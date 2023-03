Dassault Systemes News: Wiederholt in DJSI World Index

Dassault Systémes bekommt höchste Auszeichnung in weltweiten Ratings zur Nachhaltigkeit und bekräftigt sein Engagement auf diesem Gebiet durch weitere Maßnahmen. In Deutschland wird das erste 3Dexperience Lab eröffnet. Damit erweitert das Unternehmen seinen globalen Einfluss auf die Entwicklung zukunftsweisender Technologien. Diese und weitere Unternehmensmeldungen finden Sie nachfolgend:

23.02.2023 | Dassault Systèmes wird zum zweiten Mal in Folge in den DJSI World Index aufgenommen. Damit zählt das Unternehmen zu den führenden 1 % der Softwareschmieden und belegt den vierten von 332 Plätzen. Auch wurde das Unternehmen von MSCI mit dem "Leader"-Rating "AAA" und mit der "Platinum Medal" von Eco Vadis ausgezeichnet. Mit diesen Ehrungen wird das Engagement in den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensführung gewürdigt.

Der DJSI ist eine der weltweit führenden Maßnahmen-Analysen für die Nachhaltigkeit globaler Unternehmen in Bezug auf ESG- und Wirtschaftskriterien. Mit dem Ergebnis hat sich der CAE Spezialist um acht Punkte gegenüber 2021 verbessert. Die größten Fortschritte wurden in Innovationsmanagement, Umweltpolitik, Managementsysteme und bei der Humankapital Entwicklung erzielt.

Mit dem ersten MSCI ESG "AAA"-Rating hat sich das Unternehmen als führend in der Software- und Dienstleistungsbranche erwiesen. Die Ratings sollen die Widerstandsfähigkeit eines Unternehmens gegenüber langfristigen ESG-Risiken widerspiegeln. Dassault Systèmes erreichte das AAA-Rating wegen seines umfassenden Rahmenwerks für Geschäftsethik sowie der Konzentration auf die Bindung und Entwicklung von Fachkräften. Das Ergebnis verglichen mit dem AA-Rating in 2021 konnte damit verbessert werden.

Eco Vadis hat zudem Dassault Systèmes mit einer Platinmedaille ausgezeichnet. Diese Einstufung basiert auf der Bewertung von Umwelt-, Arbeits- und Menschenrechtsfragen sowie nachhaltigen, ethischen Beschaffungskriterien. Das Unternehmen ist Teil des FTSE4 Good Indexes und des Euronext Eurozone ESG Indexes (Large 80) – basierend auf dem 6. Platz im Softwaresektor von Vigeo Eiris.

Dassault Systèmes bekräftigt sein Engagement für Nachhaltigkeit auch durch die Einführung der Ökobilanzierungslösung auf der 3Dexperience Plattform. Kunden können auf dieser Basis die Umweltauswirkungen ihrer Produkte und Prozesse messen. Philippine de T'Serclaes wurde zum Chief Sustainability Officer ernannt. Eine Absichtserklärung zum klimapolitischen Engagement im Rahmen der UN-Klimakonferenz COP27 wurde ebenfalls unterzeichnet.



25.10.2022 | Dassault Systèmes hat nach Paris, Boston und Pune das erste 3Dexperience Lab in Deutschland eröffnet. Das globale Impact Lab soll zukunftsweisende Projekte mit starken positiven Auswirkungen auf die Gesellschaft beschleunigen. Der neue Hub in München unterstützt junge Gründer und lokale Start-ups bei der Umsetzung ihrer disruptiven Ideen in die Realität. Innovatoren und Macher sollen dabei ihre Kreativität voll entfalten können.

Die Verwirklichung einer nachhaltigeren Welt steht im Fokus des Innovationsnetzwerkes. Mit dem 3Dxperience Lab schafft Dassault Systèmes Rahmenbedingungen, die offene Innovationen dazu ermöglichen. Das Netzwerk verbindet kollektive Intelligenz mit einem kollaborativen Ansatz, um das Unternehmertum zu fördern, neue Erfahrungen zum Leben zu erwecken und die Zukunft der Gesellschaft mit positiven Veränderungen zu prägen.



Das 3Dexperience Lab bietet jungen Unternehmen und Start-ups verschiedener Branchen ideale Bedingungen für die Umsetzung ihrer Innovationen von morgen. Ein Ort mit Fab, Immersive, Virtual Twin, Ideation und Data-Labs heißt die Community willkommen. Im Rahmen eines zweijährigen Programms erhalten Gründer Zugang zur 3Dexperience Plattform und deren cloudbasierten Softwarelösungen. Hinzu kommen technische Ausstattung und eine Wissensbasis entlang des gesamten Entwicklungszyklusses.

Ein umfassender Mentoring und Coaching Ansatz bietet Fachwissen durch ein globales Technologie- und Geschäftsnetzwerk und unterstützt die Erfinder in geschäftsrelevanten Bereichen wie Vertrieb oder Marketing. Junge Unternehmer werden zudem durch ein Inkubator Partnernetzwerk in Deutschland unterstützt. Darunter zählen die Deutsche Messe Technology Academy, ESA BIC Bavaria, Sustainable Aero Lab und TUM Venture Labs.

Das 3Dexperience Lab in München soll als zentrale Anlaufstelle dabei helfen, Ideen zu entwickeln, in Austausch mit anderen jungen Gründern zu treten sowie Investoren und Industrieunternehmen zu treffen. Macher sind eingeladen, der Community beizutreten, die Räumlichkeiten zu nutzen und sich online zu vernetzen.

„In den letzten Jahren hat sich die Start-up-Szene in Deutschland rasant entwickelt und eine Vielzahl vielversprechender Ideen ist entstanden. Mit unserem 3Dexperience Lab in München wollen wir junge Erfinder weiter fördern und ihnen eine Heimat geben", sagt Frédéric Vacher, Head of Innovation bei Dassault Systèmes. "Als Gesellschaft stehen wir derzeit vor enormen Herausforderungen wie dem Klimawandel, der Entwicklung neuer Energiequellen und der nachhaltigen Nutzung von Ressourcen. Um diese zu bewältigen, müssen wir über den Tellerrand hinausschauen und neue Wege beschreiten."

15.02.2022 | Dassault Systèmes gibt personelle Veränderungen im Management bekannt. Damit richtet der Konzern seine Leitungsebene und das operative Geschäft voll an seiner langfristigen Strategie aus.

Pascal Daloz wird sich auf seine Aufgabe als Chief Operating Officer konzentrieren. Das von ihm geleitete Operations Executive Committee unterstützt den Konzern auf seinem Innovationskurs in den Branchen Fertigungsindustrie, Gesundheitswesen, Life Sciences, Infrastruktur und Städte. Herr Daloz leitet auf operativer Ebene alle weltweit strategischen Funktionen wie die 3DExperience-Plattform, Branchen, Marken, Personal und Verwaltung.

Rouven Bergmann wird zum Chief Financial Officer und Executive Vice President berufen und somit an Pascal Daloz berichten. Herr Bergmann ist ein ausgewiesener Experte für Finanzen im Bereich Cloud und Software. Er spielte bei der Integration von Medidata nach Übernahme durch Dassault Systèmes eine wichtige Rolle.

Davor leitete er als COO Life Sciences bei Dassault Systèmes die operativen Geschäfte von Medidata. 2015 kam er als CFO zu Medidata Solutions, nachdem er CFO von SAP North America war. Bergmann hat an der TU Kaiserslautern einen Master-Abschluss in Maschinenbau und Betriebswirtschaft und ist promovierter Betriebswirtschaftler der Ludwig-Maximilians-Universität München.

08.02.2022 | Dassault Systèmes hat während der 3DExperience-World 2022 strategische Veränderungen in der Führungsebene bekanntgegeben. Der seit sieben Jahren erfolgreiche CEO von Solidworks (SW) Gian Paolo Bassi wird künftig als Executive Vice President die 3Dexperience-Works Organisation leiten. Manish Kumar, seit 2018 für F&E bei SW verantwortlich, wird zusätzlich zum CEO von SW ernannt.

Mit den beiden Ernennungen sollen die Forschung und Entwicklung der Lösungen für die SW Anwender vorangetrieben werden und der Mainstream-Markt vom erweiterten 3DExperience-Works Angebot stärker profitieren.

Paolo Bassi verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der 3D, CAD und PLM Branche. Bei Dassault Systèmes war er seit seinem Eintritt in das Unternehmen 2011 maßgeblich am Wachstum und der Diversifizierung von SW beteiligt. Als CEO leitete Herr Bassi die Entwicklung der Produkt- und Technologiestrategien der Marke für Desktop und Cloud. Davor war er als Vice President für F&E bei SW tätig. Mit seinem praxisorientierten technischen Wissen und der engen Zusammenarbeit mit den SW Anwendernwar er insbesondere für die Entwicklung der Cloud-Anwendungen der Marke verantwortlich.

Manish Kumar nahm als Vizepräsident von SW R&D eine Schlüsselrolle bei der Entwicklung der SW Produkt- und Technologiestrategien ein. In seiner zusätzlichen Rolle als CEO wird Herr Kumar die engen Beziehungen zwischen F&E sowie der Anwendergemeinschaft der Marke vorantreiben und die Nutzung des ständig wachsenden SW Portfolios beschleunigen.

Herr Kumar kam 1998 als Softwareentwickler zum Entwicklungsteam von SW. Er war maßgeblich an den frühen Entwicklungen von SW in verschiedenen Bereichen beteiligt. Zudem leitete er die Entwicklung der 3Dexperience innerhalb SW F&E. Er war einer der Hauptakteure beim Transformationsprozess von SW durch die Zusammenarbeit mit dem größeren F&E-Team von Dassault Systèmes.



25.01.2022 | Dassault Systemes, das ESA (Europäischen Raumfahrtagentur) BIC (Business Incubation Centre) Bayern und das ESA BIC Norddeutschland haben eine Vereinbarung zur Kooperation unterzeichnet. Das ESA BIC Inkubationsprogramm ist Teil des größten Innovationsnetzwerks für Raumfahrt weltweit. Es bietet jungen Unternehmern umfassende Unterstützung bei der eigenkapitalfreien Finanzierung, Forschung, Mentoring und Entwicklung.

Die ESA BIC Bayern und Norddeutschland fördern innovative Unternehmen mit disruptiven Produkten und digitalen Geschäftsmodellen in den Bereichen Robotik, Automotive, Medizintechnik, Mobilität, Luftfahrt und Satellitentechnik. Die Unterstützung geht dabei bei Bedarf bis zum Markteintritt. Das Programm wird von der internationalen Networking- und Innovationsfördergesellschaft AZO Anwendungszentrum GmbH Oberpfaffenhofen in Zusammenarbeit mit seinen Partnern wie Bayerisches Wirtschaftsministerium, ESA, Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt (DLR), Airbus Defence & Space, Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen IIS und Kreissparkasse München-Starnberg-Ebersberg durchgeführt.

Dassault Systemes tritt den beiden ESA BIC Partnernetzwerken als technischer Industriepartner bei, um disruptive Innovationen zu fördern und zu beschleunigen. Mit dem offenen Innovationslabor und Accelerator Programm 3Dexperience-Lab bietet der Softwarespezialist Start-ups und jungen Unternehmen umfassende Vernetzungsmöglichkeiten sowie Zugriff auf eine breite Palette lizenzierter Softwareanwendungen.

16.12.2021 | Atos und Dassault Systemes bieten künftig zusammen die 3Dexperience-Saas Plattform für kritische und sensible Branchen in einer souveränen Umgebung an, speziell für Behörden und den Gesundheitssektor. Die hochsichere Plattform ermöglicht kollaboratives Arbeiten in der Cloud bei voller Überwachung von Daten, Prozessen und geistigem Eigentum. Sie lässt sich für jedes Land branchenspezifisch und angelehnt an die lokalen Bestimmungen einrichten.

Viele Branchen nutzen bereits digitale Zwillinge für Geschäfts- und Fertigungsabläufe. Dabei benötigen sie spezielle und sichere Umgebungen, um Geschäftspartnern, Patienten, Bürgern oder Studierenden vertrauenswürdige Erlebnisse zu bieten.

Mit der 3Dexperience-Plattform erhalten Anwender interaktiv und kollaborativ in Echtzeit ganzheitlichen Einblick auf alle Geschäftsaktivitäten. Die Atos Dienste basieren auf dem Atos Onecloud Sovereign Shield. Das ist eine Kombination aus Produkten, Methoden und Cloud Diensten. Als Nummer 2 weltweit im Bereich Cybersicherheitsdienst steuert Atos entsprechendes Know-how und eigene Lösungen für Cybersicherheit bei und erfüllt damit besonderen Anforderungen kritischer Infrastrukturen. Das Angebot umfasst auch ein Security Operation Center (SOC) und Cybersicherheitsdienste zur Absicherung von Wartungs- und Administrationstätigkeiten.

Die Plattform entspricht den Anforderungen der NIS-Richtlinie (Europäischen Richtlinie für Netzwerk- und Informationssicherheit) und des französischen CIIP-Gesetzes (Critical Infrastructures Information Protection). Damit erfüllt sie ein Höchstmaß an Datenschutz, vor allem bei der Erkennung von Sicherheitsvorfällen und der Administration von Informationssystemen.

Atos und Dassault Systemes werden zudem die Ausweitung ihrer Partnerschaft prüfen und dabei die Cybersicherheitsprodukt, das Know-how von Atos im High Performance Computing (HPC) und im Engineering kritischer Systeme in Kombination mit der 3DExperience-Plattform nutzen.

10.08.2021 | Dassault Systemes gibt bekannt, dass die Initiative Science Based Targets (SBTI) die Ziele des Unternehmens zur Reduzierung seiner Treibhausgasemissionen offiziell bestätigt hat. Sie stehen im Einklang mit dem Pariser Klimaschutzabkommen und den SBTI Best Practices. Dassault Systemes hat sich außerdem dazu verpflichtet, bis zum Jahr 2040 Netto-Null Emissionen zu erreichen. Durch den Einsatz von virtuellen Zwillingen möchte der Weltmarktführer für Virtual Twin Experiences (VTE) und Product Lifecycle Management (PLM) Nachhaltigkeit auf globaler Ebene in hohem Tempo vorantreiben.

Die bestätigten Ziele beziehen sich auf die Emissionen aus den eigenen Aktivitäten von Dassault Systemes (Scope 1 und 2). Sie entsprechen der Reduzierung, die zur Begrenzung des Temperaturanstiegs um 1,5 °C notwendig sind. Die Ziele zur Senkung der Emissionen aus Geschäftsreisen, der Pendler und der Wertschöpfungskette (Scope 3) entsprechen ebenfalls den SBTI Best Practices.

Zum Ausgleich der verbleibenden Emissionen und für die Erfüllung der Verpflichtungen für die Nachhaltigkeit bis 2040 wird der Catia Entwickler mit Industrieunternehmen an der Entwicklung technischer Lösungen auf seiner 3Dexperience-Plattform zusammenarbeiten. Diese Entwicklungen sollen Kohlendioxid dauerhaft aus der Atmosphäre entfernen.

Die 3Dexperience Plattform bildet die Basis der virtuellen Zwillinge und ist ein Wegbereiter für Best Practices des PLM, die den industriellen Wandel in der Fertigung, im Gesundheitswesen, im Bauwesen und in anderen Wirtschaftszweigen voranbringen. Sie eröffnet Unternehmen völlig neue Möglichkeiten für ihr Engineering, um nachhaltige Innovationen zu konzipieren, zu entwickeln und Kunden bereitzustellen. Durch die Simulation im digitalen Raum lassen sich Szenarien mit Daten aus der realen Welt virtuell abbilden und somit wegweisende Ideen ohne Risiko testen und verbessern. Außerdem kann dazu beigetragen werden, den Wertschöpfungsprozess zu optimieren, um Emissionen und Abfälle zu reduzieren.

07.04.2021 | Dassault Systemes ist Gründungsmitglied der European Green Digital Coalition (EGDC). Der Zusammenschluss führender Technologieunternehmen verfolgt die gemeinsame Mission, die grüne und digitale Transformation der Wirtschaft in- und außerhalb Europas zu unterstützen.

Die EGDC wurde von der Europäischen Union am 19. März 2021 auf der Konferenz Digital Day 2021 formell gegründet. Sie unterstreicht die Schlüsselrolle von digitalen Netzwerken, Technologien und Anwendungen bei der Erarbeitung von Umwelt- und Klimavorteilen. Ziel ist die Transformation der Wirtschaft vor dem Hintergrund von Klimawandel, Ausbeutung natürlicher Ressourcen, Umweltverschmutzung und Artensterben. Die EGDC verpflichtet sich, in die Entwicklung und den Einsatz grüner digitaler Lösungen in einer Vielzahl von Sektoren zu investieren, standardisierte Methoden zur Folgenabschätzung für solche Lösungen zu entwickeln und sektorübergreifend Einsatzrichtlinien für solche Lösungen zu erarbeiten.

Das Engagement von Dassault Systemes in der EGDC gilt dem Ziel des Unternehmens, Wirtschaft und Gesellschaft virtuelle Universen bereitzustellen, um die Förderung nachhaltiger Produkte, die mit Umwelt und Leben im Einklang stehen, voranzubringen. Der Softwarespezialist hat eine Nachhaltigkeitsstrategie für 2025 entworfen, die den eigenen ökologischen Fußabdruck als den der Kunden aktiv reduzieren soll – und zwar vom großen multinationalen Konzern bis zum Start-up. Eine Selbstverpflichtung zur Einhaltung eines eigenen, wissenschaftlich fundierten Emissionsziels und zur Priorisierung von Partnerschaften mit Stakeholdern soll dazu beitragen, digitale Technologie in den globalen Initiativen für die Nachhaltig voranzutreiben. Die Strategie umfasst auch die Unterstützung der Kunden bei der Senkung ihrer Emissionen durch Nutzung der 3Dexperience Plattform zur Erstellung digitaler Zwillinge.

25.03.2020 | Dassault Systèmes ernennt Pascal Daloz (50) zum Chief Operating Officer (COO). Diese neu geschaffene Position soll die Führungsgeneration des Unternehmens erweitern und stärken. So soll die strategische Ausrichtung in den kommenden Jahren vorangetrieben werden. Pascal Daloz bleibt weiterhin Chief Financial Officer des Unternehmens. Diese Funktion hat er bereits seit 2018 inne.

Als COO wird Pascal Daloz das Operations Executive Committee leiten. Die neue organisatorische Struktur soll die zukünftigen Ambitionen von Dassault Systèmes unterstützen, Innovationen in den Bereichen Life Sciences, Gesundheitswesen, verarbeitende Industrie sowie Infrastruktur und Städte voranzubringen. Zudem wird Pascal Daloz die Entscheidungsfindung auf operativer Ebene für alle strategischen Funktionen im Unternehmen koordinieren. Dies umfasst die 3Dexperience Plattform, die elf Marken, die weltweite Präsenz, den Branchenfokus, das Personalwesen und die Verwaltung.

05.11.2019 | Dassault Systèmes hat den Abschluss der Übernahme von Medidata Solutions, Inc. bekanntgegeben. Die klinische Expertise und die cloudbasierten Lösungen von Medidata sind Ausgangspunkte für innovative Entwicklungs- und Vermarktungskonzepte von medizinischen Behandlungen. Mit der Übernahme positioniert sich Dassault Systèmes als Vorreiter für die digitale Transformation der Life Sciences durch personalisierte Medizin und patientenzentrierte Erfahrungen.

„Medidata wird eine Kernmarke in unserem Information-Intelligence-Bereich sein“, sagte Bernard Charlès, Vice Chairman und CEO von Dassault Systèmes. „Durch die Verbindung von Data Intelligence und Simulation treiben wir intelligentere Behandlungsverfahren voran, die der Gesundheit aller Menschen zugutekommen.

Die integrative und multidisziplinäre 3Dexperience Plattform wird für Innovatoren im Gesundheitswesen der Schlüssel sein, um die notwendige Transformation der Branche hin zu einer kosteneffizienten und präzisen Gesundheitsversorgung im 21. Jahrhundert antizipieren und erfüllen zu können.

Die virtuelle Welt wird die Grenzen des Möglichen verschieben und somit nicht nur Forschung und Wissenschaft grundlegend verändern, sondern auch die gesamte pharmazeutische und medizinische Geräteindustrie und die Medizin im Allgemeinen. Wir haben virtuelle Zwillinge von Autos und Flugzeugen möglich gemacht. Das Gleiche werden wir für den menschlichen Körper schaffen.“

02.05.2019 | Dassault Systèmes und BHP, ein weltweit führender globaler Rohstoffkonzern, sind eine langfristige strategische Partnerschaft eingegangen. Ziel ist der Kooperation ist es, den Einsatz digitaler Technologien im Bergbau voranzutreiben. Mit der Verknüpfung von Erfahrungswerten und Fähigkeiten beider Unternehmen, sollen die Mehrwerte digitaler Technologien auch in den Kernbereichen Geowissenschaften und Ressourcen-Engineering freigelegt werden.

Die Unternehmen profitieren dabei vom Wissen um den erfolgreichen Einsatz dieser Technologien in anderen Industrien. Die Partnerschaft soll dabei ein neues Verständnis der Potenziale von Rohstoffen sowie des operativen Geschäfts schaffen. Das Engagement beider Unternehmen für die Themen Sicherheit und Nachhaltigkeit bildet hierfür die Basis.

„BHP und Dassault Systèmes teilen dieselbe Vision und Zielsetzung für den Bergbau des 21. Jahrhunderts", sagt Bernard Charlès, Vice Chairman und CEO von Dassault Systèmes. „Werden alle Betriebsabläufe von der Planung bis zur Nutzung digitalisiert, liefert unsere 3Dexperience Plattform als kollaborative Innovationsumgebung zur ganzheitlichen Optimierung die Erfahrung eines digitalen Zwillings der End-to-End-Prozesse. Dieser Transformationsansatz ermöglicht Flexibilität am Markt, eine verbesserte Vorhersagbarkeit, Innovationen für nachhaltigen Bergbau und signifikante Kostensenkungen während des gesamten Lebenszyklus. Darüber hinaus ergibt sich daraus eine nachgewiesene Erfolgsbilanz, die bereits heute die Fertigungsindustrie verändert.“

10.03.2019 | ABB und Dassault Systèmes haben eine weitreichende globale Partnerschaft bekannt gegeben, um Kunden aus der digitalen Industrie ein einzigartiges Software-Lösungsportfolio anzubieten. Das Angebot reicht vom Produktlebenszyklus-Management bis hin zu Investitionssicherheit. Die beiden Unternehmen werden ihren Kunden ein umfassendes Angebot an fortschrittlichen, offenen digitalen Lösungen bieten:

Die Partnerschaft führt die Stärken der digitalen ABB Ability-Lösungen und der 3Dexperience Plattform von Dassault Systèmes zusammen, gestützt auf der starken installierten Basis, der umfassenden Branchenkenntnis und dem weltweiten Zugang zu Kunden beider Unternehmen. ABB nutzt die 3Dexperience-Plattform bereits für die Modellierung und Simulation ihrer Lösungen, bevor diese an Kunden geliefert werden. Mit dieser Partnerschaft wird ABB fortschrittliche digitale Zwillinge entwickeln.

Die Unternehmen werden sich in einem stufenweisen Ansatz auf Lösungen für die Fabrikautomatisierung und Robotik, Prozessindustrieautomatisierung sowie Elektrifizierung für intelligente Gebäude konzentrieren. Erste gemeinsame Lösungen werden auf der Hannover Messe gezeigt.

23.08.2018 | Wie Dassault Systems seine Kunden auf dem Weg zur Industrie 4.0 unterstützt und was es mit der Industrie-Renaissance auf sich hat, beantwortet Klaus Löckel, Managing Director Eurocentral, in einem Interview bei unserem Besuch in München. Wir haben ihm zudem folgende Fragen gestellt:

Welche Alleinstellungsmerkmale hat Dassault Systèmes als das in 2017 ausgezeichnete nachhaltigste Unternehmen der Welt?

hat Dassault Systèmes als das in 2017 ausgezeichnete nachhaltigste Unternehmen der Welt? In den letzten 2 Jahren haben Sie als Sales Director den Vertrieb neu aufgestellt: Was haben Sie verändert ?

? Wie knüpfen Sie in Ihrer neuen Position an diese Veränderungen an?

Wie ist der aktuelle Stand Ihrer Software-Entwicklungen: Ist das Industrie 4.0 geführte Unternehmen damit schon möglich?

geführte Unternehmen damit schon möglich? Der Mittelstand hat ja immer noch Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung: Wie unterstützen sie ihn konkret dabei?

hat ja immer noch Nachholbedarf in Sachen Digitalisierung: Wie unterstützen sie ihn konkret dabei? Was genau verstehen Sie unter Industrie-Renaissance ?

? Haben Sie ein Beispiel aus der Praxis?

Wie schützt Dassault Systèmes seine Kunden vor Gefahren wie Cyberkriminalität ?

? Mit welchen Herausforderungen beschäftigen sich aktuell Ihre Entwickler?

Was verbirgt sich hinter der Marktplatz -Thematik?

-Thematik? Gibt es schon eine Vision für die Zeit, wenn Industrie 4.0 Alltag geworden ist?

28.01.2018 | Corporate Knights hat im Ranking der 100 nachhaltigsten Unternehmen der Welt Dassault Systèmes für das Jahr 2018 auf den ersten Platz gelistet. Der Global 100 Index gilt als Gold-Standard bei der Nachhaltigkeitsanalyse von Unternehmen. Das Ranking beruht auf der Berechnung vieler wichtiger Leistungsindikatoren – einschließlich der Umwelt- und Sozialkompetenz sowie der Finanz- und Innovationskraft – aber und ab diesem Jahr auch auf dem Nachhaltigkeitswert der Produkte eines Unternehmens.

Dassault Systèmes wurde im siebten Jahr in Folge in den Global 100 Index aufgenommen. Das Ranking für das Jahr 2018 ist eine deutliche Anerkennung der ganzheitlichen Nachhaltigkeitsstrategie der Software Schmiede – von der Reduzierung des ökologischen Fußabdrucks über die Entwicklung der Arbeitswelt der Zukunft bis hin zur Definition neuer Geschäftsmodelle in der heutigen Industrie, die eine Renaissance erlebt.

„Dassault Systèmes fühlt sich geehrt, von Corporate Knights als Nummer 1 für unsere Vision der Harmonisierung von Produkt, Natur und Leben und für die Umsetzung dieser Vision in allem, was wir tun, anerkannt zu werden“, sagt Bernard Charlès (Bild), Vice Chairman & CEO, Dassault Systèmes. „In der virtuellen Welt können wir Auswirkungen simulieren und bewerten, bevor wir das Produkt selbst produzieren. Auch helfen virtuelle Welten den Menschen, sich die reale Welt anders vorzustellen und diese dadurch zu erweitern und zu verbessen.

Mithilfe der 3Dexperience-Plattform können Innovatoren eine wichtige Rolle bei der Entwicklung von Nachhaltigkeitsmodellen spielen. Wir sind stolz auf die Beispiele, die wir aus den 12 Branchen, in denen wir tätig sind, ausgewählt haben. Dazu gehören unter anderem die rekordverdächtigen solarbetriebenen Flugzeuge von Solar Impulse, die Siegerteams der Hyperloop Pod Competition, die optimierten Services, die den Interessengruppen einer Stadt zugutekommen, oder auch die additive Fertigung von Teilen für die Luft- und Raumfahrt, mit der sich das Gewicht um 80 % reduzieren lässt.

Dassault Systèmes ist ein globaler Softwareentwickler mit Haupsitz in Vélizy-Villacoublay, Frankreich, gegründet 1981. The 3Dexperience-Company beschäftigt 20.000 Mitarbeitende aus über 140 Ländern. Mit der 3Dexperience Plattform stellt das Unternehmen Softwarelösungen bereit, mit denen Anwender mithilfe virtueller Umgebungen innovative neue Produkte und Dienstleistungen entwickeln können. Neben 3Dexperience sind Catia, Biovia, Geovia, Solidworks, 3Dvia, Enovia, Netvibes, Medidata, Centric PLM, 3DExcite, Simulia, Delmia und Ifwe gewerbliche oder eingetragene Warenzeichen des Unternehmens.