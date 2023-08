Linearführung | Präzise, leicht, langlebig

Mit einer Linearführung lassen sich auf verschiedenste Arten lineare bzw. geradlinige Bewegungen in Maschinen und Anlagen, Robotern oder Geräten erzeugen. Dazu werden Rollen, Kugeln, Gleitflächen, Luft, Ölfime oder Elektromagnete eingesetzt. Nachfolgend finden Sie Neuentwicklungen verschiedener Hersteller zu Laufrollenführung, Kugelumlaufführung, Profilschienenführung, Miniaturführung, bestehens aus verschiedensten Werkstoffen wie Stahl, Kunststoff oder Keramik und mehr:

Inhalt

21.08.2023 | NSK präsentiert auf der EMO eine neue Linearführung. Die Baureihe DH/DS-Serie erzielt im Vergleich zur bewährten NH/NS-Linearführung eine doppelt so lange Lebensdauer dank mehrerer konstruktiver Veränderungen. Ein spezieller Werkstoff und einer besonderen Wärmebehandlung sind dabei maßgebend.

Die Belastbarkeit der Führungen erzielt einen Spitzenwert bei der dynamischen Tragzahl. Aufgrund ihrer Leistungsdichte erleichtert die neue Linearführung das Downsizing, denn bei der Auswahl kann der Konstrukteur auf einer kleinere Linearführung bei gleicher Leistung zugreifen. Das führt zu weniger Gewicht und besserer Energieeffizienz.

Weil sich die Anwender Linearführungen mit nochmals längerer Lebensdauer gewünscht hatten, hat NSK bei der DH/DS-Serie die herstellereigene Wärmebehandlung TF Tough angewandt. Dieses einzigartige Verfahren kontrolliert die Menge an Restaustenit im Stahl, um die Ermüdungslebensdauer zu verlängern. Das äußerst sich, indem eine Kugel oder Rolle einen Fremdkörper bzw. Schmutz überrollt und in die Laufbahnoberfläche eindrückt. Die dabei entstehende Kontur der Delle ist weicher und führt zur Reduzierung der Spannungen in diesem Bereich. So wird werden Ausbrüche verhindert bzw. verlangsamt.

20.01.2023 | Eine Linearführung aus Keramik von bietet herausragende Eigenschaften wie hochpräzise auch mit Mangelschmierung bis hin zum Trockenlauf zu funktionieren. Damit eignen sich die für Anwendungen im Präzisionsmaschinenbau, in der Vakuum und Reinraumtechnik, Medizintechnik, Kryotechnik oder Halbleitertechnik. Ein Anbieter solcher Linearführungen ist TK Linear aus Forchheim.

Die Vollkeramik Linearführung TKL-R ist eine standardisierte Linearführung mit Wälzkörpern in Form von Kugeln oder Rollen Es gibt die Führung in einer hohen Anzahl an Werkstoff Kombinationen. Als Werkstoffstandard kommt Zirkonoxid zur Anwendung. Die Wälzkörper sind wahlweise aus Siliziumnitrid oder Zirkonoxid gefertigt, die Käfige bestehen aus diversen Kunststoffen oder Metallen.

In der Linearführung aus Vollkeramik kommt ein keramischer Käfig mit gehaltenen Kugeln zum Einsatz. Sie hält Temperaturen größer 250 °C stand und ist austauschbar mit den meisten handelsüblichen Linearführungen aus Metallen.

Zudem gibt es die TKL-R Serie als Hybridvariante. Die Linearführungen bestehen aus Stahl oder Edelstahl, die Wälzkörper aus technischer Keramik. Hybridführungen werden häufig als Alternative existierender Linearführungen verwendet, finden aber auch zunehmend in neuen Anlagen Einsatz.

Sie haben eine höhere Lebensdauer als die Linearführungen aus Stahl. Die Keramik Wälzkörper haben keine Affinität zu den Stahl-Schienen, wodurch sich Losbrechmomente nach längeren Standzeiten stark reduzieren. Die Notlaufeigenschaften unter Mangelschmierung sind besser und die Kosten gegenüber Vollkeramikführungen günstiger. Für die Hybridsysteme verwendet TK Linear ausschließlich Qualitätsschienen von europäischen Herstellern.

19.01.2023 | Der neue Clips Linearschlitten von Igus ist weltweit einzigartig. In Sekundenschnelle lässt er sich direkt auf der Linearschiene montieren, demontieren und über einen Klemmhebel arretieren. Kamerasysteme, Bedienpanels, Messgeräte und Prüfeinheiten oder Werkzeuge können mit dem Schlitten transportiert werden. Der lineare Schlitten ist sehr flexibel.

17.06.2022 | Mit dem auf einer Igus Linearführung basierenden T20 der Serie Drylin W ist ein 1:1 Austausch ohne konstruktions­technische Anpassungen schnell möglich. Der neue Linear Schlitten hat die gleichen Abmessungen zu den meisten klassischen Schlitten mit Kugelumlaufführung. Vorteile beim Einsatz ergeben sich für Anwender wie lange Lebensdauer, Schmiermittelfreiheit, geringer Reinigungsaufwand und reduziertes Gewicht.

24.05.2022 | Die Lebensdauer einer Linearführung lässt sich bei geringer Antriebsenergie maximieren, wenn Reibung und Verschleiß reduziert werden. Igus hat hierfür einen Durchbruch bei seinen tribologischen Kunststoffen erzielt: Mit Iglidur E3 präsentiert Igus einen neuen Gleitwerkstoff mit einem bis zu 40 % besseren Reibwert. Damit lässt sich Konstruktionsspielraum in der Lineartechnik erstmals von der klassischen 2:1 Regel auf 3:1 erweitern.

08.12.2021 | Mit Durasense hat Schaeffler 2017 die weltweit erste Überwachungslösung für Profilschienenführungen entwickelt. Wird Durasense beispielsweise zur Überwachung und Bewertung einer manuellen Nachschmierung eingesetzt, kann auf eine teure Zentralschmieranlage zugunsten einer manuellen, überwachten Nachschmierung verzichtet werden. Ist eine Schmieranlage vorhanden, erkennt Durasense frühzeitig alle Fehler.

21.07.2021 | Mit seinen Rollenumlaufeinheiten RUE bietet Schaeffler seit gut drei Jahrzehnten vor allem in der Werkzeugmaschinen Industrie höchste Tragfähigkeit, Steifigkeit, Präzision und Zuverlässigkeit. Die fünfte Generation der Rollenumlaufführung „RUE“ findet seit 2003 erfolgreich Einsatz in großen CNC Fräsmaschinen und Gantrymaschinen, Pressenbau, Richtmaschinen und vielen weiteren Maschinen.

14.07.2021 | Igus bietet ein großes Sortiment an Lagertechnik aus Kunststoff, darunter verschiedenste, schmiermittelfreie Linearlager Ausführungen. Sie alle bieten eine lange Lebendauer, sind wartungsfrei und verschaffen den Anwendern je nach Ausführung weitere Vorteile. So sorgt z. B. das Linearlager aus Iglidur W360 Hochleistungskunststoff für präzise und leichte Bewegungen in der Lineartechnik.

27.10.2020 | Nadella hat sein Rundschienen System Baureihe FSR weiterentwickelt. Die neue ovale Schienenführung AXNR lässt sich flexibel an verschiedene Anwendungen anpassen. Mit ihr können traditionelle Montagelinien, moderne Verpackungsautomation, medizinische Geräte, Flughafen Gepäcktransfer, VR Simulatoren, Druckmaschinen, u. a. realisiert werden.

Die Schienenführung Baureihe AXNR hilft Maschinenbauern dabei, die Arbeitsfläche im Vergleich zu traditionellen Linien zu reduzieren. Ihr Einsatz erhöht die Effizienz und Zuverlässigkeit einer Konstruktion und liefert eine maßgeschneiderte, gebrauchsfertige Schaltung. Zeit und Kosten für das Engineering werden reduziert.

Das Ovalsystem kombiniert die Technologien von Nadella. Es besteht aus mehreren Teilen wie Multi-Motion-Line-Schaltkreisen, Zahnriemenantrieb, LUBR-Schmierer für Kreisschienen und Gelenkkopfverbindungen.

Die Rollen der Schienenführungen bieten eine Tragfähigkeit, die auf Basis der Nadella Lineartechnik weitaus höher ist als bei anderen ähnlich dimensionierten Bauteilen der gleichen Klasse.

Eine stabile und leichtgängige Bewegung des gesamten Systems der Schienenführungen ermöglicht die spezielle Durbal Gelenkkopfverbindung zwischen Zahnriemen und Schlitten. Die ovale Schienenführung wird aus Aluminium Legierungen gefertigt. Diese gestatten ein kompaktes, platzsparendes System. Zudem lassen sie sich leicht und zu einer stabilen Lösung montieren.

Dank flexibler Konfigurationsmöglichkeiten der AXNR Alu-Schienenführung können Komplettsysteme vollständig an die Applikation angepasst werden.

27.10.2020 | Rollon fokussiert sich seit jeher auf die Anforderungen seiner Kunden mit dem Ziel, ihnen hohe Wertschöpfung und maximale Effizienz zu bieten. Jetzt startet der Düsseldorfer Spezialist für Lineartechnik in eine neue Ära bei drei Artikel-Familien der Linearführung und Linearachse. Für schwere Lasten und hohe Zyklenzahlen ist bei Rollen das Induktionshärten der Linearschiene die erste Wahl.

20.10.2020 | Rodriguez präsentiert sein vielfältiges Profilschienenführung Portfolio, darunter Kugelumlaufführungen, Rollenumlaufführungen und Kreuzrollenführungen für die optimale Auswahl nach Einsatzgebiet. Eine neue Profilschienenführung im Miniaturformat bietet geringe Reibung, läuft geräuscharm und verursacht nur einen geringen Wartungsaufwand. Die kompakte Linearführung BM mit hoher Dynamik reiht sich ein in das umfangreiche Progamm an Miniatur Lineartechnik.

16.09.2020 | Hiwin erweitert sein Profilschienenführung Portfolio in Form eines modularen Baukastens. Funktionen, Eigenschaften und Anwendungen der Baureihe CG werden erweitert. Mittels verschiedener Optionen lassen sich Schienen und Laufwagen der Profilschienenführungen kundenspezifisch anpassen.

Mit den Komponenten aus dem Baukasten wird aus der mechanischen Profilschienenführung einfach und schnell eine intelligente Führungsschiene mit hochgenauer, integrierter Wegmessung. Zusätzliche Schmiereinheiten der Linearführung verlängern die Wartungsintervalle. Das kann je nach Anwendung bis zur wartungsfreien Lebensdauer Schmierung geschehen. Hiwin liefert nun auf Basis seines modularen Baukastenprinzips die Profilschienenführungen in Standard Ausführung oder kundenspezifisch in Rekordzeit aus.

Generell bieten die CG Profilschienenführungen eine hohe Genauigkeit und sind sehr belastbar. Durch die O-Anordnung der vier Kugel Laufbahnen erzielen die Führungsschienen eine höhere Steifigkeit. So kann die Linearführung deutlich höhere Rollmomente aufnehmen. Das ist ein klarer Vorteil, insbesondere für Anwendungen mit Einzelführungen.

Hiwin stellt aus auf der FMB 2020.

09.08.2020 | Mit der Laufrollenführung Compact Rail von Rollon können Ungenauigkeiten von Montageflächen ausgeglichen werden. Für diese einfache und schnelle Lineartechnik Alternative zur Profilschienenführung gibt es jetzt zwei Ausführungen mit performanten Eigenschaften. Neben der Standard Ausführung bietet die Plus Bauform eine besonders hohe Tragfähigkeit.





08.01.2020 | Mit einer standardisierten Schienenführung aus dem Baukasten von Dr. Tretter lassen sich Positioniersysteme wirtschaftlich realisieren. Zum Portfolio an Miniatur Linearführungen und C Profilschiene gesellt sich neu die Breitschienenführung TW mit ECO Eigenschaften. Diese spart nicht nur Platz, sondern schont auch den Geldbeutel.





08.01.2023 | Gaspipelines mit Helikoptern inspizieren ist teuer und zeitintensiv. Als Alternative bietet das deutsche Unternehmen Exabotix ein Drohnen Team, das automatisch Inspektionsflüge durchführt. Nach den Einsätzen landet jede Profi Drohne in einem entlegenen Drohnen Hangar, ebenfalls von Exabotix. Diese Droneports sind dank Linearführung, Gehäuselager und Gleitlager von Igus wartungsfrei.

02.09.2019 | Das russische Unternehmen Movikom entwickelt und realisiert innovative Robotersysteme sowie mechatronische Lösungen für Spezialkameras. In einem Minsker Stadion haben die Hightech-Experten ein spurbasiertes Kamerasystem entlang des Fußballfeldes installiert. Robuste, zuverlässige Lineartechnik von Rollon bringt den Kamerawagen in Fahrt und ermöglicht wackelfreie Aufnahmen in höchster Qualität.

25.10.2018 | Stellt ein Unternehmen die in seine eigenen Produkte eingebauten Komponenten mit diesen selbst her, ist das wohl die beste Referenz. Unter anderem werden alle Kunststoffteile, die in den 3D-Druckern von HM-3D verbaut sind, auf selbigen hergestellt. Für die hohe Führungsgenauigkeit, Langlebigkeit und leichte Bauweise der Geräte setzt der Hersteller auf die Führungskomponenten von Dr. Tretter bzw. Alulineartechnik.

18.03.2018 | Ein Holzstapelautomat vom Sägewerk De Vree stapelt Holzbalken und -bretter, die anschließend zu transportbereiten Paketen gebunden werden. Ist das Holz feucht, werden zwischen den Lagen automatisch kleine Latten eingefügt, um die Belüftung zu ermöglichen und das Holz zu trocknen. Miteigentümer Sander de Vree hat das Gerät unter Verwendung von „Mono Rail“-Profilschienenführungen von Rollon gebaut.

19.05.2017 | Für den finalen Schliff von Oberflächen ist eine exakte Ausrichtung des Werkstücks zum Schleifband wichtig. Um ein gleichmäßiges Schliffbild zu erzeugen, muss sich das zu bearbeitende Bauteil zusammen mit dem Hubtisch genau positionieren lassen. Bei den „Omni Grind“-Bandschleifmaschinen von Peitzmeier Maschinenbau übernimmt diese Aufgabe die Linearführung „Compact Rail“ von Rollon.

27.06.2026 | Die Icaros GmbH bringt ein neuartiges Sportgerät auf den Markt. Mit dem Apparat gelang der Firma die Kombination von Fitnessgerät und Virtual-Reality-Flugsimulator. Wer hineinsteigt, kann wie Ikarus aus der Antike den Traum vom Fliegen erleben. Doch im Gegensatz zum Namensgeber und griechischen Mythos gingen die Entwickler bei der Wahl der passenden Komponenten keine Kompromisse ein und wählten für die Lineartechnik die robusten Bogenführungen der „Curviline“ von Rollon aus.

28.09.2016 | Bei einem Bootsbau, wie ihn das niederländische Unternehmen Vanquish Yachts betreibt, müssen die Entwickler auch bei Detaillösungen oft neue Wege gegangen gehen. Da ist es gut, wenn man erfahrene Partner wie Rollon an der Seite hat, die nicht nur mechanische Bauteile wie Laufrollenführungen verkaufen, sondern die komplette Problemlösung gleich mitliefern.





24.10.2019 | Die neuen Miniatur Profilschienenführungen der LLS-Baureihe von Ewellix sind äußerst kompakt und bieten eine große Laufruhe. Sie arbeiten leise, sind langlebig und ermöglichen präzise Bewegungsabläufe. Damit eignen sie sich für Anwendungen in der Industrie und im Labor.

Hohe Verfügbarkeit und minimaler Wartungsaufwand spielen bei vollautomatischen Anwendungen wie Pick-and-Place-Stationen, chemischen Analysegeräten oder auch 3D Druckern eine entscheidende Rolle. Deshalb fettet Ewellix die LLS-Führungswagen werkseitig vor. Das so mitgelieferte Schmierstoffreservoir stellt eine bestmögliche Langzeitschmierung des gesamten Linearführungssystems sicher.

Das verbesserte Dichtungsdesign hält den Schmierstoff zuverlässig im Linearwagen und verhindert Verunreinigungen. Ein optimierter Kugelumlauf sorgt für hohe Laufruhe. Das schont das Material, reduziert die Reibung und erhöht die Positioniergenauigkeit bei Geschwindigkeiten von bis zu 5 m/s und Beschleunigungen von bis zu 140 m/s².

Die LLS-Baureihe wird aus korrosionsbeständigem Stahl gefertigt und entspricht ISO 12090-2. Es stehen die Größen 7, 9 und 12 mit Standard- als auch langen Wagentypen zur Verfügung.

09.10.2019 | Schaeffler Durasense überwacht den tribologischen Zustand der Linearführung auf Basis von Schwingungssignalen. Das System besteht aus Laufwagen mit einer speziell für diese Aufgabe entwickelten Sensorik und einer Pre-Processing-Unit für bis zu sieben Sensoren. Dabei stellt die Pre-Processing-Unit das Herzstück dar, denn sie wertet die Sensorsignale aus.





17.06.2019 | Verschlusskappen für Profilschienen müssen deutlich mehr Funktionen erfüllen, als man es auf den ersten Blick erahnt. Ganz oben auf der Wunschliste vieler Kunden steht eine schnelle und einfache Montage, ein minimaler Ringspalt zwischen Stopfen- und Schienenoberfläche sowie eine hohe Haltekraft. Mit den patentierten Verschlussstopfen „KA-TN/B“ erfüllt Schaeffler diese wichtigen Kundenforderungen.

08.01.2019 | Dr. Tretter stellt die neue Ausführung der C Profilschienenführung vor, die nun auch in den Baugrößen 15 bis 65 ab Lager lieferbar ist. Durch eine optimierte Geometrie der Schiene und verlängerte Laufwagen konnte die Tragzahl um bis zu 60 % erhöht werden – das bedeutet eine 4,5-fache Verlängerung der Lebensdauer.

Diese Einheiten bieten eine hohe Steifigkeit und Tragfähigkeit und sie sind kompakt. Und weil die Laufrillen unter 4 x 45 Grad angeordnet sind, lassen sie sich in jeder Richtung auf Druck, Zug und Seitenkraft gleich belasten. Damit spielt die Einbaulage der Profilschienenführungen keine Rolle. Außerdem gleichen die Linearführungen durch diese X-Anordnung der Laufbahnen Montage- und Fluchtungsfehler besser aus.

Der Lineartechnik Spezialist hat zudem eine Profilschienenführung im Programm, bei welchen der Grundkörper der Schiene und vom Führungswagen aus einer Aluminium Knet Legierung bestehen. Die Profilschienenführungen sind eloxiert und sorgen damit für eine erhöhte Korrosionsbeständigkeit.

Durch Stahleinlagen in Niro-Ausführung sind die Aluminiumsysteme hoch belastbar und zugleich rund 60 % leichter als entsprechende Lösungen aus Stahl. Der Hersteller bietet für diese Profilschienenführung ein magnetisches Wegmesssystem an, das berührungslos und damit verschleißfrei arbeitet.

Außerdem gibt es bei Dr. Tretter zweireihige Miniaturführungen aus Edelstahl mit zwei umlaufende Reihen an Kugeln. Diese überzeugen durch im gotischen Profil geschliffene Laufbahnen. Dadurch ergibt sich für die Kugeln ein Vierpunkt-Kontakt. Die Miniatur Profilschienenführung lässt sich somit in jeder Richtung gleich belasten. Um die Steifigkeit der Profilschienenführung zu erhöhen oder um sie spielfrei zu machen, sind sie je nach Anforderung mit entsprechender Vorspannung erhältlich.

Lineareinheit mit Spindelführung als Standard und Sonderlösung

Hochwertige NSK Profilschienenführungen der Serien NH und NS sind frei kombinierbar und optional mit einer Schmiereinheit ausgestattet. Die NH-Serie hat spielfrei austauschbare Flansch Führungswagen. Ausgeführt sind diese schmal oder als Flanschwagen. Die Linearführungen NS-Serie ist kompakt gebaut und eignet sich für vielseitige Standardanwendungen. Sie kann hohe Traglasten aufnehmen und ist auch in Niro-Stahl ausgeführt. Lieferbar ist sie in den Baugrößen 15 bis 35 ab Lager.

Die Laufrollenführungen für schmutzige Umgebungen erreichen bei gering zu bewegenden Massen und minimaler Rollreibung hohe Geschwindigkeiten und Beschleunigungen. Die Laufwagen aus eloxiertem Aluminium verfügen über vier Rollen, die in optimierten, zweireihigen Schrägkugellagern ruhen. Zwei der Rollen lagern zur Spieleinstellung exzentrisch. Die geschlossenen Führungswagen sind mit Filz-Abstreifer und Schmiereinheit versehen. Für einfache Anwendungen eignen sich die offenen Wagen.