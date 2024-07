CNC Steuerung...coming soon

19.07.2024 | Auf der AMB 2024 stellt Heidenhain unter dem Motto „Stairway to Sustainability – Mehr Produktivität ab dem ersten Teil“ eine Vielzahl an neuen Lösungen vor, die darauf abzielen, Produktivität, Qualität und Prozesssicherheit zu steigern.

Ein Highlight sind die neuen Hardware-Varianten der TNC7 Steuerung, die durch drei Bildschirmgrößen 24“, 19“ und 16“ und zwei verschiedene Tastatureinheiten die Einsatzmöglichkeiten erweitern. Besonders im Fokus steht die neue 16“-Variante TNC7 basic, die alle Vorteile der TNC7 für 3+2-Achs-Maschinen bietet und die Nachfolgesteuerung der TNC 620 ergänzt.

Diese neue Generation bietet einen Full-HD-Monitor und umfangreiche Optionen wie das grafische 6D-Einrichten MAS, die Kollisionsüberwachung DCM und die OCM-Wirbelfräszyklen, die die Bedienung einfacher, schneller und sicherer machen.

Innovative Software für die Digitale Werkstatt

Heidenhain präsentiert zudem die neueste Version der Software „Statemonitor“, die nun Energiemonitoring und ERP-Anbindung integriert. Der Statemonitor bietet einen Echtzeitüberblick über den Fertigungsstatus von CNC-Maschinen und erfasst Daten wie Maschinenzustände, Werkzeugdaten und NC-Programmlaufzeiten oder PLC-Signale. Er wertet sie aus und visualisiert sie anschließend.

Die neue Version erlaubt detaillierte Auswertungen des Energieverbrauchs (elektrische Energie, Druckluft, Prozesswasser) und zeigt Optimierungspotenziale auf. Zudem ermöglicht die ERP-Anbindung den automatischen Datenaustausch mit übergeordneten ERP- und MES-Systemen, was die Prozesseffizienz in der Digitalen Werkstatt erheblich steigert und für noch mehr Transparenz sorgt.

Die TNC7 Steuerung und die Software Statemonitor mit erweiterten Funktionen stellen sicher, dass Anwender stets auf dem neuesten Stand der Technik sind und ihre Fertigungsprozesse optimal gestalten können.

14.09.2023 | Mitsubishi Electric zeigt in der voll vernetzten Smart Manufacturing Welt auf der EMO 2023, wie neue Software-Tools und fortschrittliche Automatisierung Unternehmen im Zeitalter von Industrie 4.0 nachhaltig voranbringen. Dazu wird eine abstrakte Fertigungslinie simuliert, in die eine Erodiermaschinen-Automation integriert ist.

13.09.2023 | Siemens erweitert mit der Sinumerik One das Angebot für „Digital Native“ CNC-Steuerungen und setzt neue Maßstäbe in der Fertigungstechnik. Mit der neuesten Software-Version V6.22 bietet die Sinumerik One innovative Funktionen im Rahmen der Siemens Xcelerator Plattform, die sowohl die Effizienz als auch die Nachhaltigkeit in der Produktion erheblich verbessern.

Die neue Sinumerik-Software V6.22 bringt bedeutende Verbesserungen zur Auswertung und Reduzierung des Energieverbrauchs. Mit der Ctrl-E-Funktion können Nutzer schnell und einfach die Energieverbrauchsfaktoren ihrer Maschinen visualisieren und verwalten. Eine bemerkenswerte Neuerung ist die optimierte Spindelhochlauf-Funktion (Balanced Spindle Acceleration), die den Beschleunigungsstrom und thermische Verluste reduziert, wodurch die Lebensdauer der Spindel verlängert und elektrische Energie eingespart wird.

HMI-Portfolio für multifunktionale Werkzeugmaschinen

Das erweiterte HMI-Portfolio der Sinumerik One umfasst skalierbare Multitouch-Panels von 15 bis 24 Zoll sowie die neuen Machine Control Panels (MCPs) 1900 plus und 1500. Diese bieten eine intuitive Bedienung und hohe Anpassungsfähigkeit, um den Anforderungen moderner Werkzeugmaschinen gerecht zu werden.

Neu im Portfolio sind die Sinumerik One Machine Control Panels (MCPs) 1900 plus, 1500 und die dazu passenden Qwerty-Tastaturen. Der Sinumerik Operate Display Manager ermöglicht zudem eine anpassbare Benutzeroberfläche, die sich flexibel an verschiedene Displaygrößen und Nutzerbedürfnisse anpassen lässt.

Ein weiteres Highlight der Sinumerik One ist ihre perfekte Kompatibilität mit bestehenden Systemen. Sie bietet zahlreiche Vorteile gegenüber der Sinumerik 840D sl und ermöglicht die Wiederverwendung vorhandener Programme und Zyklen, was die Einführung der neuen Steuerung erheblich erleichtert und Schulungskosten spart.

03.12.2022 | An der Technischen Universität München (TUM) hat man sich der Bearbeitung neuer Materialien mit bestehenden Fertigungsmethoden in der Biegetechnik angenommen. An dem praktischen Beispiel einer Freiformbiegemaschine von J. Neu GmbH Maschinenbau & Handel spielt das IoT CNC Steuerungsmodul DAU von Mitsubishi Electric eine wesentliche Rolle.

30.11.2022 | In diesem Video erfahren Sie alles über den aktuellen Stand der Fanuc CNC steuerungen, darunter die Neuentwicklungen, Performance, HMI Schnittstellenoder mögliche Produktivitätssteigerungen.

02.05.2022 | Die Generalüberholung und Modernisierung, kurz Retrofit, liegen derzeit voll im Trend. Vor den Hintergründen Nachhaltigkeit, Lieferzeit, Ressourceneffizienz und natürlich Kosten bringen immer mehr Unternehmen ihre vorhandenen Maschinen auf den neuesten Stand. Unternehmen wie KPS Schleifmaschinenservice haben sich inzwischen darauf spezialisiert.

06.09.2019 | Mitsubishi Electric zeigt, wie Werkzeugmaschinen in vernetzten Produktionssystemen, mit intelligenten Steuerungen, Edge Computing und durch Partnerlösungen die Produktivität steigern. Die Anbindung von Robotern an Werkzeugmaschinen zur Steigerung von Geschwindigkeit und Produktivität wird durch eine Plug-and-play-Integration erleichtert.

Was ist Siemens Xcelerator?

Siemens Xcelerator ist eine offene digitale Geschäftsplattform, die Unternehmen dabei unterstützt, ihre digitale Transformation zu beschleunigen. Diese umfassende Plattform umfasst ein kuratiertes Portfolio aus IoT-fähiger Hardware, Software und digitalen Dienstleistungen, die nahtlos integriert werden können, um den digitalen Wandel zu erleichtern.

Was ist eine TNC Steuerung?

Eine TNC Steuerung, kurz für "Tastatur-Nummerische Steuerung", ist ein computergestütztes Steuerungssystem, das häufig in CNC-Maschinen (Computerized Numerical Control) verwendet wird. TNC Steuerungen werden hauptsächlich von der Firma Heidenhain entwickelt und eingesetzt. Diese Steuerungen sind darauf ausgelegt, hochpräzise Bewegungen und Bearbeitungsprozesse in Maschinen wie Fräs- und Drehmaschinen zu ermöglichen.