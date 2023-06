CO2 Fußabdruck reduzieren | Infos + Lösungen von Unternehmen

Ihren CO2 Fußabdruck reduzieren möchten immer mehr Unternehmen, um den Klimawandel mit verschiedenen Klimaschutz Maßnahmen entgegnen zu treten. So lassen sich Tonnen über Tonnen der gefährlichen Treibhausgase einsparen. Wir präsentieren Ihnen hier Produkt und Prozess Lösungen, mit denen sich CO 2 -Emissionen für eine nachhaltige, klimaneutrale Industrie verringern lassen.

Inhalt

Der CO 2 -Fußabdruck rückt im Rahmen der CSR Richtlinie zunehmend bei den Mittelständlern in den Fokus. Im Jahr 2024 müssen Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitenden umweltbezogene Kennzahlen in die Berechnung ihrer Geschäftsberichte 2023 aufnehmen und auch bei ihren Zulieferern die Kennzahlen abrufen. Ab Januar 2025 gilt diese Vorschrift bereits für Unternehmen mit mehr als 250 Mitarbeitenden. Doch wie wird der CO 2 -Fußabdruck eigentlich berechnet?

Internationale Standards wie das Greenhouse Gas Protocol und die ISO-Norm 14064 kommen hier zur Anwendung. Als Faktoren gehen beispielsweise Kennzahlen ein wie die verbrauchte zugekaufte Energie in Form von Strom, Wärme oder Kälte, der firmeneigene Fuhrpark, die auf Geschäftsreisen entstehenden CO 2 Emissionen oder zugekaufte Produkte und Dienstleistungen. Nachfolgend stellen wir Ihnen Möglichkeiten vor, wie Sie Ihren „Klimaschutz-Horizont“ erweitern können:



07.02.2023 | Als Hersteller reibungsarmer Dichtungen will Freudenberg Sealing Technologies seiner Verantwortung zum Klimaschutz gegenüber gerecht werden. Dazu hat das Unternehmen eine Methode erarbeitet, mit der sich der CO2 Fußabdruck aus der Herstellung von Dichtungen und anderen Bauteilen bestimmen lässt.

Wieviel Gramm CO2 stecken in einer Dichtung? Und wie lässt sich bereits in der Konstruktionsphase eines Bauteils die Treibhausgasbilanz aus der Produktion minimieren? Diese Fragen seriös beantworten wollen Dr. Meike Rinnbauer und Volker Schroiff bei Freudenberg Sealing Technologies. Seit zwei Jahren arbeiten sie an einer Möglichkeit, den CO2 Fußabdruck ihrer Produkte genau zu bestimmen. Zwei Faktoren beeinflussen die Emissionsbilanz eines Bauteils wesentlich: das Material und der Herstellprozess der Dichtung. Der Einfluss des Transports hingegen ist um Größenordnungen geringer und somit zunächst zu vernachlässigen.

Für die Ermittlung der Treibhausgas Bilanz von Werkstoffen hat Freudenberg einen eigenen Green Index entwickelt. Neben den klimarelevanten Emissionen sollen auch weitere Umwelteigenschaften chemischer Stoffe berücksichtigt werden, um intern Materialien und Prozesse vergleichen und bewerten zu können. „So versuchen wir, giftige Vorprodukte so weit als möglich zu vermeiden, um die Arbeitssicherheit unserer Mitarbeitenden zu gewährleisten und auch andere Umwelteinflüsse zu berücksichtigen“, sagt Dr. Rinnbauer. Da moderne Dichtungen oft aus Materialmischungen bestehen, werden alle Einzelkomponenten berücksichtigt, um keine Fehlanreize für die Auswahl bestimmter Materialien zu setzen.

Bestimmung vom Treibhausgaspotenzial

Zum Bestimmen des Treibhausgaspotenzials, eng. Global warming potential (GWP), einzelner Materialkomponenten nutzt Freudenberg Sealing Technologies eine Expertendatenbank. Diese erfüllt die ISO Norm 14044 für Ökobilanzen. Es werden mittlere und standortunabhängige GWP Werte für jeden einzelnen Werkstoff unabhängig seiner konkreten Herkunft genutzt. Perspektivisch erwarten die Experten, dass hersteller- und standortspezifische Kennwerte entlang der gesamten Lieferkette zur Verfügung stehen. „Das würde uns auch erlauben, Materiallieferanten zukünftig nicht nur anhand von Kosten, Qualität und Verfügbarkeit, sondern auch unter Nachhaltigkeitskriterien auszuwählen“, sagt Dr. Rinnbauer. Die Summe aller nach Material Anteilen gewichteten GWPs ergibt schließlich den gesamten GWP einer Dichtung.

Gleichzeitig wird die Schädlichkeit einzelnen Material Komponenten anhand firmeneigener Arbeitsschutzrichtlinien und der europäischen Reach Chemikalienverordnung überprüft. Je nach Schädlichkeitsklasse wird ein Malusfaktor vergeben, der von 1 (unschädlich) bis 2 (persistent) reicht. Der schlechteste Einzelwert bestimmt den Faktor, mit dem der gesamte GWP multipliziert wird. Der daraus resultierende dimensionslose Wert kann dann für den Dichtungswerkstoff einer bestimmten Nachhaltigkeitsklasse des Green Index zugeordnet werden. Die ermittelten Index-Werte stehen dann in einer unternehmensweit genutzten Werkstoff Datenbank den Entwicklern zur Verfügung.

Beispiel Fluorkautschukmaterialien

Anhand zweier Fluorkautschukmaterialien (FKM) für Industrie Dichtungen soll der Effekt, der sich aus dem Gewichtungsverfahren ergibt, dargestellt werden: Die erste Mischung kommt ohne schädliche Material Komponenten aus und weist ein Treibhausgaspotential von 9,4 Kilo CO2 / Kilo Material aus. Die zweite Mischung generiert 8,0 Kilo CO2 / Kilo Material. Allerdings enthält die Mischung einen Gefahrstoff, der im Green Index zur Einstufung „nicht nachhaltig“ führt. Weil die geringere Nachhaltigkeit mit einem Malus von 1,66 berücksichtigt wird, schneidet die erste Mischung in der Gesamtbilanz besser ab.

Ein Beispiel einer Polyolefin-basierten Abdichtung für Brennstoffzellen zeigt aber auch, dass ein Material auch dann sehr nachhaltig sein kann, wenn es mit einem geringen Anteil von 0,08 % einen persistenten Katalysator enthält. Wie und in welchem Umfang über das GWP hinaus Nachhaltigkeitsfaktoren berücksichtigt werden sollen, ist auch bei Freudenberg Sealing Technologies noch nicht endgültig entschieden. „Wichtig ist, dass wir nicht eindimensional optimieren" erläutert Dr. Rinnbauer. "So berücksichtigen wir bei der Materialauswahl auch Lebensdauer und Verschleißbeständigkeit, die die Ökobilanz unserer Kunden beeinflussen.“

Die für die Herstellung von Dichtungen aufgebrachte Energie führt natürlich auch zu CO2 Emissionen, sofern die die Produktionswerke nicht vollständig von treibhausgasneutralen Quellen versorgt werden. Die große Herausforderung bestehe darin, die CO2 Emissionen, die hierfür anfallen, korrekt auf umzulegen. Wichtig zu wissen daher, wieviel Energie in einzelnen Prozessschritten spezifisch auf Gewicht, Volumen oder Oberfläche bezogen, tatsächlich verbraucht wird.

Anhand von Kernprozessen des Unternehmens untersuchte ein Team am Stammsitz in Weinheim den spezifischen Energieverbrauch sowie weitere umweltrelevante Parameter wie die Menge an technischen Abfällen (Engineered Waste), die aus verarbeitetem Material bestehen. Die vier untersuchten Kernprozesse umfassen Materialmischen, Formgebung, Beschichtung und Nachheizen. Auf das Materialgewicht bezogen erwies sich das Mischen in etwa so energieintensiv wie Formgebung und Vulkanisation. „Besonders überrascht hat uns aber, dass das Nachheizen fast so viel Energie verbraucht wie Formgebung und Vulkanisation“, sagt Volker Schroiff.

Simmerring und Gehäuseteil als Musterprodukte

Das Team übertrug zum Abschuss die Ergebnisse auf zwei Musterprodukte: einen Simmerring aus FKM und ein Gehäuseteil aus Polyamid 6.6 mit einer Funktionsbeschichtung für elektromagnetische Abschirmung. Es zeigten sich deutliche Unterschiede: Bei dem Simmerring verursacht die Formgebung und Vulkanisation rund die Hälfte des gesamten fertigungsbedingten Energieaufwands. Die CO2 Emissionen ließen sich um ein Drittel mit einem optimierten Formgebungsverfahren ohne Nachbearbeitung verringern. Beim Gehäuseteil benötigt die Kunststoff Herstellung einen deutlich höheren Anteil von rund 40 % Energie, rund ein Zehntel verursacht die Beschichtung. Auch bei der Polyamid Bauteil Herstellung entfällt ein wesentlichen Anteil der Gesamtemission auf das Material und evtl. die technischen Abfälle.

Insgesamt zeigt sich eine klare Tendenz: „In der Abfallvermeidung während der Produktion liegt der größte Hebel, um Bauteile klimafreundlicher herzustellen, solange wir zumindest noch fossile Energie nutzen“, erläutert Herr Schroiff. "Bereits heute setzt Freudenberg Sealing Technologies daher konsequent auf abfallvermeidende Produktionstechnik. Allein durch den Einsatz des Kaltkanal-Spritzgusses mit Nadelverschluss spart das Unternehmen bereits jährlich rund 70 t Abfall und emittiert 600 t weniger Kohlendioxid.

10.01.2023 | Die Ecospeed AG blickt auf ein sehr gutes Geschäftsjahr zurück und plant für 2023 mit weiterem Wachstum. Befeuert wird diese Entwicklung durch das Industrie Geschäft. Sehr viele, vorallem mittelständische Unternehmen suchen nach Lösungen, um den CO 2 -Fußabdruck ihrer Produkte und Prozesse zu ermitteln.

Ecospeed ist inhabergeführt, seit zwanzig Jahren im Geschäft und hat nun mit über 2000 Kunden eine kritische Masse erreicht, die für Zukunftssicherheit steht. Ganz überraschend kam die sprunghafte Zunahme der Nachfrage hier nicht.

„Zum 1. Januar 2024 erweitert sich in der EU der Geltungsbereich der CSR Richtlinie auf Unternehmen mit mehr als 500 Mitarbeitern", kommentiert Christoph Hartmann, Gründer und Geschäftsführer der Ecospeed AG. "Die Unternehmen müssen umweltbezogene Kennzahlen in ihren Geschäftsbericht für das Jahr 2023 aufnehmen und diese Kennzahlen auch bei ihren Zulieferern abrufen. Ein Jahr später, ab Januar 2025, gilt das auch für Unternehmen ab 250 Mitarbeitern. Das heißt: Die Industrie muss sich mit diesem Thema beschäftigen. Wir bieten für diese Aufgabe eine ebenso bewährte wie einfach zu bedienende Software zur Ermittlung der Kennzahlen für den CO 2 -Fußabdruck.“

Aus diesem Grund gestaltet sich der Blick auf das neue Geschäftsjahr durchweg positiv: „Wir planen mit mindestens hundert neuen Kunden aus der Industrie und haben dabei vor allem mittelständische Unternehmen mit etwa 200 bis 2000 Mitarbeitern im Blick, die präzise und auf einfache Weise ihren CO 2 -Fußabdruck bzw. den Product Carbon Footprint ermitteln möchten.“

Ecospeed hat bereits 20 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet der CO 2 -Emissionen in Sachen Klimaschutz. Gestartet ist das Unternehmen mit Applikationen für Gebäude und Kommunen, bevor später die Industrie hinzukam. Das gilt für die produktbezogene Berechnung vom CO 2 -Fußabdruck und für die Emissionen des Gesamtunternehmens (Corporate Carbon Footprint / CCF), d. h. für die CO 2 -Bilanz.

Die Software ist nach dem Standard eco-scout zertifiziert, den führende deutsche Unternehmen wie VW, SAP und der TÜV Rheinland in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bundesministerium für Umwelt (BMU), dem Umweltbundesamt (UBA) und dem Bundesamt für Umwelt (BAFU) der Schweiz entwickelt haben. Die Software zur Ermittlung vom CO2-Fußabdruck ist auf einem guten Stand und wird stetig aktualisiert. "Natürlich spüren auch wir den Fachkräftemangel in der IT-Branche, aber wir haben engagierte Entwickler im eigenen Haus und ein dichtes Netz von zertifizierten Fachberatern", berichtet Herr Hartmann.

09.01.2023 | First Climate bieten Workshops zu klimarelevanten Themen, um Unternehmen bei der Entwicklung effizienter Klimastrategien zu unterstützen. Das Service-Angebot „Klima-Engagement planen“ bietet die Möglichkeit, kostenpflichtige Einführungs-Workshops mit Klimabezug zu buchen und auf digitalem Wege unkompliziert und ortsunabhängig an den Workshops teilzunehmen.

Das Angebot richtet sich an Unternehmen, die sich für den Klimaschutz engagieren, eine Klimastrategie entwickeln möchten und solche, die noch nicht über dafür notwendigen Vorkenntnisse verfügen.

„Im Rahmen der interaktiven, bedarfsgerechten Schulungen werden die notwendigen Grundlagen vermittelt, die für eine Vorbereitung auf die Anforderungen des unternehmerischen Klimaschutz-Managements wichtig sind“, erläutert Barbara Mettler, Head of Climate Engagement Programs bei First Climate. An den individuellen Schulungen kann ein Unternehmen mit beliebig vielen Mitarbeitenden teilnehmen. Die Einführungs-Workshops können auf die individuellen Bedürfnisse von kleinen und mittleren Unternehmen zugeschnitten werden.

Folgenden zwei Themen stehen zur Verfügung:

Workshop 1: Klimawandel und unternehmerisches Klimaschutz Engagement

Workshop 2: Unternehmerische Klimaziele definieren – Einführung in die Welt der Science-Based Targets (SBTs)

26.10.2022 | Wie viel CO 2 gelangt durch die Produktion eines Kunststoffgleitlagers in die Atmosphäre? Igus veröffentlicht erstmals den genauen CO2-Fußabdruck für viele schmierfreie und wartungsfreie Iglidur Polymergleitlager. Die Werte können Anwender als Scope-3-Emission in die CO 2 -Bilanzierung klimaneutraler Produkte einrechnen. Bis 2025 soll die Produktion von Bauteilen aus Hochleistungskunststoff bei den Kölnern generell CO 2 -neutral erfolgen.

07.04.2021 | Dassault Systemes ist Gründungsmitglied der European Green Digital Coalition (EGDC). Der Zusammenschluss führender Technologieunternehmen verfolgt die gemeinsame Mission, die grüne und digitale Transformation der Wirtschaft in- und außerhalb Europas zu unterstützen. Die EGDC unterstreicht die Schlüsselrolle von digitalen Netzwerken, Technologien und Anwendungen bei der Erarbeitung von Umwelt- und Klimavorteilen.

26.01.2022 | Mit einem Wechsel von Hydraulik auf Servohydraulik Antriebe lassen sich abhängig von den Anwendungen bei einer hydraulischen Maschine mehr als 50 % Energie (kWh) pro Zyklus sparen. Baumüller präsentiert dazu einen Energie-Rechner, der in nur drei Schritten die Einsparung berechnet. Darin wird der Energieverbrauch einer klassischen Konstantpumpe dem einer servohydraulischen Pumpe gegenüber gestellt.

Viele Unternehmen erfassen bei ihren Neuentwicklungen bereits den ökologischen Fußabdruck. Der CO2-Fußabdruck bzw. Product Carbon Footprint eines Produktes verdeutlicht, welche CO2-Emissionen bzw. welcher CO 2 -Ausstoß in den verschiedenen Phasen des Lebenszyklusses von Produkten anfallen – von der Rohstoffgewinnung über Transport, Produktion, Nutzung und End of Life-Szenario. Mit folgenden Produkten und Lösungen kommen Sie Ihren Klimaschutz-Zielen einen Schritt näher:

21.06.2023 | NSK präsentiert eine Weltneuheit mit dem Distanzelement für Kugelgewindetriebe aus 100 % biobasiertem Kunststoff. Im Vergleich zu einem Distanzelement aus fossilem Kunststoff wird damit der CO 2 -Fußabdruck um 90 % über den gesamten Lebenszyklus gesenkt. Dafür haben die Entwickler das bio-basierte Hochleistungspolyamid Ecopaxx von DSM ausgewählt

11.10.2022 | Beim Ultraschallschweißen werden Wärme und Druck anders erzeugt und eingesetzt. Die Vibration mit präziser Frequenz und Amplitude erzeugt Wärme zwischen den Oberflächen der thermoplastischen Schichten. Die Parameter Kraft, Druck und Geschwindigkeit werden kontrolliert und die Schweißergebnisse auf Basis der Ergebnisse optimiert. Die Reibungshitze schmilzt das Innere dieser Oberflächen. Unter dem Druck entsteht die dauerhafte Verbindung. Zusammen genommen ergibt sich beim Ultraschallschweißen einer Montagelinie lt. Emerson ein um 25 % reduzierter CO 2 Fußabdruck.

04.10.2022 | Hardt Hyperloop und Tata Steel haben einen Vertrag über die Lieferung von Zeremis Carbon Lite unterzeichnet. Der grüne Stahl hat einen um bis zu 100 % reduzierten CO 2 Fußabdruck, welcher von der DNV (Det Norske Veritas) verifiziert wurde. Der Stahl ist bei der Herstellung der leichten, aber stabilen Hyperloop Röhren unverzichtbar. Die ersten Rohre aus dem verifizierten CO 2 armen Stahl werden im European Hyperloop Center in Groningen in den Niederlanden getestet.

30.05.2022 | Vor dem Hintergrund der industriellen Transformation präsentiert Harting mit den Domino Modulen eine neue Han-Modular Baureihe. Damit werden die Industrie Steckverbinder auf ein neues Modullevel gehoben. Eine Domino Steckverbindung eröffnet neue Möglichkeiten zur Optimierung: Es lassen sich Platz und Gewicht von bis zu 50 % einsparen, was den CO 2 -Fußabdruck reduziert. Die Hermes Award 2022 Jury fand das würdig, um die Han-Modular Dominos unter die Top 3 der Innovationen zu wählen.

17.11.2021 | Setzt man dabei regenerativen Strom ein, arbeitet die Brennstoffzelle lt. Bosch völlig klimaneutral. Rechnet man den CO 2 Ausstoß für Produktion, Betrieb und Entsorgung zusammen, ist die CO 2 Bilanz bei großen bzw. schweren Fahrzeugen besser als beim Elektroantrieb. In Brennstoffzellenautos genügt parallel zum Wasserstofftank eine deutlich kleinere Batterie als Zwischenspeicher. Dies senkt den CO 2 -Fußabdruck, der bei der Herstellung entsteht, wesentlich.

21.02.2019 | Bei der Herstellung von Mineralguss für Maschinengestelle verzichtet Rampf jetzt auf den Zusatz von Steinhohlenflugasche. Weil beim Epudur Hochleistungsbeton Bearbeitungen eingespart werden fallen im Vergleich zur Fräsbearbeitung bei der Aufbringung der Genauigkeitsflächen rund 50 % weniger CO 2 Emissionen an. Anwender können damit den ökologischen Fußabdruck ihrer Produkte weiter optimieren.

Technisches Allgemeinwissen

Was ist der industrielle CO2 Fußabdruck?