3Dexperience World: Anwendertreffen aus aller Welt

Alljährlich treffen sich Anwender der Solidworks und 3Dexperience Software wie u. a. Designer, Entwicklungsingenieure, Konstrukteure und Engineering Partner auf der 3DExperience World von Dassault Systèmes. Hier tauschen sie sich aus, bringen sich ein und erfahren die neuesten Entwicklungen der CAE und CAD Software. In diesem Jahr fand die Megaveranstaltung in Nashville, Tennessee statt. Über diese und weitere Events berichten wir nachfolgend:

08.03.2023 | Unter dem Motto Imagine all we can achieve together fand im Februar die diesjährige 3DExperience World von Dassault Systèmes statt. Nach zwei Jahren pandemiebedingter Pause trafen sich etwa 4000 Solidworks-Anwender aus aller Welt für vier Tage in Nashville, Tennessee (USA). 10.000 User nahmen zudem virtuell an der Veranstaltung teil. Neben inspirierenden Keynotes, Panel-Diskussionen und Hands-on-Workshops gab es natürlich auch viele musikalische Highlights in der City of Music.

Gian Paolo Bassi, 3DExperience Works SVP & Customer Role Experience bei Dassault Systèmes, eröffnete den ersten Veranstaltungstag mit der wichtigsten Neuerung: Jede neu verkaufte Solidworks-Lizenz hat ab 1. Juli 2023 Zugriff auf den Cloud Services der 3DExperience Plattform.

"Konstrukteure sind mit vielfältigen Aufgaben konfrontiert, die über die reine Konstruktion in Solidworks hinausgehen", begründete Gian Paolo Bassi die Integration des Features. "Auf dieser Basis stehen die 3DExperience Cloud PDM Lösungen allen Usern immer und überall zur Verfügung. Das ermöglicht eine sichere, flexible und durchgängige Zusammenarbeit."

Mit der 3DExperience Plattform stehen Anwendern auch zahlreiche weitere Möglichkeiten in der Produktentwicklung zur Verfügung, wie die Absicherung von Lieferketten gegen Preisschwankungen bei Rohstoffen oder die Berechnung des CO 2 Fußabdrucks.

Bernard Charlès, CEO von Dassault Systèmes, betonte, wie wichtig Innovation ist. Dabei ging er auch auf innovative Entwicklungen und Trends ein. Er verdeutlichte, wie 3DExperience Lösungen mit künstlicher Intelligenz (KI) CAD Modelle noch effizienter aufbauen können.

Der CEO von Soliworks Manish Kumar sprach in seinem Vortrag über den Entwicklungsprozess im virtuellen Raum und das kollaborative Arbeiten. Wie echte Innovationen mit Solidworks Software entstehen, zeigten ausgewählte Showcases. So hat das Start-up Weart einen VR Handschuh entwickelt, mit dem virtuelle Gegenstände spürbar werden. Anhand von Ocean-Based Climate Solutions wurde gezeigt, wie sie mit einer Pumplösung einen Beitrag zur CO 2 Reduzierung und dem Erhalt von Fischbeständen leisten.

Im Fokus standen zudem 3DExperience Solidworks Anwender wie Boston Scientific, House of Design und Sealed Air. Diese verdeutlichten, welche Herausforderungen sie in Konstruktion, Simulierung und Fertigung zu bewältigen hatten und wie ihnen das gelang.

7 Mio. Solidworks Anwender freuen sich zudem über diese Updates:

Neue Rolle des Lattice Designer im 3DExperience Works Portfolio erleichtert Additive Manufacturing Design

im 3DExperience Works Portfolio erleichtert Additive Manufacturing Design 3D-Modelle lassens sich von 3DExperience direkt per Link mit Empfängern teilen – auch ohne Lizenz

– auch ohne Lizenz 3DExperience Works Manufacturing beinhaltet jetzt einige Additive Manufacturing Rollen aus dem Delmia Portfolio; Robotics und virtuelle Factory Simulation Rollen gibt es jetzt in der Cloud

Verschiedene Previews der neuen Solidworks Versionen 2024 wurden ebenfalls schon vorgestellt. Die nächsten 3DExperience World findet vom 11. bis 14. Februar 2024 in Dallas, Texas (USA) statt.

Dassault Systèmes stellt aus auf der Hannover Messe 2023.





04.11.2020 | Dassault Systèmes veranstaltet seine 3DExperience Conference 2020 am 26. und 27. November erstmalig komplett virtuell. Das wird vielen Usern von Catia, Simulia oder Solidworks helfen, die Herausforderungen ihrer Projekte auch unter den Rahmenbedingungen einer „neuen Welt“ erfolgreich umsetzen zu können.

Die Nutzer können wertvolle Einblicke in neue Produktfeatures und Anwendungsszenarien gewinnen, mit denen sie ihre Projekte selbst optimieren können.

Den Teilnehmern der Konferenz stehen neben zahlreichen Anwenderwissen und Best Practices die Experten von Dassault, Simulia, Solidworks und Catia in einer virtuellen Event Umgebung live zur Verfügung. Der Fokus der Präsentationen und Showcases liegt auf der nahtlosen Fortführung von Projekten für Design, Modellierung und Simulation im virtuellen Raum – unabhängig vom Standort der beteiligten Personen. Das soll die Innovationskraft der Anwender in Zeiten von Kontaktbeschränkungen und Homeoffice fördern.

Teilnehmer können sich zudem untereinander austauschen und so voneinander lernen. Diesen kollaborativen Ansatz fördert Dassault Systèmes ja auch mit der 3Dexperience Plattform. Die Software garantiert disruptives Engineering. Deutsche und internationale Experten stellen sich an den beiden Tagen den Fragen der Anwender, damit sie das Beste aus den Anwendungen der Entwicklungssoftware herausholen.