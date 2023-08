Igus Energiekette | stabil, recycelbar, Kunststoff.

Das Portfolio der Igus Energiekette freut sich über das erste Rack aus dem 3D Drucker und eine Weltneuheit: Mit der ersten voll recyclelten Cradle-Chain wird die Treibhauswirtschaft vorangetrieben. Die kleinste steckbare Readychain Micro-speed ist zudem 80 % schneller anschließbar. Diese und weitere Energieketten Neuheiten und Anwendungen haben wir nachfolgend für Sie zusammengestellt.

Kaum hat man sich bei Igus mit einer Neuententwicklung vertraut gemacht, bringen die Kölner schon die nächste Innovation auf den Markt. Und wenn man denkt, Plastik ist nicht gerade umweltfreundlich, dann hat man sich noch nicht über die vielfältigen Recyclingaktivitäten beim Motion Plastics Spezialisten informiert. Selbst Kompostieren ist heute schon möglich. Doch entdecken Sie die Neuheiten selbst:

25.08.2023 | Igus hat für sein bewährtes Montage- und Transportgestell Readychain Rack eine noch einfachere, schnellere und unbegrenzt kundenspezifische Lösung entwickelt: Das im 3D-Druck gefertigte Readychain P-Rack (printed rack) lässt sich millimetergenau an die jeweiligen Kundenanforderungen anpassen.

"Das P-Rack ist eine sehr flexible und einfache Ergänzung für Readychain Kunden, um noch schneller die Vorteile einer individuellen Lösung nutzen zu können. Denn alle Anbauteile werden innerhalb von 36 Stunden gedruckt“, sagt Christian Stremlau, Leiter Geschäftsbereich Readychain und Readycable bei Igus.

Ab Losgröße 1 und deutlich leichter

„Kunden sind somit völlig frei in der Gestaltung des P-Racks. Mit dem 3D Drucker lässt sich auch ein ergonomisches Design mit runden Formen realisieren – ohne Störkonturen oder Verletzungsrisiko durch scharfe Kanten. Zusätzliche Elemente wie Werkzeughalter, Köcher für Kleinteile oder Schriftzüge können je nach Bedarf mitgedruckt werden.“ Diese optimale Einbaulösung rechnet sich bereits ab Stück-Zahl Eins.

Das um bis zu 80 % reduzierte Gewicht spart Ressourcen und macht das Handling wesentlich einfacher und sicherer. Die leichtgängige Konstruktion spart bis zu 66 % Installationsaufwand. Montage und Demontage erfolgen werkzeuglos. Trotz des Leichtbaus ist das 3D-gedruckte Gestell hoch belastbar. Das wurde ausgiebig im hauseigenen Labor getestet. Alle Anbauteile können auch aus Maisstärke gedruckt werden. Der Werkstoff ist sehr robust und absolut „unrostbar“. Das Material ist kompostierbar und zu 100 % regranulierbar und wiederverwendbar.

11.05.2022 | 'Von der Wiege zur Wiege' lautet das Prinzip der Circular Economy, welches die Natur zum Vorbild hat. Verbrauchs- und Gebrauchsgüter sollen in den biologischen bzw. technischen Kreislauf zurückführen. Mit der neuen Cradle-Chain E2.1.CG Energiekette schont Igus einmal mehr Ressourcen und verlängert den Produktlebenszyklus. Die weltweit erste Energiekette aus recyceltem Material wurde auf Basis des eigenen Energiekette Recycling-Programms Chainge entwickelt.

„Die Kaufentscheidungen unserer Kunden werden immer stärker von ökologischen Abwägungen geprägt. Daher haben wir große Bemühungen in unsere Produktentwicklung gesteckt, um noch ressourcenschonender produzieren zu können – ohne Einbußen in puncto Produktqualität“, erklärt Jörg Ottersbach, Leiter Geschäftsbereich E-Ketten.

CNC Steuerung für das Retrofit von Werkzeugmaschinen

Die Cradle-Chain E2.1.CG ist ein komplettes Energieketten Programm aus dem neuen Material Igumid CG. Die neue Energiekette weist nahezu die gleichen technischen Eigenschaften und Belastungsgrenzen auf wie die Energiekette aus dem Standard-Material Igumid G und ist preisgleich. Das neue Portfolio umfasst fünf Serien und 28 Kettentypen ab Lager.

Nachhaltiger Rohstoffkreislauf und 28 % CO 2 Einsparung

Im Rahmen des Chainge Recyclingprogramms wurden bereits über 32 t Material aus 13 Ländern gesammelt. Für 2022 hat sich Igus das Ziel gesetzt, diese Summe auf 500 t zu erhöhen. Das Altmaterial wird sortenrein sortiert, gereinigt, regranuliert und auf Neuwarenqualität aufbereitet. Möglich ist dies mithilfe einer chemischen Analyse und dem sogenannten Formulation Tuning. Bei diesem Prozess wird das Material hinsichtlich der gewünschten Eigenschaften optimiert, was eine konstante Produktqualität zur Folge hat. Die Cradle-Chain hat keine Qualitätseinbußen in Verschleißverhalten, Stabilität oder Dauerbiegewechsel.

Durch den nachhaltigen Rohstoffkreislauf werden laut Environment Product Declaration 28 % CO 2 eingespart. „Nicht nur der erste Nutzen von Produkten darf im Mittelpunkt stehen, sondern auch die Verwendung der Rohstoffe nach der Nutzung muss mehr Beachtung finden. Wir sehen viel Cradle to Cradle Potenzial und streben danach, so viele Rohstoffe und ausgemusterte Produkte wie möglich wieder zu verarbeiten, damit kostbare Ressourcen nicht verschwendet, sondern so lange wie möglich sinnvoll genutzt werden", kommentiert Jörg Ottersbach.

21.01.2022 | Das steckbare System Readychain Speed von Igus schließt eine konfektionierte Energiekette innerhalb von Sekunden werkzeuglos an. Damit lassen sich Leitungen ähnlich schnell austauschen wie das Netzkabel eines Laptops. So reduzieren sich Montage Durchlaufzeiten, Maschinenstillstand und Wartungsarbeiten auf ein Minimum. Die neue Readychain Micro-speed Kette eignet sich für besonders kleine Anwendungen und richtig enge Bauräume.

Die Ready Chain Micro-speed Energiekette ist jeweils nur 20 mm breit und hoch (innen). Ein Einsatzbeispiel mit wenig Platz ist etwa eine Türverriegelungen in der Werkzeugmaschine. Beim Einsatz der Ready Chain Micro-speed müssen die Adern einer Leitung vor dem Wechsel nicht mittels Werkzeug von Klemmleisten getrennt werden. Dazu hat die Energiekette integrierte Stecker und die Leitung ist beidseitig fertig angeschlossen. Die ganze Baugruppe ist somit steckbar.

Als Gegenstück lässt sich ein Anbaugehäuse mit Buchse an das Maschinengehäuse anflanschen. Wird ein Wechsel erforderlich, wird die Energiekette einfach nach dem Plug-in Prinzip getauscht. Das kann jeder Mitarbeiter tun, ohne sich dabei Gedanken über Fehler machen zu müssen. „Dank dieser Flexibilität erhöht sich bei Ausfällen die Reaktionsschnelligkeit, so dass sich Stillstandzeiten um ein Vielfaches verkürzen lassen. Und das bei geringem Investment, sagt Markus Hüffel, Produktmanager Readychain bei Igus.

Die genau auf den Anwendungsfall zugeschnittene Schnittstelle ist nahezu frei konfigurierbar. Sie lässt sich wie die größere Readychain speed Kette mit Chainflex-Leitungen kombinieren wie u. a. Lichtwellenleitern, Energieleitungen, Ethernetkabeln oder Buskabeln. „Die benötigten Stecker, Gehäuse und Anschlüsse können individuell geplant werden“, betont Herr Hüffel. „So bezieht der Kunde alles aus einer Hand und jede Energiekette wird zu einem maßgeschneiderten Maschinenteil.“



23.09.2021 | Das kleine Drehmodul PRM (Polymer Rotation Module) hat Igus für Roboter, Handling und Kamerasysteme entwickelt, in denen Medienführungen enge Rotationsbewegungen vollziehen. Die neue Energiekette ist leicht, kompakt und besteht komplett aus Kunststoff in Form einer Polymer Energiekette und einer reibungsarmen Kunststoffführungsrinne. Anwender können mit der Dreh-Energieführung die Gebrauchsdauer ihrer Maschine und Anlage erhöhen und bis zu 73 % Kosten im Einkauf gegenüber einer vergleichbaren Stahlführungsrinne sparen. Die E-Kette erweitert das Angebot an direkt online bestellbaren Komplettsets.

Damit Kameras, Robotik oder Handlingsysteme im 24/7-Betrieb in der Produktion ihre Arbeit verrichten können, müssen ihre Medien gut geschützt sein. Neben Schleifringen kommen daher oftmals Dreh-Energieführungen zum Einsatz, welche Kabel und Schläuche bei 360 Grad sicher in der Rotation bewegen. „In unseren bisherigen Drehmodulen legte sich die Kette immer in einer Stahlrinne ab“, so Michael Berteit, Verkaufsleiter Engineering Projekte und Montage-Service bei der Igus GmbH. „Dabei machte die Rinne einen hohen Kostenfaktor aus, der für Anwender von vor allem kleineren Anwendungen nicht immer attraktiv war.“

Speziell für kompakte Drehbewegungen hat der Motion Plastics Spezialist jetzt eine Rinne komplett aus Kunststoff entwickelt und setzt dabei auf verschleißfeste und damit langlebige Hochleistungskunststoffe. Als Ergebnis erhält der Anwender ein bis zu 73 % kostengünstigeres System, das zudem bis zu 85 % leichter als eine Stahlrinne ist. Die Kunststoffrinne ist gegenüber Korrosion geschützt. Im Testlabor hat die neue Energiekette ihre hohe Stabilität schon unter Beweis gestellt, indem sie über drei Millionen Doppelhübe standhielt.

Direkt als Komplettpaket online bestellbar

Gegenüber Schleifringen erhalten die Leitungen in der Energiekette PRM eine definierte Bewegung. Auch lassen sich mehrere Medien gleichzeitig führen. Die Kette ist anpassbar und Medienführungen lassen sich im Wartungsfall schnell tauschen. Die neue E-Kette gibt es mit 200 mm bis 0,5 Meter Außendurchmesser direkt im Online-Shop als Komplettset.

Auch für lineare Verfahrwege von 8 bis 200 Meter Länge gibt es fertige Bausätze. Sie bestehen aus einer Energiekette der robusten E4.1 Serie, den entsprechenden Anschlusselementen, Zugentlastungen, Trennstegen, Führungsrinne mit oder ohne Gleitschiene, passenden Montagesets sowie einem Schraubendreher. Ist die Energiekette wegen der Gebrauchsdauer der Maschine nicht mehr in Gebrauch, nimmt Igus sie zurück und sorgt für das sortenreine Recycling. Der Anwender bekommt hierfür eine Gutschrift.



28.05.2021 | Auf langen Verfahrwegen ist eine Energiekette das Mittel der Wahl, um Medien sicher zu führen. In den meisten Anwendungen setzen Kunden dabei auf den stabilen Baukasten der E4.1 Universal Energiekette. Igus hat das System nun mit Gleitschuhen und Rollen-Kettengliedern zum schnellen Nachrüsten ausgebaut. In abrasiven Umgebungen und unter sehr hohen Geschwindigkeiten oder bei einer extremen Verfahrweg Länge lässt sich damit die Haltbarkeit der Anlagen kostengünstig und schnell erhöhen.

Mehr als 25.000 Igus Energieketten bewegen sich jedes Jahr neu auf langen Wegen in Regalbediengeräten, STS-Kranen oder Portalrobotern. Hierfür eignet sich die modulare und robuste Energiekette E4.1. Ihr Hintergriff sorgt für eine hohe Torsionssteifigkeit. Die Energiekette läuft leise und ist in Höhen und Breiten variabel. In 90 % der gleitenden Anwendungen ist die E4.1 eine Universallösung.

Für die Verlängerung der Lebens Dauer der Energiekette speziell in abrasiven Umgebungen hat man die Gleitschuhe entwickelt. Mit ihnen kann die Kette einfach aufgerüstet werden. Die verschleißoptimierten Gleitelemente sind einfach auf die Kettenglieder im Innenradius aufsetzbar. Sie bestehen aus einem hoch abriebfesten Igumid Polymer, welches die Lebensdauer des Energieführungssystems bei Verfahrgeschwindigkeiten von 1m /s bis 3 m/s verdoppeln kann.

Gleiten, Rollen, Zustandsüberwachung auf langen Verfahrwegen | Seminar



06.05.2021 | Für das sichere, leichte und kompakte Führen der Kabel und Leitungen in der Bewegung präsentiert Igus die vierdimensionale Energiekette Triflex TRX. Diese neue Designstudie löst klassische Roboterschlauchpakete und Rückzugsysteme ab. Ein besonderer Teleskopmechanismus im Ketteninneren ermöglicht einen Rückzugsweg von 40 %. Damit sparen Anwender an der dritten Roboterachse bis zu 83 % Gewicht und die hohen Kosten für Rückzugsysteme.

Die dreidimensionalen Triflex R Energieketten sind in der Industrie schon weit verbreitet, um Kabel, Leitungen und Schläuche am Roboter ausfallsicher zu führen. Bisher kommen Rückzugssysteme auf der dritten Roboterachse zum Einsatz, die Schlaufen bei der Bewegung der Energieketten verhindern sollen.

Funktion der Triflex R Energiekette

„Die Achsen an den Robotern bieten jedoch immer weniger Platz, daher musste eine neue Lösung her“, so Jörg Ottersbach, Leiter des Geschäftsbereichs E-Ketten bei Igus. Also haben die Entwickler auf Basis der Triflex R Energiekette das Triflex TRX-System entwickelt. Das ist eine vierdimensionale Energiekette, in die das Rückzugsystem bereits integriert ist. „Mit TRX schaffen wir eine platzsparende Energiekette, die sich direkt und kompakt auf der dritten Achse fixieren lässt. Die Energieführung tordiert in sich, verlängert und verkürzt sich spiralförmig wie bei einem Teleskopauszug um bis zu 40 Prozent“, sagt Ottersbach.

Dazu setzt der Kunststoff Spezialist in dem einzigartigen Mechanismus auf eine Schraubverbindung und ein integriertes Rückstellband. Das Band führt die Kettenglieder immer wieder zu ihrem Ausgangspunkt, die Rückzugkraft ist dabei einstellbar. Die Kabel und Leitungen werden in Form einer Wendel in die Kette hinein gelegt und sicher in der Bewegung mittels E-Kette geführt. Die Leitungen und Schläuche sind zudem in der Mitte der TRX befestigt, damit sie beim Ziehen an der Kabelführung nicht ihre Position verlassen.

83 % leichter und mehr als die Hälfte Platzersparnis

Im Vergleich zu Rückzugsystemen anderer Hersteller sparen Anwender mit der Triflex TRX bis zu 83 % Gewicht. Außerdem benötigen sie weniger als die Hälfte des Platzes. Die Performance des Roboters lässt sich so weiter verbessern. Die Kosten durch den Verzicht eines zusätzliches Rückzugsystems reduzieren sich deutlich. TRX lässt sich mit der bestehenden Triflex R Energiekette der Serie TRE einfach verbinden. Die Leitungen können schnell von außen in die Kabelführung eingelegt werden.

27.01.2021 | Um Leitungen sicher bei langen Verfahrwegen zu führen, hat Igus die freitragende Energiekette E4Q entwickelt. Ihr gewichtsarmes Design ist bionisch inspiriert. Einfach und montagefreundlich sollte sie sein und freitragende und lange Wege meistern. Dank dem naturalistischen Design werden Material und 10 % Gewicht eingespart. Die neue Energiekette ist zudem robuster als ihre Vorgängerserie E4.1. Mittels einem speziellen Öffnungsstegs lässt sich die Energiekette werkzeuglos öffnen und schließen. Der Anwender spart 40 % an Montagezeit.

Das Konzept hat auch die Jury des German Design Awards 2021 überzeugt. Damit die E4Q noch schneller mit Kabel und Leitungen befüllt werden kann, hat sie auch eine neue flexible Innenaufteilung erhalten, bestehend aus universellen Trennstegen und verriegelbaren Zwischenböden. Die leitungsschonenden Trennstege besitzen ein Raster zum Einschub der Fachböden. Zur Montage der Innenaufteilung werden zunächst die Trennstege auf die Öffnungsstege gesetzt. Dann lassen sich die Fachböden beidseitig in die gewünschte Stufe einschieben.

Schieber und Öffnungssteg erleichtern Montage

Mittels eines integrierten Schiebers lassen sich die Böden formschlüssig verriegeln. So bleiben sie auch bei hohen Beschleunigungen sicher an ihrem Platz. „Selbst wenn der Monteur vergessen hat den Fachboden zu sichern, ist das kein Problem“, erklärt Jörg Ottersbach. „Mit dem Einsetzen des Öffnungsstegs wird die Verriegelung automatisch betätigt. Ein kinderleichtes und sicheres Konzept für alle Fälle.“

Zum Verändern der Innenaufteilung der Energiekette öffnet der Anwender den Öffnungssteg im Innen- oder Außenradius, je nachdem welcher besser zugänglich ist. Er entriegelt den Zwischenboden über den seitlichen Schieber und zieht ihn heraus. Die neue Innenaufteilung gibt es in vier E4Q Größen mit unterschiedlichen Breiten.



Die E4Q Energiekette gibt es im Online Shop. Sie kann im Energieketten Experten mit Leitungen und der Innenaufteilung konfiguriert werden. Die komplette Energieführung hat eine Garantie von bis zu 36 Monaten. Das Zertifikat kann sich der Kunde online mithilfe des Lebensdauerrechners generieren. Sollte die Energiekette aufgrund der Lebensdauer der Maschine und Anlage nicht mehr gebraucht werden, nimmt der Hersteller sie zurück und garantiert ein sortenreines Recycling. Der Anwender erhält hierfür gemessen am Netto-Gewicht eine Gutschrift.



23.11.2020 | Anwender können jetzt einfach und schnell ihre Energiekette im Onlineshop von Igus bestellen und selber zusammenbauen. Solch ein Bausatz besteht aus Energiekette E4.1, Aluminiumrinne, Trennstegen, Zugentlastung und Schraubendreher. Die zeitintensive Konfiguration der Energieführung im Komplettset, welche in drei Innenhöhen für Verfahrwege von 8 bis 24 m ab Lager lieferbar ist, entfällt.

Beim Einkauf einer Energiekette für Kabel und Leitungen muss der Anwender oft mehrere Schritte im Bestellprozess durchlaufen, um den Warenkorb für seine Energieführung richtig zusammenzustellen. Meist findet er zwar schnell den richtigen Kettentyp, benötigt aber oft noch Zubehör wie Rinne oder passende Anschlusselemente.

„Jede Kettenkonfiguration ist wie jede Anwendung individuell, daher hat der Kunde bei uns eine große Auswahl. Der Energieketten Experte hilft dabei die Energieführung zu konfigurieren und zu bestellen“, erklärt Jörg Ottersbach. „Es gibt jedoch auch Kunden, zum Beispiel im Bereich von Kläranlagen, in Sägewerken oder in der Chemieindustrie, die nach einer schnell bestellbaren und einfachen Komplettlösung suchen.“

Was das Energiekette Komplettset enthält

Für die bietet der Motion Plastics Spezialist jetzt für Verfahrwege von 8 bis 24 m ein Energieketten Komplettset direkt ab Lager. Längere Verfahrwege sind mithilfe des Energieketten Experten bestellbar. Die Bausätze bestehen aus einer Energieführungskette der robusten E4.1 Serie, Zugentlastungen, Trennstegen, den entsprechenden Anschlusselementen, je einer Aluminium Führungsrinne mit und ohne Gleitschiene, passenden Montagesets sowie einem Schraubendreher.

Die Energieführungskette im Set gibt es dreifach in Innenhöhe von 32 mm bis 56 mm. Der Bestellprozess ist easy: Im Online-Shop muss der Kunde sich neben der Innenhöhe der Kette nur für die gewünschte gesamte Länge, Innenbreite und Biegeradius entscheiden. Mit einem Klick landet der Energieführungsketten Bausatz dann direkt im Warenkorb.

13.08.2020 | Für die nahezu Partikel freie Führung von Leitungen in der Reinraumraumtechnik hat Igus die Energiekette e-skin flat entwickelt. Diese gibt es als Ausführung mit single pods bzw. Einzelkammern. Damit ist die Kette schneller montierbar und Leitungen sind einfach austauschbar.

08.04.2020 | Die Energieketten Hybridserie YE von Igus ist 50 % leichter als herkömmliche Stahlketten und bietet 50 % mehr freitragende Länge als eine Energieführung aus Kunststoff. Die aus Stahl und Kunststoff bestehende Hybridketten sind daher besonders steif.

24.03.2020 | Energie auf langen Wegen sicher und preiswert führen war das Ziel bei der Entwicklung der Energiekette Autoglide von Igus. Die neue Energiekette wurde speziell für horizontale Anwendungen in Intralogistik und an Kranlagen konzipiert. Die Energieführung liegt mithilfe einer besonderen Unterseitenkonstruktion auf einem gespannten Seil. Im Vergleich zu Energieführungsketten im einem Rinnensystem lassen sich mit der Autoglide 5 88 % Zeit bei der Montage sparen.

Für die Energie- und Datenübertragung in engen Räumen und bei schnellen Gassenfahrten wie denen der Regalbediengeräte greifen viele Anwender auf Stromschienen zurück. Allerdings sind sie aufwendig zu warten, lassen sich standardmäßig nur für die Energieübertragung einsetzen und müssen regelmäßig gereinigt werden, um Kontaktstörungen zu vermeiden.

Um horizontal Kabel und Leitungen mit Geschwindigkeiten von bis zu 4 m/s und bis zu 80 m Verfahrweg auch ohne Rinne sicher führen zu können, haben die Kölner eine neue Energieführung entwickelt. „Die Autoglide 5 lässt sich einfach in der Gasse auf einem Seil oder einem Profil aufbauen. Diese Ausführung ist preiswert und verkürzt die Montagezeit um 88 % im Vergleich zu Rinnensystemen. Zudem ist sie wartungsfrei,“ erklärt Christan Strauch, Branchenmanager Intralogistik beim Motion Plastics Spezialisten. „Damit sind die Energieketten zum Führen horizontaler Kabel und Leitungen eine echte Alternative zur Stromschiene.“

Strom und Daten ohne Rinne sicher führen

Für die Installation der Autoglide 5 benötigt der Intralogistiker nur das mitgelieferte Metallseil, welches er auf den Boden der Gasse spannt. Alternativ ist auch eine Führung über ein Kunststoffseil oder ein Profil möglich. Auf dem Seil können die Energieketten sicher verfahren, denn die Entwickler haben sich ein besonderes Führungskonzept überlegt.

Die Unterseite vom Kettenglied besitzt mittig ein Führungselement, über das sich die Energiekette sicher auf dem Seil ablegt. Für ein verschleißfestes und präzises Abrollen des Obertrums der Kette auf dem Untertrum setzten die Entwickler auf die Autoglide-Elemente. Kammartige Spritzschutzstege verhindern bei diesem System das Ausbrechen der Kabelführung.

Energiekette mit komfortabler Instandhaltung

Stromschienen bzw. die Kontakte des Stromabnehmers sind sehr verschleißanfällig und müssen bereits nach ein bis zwei Jahren ausgetauscht werden. Die langlebige und wartungsfreie Energieführung Autoglide 5 besteht aus Hochleistungskunststoffen und hat eine hohe Lebensdauer. Diese überprüft der Kunststoffspezialist derzeit im hauseigenen 3800 m² großen Testlabor. Hier überzeugte die Kette bereits mit ihrem leisen Lauf. Bei einer Geschwindigkeit von 2 m/s lag der Messwert bei 63 dB(A).

„Da die Autoglide 5 im Gegensatz zur Stromschiene keine offenen Kontakte hat, ist die Gasse einfach zu reinigen“, freut sich Christian Strauch. Die Energieführungskette gibt es als System bereits fertig konfektioniert als Readychain mit hochflexiblen Chainflex-Leitungen.

06.11.2019 | Was passiert, wenn die maximale Lebensdauer einer Kunststoff-Energie- oder Schleppkette erreicht wird? Zumeist wird sie mit anderen Kunststoffabfällen einfach entsorgt. Mit Green chainge recycling geht der Motion Plastics Spezialist nun einen neuen Weg.

10.07.2019 | Igus präsentiert alljährlich u. a. zahlreiche neue Energieketten Innovationen. Woher diese kommen, haben wir uns einmal vor Ort angeschaut. Bei unserem Blick hinter die Kulissen bei des Motion Plastics Spezialisten in Köln stand uns Rainer Rössel, Leiter GB Cainflex Leitungen, Rede und Antwort auf folgende Fragen:

Sie bieten mit den Chainflex -Leitungen für bewegte Anwendungen einen ganzen Kabelsalat an. Wie umfassend und besonders ist Ihr Sortiment?

Welche Highlights 2019 stechen hervor unter dieser Vielfalt?

stechen hervor unter dieser Vielfalt? Einige Unternehmen beschäftigen sich derzeit mit der Single Pair Ethernet -Technologie: Inwiefern sind Sie hier mit im Boot?

-Technologie: Inwiefern sind Sie hier mit im Boot? In bis zu 2 Tagen versandfertige, konfektionierte konfektionierte Antriebsleitungen ab Stückzahl 1 : Wie erfolgt der Bestellvorgang von Auftragseingang bis Auslieferung?

: Wie erfolgt der Bestellvorgang von Auftragseingang bis Auslieferung? Sie betrieben ein großartiges Testlabor: Welchem Stress setzen Sie dort Ihre Kabel aus?

Die Liste der Branchen für die Igus Energieketten liefert ist lang. Sie alle aufzuzählen würde den Rahmen sprengen. Daher haben wir ein paar für Sie ausgewählt. In den Berichten kommen auch die Anwender zu Wort.



11.01.2022 | Der ferngesteuerte Roboter Crawler übernimmt Arbeiten, die für den Menschen lebensgefährlich wären. So saniert er die Innenwände von Pipelines in Kraftwerken. Die Automatisierung gelingt u. a. dewegen zuverlässig, weil die Energie- und Datenleitungen vor der harschen Umgebung geschützt sind. Die Remote Orbital Installations LLC aus den USA setzt dabei auf die Energieketten von Igus.

Ein tragischer Unfall von 2007 zeigt, wie gefährlich die Arbeit in Pipelines sein kann. Er hat sich in einem Kraftwerk in Colorado ereignet. Arbeiter haben im Inneren einer Druckrohrleitung, die Wasser zu den Turbinen leitet, eine Epoxidharzbeschichtung aufgetragen. Dabei hat sich ein brennbares Lösungsmittel entzündet, was fünf Menschen das Leben gekostet hat. Solch ein Schicksal möchte Remote Orbital Installations (LLC) und Big Sky Engineering anderen Arbeitern ersparen.

Die beiden US-amerikanischen Unternehmen haben dafür den Wartungsroboter Crawler entwickelt. Die fernsteuerbare Roboterplattform auf vier Rädern fährt durch Rohrleitungen und reinigt dabei die Innenwände mit einem Strahlwerkzeug und kleidet diese anschließend mit Epoxidharz neu aus. Die Arbeiter befinden sich währenddessen am anderen Ende der Steuerleitung in Sicherheit. Bevor der Roboter für den Einsatz startbereit war, mussten die Ingenieure einige Herausforderungen meistern. Es galt u. a. Bauteile zu finden, welche der feuchten und Umgebung im Pipeline Inneren standhalten. Dazu zählen Führungen, welche die Energie- und Datenleitungen des Crawlers durch unkontrollierte Bewegungen vor Beschädigungen schützen.

Die Energieketten des Motion Plastics Spezialisten übernehmen an mehreren Stellen diese Führung von Energie- und Datenleitungen. Zum Beispiel führen sie die Leitungen vom Mechanismus, welcher die Radbreite des Crawlers auf den Durchmesser vom Rohr einstellt und die des Auslegers für die Höhenverstellung der Werkzeuge. Energieketten der Triflex Serie sorgen für die Sicherheit von hängenden Leitungen. Sie ermöglichen dank tordierbarer Kettenglieder kontrollierte, dreidimensionale Bewegungen.

Alle eingesetzten Energieketten bestehen aus einem robusten verschleiß- und chemikalienbeständigen sowie korrosionsfreien Hochleistungskunststoff. Er hält auch widrigsten Umgebungen über Jahre zuverlässig stand. „Die Langlebigkeit der Produkte von Igus war entscheidend für den Erfolg des Crawlers“, bestätigt Ingenieur Mike Kronz. „Wir haben mehrere Projekte durchgeführt und hatten keinen einzigen Ausfall.“

13.05.2019 | Beim Abbau von Bauxit, einem Sedimentgestein zur Aluminiumoxidproduktion, bildet sich eine Menge Staub, der vor allem für die beweglichen Maschinenteile der Fördereinheiten eine große Herausforderung darstellt. AOS setzt in seinen Anlagen Energieketten von Igus ein.

25.02.2019 | Um Zeitaufwand, Verspätungen und damit Kosten beim Enteisen und Waschen von Flugzeugen zu reduzieren, entwickelte die MSG Production AS ein vollautomatisches All-in-One-Konzept, das Flugzeuge enteisen und waschen kann. Dabei setzte das Unternehmen auf Energieketten von Igus.

29.11.2018 | Um sicherzugehen, dass sich die Schnittstellen-Montage für die Leistungs- und Signalübertragung effizient und sicher in die eigenen Fertigungsprozesse von Energieketten und Kabelsystemen integrieren lässt, kooperiert Igus mit Harting als Lieferanten und Design-In-Partner von modularen „Han“ Industrie-Steckverbindern.

23.10.2018 | SSI Schäfer setzt weitgehend auf standardisierte Baugruppen, um die Beschaffungsprozesse zu optimieren, den internen Logistikaufwand zu verschlanken sowie Montage- und Wartungszeiten zu reduzieren. Dabei setzt der Intralogistiker auf Lieferanten wie Harting und Igus.

12.09.2018 | Die Multitherm-Anlage von Messer Cutting Systems ermöglicht neben dem Schneiden von Blech die Einbindung einer Zusatzvorrichtung, um unlegierte Bandstähle nach den Vorgaben von Herstellern aus dem Bausektor zuzuschneiden. Mit dabei sind Energieketten von Igus.

03.06.2018 | Die Memorial Bridge überspannt an der Ostküste der USA zwischen Portsmouth in New Hampshire und Kittery in Maine den Piscataqua River. Sie ersetzte die Originalbrücke, die 1923 in Gedenken an die im Ersten Weltkrieg gefallenen örtlichen Seeleute und Soldaten errichtet wurde. Vorkonfektionierte Energieketten von Igus sorgen in der Hebebrücke zuverlässig für eine sichere Energiezuführung.