RFID und Barcode | Industrielle Identifikation

In der modernen Fertigung sind effiziente und transparente Prozesse unerlässlich. Optimierungsmöglichkeiten bieten hier Identifikationssysteme wie RFID und Barcode. In Kombination mit der bewährten Kanban-Methode, entfalten sie zum Beispiel ihr volles Potenzial. Wir beleuchten in diesem Artikel anhand von industriellen Anwendungen, wie RFID-gestützte Systeme und Barcode-Technik die Produktion effizienter machen, präsentieren Produktneuheiten und vermitteln ein wenig Basiswissen.

Die RFID Technik hat sich in den letzten Jahrzehnten von einer Nischentechnologie zum integralen Bestandteil moderner Fertigungs-, Logistik- und Einzelhandelsprozesse entwickelt. Moderne RFID-Tags sind extrem klein und können in Produkten oder Materialien integriert werden. Die Chips können mehr Daten speichern und schneller gelesen werden. Die Reichweiten sind erheblich verlängert worden. Zudem verschmelzen RFID-Chips mit Sensoren, IoT-Plattformen und Cloud-Technologien. Das erweitert die Anwendungsmöglichkeiten.

RFID wird immer häufiger als Schlüsseltechnologie im Internet der Dinge (IoT) eingesetzt, indem physische Objekte mit dem Internet verbunden werden. Echtzeit-Ortungssysteme erweitern die Möglichkeit, den genauen Standort von Gegenständen in Echtzeit zu verfolgen. Das hat Anwendungen in Logistik, Gesundheitswesen und Fertigung revolutioniert. Angesichts wachsender Datenschutzbedenken werden fortgeschrittene Verschlüsselungs- und Authentifizierungsmechanismen in RFID-Systeme integriert. RFID generiert aber auch in der Kreislaufwirtschaft Vorteile: Die Fähigkeit, Produkte über ihren gesamten Lebenszyklus hinweg zu verfolgen, ermöglicht ein bessere Recycling- und Wiederverwendungsprozesse.

Diese Trends und die nachfolgenden Neuheiten verdeutlichen das Potential der Indentifikationtechnik. Insgesamt zeigt die kontinuierliche Weiterentwicklung und Diversifikation der RFID-Technologie, dass sie den Anforderungen in verschiedenen Branchen gerecht zu werden kann.

30.06.2022 | Turck präsentiert neue IIOT Funktionen für seine RFID Interfaces mit OPC UA Server. Die IP67 RFID Interfaces werden mit einem kostenlosen Firmware-Update für die barrierefreie Kommunikation im Industrial Internet of Things (IIoT) ausgestattet. Damit können Sie zum Beispiel einfach Produkte identifizieren und nachverfolgen. Die OPC UA Server sorgen mit der AutoID Companion Specification V. 1.01 für die reibungslose direkte Kommunikation mit MES, SPS, ERP oder Cloud Systemen.

11.05.2021 | Turck präsentiert mit einem neuen HF RFID Schreib-Lese-Kopf in Zündschutzart Ex-m das weltweit einzige RFID Lesegerät für Anwendungen der berührungslosen Identifikation durch einen RFID-Transponder in explosionsgeschützten Bereichen. Das TN-R42/TC-Ex Lesegerät ist für den unmittelbaren Einsatz in Atex Zone 1/21 zertifiziert. Damit ermöglicht der Automatisierer auch durchgängige Industrial Internet of Things (IIoT) Lösungen für die Prozessindustrie.

11.03.2021 | Das TBEC Interface von Turck unterstützt RFID Applikationen mit sehr schnell aufeinanderfolgenden Datenträgern und bis zu 128 Schreib-Lese-Köpfen. Mit der TBEC Familie erweitert der Hersteller sein Angebot an kompakten, robusten RFID Lösungen um schnelle Interfaces für Ethercat Netzwerke. Das TBEC Modul wurde nach Schutzart IP67 / IP69K im vollvergossenen Kunststoffgehäuse ausgeführt und hält Temperaturen von -40° bis +70 °C stand.

28.02.2020 | Das Video vermittelt einen Überblick, wie sich mit RFID Technologie von Turck eine druchgängige Identifikation vom Scannen des RFID Tags der Ware im Wareneingang über die Produktion bis hin zur Warenausgabe sicherstellen lässt. Alle Vorgänge lassen sich mit den RFID Produkten von Turck realisieren.

31.10.2019 | Die Schmersal Gruppe hat den ersten RFID-basierten Sicherheitssensor vorgestellt, der nach der Atex-Richtlinie 2014/34/EU konstruiert und in den Ex-Zonen 2 (Gas-Ex, Kategorie 3G) und 22 (Staub-Ex, Kategorie 3D) einsetzbar ist. Damit vereint der EX-RSS16 zwei wesentliche Eigenschaften für die Sicherheit von Anlagen: die Funktionale Sicherheit nach ISO 13849 und den Explosionsschutz. Zudem erfüllt der Sensor durch die Zündschutzarten Ex ec und Ex tc die vor Explosion schützende Funktion, ohne energiebegrenzendes Gerät.

20.04.2017 | Turck bietet die Entwicklung und Produktion applikationsspezifischer RFID Datenträger mit integrierter Sensorfunktion an. Die Sensor Datenträger erfassen und speichern Prozessgrößen wie Temperatur oder Druck in beweglichen Komponenten. Das Sensorelement ist austauschbar und kann auch zur Erfassung von Feuchtigkeit, Magnetfeldern, Reed Kontakten oder induktiven Sensoren gewählt werden.





01.09.2015 | Die Schmersal Gruppe zeigt ihre neue Generation an Sicherheitsschaltern, die die Erwartungen der Maschinenbauer in Bezug auf Flexibilität, höhere Produktivität und Kosteneffizienz erfüllen. Ein Beispiel dafür ist der Sicherheitssensor RSS 16: Statt über einen mechanischen Betätiger erfolgt die Identifikation des Targets berührungslos. Die RFID-Technologie bildet dabei die Basis, die den Sicherheitssensor zur kommunikationsfähigen Komponente im Sinne neuer Industrie 4.0-Konzepte macht.

26.02.2015 | Auf dem Presseworkshop von Harting in Espelkamp im Vorfeld der Hannover Messe erläutert Dr. Jan Regtmeier, Team Manager Oroduct Management bei der Harting IT Software Development GmbH & Co. KG, Espelkamp, welche Bedeutung RFID für Integrated Industry hat.





07.08.2023 | Arbeiten auf Hebebühnen nahe Gefahrenbereichen, wie beispielsweise in der Nähe von Eisenbahn-Oberleitungen, erfordern besondere Sicherheitsmaßnahmen. Um das Wohl der Arbeiter zu gewährleisten, muss sichergestellt werden, dass die Hebebühne nur dann aktiviert wird, wenn im betreffenden Abschnitt keine elektrische Spannung vorhanden ist. Ein ausgeklügeltes Sicherheitssystem von Pepperl+Fuchs gleicht kontinuierlich den Spannungszustand der Oberleitung mit der Position der Bühne ab.

03.03.2020 | Otto Roth präsentiert seine umfassende Kompetenz bei der effizienten und maßgeschneiderten Beschaffung von C-Teilen. Highlight ist eine neue Kanban Methode mit RFID Technologie. Anwender können damit ihre C-Teile Versorgung automatisieren und dabei Bestellaufwand und Lieferzeit automatisiert reduzieren.

Mit einem Produktportfolio von mehr als 100.000 unterschiedlichen Artikeln liefert Otto Roth seit 1914 Schrauben, Fittings, Flansche oder Dübel bis hin zu hochwertigen Zeichnungsteilen für Handwerk und Industrie. Zu den Stärken gehört auch ein umfangreiches C-Teile-Management, welches Beschaffungs Prozesse vereinfacht und individuelle Anforderungen erfüllt.

Schlaue Box bestellt selbst nach

Auf der Logimat stellt das Unternehmen erstmals eine schlaue Box vor, die automatisch nachbestellt. Das neue Kanban Konzept arbeitet mit RFID Technologie. Jeder Behälter ist mit einem RFID Transponder in Form eines Etiketts ausgestattet. Darauf sind alle wichtigen Informationen über den jeweiligen Artikel gespeichert sind. Auf den obersten Reihen der Kanban Regale befindet sich eine elektronische RFID Matte, die die Tags der leeren Kanban Boxen ausliest und die Daten per Funk an einen zentralen Rechner übermittelt. Dieser Rechner ist die Master Kanban Box.

Die Master Kanban Box leitet die Bestellung in vordefinierten Zeitabständen über W-Lan, LAN oder Mobilfunknetz an das hauseigene EDV-System weiter. Die Mitarbeiter stellen die leeren Kanban Behälter auf der RFID Matte ab und lösen so automatisch den Bestellvorgang aus. Anschließend können die RFID Tags der Behälter für eine definierte Zeit gesperrt werden. So wird eine Mehrfachbestellung von Artikeln verhindert. Bei Bedarf können Anwender die Bestellmenge jedoch manuell erhöhen.

Die Master-Kanban-Box ist multifunktional und eignet sich auch als RFID Briefkasten für RFID Tag. Mitarbeiter können also einzelne Transponder zum Bestellen einfach in die Box werfen. Die Master Kanban Box kann zudem Barcode-Etiketten auslesen. Anwender können so das Kanban System optimal an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Der automatisierte RFID Bestellvorgang spart Zeit, denn das manuelle Barcode-Etiketten Scannen entfällt. Es vermeidet zudem Fehler und sorgt dafür, dass benötigte C-Teile schnellstmöglich nachgeliefert werden.

24.04.2019 | Die Kirschenhofer Maschinen GmbH entwickelte für Britax Römer ein System zur Produktionssteuerung und Qualitätssicherung bei der Herstellung von Kindersitzen. Beide Unternehmen haben das ganz ohne SPS realisiert und zwar über RFID Tags und TBEN-S Ethernet Multiprotokoll Module von Turck in Verbindung mit Labview.

05.08.2019 | In die Tiefkühllzonen herrschen andere Gesetze wie in Umgebungen unter normalen Temperaturen. Der Barcodescanner VB14N-T von Pepperl+Fuchs sichert hier bei Temperaturen bis -35 °C die optische Identifikation. Er bietet eine sehr gute Leseleistung selbst bei geringem Kontrast des Barcodes, lässt sich schnell in Betrieb nehmen durch eine schnelle Aufwärmphase und ist dabei energieeffizient und kompakt.

30.07.2018 | Leiterplatten sind ein Basisbauteil von Elektrogeräten, Autos, Robotern, Smartphone, Tablets und Co. Sie müssen daher zuverlässig sein, den steigenden Qualitätsansprüchen gerecht werden und dennoch sollen die Herstellkosten bei steigender Komplexität des Endproduktes sinken. Somit wandeln sich die Leiterplatte an sich und auch ihre Herstellung. Dank Hartings UHF RFID-Technik kann das elektronische Bauelement jetzt sprechen und mitdenken.

23.01.2018 | Um eine möglichst hundertprozentige Lesewahrscheinlichkeit zu erreichen, ist es notwendig, den optimalen Schreib-/Lesekopf und Transponder für eine Applikation auszuwählen. Bei einem Reifenhersteller ist es Pepperl+Fuchs gelungen, die Verfolgbarkeit von Halbfertigprodukten sicherzustellen. Viele Faktoren nehmen Einfluss auf die Performance der RFID-Systeme, so zum Beispiel die gewünschte Reichweite, die Größe und Form des zu identifizierenden Objekts, Objektgeschwindigkeit uvm.

Radio-Frequency Identification, kurz RFID und übersetzt Identifizierung mit Hilfe elektromagnetischer Wellen, ist eine Identifikationstechnlogie, mit der Objekte und Lebewesen eindeutig zu berührungslos identifiziert werden können. Daten werden mittels elektromagnetischer Wellen ausgelesen oder beschrieben. Ein RFID System besteht hauptsächlich aus einem RFID-Tag, bestehend aus Chip und Antenne und einem RFID-Reader, dem Gerät das die Radiowellen aussendet, den Tag aktiviert.

Ein Barcodescanner, oft auch als Barcodeleser bezeichnet, ist ein elektronisches Gerät, das speziell entwickelt wurde, um die in einem Barcode kodierten Daten zu erfassen und in eine für Computer verständliche Form zu übersetzen. Ein Barcode selbst ist eine maschinenlesbare Darstellung von Informationen, die auf einer Oberfläche gedruckt oder angebracht ist. Das Lesegerät funktioniert folgendermaßen:

Der Scanner verwendet eine Lichtquelle, meist einen Laser oder LED, um den Barcode zu beleuchten. Ein optischer Sensor oder eine Kamera registriert das vom Barcode reflektierte Licht. Zur Dekodierung werden die im Barcode enthaltenen Informationen in eine digitale Form umgewandelt. Das Muster der dunklen und hellen Streifen wird dabei in alphanumerische Zeichen übersetzt. Die dekodierten Daten werden an ein Computersystem weitergeleitet.

Insgesamt bieten sowohl RFID als auch Barcode jeweils spezifische Vorteile, die je nach Anwendung und Umgebung den Ausschlag geben können. Bei der Wahl zwischen den beiden Technologien sollten Unternehmen ihre spezifischen Anforderungen und das Kosten-Nutzen-Verhältnis berücksichtigen.

RFID Vorteile gegenüber Barcodes:

Berührungslos e Abfrage aus der Ferne und ohne Sichtkontakt möglich

e Abfrage aus der Ferne und ohne Sichtkontakt möglich Mehrere Tags gleichzeitig lesbar

Einige RFID-Tags sind wiederbeschreibbar

Robustheit für anspruchsvolle Umgebungen

Meist höhere Datenkapazität

RFID Nachteile gegenüber Barcodes

RFID-Tags sind i. d. R. teurer als Barcodes

als Barcodes Störanfälligkeit dürch Metall- und Flüssigkeit in der Umgebung

dürch Metall- und Flüssigkeit in der Umgebung Datenschutzbedenken wegen unbemerkter Lesbarkeit ohne Sicherheitsmaßnahmen

Barcode Vorteile gegenüber RFID

Herstellung und Druck relativ günstig

Etabliert , weit verbreitet und breit akzeptiert

, weit verbreitet und breit akzeptiert Einfache Technologie

Erprobt und zuverlässig

Barcode Nachteile gegenüber RFID