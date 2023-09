Igus Linearführung leise, resistent, wartungsfrei

Eine Igus Linearführung ist oftmals eine Alternative zur herkömmlichen Linearführung, denn sie kommt gänzlich ohne Schmiermittel aus. Daher ist sie wartungsfrei und dank der eingesetzten Kunststoffe bietet die robuste Lineartechnik noch viel mehr Vorteile wie geräuscharmer Lauf, Unempfindlichkeit gegen Schmutz, Wasser oder Vibration. Nachfolgend finden Sie die Neuheiten der hochprozentigen Einsparer:

18.09.2023 | Eine tägliche Reinigung mit Chemikalien ist der Alltag von Maschinen in der lebensmittel verarbeitenden Industrie. Schon der kleinste Totwinkel, indem sich Feuchtigkeit ansammelt, kann zu einer Kontamination des Produktes führen. Daher legen immer mehr Betreiber Wert auf eine Auslegung der Bauteile nach Hygienic Design-Richtlinien.

Igus ist Mitglied in der EHEDG und hat die erste Lineargleitführung entwickelt, die konsequent an die Hygienic Design-Richtlinien angelehnt wurde. Dafür sorgen FDA-konforme Werkstoffe wie das Hochleistungspolymer, ein hochlegierter Edelstahl und die spülbare Innenkonstruktion des Schlittens.

Die Drylin W-Linearführung verfügt über ein spaltfreies Designs. Der Fokus bei der Entwicklung lag in der Gestaltung eines komplett spülbaren Schlittens, bei dem Flüssigkeiten ungehindert ablaufen können, ohne dass sich Feuchtgebiete bilden. „Eine Neuheit auf dem Lineartechnik-Markt. Die meisten Hygienic Design-Lösungen basieren bisher auf einer kompletten Umhausung“, erklärt Stefan Niermann, Leiter Drylin Linear- und Antriebstechnik bei der Igus GmbH.

Der neue Schlitten besteht komplett aus dem FDA- und EU10/2011-konformen Hochleistungspolymer Iglidur A160. Der schmierfreie Werkstoff beweist sich bereits jetzt mit seinen geringen Reibwerten als Gleitlagermaterial in unzähligen Anwendungen in der Lebensmittelindustrie.

Hygienegerechte Schrauben und extra große Spülnuten werden verwendet. Angeschrägte Kanten ermöglichen einen schnellen Ablauf der Reinigungsmittel. Die Bodendichtung schützt den Raum unter der Schiene vor Verschmutzung. Es können sich keine Rückstände von Lebensmitteln und Chemikalien absetzen. Eine Abdichtung der Wellen schützt Spalte vor Rückständen.

Als Linearschiene dient ein korrosionsbeständiger und hochlegierter Edelstahl V4A. Mikroskopische Oberflächenstrukturen, die das Anhaften von Schmutz verhindert, werden vermieden.

Igus stellt aus auf der Motek 2023.

19.01.2023 | Der neue Clips Linearschlitten von Igus ist weltweit einzigartig. In Sekundenschnelle lässt er sich direkt auf der Linearschiene montieren, demontieren und über einen Klemmhebel arretieren. Kamerasysteme, Bedienpanels, Messgeräte und Prüfeinheiten oder Werkzeuge können mit dem Linearwagen transportiert werden.

Der lineare Schlitten ist sehr flexibel. Er wird einfach von der Schiene abgenommen, auf eine andere Führung aufgesetzt, an passender Stelle fixiert: Und schon ist er wieder einsatzbereit. Nachdem er Ende 2021 als Studie vorgestellt worden ist, geht der lineare Schlitten jetzt mit einer neuen Arretierfunktion in Serienproduktion.

„Die Idee zur Entwicklung des Schlittens stammt von unseren Kunden aus dem Kabineninterieur. Er hatte den Wunsch, Bedienpanels ergonomisch zu verschieben und bei Bedarf auch abnehmen und mitnehmen zu können“, erklärt Michael Hornung, Produktmanager International Drylin Lineartechnik bei der Igus GmbH. "Daraufhin haben wir für die Drylin W Linearführung einen Clips-Schlitten mit einfacher Montage- und Demontagefunktion entwickelt."

Das montierte Equipment lässt sich mit nur einem Handgriff an Ort und Stelle von der Führungsschiene abnehmen, mit in eine andere Kabine nehmen und auch sicher einschließen. Der erste Prototyp stieß nicht nur direkt auf großen Anklang, sondern das konstruktive Feedback führte zudem zu einer Weiterentwicklung. „Der Kunde wünschte, den Schlitten auch arretieren zu können. Und so haben wir jetzt in der Serie die Klemmung in den Clips-Schlitten integriert“, erklärt Michael Hornung.

Ein Linearschlitten – drei Funktionen

Der Linearschlitten kombiniert in der Serie jetzt insgesamt drei Funktionen. Weltweit einzigartig lässt sich der Schlitten einfach auf eine Linearschiene aufclipsen. Die Schiene ist von Wand zur Wand montierbar. Der Konstrukteur braucht zur Montage des Schlittens keinen zusätzlichen Bauraum einplanen. Der Clips Schlitten ist ein klassischer Drylin W Linearschlitten zum einfachen und leichten Verstellen. Über Gleitfolien aus tribologisch optimiertem Hochleistungskunststoff gleitet der Schlitten leise und schmierfrei auf der Linearschiene.

Weder Staub, noch Schmutz können anhaften. Auch Feuchtigkeit und Wasser hält der Schlitten problemlos stand. Ein neuer Klemmhebel fixiert den Schlitten an Ort und Stelle und schützt vor einer unabsichtlichen Verstellung und Vibration. Der Klemmhebel ist individuell anpassbar. Zur ersten Anfrage aus dem Interieurbereich kamen inzwischen viele weitere Interessenten für diese Neuentwicklung hinzu wie aus den Bereichen Prüf- und Messsysteme in Werkzeugmaschinen, Werkzeugen von Maschine zu Maschine transportieren sowie Gebäudetechnik und Kameratechnik.

8.01.2023 | Als Alternative zur Inspektion mit Helikoptern bietet Exabotix ein Drohnen Team, das automatisch Inspektionsflüge durchführt. Nach den Einsätzen landet jede Profi Drohne in einem entlegenen Drohnen Hangar. Diese Droneports sind dank Linearführung, Gehäuselager und Gleitlager von Igus wartungsfrei.

17.06.2022 | Mit dem auf einer Igus Linearführung basierenden Linearschlitten T20 der Bauform Drylin W ist ein 1:1 Austausch ohne konstruktions­technische Anpassungen schnell möglich. Der neue Linear Schlitten hat die gleichen Abmessungen zu den meisten klassischen Schlitten mit Kugelumlaufführung. Vorteile beim Einsatz ergeben sich für Anwender wie lange Lebensdauer, Schmiermittelfreiheit, geringer Reinigungsaufwand und reduziertes Gewicht.

Egal ob bei der Schiebetür eines Schranks, der Sitzverstellung im Fitnessgerät oder bei der Flaschenausgabe im Getränkeautomaten: Immer mehr Konstrukteure verabschieden sich bei der Linearführung vom klassischen Kugelumlaufsystem. Statt dessen setzen sie auf die Igus Linearführung Serie Drylin W. Bei diesem Paradigmenwechsel rollt der Schlitten nicht mehr, sondern gleitet sehr leise über die Linearschiene – und zwar auf Folien aus Hochleistungskunststoff.

„Langlebigkeit, Wartungsfreiheit, Verzicht auf Schmierung, Hygiene und geringes Gewicht: Die Vorteile von Drylin W Bauteile sind so groß, dass immer mehr Konstrukteure sogar aufwendige technische Änderungen an ihren Maschinen vornehmen, um den Umstieg zu realisieren“, sagt Michael Hornung, Produktmanager für Drylin Lineartechnik. „Diesen Aufwand möchten wir Konstrukteuren in Zukunft ersparen.“ Mit dem neuen Linearschlitten T20 erhalten sie eine Alternative, die robust und korrosionsbeständig ist. Der Monoblock aus Aluminium ist mit Linear Gleitlager Folien aus Iglidur J200 für eine besonders lange Lebensdauer auf hartanodisierten Aluminiumschienen versehen.

Anschlussmaße mit Kugelumlaufführungen identisch

Optisch erscheint der Linearschlitten T20 wie ein klassischer Schlitten mit Wälzführung. „Der Schlitten ist abmessungsgleich zu den meisten Kugelumlaufführungen auf dem Markt – mit gleicher Systemhöhe und identischen Anschlussmaßen. Das ermöglicht einen blitzschnellen 1:1 Austausch des Schlittens und somit einen bequemen Wechsel von der Wälzführung zur Gleitführung – ohne konstruktionstechnische Änderungen.“ Ein vergleichbar schneller Wechsel mit abmessungsgleichen Linearschlitten bot bisher nur das Drylin T System. Anwender waren hier allerdings auf eine T-Führungsschiene festgelegt. „Mit dem neuen Linearschlitten T20 wird der Sprung von Kugelumlaufführungen in eine schmier- und wartungsfreie Lineartechnik wesentlich vereinfacht", so Herr Hornung.

Auf einer Schienenlänge von 1000 mm fuhr ein Linearschlitten T20 im 24 h Betrieb mit einer Last von 250 N und einer Beschleunigung von 10 m/s2 hin und her. Er erzielte dabei eine Laufleistung von 2500 km im absoluten Trockenlauf. Bei einer Last von 2 kg und langsamer Verfahrgeschwindigkeit betrug die Laufleistung sogar 18.000 km.

Integrierte, mikroskopisch kleine Festschmierstoffe sorgen für einen reibungsarmen Trockenlauf. Die Lebensdauer des Linearschlittens ist quasi unbegrenzt, denn die Folien können mit wenig Aufwand immer wieder ausgetauscht werden. „Unsere verschiedenen Lineargleitfolien machen es möglich, für jede Anwendung das Optimum herauszuholen“, sagt Michael Hornung. „Neben der Variante aus Aluminium haben wir auch einen Linearschlitten aus Edelstahl entwickelt. In Kombination mit Doppelschienen aus VA-Edelstahl und Lineargleitfolien, zum Beispiel aus dem FDA- und EU-konformen Material Iglidur A160, sind auch besonders hygienische und reinigungsintensive Einsätze im Lebensmitteltechnik, Medizintechnik und Pharmabereich möglich.“

24.05.2022 | Die Lebensdauer einer Linearführung lässt sich bei geringer Antriebsenergie maximieren, wenn Reibung und Verschleiß reduziert werden. Igus hat hierfür einen Durchbruch bei seinen tribologischen Kunststoffen erzielt: Mit Iglidur E3 präsentiert der Motion Plastics Spezialist einen neuen Gleitwerkstoff mit einem bis zu 40 % besseren Reibwert. Damit lässt sich Konstruktionsspielraum in der Lineartechnik erstmals von der klassischen 2:1 Regel auf 3:1 erweitern.

Der mit dem neu entwickelten Gleitwerkstoff Iglidur E3 Drylin T-Miniatur Linearschlitten bietet einen extremen Leichtlauf in der Anwendung und eine neue Freiheit in der Konstruktion. Iglidur E3 weist je nach Arbeitspunkt Reibwerte um die 0,16 auf und verrringert so die Reibung um bis zu 40 % gegenüber den Standardwerkstoffen. Gemessen wurde gegenüber hartanodisiertem Aluminium. Noch mehr Vorteil ergibt sich im Vergleich zu handelsüblichen Gleitwerkstoffen.

Ebenfalls um 40 % reduzieren sich die Verschiebekräfte für manuelle Verstellungen. „Dies ist ein wichtiger Schritt für mehr Konstruktionsfreiheit, denn damit ermöglichen wir erstmalig eine massive Erweiterung des Konstruktionsspielraums“, erklärt Stefan Niermann, Leiter Geschäftsbereich Drylin Lineartechnik und Antriebstechnik bei Igus.

Die allgemein für Lineargleitlager geltende klassische 2:1 Regel besagt, dass der Abstand der antreibenden Kraft zum Festlager nicht mehr als das Doppelte des Lagerabstands betragen sollte. Ansonsten ist ein ungleichmäßiger Bewegungsablauf oder sogar ein Blockieren des Systems möglich. Denn je weiter sich der Antrieb vom Führungslager entfernt befindet, desto größer werden der Verschleiß und die benötigte Antriebskraft. Diese Konstruktionsregel konnte man in Köln nun auf 3:1 ausweiten. Der Antrieb kann nun um 50 % weiter entfernt sein, ohne damit die Bewegung der Igus Linearführung zu beeinträchtigen. Parallel werden die benötigten Antriebskräfte um 40 % reduziert. Das spart 40 % Energie in elektrisch angetriebenen Anwendungen.

Die Drylin T-Miniatur Linearführung gibt es in den Baugrößen 09, 12 und 15. Sie eignet sich u. a. für Gerätebau, Labortechnik und Medizintechnik. Der Miniatur Linearschlitten bietet einen geräuscharmen Lauf bei hoher Schmutzunempfindlichkeit. Er ist dank im Werkstoff inkorporierter Festschmierstoffe wartungsfrei.



30.08.2021 | Im Campervan müssen Küchenblock, Proviant und Bett sicher verstaut werden und dennoch zugänglich sein. Kompakte Teleskopauszüge von Igus ermöglichen es, dass Profis und Ausbauer lange Freude mit ihrer Inneneinrichtung haben. Die jetzt auch in schwarz eloxiert erhältlichen Teleskopschienen mit Gleitelementen aus Kunststoff ermöglichen zudem optisch ansprechende und schmiermittelfreie Teleskopauszüge für Schubladen, Tisch, Küche oder Bett.

Die Gestaltung und der Ausbau eines eigenen Vans zu einem Camper ist für viele Reisewillige in den letzten Jahren zu einem richtigen Hobby geworden. Zur optimalen Ausnutzung von Platz und Stauraum in den Fahrzeugen werden vor allem Auszüge in individuellen Sondermaßen angefragt. Hierfür hat Igus sein Sortiment an Linearführungen um kompakte Teleskopschienen erweitert.

„Mit der neuen Drylin NT-Schiene in Schwarz bieten wir jetzt einen leichtläufigen und wartungsfreien Auszug”, so Michael Hornung, Internationaler Produktmanager Drylin bei Igus. Neben dem sehr geringen Gewicht arbeitet die Linearschiene komplett ohne externe Schmiermittel. So wird die Igus Linearführung langlebig und sauber. Durch den Einsatz von wartungsfreien Kunststoff Gleitelementen statt metallischen Kugeln läuft die Linearführung Indoor wie Outdoor geräuschlos. Negative Einflüsse wie Staub, Schmutz, Wasser oder Vibrationen können der Linearschiene nichts anhaben.

Teilauszug, Vollauszug, Überauszug in mm Schritten konfigurierbar

„Die schwarz eloxierte Schiene aus Aluminium passt sich unauffällig, aber elegant jeder Anwendungsumgebung an und funktioniert einfach zuverlässig“, so Michael Hornung. Je nach Fahrzeuginterieur gibt es die Teleskopschiene auch in Silber eloxiert. Sie kann als Teilauszug, Vollauszug oder Überauszug in Millimeter Schritten konfiguriert eingesetzt werden.

Die Drylin Teleskopschienen sind sehr tragfähig, wie im hauseigenen Labor getestet wurde. Eine Drylin NT-60 Serie wurde in einer Schublade mit zwei hochkant eingebauten Teleskopschienen mit 500 mm Grundlänge getestet und hielt 180 N stand. Bei einem Salzsprühnebeltest NSS nach DIN EN 9227 / ASTM-B-117 bestanden die korrosionsfreien Linearführungen problemlos den Test auf Rost. Die Teleskopschiene gibt es in den Baugrößen 35 und 60 in Wunschabmessung mit einer Auszugslänge von bis zu 2000 mm, wahlweise mit einer Rastung in den Endlagen. Für geringere Lasten bis zu 2,5 kg eignen sich die kostengünstigen Drylin NTP Teleskopschienen aus Kunststoff.

14.07.2021 | Igus bietet ein großes Sortiment an Lagertechnik aus Kunststoff, darunter verschiedenste, schmiermittelfreie Linearlager Ausführungen. Sie alle bieten eine lange Lebendauer und sind wartungsfrei. Das Linearlager aus Iglidur W360 Hochleistungskunststoff sorgt für hohe Genauigkeit und leichte Bewegungen in der Lineartechnik.

05.04.2017 | Technikaffine Startups setzen wagemutiger als andere Unternehmen aufkommende Technologien in neue, marktgängige Produkte um wie einen 3D-Drucker für Schule und Ausbildung. Bei der Auswahl der Funktionselemente und Komponenten, die sie in ihrem „Bildungsdrucker“ verbauen, setzt man auf Lineartechnik von Igus.

29.04.2016 | In einem Statement auf der Hannover Messe 2016 stellt Stefan Niermann, Leiter Geschäftsbereich Drylin Linear- und Antriebstechnik, Igus GmbH, Köln Linearführungen mit hoher Dynamik und Belastbarkeit vor, die der Motion Plastics Spezialist in jeder x-beliebigen Art auch gebogen herstellen kann.





01.07.2013 | Igus erweitert mit der Drylin-Q 20 sein Produktprogramm bei schmierfreien verdrehgesicherten Linearführungen. Diese Vierkantführung nimmt freitragend Kräfte bis 10 Nm aus allen Richtungen auf. Das Lagerspiel des Führungsschlittens lässt sich manuell einstellen.

04.09.2012 | Lineartechnik, die schmiermittelfrei und schmutzunempfindlich ist, hält jetzt auch das Gewicht eines gut ausgestatteten Mittelklassekombis bis zu 2 t aus. Die neue „Drylin W“-Linearführung der Baugröße 25 von Igus ist eine kugelgelagerte Linearführung. Damit erhält die vielseitige Lineargleitführung jetzt neue Einsatzmöglichkeiten beispielsweise in Landmaschinen, dem Fahrzeugbau aber auch der Medizintechnik oder der Verpackungsindustrie.

Wie alle Mitglieder der Drylin Familie besteht auch der neue Artikel aus drei einfachen Grundelementen: Der Führungsschiene aus hartanodisiertem Aluminium, den Gehäuselagern aus Zinkdruckguss und der Gleitfolie aus dem tribooptimierten Kunststoff Iglidur J200. Das Doppelprofil der Führungsschiene besitzt einen Wellendurchmesser von 25 mm und einen Wellenabstand von 120 mm.

Die statische Aufnahmekapazität jedes einzelnen aus Zinkdruckguss bestehenden Lagergehäuses kann bis 480 kg betragen. Für das schmierfreie Verfahren hoher Lasten bei niedrigen Reibwerten und minimalstem Verschleiß sorgt die Gleitfolie aus Iglidur J200, speziell entwickelt für den Einsatz mit hartanodisiertem Aluminium als Reibpartner.

Alle vier Baugrößen des Drylin W-Systems lassen sich einfach montieren, da die Doppelschiene das aufwendige Ausrichten zweier paralleler Wellen oder Führungen überflüssig macht. Die Schienen sind bis zu einer Länge von 4 m lieferbar. Für längere Verfahrwege können die Schienen einfach hintereinander gesetzt werden, denn die dann werksseitig angebrachte Fase ermöglicht es den Gleitelementen, von einer Schiene auf die nächste zu gleiten. Das System ist ab Lager lieferbar.