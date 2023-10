Nachhaltigkeit Kunststoffe ... coming soon

Nachhaltige Kunststoffe.... bei Igus

Igus finanziert das Sammeln von Plastikmüll in indischen Flüssen

Nachhaltigkeit mit Kunststoffen

Wie der Kunststoffspezialist igus die Kreislaufwirtschaft beeinflusst

80 Millionen Tonnen: So viel Plastikmüll hat sich derzeit laut Schätzungen allein in den Weltmeeren angesammelt. Und damit höchste Zeit, begrenzte Ressourcen und die Umwelt zu schonen. Dass der Einsatz von Hochleistungskunststoffen die Kreislaufwirtschaft positiv beeinflussen kann, zeigt igus aus Köln: Von Produkten aus Regranulat und der ersten Energiekette aus 100 Prozent Rezyklat über ein neues Heizsystem in der hauseigenen Produktion und eine eigene Recycling-Plattform bis hin zur Investition in ein zukunftsweisendes Recyclingverfahren für Kunststoffabfälle.

Der Nutzen von Kunststoff kann vielfältig und nachhaltig sein und deshalb ist er für die igus GmbH, Hersteller von Hochleistungskunststoffen und Produkten wie Gleitlager und Energieketten, nicht einfach ein Werkstoff, sondern eine Technologie. An dieser wird geforscht und getestet und dafür gibt es am Firmensitz in Köln-Porz das 3.800 m² große Testlabor, das größte der Branche. Insgesamt kommt man hier auf rund 11.000 Testergebnisse im Jahr. Sie bilden ein festes Fundament für Aussagen zur Eignung in unterschiedlichen Einsatzgebieten und sind die Basis für 30-50 neue Patente pro Jahr.

Ein vielseitiges Material

Fragt man nach, was genau Kunststoff interessant macht, erhält man verschiedene Antworten. Zum einen ist es der Verzicht auf zusätzliche Schmiermittel. Dass sich ablösende Fette die Umwelt belasten, leuchtet ein, bis zu 22,7 Millionen Tonnen sind es jährlich weltweit. Ein anderer Vorteil ist die geringe Reibung, die hier entwickelte Kunststoffe verursachen. Möglich machen das die speziellen Rezepturen, in denen u. a. Festschmierstoffe eingebunden sind. Die fest eingebundenen Partikel machen eine weitere Schmierung überflüssig. Jedes Jahr werden über 500 neue Mischungen entwickelt und getestet. Nur eine Handvoll kommen auf den Markt. Auch das Gewicht wirkt sich positiv aus, ein Gleitlager aus Kunststoff wiegt bis zu 75 % weniger als das gleich große Pendant aus Metall. Und weniger Gewicht bedeutet weniger Energieverbrauch, um etwas anzutreiben, ob Maschine, Auto oder Flugzeug. Industrielle Produkte aus Kunststoff sind wirtschaftlich und ökologisch sinnvolle Alternativen. Bei igus weiß man aber, dass nicht jedes Teil aus Metall pauschal durch Kunststoff ersetzt werden kann. Deshalb werden alle Einsatzbedingungen geprüft, bevor Kunden eine Empfehlung erhalten. Online können sich Interessierte selbst von zahlreichen Konfiguratoren passende Produkte anzeigen lassen und auch bestellen.

Nachhaltige Produkte und Produktion

Das Bestreben, selbst auch nachhaltig zu agieren, treibt Inhaber Frank Blase an: “Bis 2025 wollen wir mit unseren Gebäuden und der Produktion CO2 neutral sein. Wir sind auf einem guten Weg.” Es gibt viele Ansatzpunkte, um Energie zu sparen, nachhaltige Produkte herzustellen, sich umweltbewusst zu verhalten. Für eine bessere Projektierung und Zuordnung der Maßnahmen hat man intern ein Schaubild erstellt, das die „grünen“ Themen in 3 Bereiche gliedert:

„Durch diese Aufteilung lassen sich Fragestellungen differenzierter betrachten und es fällt auf, wo sich Schnittmengen ergeben“, so Lena Naumann, Lean Ingenieurin und Projektverantwortliche. „Und intern können wir unsere Bestrebungen so auch besser den Kolleginnen und Kollegen vermitteln.“ Mit dem Programm „clean igus“ wurden und werden zahlreiche Maßnahmen in der Produktion umgesetzt: An den Maschinen wurden Förderbänder fixiert und Leitbleche und Magnetfolien eingesetzt, um die Teile besser zu lenken und keinen Produktionsausschuss zu verschwenden. Bei igus ist man gerade auch dabei, mit Experten den CO2 Abdruck zu ermitteln, und zwar nicht nur am Hauptsitz in Köln, sondern weltweit. Ungeachtet des ausstehenden Ergebnisses wird der Energieverbrauch der Spritzgussmaschinen gemessen und reduziert, in energieeffizientere Maschinen investiert. Auch die Belegung der Maschinen wird genauer geprüft.

Bei igus bleibt die Gasheizung aus – Abwärme der Maschinen nutzen

Und auch Gas wird bei igus jetzt deutlich eingespart. Dafür sorgt das Machine Heat Recovery System (MHRS) von igus. Es nutzt die Abwärme der Spritzgussmaschinen zum Heizen der Hallen. So funktioniert das System: Innerhalb des Spritzgießprozesses werden die Hydraulikmotoren der Spritzgussmaschinen warm. Damit sie nicht überhitzen, werden die Motoren mit Kühlwasser gekühlt. Hier kommen Kühltürme zum Einsatz, die kaltes Wasser bereitstellen und über ein Rohrsystem zu den Maschinen leiten. Das erwärmte Wasser gelangt zurück zum Kühlturm. Bei der erneuten Kühlung entweicht die Wärme in die Atmosphäre und geht als Energie verloren. Mit dem MHRS wird ein Teil der Wärme aus dem Kühlkreislauf über eine Durchflussregelung abgegriffen und direkt zu den Heizungen geleitet, die sich neben den alten Gasheizungslüftern befinden. Die schwankenden Kühlkreistemperaturen sind durch das System variabel anpassbar. Das MHRS geht dabei nicht den bekannten Weg über eine teure Wärmepumpe und auch keinen Umweg über einen Wärmetauscher, dieser würde zu Temperaturverlusten führen. „Mit dieser hauseigenen Heizung können wir in Zukunft den Gasverbrauch gegen Null fahren. Außerdem benötigen wir weniger elektrische Energie zum Kühlen“, freut sich igus Geschäftsführer Frank Blase. „Wir sparen somit nicht nur Kosten, sondern reduzieren auch die CO 2 -Emissionen und entlasten somit die Umwelt.“

igus sieht für das MHRS in der Industrie ein sehr großes Potential. Daher macht der Kunststoffspezialist sein Wissen auch anderen Unternehmen kostenfrei zugänglich. „Mit unserer Website informieren wir bereits jetzt, wie MHRS und das entwickelte Regelgerät funktionieren. Immer mehr Details kommen dazu“, so Dennis Berninger, Fabrikleiter bei igus.

Investition in Recycling-Technologie

Ein besonderes Projekt, das igus mit Start-Up Investitionen unterstützt, ist das des Unternehmens Mura Technology Ltd. Die Ingenieure dort haben eine Technologie entwickelt, mit der unsortierte, nicht klassisch recycelbare Plastikabfälle mittels Wasser, hoher Temperatur und Druck wieder in Rohöl umgewandelt werden: HydroPRS (Hydro Plastic Recycling Solution). Gerade einmal 25 Minuten dauert dieser Prozess. Der Bau der ersten Großanlage ist diesen April in Teesside, Großbritannien, gestartet. Die erste Linie mit einer Kapazität von 20.000 Tonnen pro Jahr wird dieses Jahr in Betrieb gehen. Sobald alle vier Linien fertiggestellt sind, wird Mura in der Lage sein, bis zu 80.000 Tonnen Kunststoffabfälle pro Jahr zu recyceln. Bis 2025 soll im sächsischen Böhlen auch die erste Anlage in Deutschland entstehen. Mit Dow ist ein großer Partner eingestiegen, der nicht nur finanziell unterstützt, sondern der auch der erste Abnehmer von recycelten Materialien sein und große Marken weltweit mit nachhaltigen Kunststoffprodukten beliefern wird.

Nachhaltig wiederverwertet statt entsorgt

Und auch igus selbst kümmert sich um das Recycling, jedoch von technischen Kunststoffen. Im Rahmen des chainge Programms werden ausrangierte Energieketten von igus recycelt. Betriebe können ihre ausrangierten Energie- und Schleppketten an igus schicken, statt sie im Industriemüll zu entsorgen. Das Besondere: igus nimmt alle Energieketten zurück – unabhängig vom Hersteller. Die ausrangierten Kunststoffe werden dann von igus sortenrein getrennt, gereinigt und zertifiziert regranuliert, sodass das Material wiederverwendet werden kann. Im Gegenzug erhalten Kunden einen Wertgutschein von igus, der sich nach dem Gewicht der eingesendeten Ketten bemisst. Im Oktober 2022 wurde aus dem chainge Programm eine ganze Plattform. Das Recyclingprogramm wurde um sechs technische Kunststoffe erweitert. Hier können jetzt neben Energieketten auch andere ausgedienten Kunststoffwertstoffe schnell und unkompliziert zur Rücksendung angemeldet werden. Gleichzeitig bietet diese Plattform einen digitalen Marktplatz, der einen Zugang zu ausgewählten Rezyklaten erlaubt. Neben der Rücknahme alter Energieketten übernimmt igus seit Anfang dieses Jahres auch die Rücknahme von Altmaterial im Rahmen von Montageaufträgen. Für das Recycling-Programm wurde igus jüngst auch mit dem Wirtschaftspreis Rheinland in der Kategorie Nachhaltigkeit ausgezeichnet. Doch igus geht noch einen Schritt weiter: Auf Basis von „chainge“ ist die erste Energiekette aus 100 Prozent recyceltem Material entstanden. Michael Blass: „Das Besondere bei igus ist, dass alles aus einer Hand kommt. Wir sind sowohl Kunststoffproduzent und -lieferant, Montagedienstleister und Entsorger als auch Produzent und Lieferant von recyceltem Material, aus dem wieder neue Produkte entstehen. Unser Angebot ist in dieser Form einzigartig und ermöglicht uns, gemeinsam mit unseren Kunden, Kunststoff zu einer nachhaltigen Ressource zu machen.“

Bildunterschriften:

Bild FAT0623-1

Als Teil der „Chainge” Recyclinginitiative hat igus eine einzigartige Online-Plattform ins Leben gerufen, über die Kunden alte Kunststoffbauteile recyceln lassen und gleichzeitig aufbereitetes Material erwerben können. (Quelle: igus GmbH)

Bild FAT0623-2a und FAT0623-2b

Beim klassischen Kunststoffrecycling – wie igus es einsetzt – müssen zunächst alle Abfälle sortenrein sortiert werden, um sie zu schreddern. Das Granulat lässt sich anschließend für die Herstellung neuer Polymerprodukte nutzen. Das chemische Verfahren HydroPRS wandelt unsortierten Kunststoffmüll innerhalb von 30 Minuten in Rohöl um, das dann wieder als Grundstoff für die Kunststoffherstellung genutzt werden kann. (Quelle: igus GmbH)

Bild FAT0623-3

Mithilfe des neuartigen HydroPRS-Verfahrens verwandelt das britische Unternehmen Mura Kunststoffabfälle wieder zu Rohöl. Bis 2025 soll im sächsischen Böhlen auch die erste Anlage in Deutschland entstehen. (Quelle: igus GmbH)

Bild FAT0623-4

Ein Schritt Richtung CO2-Neutralität: Das neue Machine Heat Recovery System von igus heizt Industriehallen mit Maschinenwärme, ganz ohne Wärmetauscher. Das Konzept ist für alle Unternehmen frei verfügbar. (Quelle: igus GmbH)

18.03.2023 | Kunststoffabfälle aus Flüssen einsammeln, bevor sie in die Ozeane gelangen können, ist der Ansatz von Plastic Fischer. Das sei laut eigenen Angaben bis zu 300 Mal günstiger als das Plastik aus dem Meer zu fischen. Igus unterstützt die Initiative zur Flussreinigung, indem die Kölner das Sammeln von insgesamt 10.000 kg Plastikmüll finanzieren.

Im Januar 2023 wurden bereits 3340 kg in Kanpur und Mangaluru (Indien) eingesammelt und verarbeitet. Vergleichsweise entspricht das mehr als 150.000 Plastiktüten. Die finanzielle Unterstützung verschaffte 34 Menschen ein geregeltes Einkommen. An manchen Tagen kamen noch Helfende hinzu.

Plastic Fischer hat so seit Start schon über 520 t Plastikmüll in den beiden Ländern eingesammelt. Als nächstes ist ein Projekt in Vietnam geplant. Empower AS verifiziert die Sammlung, um die Richtigkeit zu gewährleisten.

Wie funktioniert der Trash Boom?

Das Abfangen des Mülls funktioniert wie folgt: Die von Plastic Fischer entwickelten „Trash Booms“ werden aus lokal verfügbaren Materialien vor Ort gebaut. Das modulare System besteht aus einem robusten Stahlrahmen, Rohren als Schwimmkörper und verzinkten Gitter zum Stoppen des Plastikmülls.

Die daraus entstehende schwimmenden Barriere wird im Fluss verankert, zu Wasser gelassen und täglich geleert. Das Konzept verfolgt einen Triple-L-Ansatz: vor Ort entwickelte (local), technisch einfach (low-tech) und kostengünstig (low-cost). Diese Lösung spart gegenüber High-Tech-Importen Kohlenstoff, Zeit und Geld, kann schnell repariert werden und ist skalierbar.