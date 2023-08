Industriegehäuse | Indoor und outdoor Schaltkästen

Industriegehäuse müssen indoor wie outdoor strapaziösen Umgebungsbedingungen standhalten. Dazu setzen Hersteller spezielle Materialien und raffinierte Designs ein. Zudem werden auch die Schaltkästen der Industrie nach und nach in die Digitalisierung einbezogen. Dieser Artikel gibt einen Überblick über die Angebote verschiedener Hersteller und zeigt auf, wie diese den speziellen Anforderungen unterschiedlicher Industriezweige gerecht werden.

Inhalt

14.06.2022 | Die Bestandteile der Bocube Gehäuse Baureihe (Bild oben) von Bopla werden aus halogenfreien Materialien gefertigt, die die UL-Sicherheitsnormen erfüllen. Das gilt auch für die PU-Schaumdichtung. Die Industriegehäuse aus Polycarbonat erfüllen zudem die strenge Brandschutznorm für Schienenfahrzeuge EN 45545 und Outdoor-Fähigkeit nach UL 746 C f1.

Das Industriegehäuse Bocube gibt es in ABS und Polycarbonat. Nach der Zertifizierung des Materials gemäß UL50 wird auch die Polyurethanschaum-Dichtung anerkannt. Insbesondere die Bocube-Versionen aus Polycarbonat sind besonders sicher und robust. Gemäß der UL 94 erfüllen sie die Flammschutzklasse UL94 V-0. Darüber hinaus entsprechen sie den strikten Vorgaben der Brandschutznorm EN 45545 für Schienenfahrzeuge in der Gefährdungsklasse HL3. Die PC-Bocube-Modelle sind außentauglich gemäß UL 746 C f1. Selbst nach intensiver künstlicher Bewitterung bestehen sie alle relevanten Tests bezüglich Flammwidrigkeit und mechanischer Stabilität.

Die Bocube-Industriegehäuse-Serie beeindruckt durch ihre innovative mechanische Konstruktion und ein ästhetisches Design mit akzentuierten Scharnierverschlüssen. Die unverlierbaren blickdichten oder glasklaren Deckel werden mithilfe einer einzigartigen, patentierten Scharnierverschlusstechnik ohne Schrauben montiert. Sie lassen sich aufschwenken, bei frei wählbarer Scharnierseite.

Standardmäßig bieten die Bocube-Gehäuse einen IP 68 Schutz. Durch die Verwendung von reinen Kunststoffen ohne zusätzliche Metallteile sind sie optimal recyclebar. Mit über 25 Größen und 150 Standard-Optionen bietet die Bocube-Serie eine breite Palette. Spezialgrößen oder individuelle Kombinationen können nach Kundenwunsch erstellt werden.

05.11.2020 | OKW Gehäusesysteme präsentiert neue Wandgehäuse namens Smart Panel. Die elegante Optik im rechteckigen oder quadratischen Gehäuse eignet sich für moderne Wohn-, Gewerbe- und Industrieumgebungen. Die Smart Panel dienen der komfortablen Steuerung und Überwachung einer gesamten Gebäudetechnik. Die Smart Panel haben ein ansprechendes Design. Dadurch passen sie sich optimal an die Umgebung an.

30.04.2020 | Schneider Electric stellt ethernetfähige Smart Panels zum Schutz, für Steuerung, Messung und Vernetzung von Niederspannungsanlagen vor. Die skalierbaren Smart Panels lassen sich mit Leistungsschaltern und Micrologic-Auslösegeräten von 16 bis 6300 A kombinieren. Dank Ethernet Architektur gestatten sie Echtzeitüberwachung und Remote-Management der elektrischen Energieverteilungsanlage. Zusätzliche Softwaretools unterstützen Betrieb und Wartung der Smart Panels.

09.09.2019 | Rittal hat eine neue Kompakt- und Kleingehäuseserie AX und KX entwickelt. Damit Anlagenbauer noch besser auf die Digitalisierung vorbereitet sind, fügen sich die Gehäuse sehr gut in die digitale Wertschöpfungskette des Steuerungs- und Schaltanlagenbaus ein. Neben hochwertigen 3D-Daten und Konfigurationstools vereinfachen zum Beispiel QR-Codes auf allen zu bearbeitenden Flachteilen deren Einbindung in den Produktions-Workflow.

Das ermöglicht modernes digitales Monitoring vom Wareneingang bis zur Fertigstellung. Die AX und KX eignen sich für die elektrische Ausrüstung von Windkraftanlagen. Die Klein- und Kompaktgehäuse bieten eine einfachere und schnellere Montage, sind flexibel und sicher. Einfacher wird etwa die Montage von Türen und Verschlusssystemen, die meist werkzeuglos möglich ist.

Ein weiterer Vorteil ist der zusätzliche Raum, den AX und KX im Vergleich zu den Vorgängerserien bieten. Durch optimierte Ausschnitte und größere Flanschplatten entsteht durchschnittlich bis zu einem Drittel mehr Raum für die Kabeldurchführung.

09.07.2019 | Die Metall Gehäuse der Schaltschrank Baureihen „Han“ B, EMV und M von Harting gibt es jetzt auch in Versionen für die rückwärtige Montage von Kontakteinsätzen. Die Option vereinfacht die Ausstattung von Schaltschränken mit Schnittstellen. Bei den neuen Han Metall-Gehäusen ist es möglich, vorkonfektionierte Einsätze direkt von hinten ins Anbaugehäuse einzurasten – aus dem Innenraum eines Schaltschranks heraus.

Bisher mussten die Einsätze erst von Innen durch den Montageausschnitt am Schaltschrank aus Metall geführt werden, um sie außerhalb zu konfektionieren und dann ins Anbaugehäuse zurückzuziehen. Bei den neuen Varianten sind die Kontakteinsätze in einen Halterahmen aus Kunststoff eingelegt, der mithilfe von Laschen sicher im Aluminium-Druckgussgehäuse einrastet.

Für die Dichtigkeit nach Schutzart IP65/66 sowie zum Schutz vor den Einwirkungen von UV-Strahlung und Ozon-Immissionen ist die Flanschgummidichtung des Anbaugehäuses komplett auf die Innenseite verlegt.

Nach demselben Prinzip wurden die Gehäuse der Reihe Han M erneuert. Sie unterscheiden sich vom Han B Gehäuse nur durch die Eignung für noch robustere Einsatzorte z. B. im Außenbereich von Windenergieanlagen. Bis Ende des Jahres werden auch rückwärtig montierbare Einsätze mit einer durchgehenden 360-Grad-Schirmung verfügbar sein.

Ökologische Schaltschrankkühlung mit Peltier Kühlgerät & Co.

Bei der Serie Han EMC liegt der Schirm immer auf den Tüllen- oder Anbaugehäusen auf. Die Tüllengehäuse benötigen außerdem spezielle EMV Kabelverschraubungen. Die Schaltschrank Montage vorgefertigter Einheiten wird durch die neue Option effizienter: Schaltschränke oder Maschinenmodule und Kabelbäume können weitgehend separat vormontiert werden. Neue und alte Varianten von Han B, EMV und M sind durchgängig steckkompatibel.

So geht's die rückwärtige Montage am Schaltschrank aus Metall

13.03.2018 | Profilgehäuse aus Aluminium sind längenvariabel, leicht, robust und bieten einen guten EMV-Schutz. Da das Metall ein guter Wärmeleiter ist, leisten Profilgehäuse einen wichtigen Beitrag zur Abführung der beim Betrieb von Leistungselektronik entstehenden Verlustleistung – ganz besonders, wenn sie wie die drei neuen Varianten des „Alubos“-Gehäuses von Bopla mit Kühlrippen versehen sind.

Die Elektronikgehäuse der Alubos-Reihe sind universell einsetzbare, schwarz beschichtete Aluminium-Profilgehäuse mit ergonomisch gestalteten Seitenflächen und Designdichtungen, die serienmäßig die Schutzart IP 65 garantieren. Es gibt sie in den Profilvarianten geschlossen, horizontal geteilt und einseitig offen sowie in neun Profilquerschnitten. Die drei Profilquerschnitte ABPH 600, ABPH 1000 und ABPH 1600 sind auch mit Kühlrippen lieferbar. Der weitere Ausbau der anderen Profilquerschnitte ist bereits in Planung.

Bei den drei horizontal geteilten Profilgehäusen mit integrierten Kühlrippen wird das herkömmliche Profilunterteil um ein Kühlkörperprofil ergänzt. Damit profitieren die Anwender von einem Elektronikgehäuse mit hoher Schutzart und gleichzeitig exzellenter Kühlwirkung. Der 1600er Profilquerschnitt wird zukünftig auch als horizontal geteilte Variante ABPH 1600 zur Verfügung stehen. Der geteilte Aufbau ist zum Beispiel besonders vorteilhaft bei der Integration von Touchscreens und Displays.