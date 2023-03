Industrie Steckverbinder Vielfalt für die wachsende Konnektivität

Es gibt viele verschiedene Steckverbinder, die alle eine Funktion haben: Sie verbinden Geräte. Die Anforderungen an sie steigen zunehmend im Zeichen der Industrie 4.0 Konnektivität: Miniaturisierung, Modularisierung, Individualisierung und Digitalisierung erfordern eine immer bessere Performance. Wir präsentieren hier die Neuheiten von Push-Pull, M12, CAT6, magnetischen, Hochleistungs-, Hybrid-, Rundsteck-, Rechtecksteck, Board-to-Board-, Bus- oder sonstigen Steckern zahlreicher Verbindungsspezialisten.

Inhalt

10.03.2023 | Die crimpbasierten Wire-to-Board Steckverbinder Connexis hat Phoenix Contact für die Kabelkonfektionierung in der automatisierten Fertigung konzipiert. Sie ermöglichen eine schnelle und präzise Leiterplatten Steckverbindung. Eine optische Kennzeichnung am Steckverbinder macht die Montage in Feld oder eigener Fertigung eindeutig. Der Anwender hat die Wahl aus einer Vielzahl individueller Bedruckungen. Kodierte Stecker und Grundleisten schließen das Fehlstecken aus. Es stehen bis zu drei Kodierungen zur Verfügung.

Die Connexis Baureihe umfasst Stecker und Grundleisten für vertikalen oder horizontalen Anschluss und Wanddurchführungen. Damit können Geräteanschlüsse sowie fliegende Verbindungen über Buchse und Stecker realisieret werden. Die Crimpkontakte gibt es für Leitungen von AWG 28 bis AWG 14. Mit Rastermaßen 2,5, 3,81 und 5,08 mm eignen sich die Stecker Typ D21, D31 und D32 für verschiedene Signal- und Niederspannungsversorgungen.

Phoenix Contact stellt aus auf der Hannover Messe 2023.



12.01.2023 | Lemo hat sein praxiserprobtes Portfolio für die High-Speed-Datenübertragung mit der Einführung von USB 3.1 und Single Pair Ethernet (SPE) Steckverbindern erweitert.

Damit kommt zum vorhandenen USB 2.0 konformen Portfolio die neue Reihe USB 3.1 Steckverbinder hinzu, die eine Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 10 Gbit/s garantieren. Sie verfügen über hochmoderne Einsätze, die eine optimale Abschirmung und absolute Signalintegrität garantieren. Außerdem sind sie zur Gewährleistung der Abwärtskompatibilität mit einem Paar USB 2.0 Kontakten ausgestattet und haben zwei Kontakte zur Spannungsversorgung.

Zum Ethernet konformen Portfolio mit 1000 Base-T4 und 10G Base-T4 konformen Lösungen gesellt sich eine neue Reihe an Single Pair Ethernet Steckverbindern mit einer Datenübertragungsgeschwindigkeit von bis zu 1 Gbit/s. Diese Miniaturmodelle werden mit 1 oder 2 High-Speed SPE-Paaren angeboten. Sie garantieren eine langlebige, robuste und sichere Verbindung.

Die neuen Konfigurationen für USB 3.1 und SPE eignen sich für Innen- und Außenbereiche, die eine absolute Signalintegrität erfordern. Es gibt sie in den praxiserprobten Serien B, K und T.

Lemo stellt aus auf der Hannover Messe 2023.

09.11.2022 | Yamaichi Electronics bietet mit der Y-HDE Serie (HF116) hierzu die perfekten Steckverbinder für die Datenübertragung im Kfz. Die High-Speed Data Ethernet Steckverbinder übertragen Datenraten bis zu 20 Gbps. Dabei erfüllt der Y-HDE alle Anforderungen der Automotive Systeme wie eine Qualifizierung auf Basis der LV214 und der Uscar Norm.





08.11.2022 | Maschinenbauer, Automatisierer und Robotik Hersteller benötigen platzsparende Schnittstellen. Für den mittleren Leistungsbereich hat Harting den Han Q Hybrid entwickelt. Die miniaturisierte Schnittstelle ermöglicht eine sichere und störungsfreie Versorgung von Bauteilen mit Leistung, Signalen und Daten. Sie findet Einsatz in Maschinenbau, Automatisierung und Robotik und eignet sich auch für Infrastruktur in Verkehr und Energie.







27.02.2020 | Die Technologiemärkte unterliegen einem ständig zunehmenden Wachstum an Daten. Der Fokus richtet sich vor allem auf eine schnelle und sichere Datenübertragung. Die gängigen Standardlösungen genügen oftmals nicht, da die technischen Anforderungen an robuste und platzsparende Steckverbinder in diesen Applikationen kontinuierlich steigen. Mit den neuen 10 GBit/s Ethernet Einsätzen für die AMC High-Density Steckverbinder Serie, bietet ODU eine CAT 6 A Lösung für diese Anforderungen.

Die Einsätze für die robuste Miniatur Rundsteckverbinder stellen die hochleistungsfähige Datenübertragung sicher und werden dabei den gängigen MIL Standards gerecht.ODU bietet AMC High-Density Serie an Steckverbindern für die Anwendung im Militärtechnik und Sicherheitstechnik inklusive Kabelkonfektionierung, Umspritzung für Standard- und kundenspezifischen Einsatz oder Flex-Layer Konfektionen. Natürlich eignen sie sich zudem für weitere Märkte mit solch anspruchsvollen Anforderungen. Die Steckverbinder werden qualitativ in hochwertige, zuverlässige und für den Kunden maßgeschneiderte Systemlösungen angeboten.

Vorteile einer Steckverbindung mit AMC High-Density auf einen Blick:

Cat-6 A Datenübertragung mit bis zu 10 Gbit/s

Datenübertragung mit bis zu 10 Gbit/s Geeignet für Kabel mit max. AWG 24

Dichtheit IP68, 20 m (120 min)

Flexibilität: verbaute Geräteteile können mit zwei unterschiedlichen Verriegelungsarten gesteckt werden: Break-Away oder mit zusätzlicher Schraubverriegelung.

16.01.2020 | Yamaichis Electronics Steckverbinder Y-Circ M mit Innen Verriegelung in IP65 / IP 67 hat als erstes platzsparendes M12 Push-Pull Steckverbinder Design die internationale Norm IEC 61076-2-012 erhalten. Das ermöglicht Design-Ins für M12 Push-Pull Steckverbinder ohne proprietäre Lösungen.

Der kabelseitige Stecker der M12 Push-Pull Steckverbinder rastet von innen mit den Rasthaken tief in die Gerätedose ein. Dadurch benötigt der Push-Pull Rundsteckverbinder mit Push-Pull-Verriegelung exakt den gleichen Bauraum wie eine gängige M12 Verbindung mit Schraubverriegelung. Bei dieser Technologie lässt sich die M12-Gerätedose komplett in das Endgerät wie die Verteilerbox versenkt integrieren.

Das System ist nach Schutzart IP65 / IP67 dicht. Es nutzt für Schraub- und Push-Pull Stecker voneinander unabhängige Dichtkonzepte. Damit sind gemischte Applikationen der Steckverbinder zuverlässig möglich. Durch die besonders langen Rasthaken ist es zudem mechanisch äußerst robust selbst bei Anwendungen mit Torsionsbelastung. Die Rasthaken des Kabel Steckers stützen sich gegen die Gewindesegmente der Geräte Buchse. Dies bietet wesentliche Vorteile bei Einwirkung von Torsion und Rotation. So stehen dem Nutzer sämtliche Vorteile der Push-Pull-Verriegelung zur Verfügung wie Miniaturisierung, blindes und werkzeugloses Stecken oder Zeitersparnis. Zudem lässt sich der M12-Steckverbinder einfach handhaben gemäß der standardisierten M12 Spezifikationen.

Push-Pull Steckverbinder nach IEC 61076-2-012

Der Push Pull Rundsteckverbinder wurde nun nach der internationalen Norm CDV IEC 61076-2-012 standardisiert. Während der internationalen Normierung wurden branchenübliche Anforderungen hinsichtlich Geräteintegration und Funktionalität eingebracht und berücksichtigt. Das ist die Basis für herstellerübergreifende Kompatibilität, welche zwischen verschiedenen Herstellern bereits nachgewiesen wird. Die Umsetzungder IEC 61076-2-012 hat weniger als zwei Jahre gedauert.

Die Gerätebuchse kann herkömmliche M12-Steckverbinder mit Schraub Verriegelung aufnehmen. Anwender sind damit nicht auf einen speziellen Kabel Stecker angewiesen und bleiben flexibel. Den Push-Pull Steckverbinder von Yamaichi Electronics gibt es es in den Kodierungen A, B, D. X-Kodierung für hohe Datenraten nach CAT.6A. L-Kodierung zur Leistungsübertragung folgen zeitnah.

25.09.2019 | Fischer Connectors zeigt neun Produkterweiterungen seiner mehrfach ausgezeichneten „Freedom“-Serie, die neue Maßstäbe in Sachen Usability, Integrationsfähigkeit und Vielseitigkeit rund um die Konnektivität von Geräten der Mess- und Prüftechnik setzen sollen. Die Serie bietet Steckfreiheit von 360°.

Sie verfügt über einen versiegelten, blind steckbaren, ohne Magnet schließenden Schnellverschluss. Durch qualitativ hochwertige Materialien und eine sehr gute Verarbeitung sind die Steckverbinder robust und langlebig. Sie optimieren das Kabelmanagement.

Zudem lassen sie sich einfach und komplett reinigen und sind nach den Schutzklassen IP68 bzw. IP67 für die Steckverbinder aus Kunststoff abgedichtet. Neu in der Serie sind zum Beispiel ein USB-2.0-Adapter, ein LED-Adapter, ein robustes Flash-Laufwerk sowie Steckverbinder in neuen Größen und Materialien (Metall und Kunststoff). Die Freedom-Serie unterstützt Neuentwicklungen in der Konnektivität und im Anwendungsdesign von Wearables und IoT-Anwendungen. Sie macht Geräte und elektronische Systeme insgesamt kleiner, schneller und intelligenter.

Die Freedom-Serie eignet sich besonders für die Geräte und Apparaturen in industrieller Automatisierung, Labortechnik, Prüf- und Messtechnik sowie Prozessleittechnik. Ebenso kommt sie in der Roboterproduktion und Zustandsüberwachung zum Einsatz. Chemische Analysegeräte, Spektrometer, Elektronenmikroskope, Kalibriersysteme, Vibrationsprüfgeräte, Wärmesensoren und Kameras und viele tragbare Geräte sind weitere Einsatzfälle.



05.04.2019 | Yamaichi Electronics erweitert sein Y-Circ M12 Produktportfolio um einen neuen, feldassemblierbaren Steckverbinder für 10 Gigabit-Ethernet-Anwendungen. Er eignet sich für den Einsatz im typischen CAT6A Einsatz wie in der Kommunikationsverkabelung von Automationssteuerungsanlagen.

Die feldkonfektionierte Variante kommt gegenüber umspritzten M12-Kabelkonfektionen zum Einsatz, wenn das Kabel beispielsweise durch einen Kabelkanal gezogen werden muss und mit Stecker zu sperrig wäre. Auch wenn die exakte Kabellänge nicht im Vorhinein definiert werden kann, bieten sich Feldkonfektionen an.

Industrielle Netzwerke für die leistungsfähige Infrastruktur 4.0

Das Steckgesicht entspricht der genormten M12 X-Kodierung nach DIN EN 61076-2-109. Dank seines Zinkdruckgussgehäuses bietet der Y-Circ M CAT6A Field Assembly Steckverbinder optimale Übertragungseigenschaften auch in anspruchsvollen Umgebungen. Im gesteckten Zustand erreicht er Schutzart IP67. Durch seine schlanke Bauform eignet er sich auch für enge Einbauräume.

Die schnelle und einfache Assemblierung bietet einen Zeitvorteil beim Einbau. Das Kabel muss lediglich abisoliert und die Adern des Kabels in die farbig markierten Schlitze im hinteren Teil des zweiteiligen Steckverbinders eingepresst werden. Nachdem die überstehenden Adern abgeschnitten sind, verbinden sich die IDC-Schneidklemmkontakte beim Verschrauben der beiden Teile automatisch.

13.02.2019 | Der Trend der Digitalisierung in der Industrie erfordert neue Lösungsansätze, das gilt auch für bisher rein elektromechanische Komponenten von Weidmüller. Denn ohne eine leistungsfähige, durchgängige Infrastruktur stößt die Digitalisierung schnell an ihre Grenzen. Zur Infrastruktur gehören Steckverbinder und Leitungen, deren Bedeutung wird zukünftig weiter steigen und sich beispielsweise in intelligenten Steckverbindern widerspiegeln.

Die Entwicklung der Steckverbinder wird von drei Trends beeinflusst: der Digitalisierung, der Dezentralisierung und der Miniaturisierung. Bei der Dezentralisierung wandern im industriellen Umfeld immer mehr Funktionen in die Geräte- und Feldebene, wodurch es einen steigenden Bedarf an durchgängigen Verbindungen zwischen Geräten entlang der horizontalen und vertikalen Achse der Automatisierungspyramide geben wird. Auch eine Erweiterung um intelligente Funktionen gehört dazu.

Eine Integration von Sensor- und Diagnosefunktionen direkt in den Steckverbinder ermöglicht völlig neue Anwendungsfelder und macht eine zusätzliche Sensorik überflüssig. Es lassen sich Messgrößen wie Strom, Spannung, Leistung und die Temperatur erfassen und über eine APP, ein ERP/Scada-System oder eine Cloud speichern und auswerten. Einen solchen intelligenten Steckverbinder präsentiert Weidmüller erstmalig. Der smarte Steckverbinder entstand im Rahmen des Förderprojektes des BMBF „Intelligente elekt­rische Steckverbinder und An­schlusstechnologie mit elekt­ronischer Signalaufbe­reitung“.

05.11.2018 | ODU präsentiert mit dem „MAC Rapid“ einen Newcomer, der dank eines neuartigen Halbschalenprinzips 50 % Zeitersparnis bei Montage und Service bietet. Dazu kommen viele weitere intelligente Features wie hohe Kontaktdichte, problemlose Wandlungsfähigkeit bei sich schnell ändernden Anforderungen, Kodierung und Spindelverriegelung.

Als hybride Handstecklösung mit Spindelverriegelung wird zudem die neue Leistungsklasse der MAC Blue Line mit wirtschaftlicher und benutzerfreundlicher Montage bzw. Demontage der Crimp-Clip-Kontakte vorgestellt. Ein neues Kombimodul erreicht jetzt auf nur 14,4 mm Breite die höchste am Markt erhältliche Packungsdichte. Ein Alleinstellungsmerkmal ist ihre Spindelverriegelung auch im Standard-Kunststoffgehäuse.

Die robuste Dock Silver Line ist eine weitere Neuheit für automatisches Andocken und Robotersysteme. Der neue Hochleistungskontakt „Lamtac HTC“ bietet höchste Strombelastbarkeit und ist bis 200°C temperaturbeständig. Für autonomes Fahren im Kfz und automatisierte Produktion wird das selbstfindende Kontaktsystem „Docking Mate“ vorgestellt.

Hermetische Dichtigkeit für beispielsweise die Medizintechnik bietet eine neuen Serie an Geräteteilen aus der Serie „Mini Snap“ Dank Glasverguss werden die hohen Anforderungen an Ultrahochvakuum taugliche Schnittstellen erfüllt mit einer leistungsfähigen Datenübertragung mit bis zu 14,4 Gbit/s. Neue hochspannungstaugliche Einsätze für den „Medi-Snap“ ermöglichen neben der zuverlässigen Übertragung von bis zu 1000 V (AC), gemäß IEC 60664‑1, auch die Vermeidung von „hot-plugging" dank spezifischem Pin-Layout Design und nacheilenden Kontakten auf kleinstem Bauraum von ca. 20 mm.

29.10.2018 | RS Components hat eine neue Serie von RS Pro-Hochleistungssteckverbindern vorgestellt. Sie umfasst Schraub- und Käfigzugfederklemmen sowie Gehäuse. Die Komponenten sind für das industrielle Umfeld konzipiert. Anwendungsfelder liegen insbesondere in den Bereichen Ton- und Licht sowie in Robotik- und Maschinenbau.

Die Einschübe der ​​Pro A- und B-Serie umfassen Schraubklemmen sowie Käfigzugfederklemmen, die einen sehr guten elektrischen und mechanischen Schutz sowie UL-Zulassungen aufweisen. Alle Einsätze haben einen geerdeten Kontakt als Verpolungsschutz. Hinzu kommen bereits montierte Kontakte, so ist kein zusätzliches Werkzeug erforderlich. Die Einsätze sind in gängigen Größen erhältlich, einschließlich 3 PE, 4 PE, 6 PE, 10 PE, 16 PE und 24 PE. Weitere Merkmale sind ein Isolationswiderstand von nicht weniger als 1010 Ω und die Belastbarkeit von mehr als 500 Steckzyklen. Der Betriebstemperaturbereich von -40° bis +125 °C entspricht industriellen Standards genau wie die Entflammbarkeitsbewertung gemäß UL90V0.

Die Einführung umfasst auch zwei Serien von Abdeckungen und Gehäusen aus Metalldruckguss, das dem Standard IP65 entspricht. Die Gehäuse der RS ​​Pro A-Serie, die in der Größe 3A erhältlich sind, bestehen aus Zink-Druckguss-Metall und bieten Optionen für eine obere- oder eine seitliche Kabeleinführung, für eine Kabel-zu-Kabel-Verbindung und für die Oberflächenmontage. Die Gehäusebaureihe RS Pro B besteht aus Aluminium-Druckgussmetall und umfasst Abdeckungen mit oberem und seitlichem Eingang.

27.09.2016 | N+H Technology liefert kundenspezifische Kabel und magnetische Steckverbinder als Komplettsystem. Der Stecker besteht aus dabei aus Federkontaktstiften und einem Dauermagneten. Die Implementierung eines Magneten sorgt für eine schnelle schock- und vibrationsbeständige sowie selbstführende Verbindung bzw. einfache Lösung von Stecker und Gerät. Durch die Federkontakte können nicht nur Ladestrom, sondern auch alle andere Arten von Signalen übertragen werden.

Die Kontaktpunkte werden im Gerät mit der Platine verlötet. Vorteil dieser Technik ist die hohe Funktionssicherheit bei einer hohen Zyklen-Anzahl von mindestens 10.000 Wiederbefestigungen. Anwendung finden magnetische Steckverbinder im Bereich der Strom- und Datenübertragung.

Durch den magnetisch-definierten Lösemechanismus wird verhindert, dass zum Beispiel bei einem ungewollten Zug am Kabel das Gerät durch einen Sturz beschädigt wird. Zudem wird ein Ausbrechen der Einsteckbuchse verhindert. Gerade bei kleinen Endgeräten wie Smart-Watches oder in der Medizintechnik finden magnetische Steckverbinder durch ihre flache und kompakte Bauform bevorzugt Anwendung.

27.01.2016 | TTI führt als erster Distributor den Steckverbinder "Circular Hybrid Connector" (CHC) von TE Connectivity (TE) im Sortiment. Mit seinen 8 Strom- und 4 Datenkontakten für industrielle Ethernet-Verbindungen eignet sich dieser für Anwendungen in der Maschinenautomation, die leistungsfähigere Datenverbindungen und Ströme bis zu 10 A erfordern.

Der Steckverbinder bietet sehr zuverlässige Verbindungstechnik und erfüllt die hohen Anforderungen an Langlebigkeit und Qualität für Echtzeit-Ethernet Anwendungen in der industriellen Automation. Die Möglichkeit, Strom, Signale und Daten in einem Steckverbinder zu übertragen gestattet eine flexiblere Maschinenkonfiguration. Der zum Busstandard „Varan“ kompatible Steckverbinder ermöglicht zum Beispiel kürzere Umrüstzeiten bei Werkzeugen von Spritzgießmaschinen, und durch die vereinfachte Verkabelung lässt sich die Installation in der halben Zeit bewerkstelligen.

Der CHC hat ein optionales Gehäuse mit 11+PE (Schutzerde)-Kontaktierung sowie Ausführungen als Leiterplatten-, Einbau- und Kabelsteckverbinder. Die robuste Auslegung der Kontakte bietet eine längere Lebensdauer mit mehreren Kontaktpunkten und einer Rastfeder aus rostfreiem Stahl. Die vergoldeten, versilberten und verzinnten Kontakte eignen sich für die Anforderungen der Industrieautomation. Die Dichtungsringe gewährleisten die entsprechende Dichtheit gemäß Schutzart IP67. Den Circular Hybrid Connector gibt es mit hydraulikölfestem Kunststoffgehäuse oder mit geschirmtem Metallgehäuse. Eine Drehschnappverriegelung sorgt auch in stark stoß- und schwingbelasteten (bis 25 g) Umgebungen für eine sichere und dauerhafte Steckverbindung.

17.10.2015 | ODU präsentiert Hybridsteckverbinder, die miniaturisierte High-Density Serie und den modularen Rechtecksteckverbinder „ODU-MAC“. Dieser ist dank zahlreicher Module, die nach Baukasten-Prinzip kombiniert werden können, in nahezu unbegrenzter Vielfalt konfigurierbar. Sechs Standard-Andocklösungen bietet der Spezialist für elektrische Verbindungstech­nik dabei an.

Zudem garantieren neue HDMI 2.0- und USB 3.0-Module High-Speed Daten­übertragungen, ein XXL-Gehäuse gibt unterschiedlichen Modulvarianten noch mehr Raum. Nicht nur das Standardportfolio sondern auch maßgeschneiderte Steck­verbindungslösungen und passende Kabelkonfektionierungen setzen die Anfor­derungen der Industrie passgenau um.

13.10.2015 | Hummel stellt erstmalig den M12 Power Steckverbinder der Öffentlichkeit vor. Der kompakte Leistungsstecker überträgt Leistungen bis zu einer Nennspannung von 630 V und einem Nennstrom bis zu 16 A. Diese Entwicklung gestattet ganz neue Anwendungen besonders unter beengten Einbauräumen. Hier macht der M12 Power den Einsatz von Leistungssteckern überhaupt erst möglich.

Daraus ergeben sich neue Herausforderungen an Robustheit und Temperaturresistenz. Durch den Einsatz neuer Werkstoffe arbeitet der M12 Power absolut zuverlässig im Temperaturbereich bis 125 °C. Die stabilen Metallgehäuse sind alle standardmäßig EMV-tauglich und können Kabel mit bis zu 11 mm Querschnitt aufnehmen. Den M12 Power gibt es in vier Kodierungen und er erfüllt die Schutzarten IP67 und IP69K.

27.05.2015 | Der geschirmte Kunststoffsteckverbinder "Medi-Snap EMC" ergänzt das Push-Pull Rundsteckverbinder-Sortiment von ODU. Die Portfolio­erweiterung des Spezialisten für elektrische Verbindungstechnik vereint jetzt die appli­kationsrelevanten Vorteile der Werkstoffe Metall und Kunststoff. Der Steckverbinder ist leicht, autoklavier- sowie sterilisierbar und bietet sicheren Berührschutz bei gleichzeitig zuverlässiger Schirmung.

Geschirmte Produkte sind immer häufiger gefragt, denn auch die Applikationen in der Medizintechnik fordern zunehmend mehr Elektronik auf kleinstem Raum, so der Hersteller. Die vielfältigen Kodierungsmöglichkeiten – sowohl farblich, als auch mechanisch – und die hohe chemische Beständigkeit bleiben dabei erhalten. Die Produkterweiterung gibt es in handelsüblicher Größe 2.

26.01.2012 | Für die I-Net Baureihe hat Provertha einen Plug & Play-Compact CAN-Bus Busstecker entwickelt, der schnell zu realisieren und extrem zuverlässig ist. Er erfüllt und vielfältige Applikationen in der Industriekommunikation und Automatisierungstechnik adressiert. Für CAN-Bus-Baugruppen mit D-Sub-Schnittstellen sind der einfache, funktionssichere Anschluss sowie die fehlerfreie Datenübertragung wichtige Kriterien, denn ein defekter CAN-Bus Busstecker kann den Stillstand der komplexen Anlagen in der Fabrik- und Industrieautomation verursachen.

Der neue CAN-Bus Plug and Play Busstecker mit zwei M12-Steckanschlüssen gewährleistet durch den Einsatz von 100 % geprüften Bussteckern und 100 % geprüften konfektionierten M12-Leitungen den schnellen, ausfallsicheren CAN-Bus Anschluss. Die Compact-Version mit 90° Kabelabgang ermöglicht durch optimierte Außenabmessungen die Applikation in beengten Einbauorten.

Ein hochwertiges geschirmtes Vollmetall-Gehäuse aus Zink-Druckguss gewährleistet eine hohe Sicherheit gegen EMI/RFI-Störungen sowie einen hohen Schutz gegen Beschädigung bei rauen Umgebungsbedingungen. Bei dem Stecker kann die Installation der Feldbuskomponenten innerhalb von Sekunden realisiert werden, da die aufwändige Konfektion des Kabels und der oft kritische Kabelschirm Anschluss an den Busstecker entfällt.

Die M12 Steckverbinder sind mit der genormten A-Codierung ausgeführt. Der CAN-Bus Stecker führt gemäß der CAN-Bus-Norm alle Signale, sprich CAN-Low und CAN-High sowie die Versorgungsleitungen V+ und V- mitführt. Der extern bedienbare Schalter mit stirnseitig erkennbarer On/Off-Position ermöglicht das Aktivieren der Bus-Terminierung durch Zuschalten des Abschlusswiderstandes. Die Steckverbinder sind mit einem zweiten D-Sub als PG-Anschluss für Programmier- oder Diagnosezwecke lieferbar. Auch eine Version ohne PG-Anschluss ist verfügbar.

07.12.2011 | Molex stellt das M12-Steckersystem "Brad Micro-Change" in Hybrid-Rundsteckertechnologie (Circular Hybrid Technology, CHT) vor, das Datenüber­tragungsgeschwindigkeiten in Kategorie 5e und eine Leistungsversorgung miteinander verbindet sowie hohe Signalintegrität und Leistungsfähigkeit gewährleistet.

Der Micro-Change CHT vereint Versorgungs- und Datenleitungen in einem M12 Steck Verbinder, was nicht nur den Platzbedarf verringert, sondern darüber hinaus einen Beitrag leitest zur Senkung von Installations- und Verdrahtungskosten bei Prozesssteuerungen, Automatisierungssystemen und industriellen Anlagen, bei HKL-Anlagen, in der Telekommunikationsinfrastruktur, in Bildverarbeitungssystemen und Überwachungskameras, militärischen und luftfahrttechnischen Anlagen sowie bei Anwendungen im Transportbereich außerhalb der Kfz-Branche (NAT).

Aufbauend auf der robusten Konstruktion des Brad Micro-Change M12-Gewindesteckers bietet der Micro-Change CHT zwei geschirmte Twisted-Pair-Datenleitungen Kategorie 5e und zwei oder vier Kontakte, die für einen Strom bis zu 10 A pro Kontakt ausgelegt sind. Der Steckverbinder ist umspritzt und gewährleistet damit eine umfassende Abdichtung in Schutzart IP67 und zuverlässige Zugentlastung. Das vollständig geschirmte 4-Pin-Array für die Kategorie-5e-Leitungen mit einem (zum Patent angemeldeten) Metall-Wickelrohr gewährleistet optimale Signalintegrität und hohe Performance - die beiden überlappenden Rohre leiten das Signal ohne Beeinflussung durch Nebensprecheffekte oder elektromagnetische Störungen (EMI) durch den Stecker hindurch.

Die 4+2- und 4+4-Konfiguration des Micro-Change CHT steht aktuell in M12-Gewindeausführung zur Verfügung. Es ist jedoch geplant, das Konzept auch auf die Ultra-Lock-, M16- und M23-Steckerformate zu erweitern.

21.10.2011 | Bei dieser anwendungsspezifischen Entwicklung für eine Industriesteuerung von Steckerspezialist ODU handelt es sich nicht um Steck Verbinder im üblichen Sinne, sondern um eine I/O Einheit mit steckbaren Modulen. Die Konfiguration kann sowohl als zentrales als auch als dezentrales System eingesetzt werden. Die steckbaren Komponenten wurden gleich mitentwickelt und insgesamt 21 Werkzeuge gebaut.

Die Feldklemme wurde mit einer Push-In Anschlusstechnik entwickelt, wodurch eine sehr hohe Packungsdichte auf engstem Bauraum erreicht werden konnte. Anschlussquerschnitte von 0,08 - 2,5 mm² können problemlos gesteckt und wieder gelöst werden.

Zusätzliche Features, wie verschiedenste Kodiermöglichkeiten sowohl werks- als auch kundenseitig sind ebenfalls vorhanden. Mit einer höchst aufwendigen Kontaktgeometrie können selbst umfassendste Anforderungen erfüllt werden. Die zweite Einheit dieses komplexen Systems ist die komplette Hutschienenmechanik mit dem Verriegelungssystem und dem Durchgangsverbinder mit den Bus- und Powerkontakten.

13.10.2010 | Suyin bietet ein breitgefächertes und sehr variantenreiches Programm Board-To-Board-(BTB) Steckverbinder, angefangen von Versionen mit sehr niedrigen bis hin zu hoch komplexen Kontaktbildern in den unterschiedlichsten Rastermaßen - von fine-pitch (0,5 mm) bis hin zu 2,54 mm. Bei der überwiegenden Anzahl dieser Produkte handelt es sich um kundenspezifisch angepasste Lösungen hinsichtlich Pinlänge, Vergoldung, Gehäuse oder Verpackung.

Zu den wesentlichen Anforderungen eines Kunden für eine maßgeschneiderte BTB-Lösung in industriellen Anwendungen gehörten

• die Überbrückung besonders hoher Leiterplattenabstände von 31 mm und 35,5 mm,

• die Verfügbarkeit verschiedenpoliger und teilbestückter Versionen für verschiedene Geräteserien sowie

• eine stabile gerade Ausführung der Steckverbinder Lösung für die Durchstecktechnik.

Innerhalb kürzest möglicher Zeit wurde ein komplettes, kundenspezifisches Board-To-Board Steckverbinder System für besonders hohe Leiterplattenabstände bis zu 35,5 mm im Raster 2,54 mm realisiert. Die einreihigen Sandwich-Stiftleisten sind, je nach Version und vorgesehener Applikation, nur teilbestückt. Alle Stiftleisten verfügen an der Oberseite über zwei seitlich in das Gehäuse integrierte Führungsstifte zur sicheren mechanisch kodierten Verbindung mit den Buchsenleisten und sind an der Unterseite mit einem Plastik Snap-In-Verschluss für die stabile Verankerung auf der Leiterplatte versehen. Auch die zugehörigen, von unten durchsteckbaren Buchsenleisten sind als teilbestückte Versionen ausgeführt.

29.04.2010 | Einen einfach ver- und entriegelbaren Steckverbinder für die platzsparende LC (Local Connector)-Anschlusstechnik von Glas-LWL (Lichtwellenleiter) bringt die Siemens Division Industry Automation auf den Markt. Der LC Steckverbinder nach IEC 61754-20 verfügt über einen neuartigen „Push-Pull“-Entriegelungsmechanismus zur einfachen Montage der LWL an Netzwerkkomponenten mit LC Buchse, zum Beispiel den modularen Industrial Ethernet Switches X308-2M, XR-300 und X-300EEC von Siemens.

Der Entriegelungsmechanismus kombiniert ein Paar zusammengehörender Einzelsteckverbinder, den des ankommenden und den des abgehenden LWL, zu einem Duplex Steckverbinder. Diesen verbindet der Anwender dann mit zwei der Netzwerkkomponenten Buchse, etwa dem Switch. Mit diesem Mechanismus werden auch die Rastnasen der beiden Einzelstecker gemeinsam entriegelt. Damit entfernt der Anwender das LWL-Paar vom Switch einfach durch leichtes Ziehen am Duplexstecker. Die Steckertechnik vereinfacht insbesondere das Handling an Netzwerkkomponenten mit hoher Portanzahl oder geringen Abmessungen. Die Leistungsverdichtung und Portanzahl von Netzwerkkomponenten nimmt stetig zu. Hierzu bietet die LC-Anschlusstechnik nach IEC 61754-20 eine platzsparende mechanische Lösung.