. Seit dem 1. April 2020 leitet Stefan Knauf den Geschäftsbereich Industrial-Automation-Systems Central Europe in Ratingen. Er folgt Christoph Zöller und zeichnet sich verantwortlich für alle Division relevanten Geschäftsbelange der Länder Deutschland, Österreich, Schweiz und Benelux.

Seine Aufgabe sieht Stefan Knauf u. a. darin, den Kunden in seiner Customer Journey bestmöglich zu begleiten und zu unterstützen. „Digitalisierung ist unser zentrales Thema, ob in unseren Produkten, der Produktion, in der Kundenansprache oder im technischen Support und Vertrieb.“

Stefan Knauf ist mit kurzer Unterbrechung seit 2006 für das Unternehmen Mitsubishi Electric tätig. Der Diplomingenieur sammelte seine umfangreichen Erfahrungen im EMEA Produktmarketing für Steuerungen und Bediengeräte im internationalen Vertrieb für die Nahrungsmittelindustrie. Er war Leiter für Product Management & Engineering für den Geschäftsbereich Industrial-Automation-Systems und seit 2019 Deputy Division Manager von Central Europe.

