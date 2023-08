Reihenklemmen | für jede Anschlusstechnik

Was zeichnet eine Reihenklemme aus? Sie muss leicht zu verbinden und einfach wieder zu lösen sein. Kompakt für wenig Platz im Schaltschrank und vielseitig anpassbar sollte sie sein. Ideal sind Reihenklemmen mit einem Universalanschluss und wenn sie sich werkzeuglos montieren lassen. Dafür gibt es steckbare Varianten von Phoenix Contact oder Push-Pull-Ausführungen von Conta-Clip. Wir stellen Ihnen einige vor.

24.05.2023 | Die Combi Reihenklemmen mit standardisierter Steckzone (Bild oben) von Phoenix Contact vereinfachen dank ihrer standardisierten Steckzone. Neu ist die Hebel-Push-in-Technologie für die einfache Integration vorkonfektionierter Leiter. Verschiedene Leitertypen, ob mit oder ohne Aderendhülse, können problemlos angeschlossen werden. Mit einer Hand lassen sich die Stecker kraftsparend bedienen.

Das robuste Kontaktsystem mit erweitertem Verriegelungszubehör trotzt selbst starken Vibrationen. Das Sortiment beinhaltet vorkonfektionierte Stecker mit bis zu 15 Polen und einem Nennquerschnitt von 2,5 mm². Für maximale Flexibilität sorgen individuell konfigurierbare Steckervarianten, ideal für den modularen Aufbau maßgeschneiderter Anwendungen.

24.10.2022 | Conta-Clip bietet auf Basis seines abgestimmten Komplettprogramms an Reihenklemmen die passende Verdrahtungs- bzw. Verbindungslösung für jede Anforderung.

Zur klassischen Verdrahtung mit Schraubanschluss stehen die Reihenklemmen der SRK-Serien in einfacher und Doppelstockausführung für einen Anschlussbereich von 0,08 bis 240 mm² zur Verfügung. Zudem gibt es die Klemmen in Schutzleiter Ausführungen und in vielfältigen Funktionsvarianten für Sicherungszwecke wie für Einsätze beim Messen und Prüfen.

Für die Energieübertragung mit mehr als 296 A eignen sich die Hochstrombolzenklemmen der Reihe HSKG. Sie erzielen eine Stromtragfähigkeit bis 520 A bei Bemessungsspannungen bis zu 1000 V. HSKG Klemmen gibt es mit Bolzengrößen zwischen M6 und M16 für Anschlüsse von 2,5 bis 300 mm². Beidseitig verrastende Klemmenfüße und aufschwenkbare Kontaktabdeckungen sorgen für hohe Sicherheit und einen absoluten Festsitz auf der Tragschiene.

Das variantenreiche Angebot an Zugfeder-Anschluss Reihenklemmen für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 16 mm² umfasst die Durchgangsklemmen und Schutzleiterklemmen Serie ZRK/ZSL in einfacher und Doppelstock-Ausführung, Dreistock-Reihenklemmen ZIKD, Motoranschlussklemmen, Trennklemmen, Sicherungsklemmen und Direktmontageklemmen sowie Initiatorenklemmen und Aktorenklemmen zur Übergabe von Stellsignalen, Gebersignalen und Meldesignalen.

Zur besonders komfortablen und zeitsparenden Verdrahtung über Push-in Anschluss gibt es die neue und derzeit modernste Baureihe am Markt PRK und die Klemmen der FRK-Serie. Die PRK-Baureihe ist besonders variantenreich, sehr kompakt und einfach handhabbar, weil sie über vergrößerte Einführungskanäle, minimierte Steckkräfte und einen integrierten Pusher verfügt. Ihr hoher Aufbau und die senkrecht von oben erfolgende Adern-Einführung ermöglicht es dem Installateur, in minimaler Distanz zu den Verdrahtungskanälen zu agieren. Damit erhält er zudem sehr kompakte Betriebsmittelanordnungen. Die beiden Push-in Technologie Serien gibt es für Leiterquerschnitte von 0,2 bis 25 mm² und ausgeführt als Durchgangsklemme, Schutzleiterklemme, Trennklemme, Sicherungs-Mehrstockklemme, Installationsklemme und Initiatoren Reihenklemme.

„Mit unserem Reihenklemmen Portfolio für alle relevanten Anschlussmöglichkeiten bieten wir ein Komplett-Programm, das durch seine übergreifende Kompatibilität alle technischen und individuellen Ansprüche berücksichtigt“, erläutert Jörg Nowastowski-Stock, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing bei Conta-Clip. „Denn einerseits bietet jede Anschlussart spezifische anwendungsbezogene Vorteile. Anderseits bevorzugen viele Anwender aufgrund ihrer eigenen Erfahrung oder Gewohnheit bestimmte Klemmentypen.“

05.10.2020 | Die PIKD Reihenklemmen von Conta-Clip (Bild oben) sind für 500 V Bemessungsspannung und 20 A Bemessungsstrom konzipiert. Sie halten einer Bemessungsstoßspannung von 6 kV stand. Die kompakten Reihenklemmen in Überspannungskategorie III haben einen Verschmutzungsgrad 3. Es gibt sie in 5,1 mm Breite, 86 mm oder 102 mm Länge und 56,2 mm Höhe.

Mit ihrer schlanken, hochaufbauenden Gehäusegeometrie und der Adereinführung von oben benötigen die Reihenklemmen wenig Platz im Schaltschrank. Die PIKD Reihenklemmen gibt es je nach Anwendungen in unterschiedlichen Ausführungen. Damit decken sie verschiedene Szenarien der Signal- und Energieverteilung ab.

Varianten wie Schutzleiter Klemmen, Modelle mit vertikal gebrückten Ebenen zur Potentialverteilung und Klemmen die in einem Gehäuse Schutzleiter und Durchgangsebenen kombinieren, stehen zur Verfügung.

Spezielle Ausführungen mit reduzierten Anschlussstellen und verkürzter Gehäuselänge dienen dazu, in beengten Einbausituationen eine einheitliche Anschlusshöhe mit angereihten Standardausführungen aufrechtzuerhalten. Zur Abdeckung verschiedener Szenarien bei der Energie Verteilung gibt es Reihenklemmen mit zeitsparender Push-in Installation in vier Sonderausführungen zur Potential Verteilung oder mit Schutzleiterebene.

Schaltnetzteil mit Redundanz parallelschalten auf der Hutschiene

Die Reihenklemmen PIKD 2,5/PE/L/N und PIKD 2,5/PE/L/L kombinieren zwei Funktionen in einer Klemme. Auf der unteren Ebene dienen sie als Schutzleiterklemme auf der unteren Ebene sowie als Durchgangsklemme. Auf den beiden oberen Ebenen dienen die Reihenklemmen zum Anschluss von je zwei spannungsführenden Leitungen bzw. einem spannungsführenden Leiter und einem neutralen Leiter.

Zur Potentialverteilung auf fünf Anschlüsse gibt es die Reihenklemme PIKD 2,5/SV mit vertikal gebrückten Stromschienen. Die Schutzleiterklemme PIKD 2,5/SV/PE im grün-gelben Gehäuse eignet sich für die Schutzleiterkontaktierung von bis zu sechs Anschlüssen.

06.12.2018 | TE Connectivity hat die neuen steckbaren Reihenklemmen der SNK-Serie auf den Markt gebracht, mit der Hersteller von industriellen Geräten ihren Installationsaufwand reduzieren und die Lagerbestände optimieren können. Durch die Verbindung von Baugruppen mit steckbaren Reihenklemmen und Kabelbäumen werden sowohl die Montage- als auch die Prüfzeit reduziert.

Außerdem ermöglichen die steckbaren Reihenklemmen eine kundenspezifische Konfiguration vor Ort und machen das Lagern zahlreicher vorkonfigurierter Lösungen überflüssig. Anstatt jede Klemme einzeln zu verdrahten, können Kabel einfach zu mit Steckern konfektionierten Kabelbäumen kombiniert werden. Die Optimierung aller Fertigungs-, Test- und Inbetriebnahmeprozesse ermöglicht Kosteneinsparungen und eine Reduzierung der Arbeitszeit um bis zu 90 %.

Die SNK-Serie eignet sich insbesondere für Anwendungen, in denen Produkte rauen Umgebungsbedingungen ausgesetzt sind. Beispielsweise auf Schiffen oder in Schaltanlagen, Aufzügen und Eisenbahnen haben die steckbaren Reihenklemmen die strengsten Vibrations-, Schock- und Temperaturtests erfolgreich bestanden.

Im Vergleich zum Marktdurchschnitt ist der Platzbedarf um 15 % geringer. Eine optimierte Größe der Stecker ermöglicht größere Markierungsflächen für eine bessere Sichtbarkeit und Identifizierung von Stromkreisen. Mit nur zwei Steckervarianten lassen sich Buchseneinsätze von zwei bis 15 Polen ohne Werkzeug erstellen, wodurch der Lagerbestand an Einzelsteckern um bis zu 30 % reduziert wird.

18.05.2018 | Wago stellt die bewährten Reihenklemmen „Top Job S“ mit den zwei neuen Betätigungsvarianten Hebel und Drücker vor und ergänzt damit die Reihenklemmen mit Betätigungsöffnung. Damit bietet der Verbindungsspezialist jetzt für jede Handhabung die passende Lösung.

Die Klemmstelle der Reihenklemmen Top Job S mit Drücker wird mit einem frei wählbaren Werkzeug geöffnet. Durch den orangefarbenen Drücker ist dabei das Betätigungselement eindeutig und schnell von der Leitereinführung zu unterscheiden, in die der Leiter eingeführt werden muss. Die Durchgangsklemmen mit Drücker gibt es für einen Querschnittsbereich von 0,14 bis 25 mm². Sie stehen als 2-Leiter-, 3-Leiter- sowie je nach Größe auch als 4-Leiter-Variante zur Verfügung.

Bei den Reihenklemmen Top Job S mit Hebel erfolgt das Öffnen sowie Schließen der Klemmstelle durch den Hebel und damit einfach per Hand. Der Hebel bleibt in der geöffneten Position stehen. Dadurch ist die Klemmstelle eindeutig markiert und beide Hände bleiben frei für den Anschluss selbst schwer biegsamer Leiter mit großen Querschnitten. Die Reihenklemmen mit Hebel wird es zunächst in den Nennquerschnitten 2,5, 6 und 16 mm² geben. Es gibt sie als 2-Leiter- und 3-Leiter-Varianten. Dabei ist die Feldseite mit Hebel ausgestattet, während für die interne Verdrahtung Drücker oder Betätigungsöffnung zur Auswahl stehen.

Alle Top Job S verfügen über Push-in-Technik, ganz gleich, ob mit Betätigungsöffnung, Drücker oder Hebel. Damit können neben starren Leitern auch feindrähtige Leiter ab einem Querschnitt von 0,75 mm² mit gasdicht aufgecrimpten Aderendhülsen direkt gesteckt werden.

