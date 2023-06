Schaltschrankbau | Know-how von Spezialisten

Auch Schaltschrankbauer müssen ihre Arbeitsabläufe und die Schaltschränke für die Kunden effizienter gestalten. Innovative, modulare und automatisierte Systeme helfen dabei, die Prozesse im Schaltschrankbau zu optimieren und maßgeschneiderte Konstruktionen zu realisieren. Damit lassen sich Produktivitäts-Steigerungen und erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Mit nachfolgenden Produktneuheiten finden Sie heraus, wie Sie Effizienz in Ihren Schaltschrank bringen.

Inhalt

22.06.2023 | Innovative Systeme und Technologien tragen maßgeblich dazu bei, den Schaltschrankbau effizienter zu gestalten sowie Zeit und Kosten zu sparen. Sie sind geprägt von modularen Konzepten und intelligenten Lösungen. In diesem Artikel werfen wir einen Blick auf die verschiedenen Ansätze und Vorteile im optimierten Schaltanlagenbau.

Vorkonfektionierte Systemlösungen im Schaltschrankbau

Mit vorkonfektionierten Systemlösungen lassen sich wertvolle Zeit und Kosten bei der Planung und Umsetzung eines Schaltschranks sparen. Mögliche Fehlern bei der manuellen Montage werden deutlich reduziert.

Die LQ Group bietet eine breite Palette an konventionellen Schaltschränken, die kundenspezifisch mit zentraler Steuerung, Sensoren, Aktoren und Schaltgeräten ausgestattet sind. Diese Schaltschränke bieten eine hohe Teilevielfalt. Bei LQ hat man sich auf die Entwicklung modularer Schaltschrank-Konzepte spezialisiert.

Einzelne Komponenten werden zu vollständigen Funktionsmodulen kombiniert und auf einem geeigneten Trägerblech vormontiert. Das vereinfacht die Installation und erhöht die Prozesssicherheit. Jedes Schaltschrank-Modul unterliegt vor dem Einbau einem umfassenden Prüfprotokoll, bevor es zusammen mit Schaltplan, Layout, Stückliste und 3D-Modell ausgeliefert wird.

Normen für den Schaltschrankbau

Beim Schaltschrankbau gelten verschiedene Normen und Vorschriften, um die Sicherheit und Qualität der Schaltschränke zu gewährleisten. Hier sind einige wichtige Normen, die bei der Planung und Konstruktion zu beachten sind: Die DIN EN 61439 definiert die Anforderungen für Niederspannungs-Schaltgeräte-Kombinationen und legt elektrische Eigenschaften, Prüfverfahren und Schutzarten fest.

Ökologische Schaltschrankkühlung mit Peltier Kühlgerät & Co.

Die DIN EN 60204-1 behandelt die elektrische Ausrüstung von Maschinen und legt Anforderungen für die elektrische Sicherheit von Schaltschränken fest. In den VDE-Normen hat der Verband der Elektrotechnik, Elektronik und Informationstechnik in Deutschland anerkannte technische Regeln für den sicheren Schaltschrankbau definiert.

Schaltschränke der LQ Group

Bei diesem modularen Schaltschrank-Konzept entfällt die zeitaufwändige Suche nach fehlenden Bauteilen bei Störungen in der elektronischen Schaltung im Schaltschrank. Stattdessen wird das gesamte Funktionsmodul einfach ausgetauscht.

LQ hat nach eigenen Angaben das Ordnungsprinzip im Schaltschrank revolutioniert. Das modulare Konzept basiert auf definierten Eingangs-, Ausgangs- und Software-Schnittstellen für jedes Schaltschrank-Modul. Neben der reduzierten Teilevielfalt und Montagedurchlaufzeit ergeben sich auch deutlich geringere Beschaffungsaufwände und stark reduzierte Lagerkosten.

Die LQ Group bietet auf nach Kunden-Wünschen zugeschnittene Schaltschranklösungen. Dabei arbeitet das Unternehmen eng mit dem Kunden zusammen.

Mit IoT und KI zum perfekten Schaltschrank

Auch der Schaltschrankbau wird durch die Integration des Internet of Things (IoT) und der Künstlichen Intelligenz (KI) revolutioniert. Durch Echtzeitüberwachung, Datenanalyse und Automatisierung der Prozesse werden Anlagen effizienter und zuverlässiger. Dabei ermöglicht das IoT die Fernsteuerung und Fernwartung. Die KI erkennt komplexe Datenmuster schlägt optimierte Betriebsmodi vor. Die Cloud-Integration eröffnet hierbei neue Möglichkeiten für Datenanalyse und Fernzugriff. Der smarte Schaltschrankbau ist schließlich sicherer, wartungsärmer und ressourcenschonender.

20.11.2022 | Zur vollautomatischen Drahtkonfektionierung stellt Rittal die Wire Terminals WT C5 und C10 vor. Drähte für Kabel und Leitungen sind damit zehnmal schneller konfektionierbar als von Hand. Vernetzt vom Elektrotechnik Engineering bis in die Fertigung profitieren Anwender von dieser prozessübergreifenden Lösung für die effiziente Verdrahtung. Der modulare Aufbau bietet zahlreiche Optionspakete. Mit ihnen erhalten Hersteller von Steuerung und Schaltanlagen eine Automatisierungslösung, die zukunftsorientiert ist.



11.12.2020 | Die Vorteile von einem Einzel Schaltschrank werden heute vielfach unterschätzt. Vielmehr werden Anreih Schaltschränke oft auch bei Einzelaufstellungen eingesetzt, auch wenn sie nicht immer die beste Lösung dafür darstellen. Der Einzelschrank VX SE von Rittal ist ein ideales Bindeglied zwischen den AX Kompakt Gehäuse und VX25 Anreihschrank des Herstellers.

Emka Beschlagteile für Elektrotechnik und Elektronik

Stand-Alone Schaltschrank Lösungen bieten sich für viele Industrieanwendungen und die Gebäudetechnik an. Typische Anwendungsfelder finden sich zum Beispiel bei kompakten Maschinen und Anlagen, deren Energieverteilungs- und Automatisierungskomponenten in nur einen Schaltschrank passen.

Einzel Schaltschrank sicher und schnell aufgebaut

Im Gegensatz zu Anreihschränken mit Rahmengestell und abnehmbaren Seitenwänden verfügen die Einzel Schaltschränke über einen Korpus aus einem Stück Stahlblech oder Edelstahl. Angeformte Seitenwände mit Dach und weniger einzelnen Komponenten erleichtern die Bestellung und beschleunigen die Montage deutlich. Dabei sind Seitenwände und Dach bereits leitend mit dem Rahmen verbunden. Eine separate Erdung zum Rahmen entfällt.

Fehlende Spalten zwischen Seitenwänden, Dach und Rahmen verhindern Ablagerungen von Schmutz. Der Schaltschrank VX SE bietet die Schutzart IP 55, Schlagschutz IK 10 und einen automatischen Potenzialausgleich. Zudem ist er sehr stabil durch die enorme Verwindungssteifigkeit und ist bis 1,5 t belastbar. Für den Einsatz in rauen Umgebungen gibt es den Schaltschrank optional auch in einer IP66 und als Nema 4/4x-Ausführung. Integrierte Flanschplatten im Boden erleichtern die Kabeleinführung in die hochdichten Schaltschränke immens und bieten eine ergonomische Kabeleinführung.

Einfacher und kompatibler Einzelschrank

Großes Einsparpotenzial bietet der VX SE mit Schrankbreite bis 1800 mm. Damit lassen sich kleine Anreih-Kombinationen von bis zu drei Schaltschränken ersetzen. Dabei entfallen Abdichtungen, Zubehör, Zwischenstücke für die Montageplatte und mehrere Sockelsysteme.

Damit Anwender nicht auf die Vorteile des Anreih Schrank Systems VX25 beim Innenausbau verzichten müssen, hat Rittal den Einzelschrank kompatibel zum VX25 audgeführt. Anlagenbauer müssen beim Wechsel auf den VX SE nicht Umdenken bei Engineering oder Montage. Das Profil im Bodenbereich des VX SE ist identisch zum VX25. Dadurch kann das VX-Zubehör für den Bodenausbau wie Bodenbleche oder Kabelabfangschienen übernommen werden. Adapterschienen ermöglichen die VX-Kompatibilität im Innenausbau. Damit können Chassis, Schienensysteme und Teilmontageplatten vom VX25 in den VX SE eingebaut werden. Der komplette VX SE ist mit dem VX25-Zubehör ausbaufähig.

Kondensatablauf mit Schutzart IP 66

Für den Einsatz in der Gebäudetechnik mit Heizung, Klimatisierung, Lüftung eignet sich der Einzel Schrank zum Beispiel als Installations Verteiler. Hierfür bietet er mit einer 300 mm tiefen Gehäuse Variante neue Einsatzmöglichkeiten. Installateure profitieren hier von vielseitigen Innenausbau Möglichkeiten, flexiblen Optionen für die Kabeleinführung mit dem modularen Kabeleinführungssystem sowie schnellen, individuellen Modifikationen wie Ausschnitte im Industriegehäuse.

Rittal stellt aus auf der Hannover Messe 2021.

04.04.2019 | Phoenix Contact präsentiert mit der Complete line einen durchgängigen Systemansatz für den Schaltschrankbau. Dabei umfasst die Baureihe technologisch führende, aufeinander abgestimmte Hard- und Software-Produkte, Beratungsleistungen und Systemlösungen für die Optimierung der Prozesse im Schaltschrankbau. So werden Engineering, Beschaffung, Installation und Betrieb deutlich einfacher.

Der Ansatz von Complete line besteht in der perfekten Abstimmung aller beteiligten Komponenten: Das Produktportfolio beinhaltet mehr als 10.000 verschiedene Artikel für alle Funktionen des Schaltschranks. Das Haupt-Feature dieses Portfolios bildet dabei die Einheitlichkeit aller Produkte in Design, Haptik und Funktionen.

Mit perfekten digitalen Daten vereinfacht Complete line die Elektroplanung maßgeblich. Diese Daten begleiten und unterstützen den kompletten Planungs- und Produktionsprozess durchgängig. Darüber hinaus bietet der Hersteller individuelle Beratungsleistungen für die Optimierung aller Prozesse von der klassischen manuellen Montage bis zur vollautomatisierten Produktion.

19.03.2019 | Rittal zeigt die neuen AX Kompakt-Schaltschränke und KX Kleingehäuse. Sie sind einfacher und schneller montierbar sowie flexibler und sicherer als ihr Vorgängerserien AE, CM, KL, EB sowie BG. Der AE ist mit über 35 Millionen produzierten Exemplaren das meist verwendete kompakte Gehäusesystem der Welt. Die AX und KX Systeme wurden nun für Industrie 4.0 fitgemacht und führen das seit über 50 Jahren hergestellte Standardprodukt in die digitale Zukunft.

Nach der Blue e+ Kühlgeräte-Serie und dem Großschranksystem VX25 sind nun alle Kernprodukte des Schaltschrankspezialisten Industrie 4.0-fähig. Angefangen beim Engineering, über die Bestellung bis hin zur Automatisierung – das Unternehmen bietet durchgängige Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette im Steuerungs- und Schaltanlagenbau und liefert in Form eines digitalen Produkt-Zwillings hochwertige digitale Daten für den gesamten Konstruktions- und Bearbeitungsprozess. Durch QR-Code können alle Teile eindeutig zugeordnet werden. In dieses Systemumfeld sind mit AX und KX jetzt auch die neuen Kompaktschränke und Kleingehäuse integriert.

Einfache und schnelle Schaltschrank Konfiguration

Das Rittal Configuration System (RiCS) als Produktkonfigurationstool beispielsweise ermöglicht eine einfache und schnelle Konfiguration von Gehäusen, Zubehörprodukten sowie Modifikationen. Dabei wird durch eine automatische Plausibilitätsprüfung gewährleistet, dass das passende Zubehör fehlerfrei konfiguriert wird. Das Ergebnis der Konfiguration kann direkt in den Rittal Online Shop überführt werden und liefert sofort eine Aussage zu Preis und Lieferzeit. Gleichzeitig kann das Konfigurationsergebnis an die Eplan Engineering-Produkte übergeben und somit im weiteren Engineering-Prozess auch mit den Modifikationen genutzt werden.

Ökologische Schaltschrankkühlung mit Peltier Kühlgerät & Co.

Nach Absendung vom Kunden trifft die Bestellung im Rittal Global Distrubution Center (GDC) ein. Die Bestellungen werden direkt aus dem GDC verschickt. Das GDC ist mit der hochautomatisierten Produktion vernetzt und sorgt selbständig für Nachschub. So sind alle Serien-Produkte in Deutschland in 24 h nach Bestellung beim Kunden. Gefertigt werden AX und KX im neu errichteten Werk in Haiger. Dort wurde die weltweit modernste Produktion von Kompakt-Schaltschränken und Kleingehäusen nach Industrie 4.0 Kriterien geschaffen.

Neue Perspektiven mit Wertschöpfung

Die beiden neuen Gehäuseserien im Rittal Portfolio bieten Kunden verbesserte Funktionen und eröffnen ihnen damit neue Perspektiven auf Wertschöpfung. Schon bei der Lieferung ergibt sich eine Zeitersparnis: Die Flachteile können alle einzeln entnommen werden, so dass die sonst übliche Demontage entfällt. Einfacher wird auch die Montage von Türen und Verschlusssystemen, die meist werkzeuglos möglich ist. Der Wandbefestigungshalter kann nun auch bei schon eingebauten Komponenten von außen am Kompakt-Schaltschrank bzw. Kleingehäuse angebracht werden – bei vollem Erhalt der Gehäuse-Schutzart

Schaltschranklüfter führt Wärme sicher aus dem Schaltschrank

Ein weiterer Vorteil ist der zusätzliche Raum, den AX und KX im Vergleich zu den Vorgängerserien bieten. Das digitalisierte Umfeld der Steuerschränke verlangt eine steigende Anzahl von Kabeln, um die wiederum deutlich gewachsene Menge an Aktoren und Sensoren zu steuern. Durch die modulare Bauweise, optimierten Ausschnitte und größeren Flanschplatten entsteht durchschnittlich bis zu einem Drittel mehr Raum für die Kabeldurchführung. Die Nockenprägung in den Seitenwänden begünstigt dies noch zusätzlich, indem die Innenausbauschienen einfach, präzise und formschlüssig angebracht werden können. Da diese ebenfalls ein Raster von 25 mm nutzt, kann das Systemzubehör, wie zum Beispiel Leuchten oder Klemmleisten aus dem VX25 Schaltschranksystem problemlos verwendet werden.

Beim Einbau von Systemzubehör in den AX oder KX bleiben die Schutzarten stets erhalten. Das gilt auch für die UL-Konformität, die für die Inbetriebnahme in Nordamerika entscheidend ist.