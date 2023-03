Frequenzumrichter | Neue Produkte & Anwendungen im Überblick

Frequenzumrichter regeln seit über 50 Jahren die Drehzahl und damit die Geschwindigkeit von elektrischen Maschinen. Motoren werden stufenlos regelbar, was heutzutage in vielen Branchen wie der Automobilindustrie, Klimatechnik, Lebensmitteltechnik, Handhabungstechnik, Bearbeitungsmaschinen uvm. unabdingbar ist. Wir stellen Ihnen hier Neuentwicklungen und Anwendungsbeispiele vor wie den Kostal Umrichter mit geberloser Regelung.

Inhalt

13.03.2023 | Mit den Frequenzumrichtern von Kostal lässt sich die exakte Rotorlage ohne einen Positionsgeber performant bestimmen. Das ist besonders für den Einsatz in der Logistik und Intralogistik interessant, wo Frequenzumrichter weit verbreitet sind. Mit dem patentierten Pulsinjektionsverfahren in der Inveor Baureihe braucht es keine Rotorlagegeber, Anschluss, Schnittstelle und Wartung mehr. Durch den Wegfall des Sensors werden die Frequenzumrichter robuster, bieten hohe Anlaufmomente und Überlasten sowie in der Logistik oft geforderte Dynamiken.

"Beim Thema geberloses Positionieren stoßen andere am Markt verfügbare Systeme schnell an ihre Grenzen, weil die Positionierung nur so gut sein kann wie das Signal, das aus dem Motor gezogen wird. Wir haben dazu mit dem unserem speziellen Pulsinjektionsverfahren und dem Feature Integrated Sensorless Positioncontrol (ISP) eine sehr fortschrittliche Lösung geschaffen. Ziel ist es, den Frequenzumrichter Markt mit unserer geberlosen Motorregelung zu revolutionieren", kommentiert Vertriebsleiter Jürgen Schlechter.

Geräte zur Bremsenergie Rekuperation für elektrische Antriebe

Das Pulsinjektionsverfahren ermittelt auf Basis der Anisotropie des Motors die exakte Rotorlage komplett ohne zusätzlichen Positionsgeber. Dabei wird der Motor selbst als Sensor genutzt. Das gestattet die hoch performante sensorlose Regelung aller Motorarten wie etwa bei allen Synchron- und Synchronreluktanzmotoren – eine sehr effiziente und zukunftssichere Alternative zum Asynchronmotor. Die hochauflösende Drehzahlregelung lässt sich mit der Performance eines Inkrementalgebers vergleichen. Der Kostal Umrichter erzielt damit eine so hohe Positionstreue wie bei geberbehafteten Systemen. Er gewährleistet unendlich viele Wiederholungen ohne Driften und ruckfreies Anfahren sowie Stoppen mit sehr hoher Dynamik und gleichbleibend hoher Präzision.

Mit der Integrated Sensorless Positioncontrol (ISP) steht ein weiteres Feature zur Verfügung, das seinesgleichen sucht. Mit der komplett geberlosen Positionierfunktion lassen sich viele Standard Positionierungen in der Logistik abbilden.

Die geberlosen Frequenzumrichter eignen sich besonders für Heavy-Duty Einsätze unter schwierigen Umgebungsbedingungen. Sensorlos entfallen Probleme, die durch Feuchte, Vibration, Hitze, Kälte, Strahlung oder Staub entstehen. Der Frequenzumrichter ist zudem kompakt, hat ein hohes Losbrechmoment für kleinste Drehzahlen und eine Überlastfähigkeit von 200 %. Damit eignet sich der Inveor bestens für den Einsatz in Gepäcktransportanlagen auf Flughäfen.

Mit dem Pulsinjektionsverfahren regeln die Frequenzumrichter effizient alle Motorarten und übertreffen die Anforderungen der Ökodesignrichtlinie. Durch den erweiterten Drehzahlstellbereich bis zum Stillstand werden keine Umschaltpunkte und kein gesteuerter Betrieb notwendig.

Kostal stellt aus auf der Hannover Messe 2023.

30.11.2022 | BMR elektrischer und elektronischer Gerätebau hat mit dem SFU400 einen neuen Frequenzumrichter vorgestellt. Der kleine hocheffiziente Umrichter ist so groß wie eine Zigarettenschachtel. Er eignet sich für den Antrieb von AC und DC-Motoren bei Drehzahlen bis 100.000 min-1. Aus einer Versorgungsspannung von 48 V ist eine maximale Ausgangsleistung von 380 VA möglich. Ein Bremswiderstand von 2 W ist in diesem Format integriert. Dieser ermöglicht ein sicheres und schnelles Abbremsen der Spindel.

Der Anschluss erfolgt über Schraubklemmen. Je ein digitaler und analoger Eingang für Start-Stopp und Drehzahlvorgabe sowie für Temperatursensor und zwei parametrierbaren digitalen Ausgängen stehen zur Verfügung. Eine RS232 Schnittstelle kann über eine Stiftleiste kontaktiert werden. Optional gibt es ein Anschluss-Dongle, mit dem sich ein USB Interface realisieren lässt. Mit der eigens entwickelten SFU Terminal Software können Anwender das Gerät parametrieren und konfigurieren.

Die Montage erfolgt dort, wo die Leistung benötigt wird. Damit kann die Länge der Anschlussleitungen so kurz wie möglich sein. EMV Störungen lassen sich so drastisch reduzieren, weil die Montage so nah wie möglich an der Spindel wie möglich gehalten wird. Ein Kunststoff Gehäuse schützt vor Verschmutzung und hilft dabei, Defekte durch Berührung zu vermeiden.

Dieser Frequenzumrichter findet in jedem Gehäuse und in jeder Anwendung Platz. Die SFU 400 eignen sich für CAD/CAM-Maschinen, Dental-Anwendungen, Leiterplatten oder Spindeln. Für Testzwecke gibt es ein Musterkit.

04.07.2022 | SEW Eurodrive hat zur diesjährigen Hannover Messe den kompakten Frequenzumrichter Movitrac advanced vorsgestellt. Er bietet konfigurierbaren Funktionen für vielfältige Aufgaben in der Automatisierung. Durch den serienmäßigen Standbybetrieb lässt sich zudem Energie einsparen. Denn wenn Maschinen und Anlagen nicht verwendet werden, lohnt es sich das, vorallem bei kurzzeitigen Unterbrechungen wie Wochenenden, Freischichten oder Produktionspausen. Die serienmäßige Standbyfunktion reduziert den Energieverbrauch und ermöglicht ein sofortiges Wiederanfahren der Maschine oder Anlage.

Der Frequenzumrichter optimiert den magnetischen Fluss im Motor. Dadurch können Verluste durch Magnetisierung um bis zu 70 % verringert werden. De Erwärmung des Motors ist messbar weniger. Durch die kompakte Bauweise und den optimierten Materialeinsatz spart SEW schon in der Produktion wertvolle Ressourcen. Am Ende des Produktlebenszyklus lassen sich die eingesetzten Materialien trennen und den Recyclingkreisläufen wieder zuführen.

Das Movitrac advanced Frequenzumrichter gehört zum modularen Automatisierungsbaukasten Movi-C. Er verfügt wie alle Geräte des Baukastens über Schnittstellen, die eine vertikale Digitalisierung von der Leitebene bis zum Antrieb ermöglichen. Die automatische Inbetriebnahme und das Auslesen naher Sensoren des Motors ist dadurch möglich. Die durchgehende Erfassung der Anlagenparameter gestattet eine bessere Planung der Wartung und minimiert Stillstandszeiten. Predictive Maintenance und Condition Monitoring sind möglich. Die automatische Inbetriebnahme spart zudem Zeit und reduziert Fehler. Dabei unterstützen die vorkonfigurierten Softwaremodule Movikit.

Die Netz Spannung des Frequenzumrichters Movitrac advanced beträgt 1 x AC 200 – 240 V, 3 x AC 200 – 240 V oder 3 x AC 380 – 500 V, die Nennleistung reicht von 0,25 bis 315 kW bei einer Überlastfähigkeit von 150 %. Die Motorführung regelt und überwacht synchrone und asynchrone Drehstrommotoren mit und ohne Geber, Asynchronmotoren mit LSPM Technologie oder synchrone und asynchrone Linearmotoren. Modernste Regelverfahren abgestimmt auf den Motortyp und die Anwendung stehen hier zur Verfügung.

Das Movitrac advanced verfügt über eine STO (Safe Torque Off) in PL d Funktion im Grundgerät. Sicherheitsfunktionen wie SBC (Safe Brake Control), SLS (Safe Limited Speed) oder SDI (Safe Direction) sind konfigurierbar, gelichfalls die sichere Kommunikation über Profisafe/Proginet und Fail Safe over Ethercat. Die digitale Datenschnittstelle Movilink DDI kann ebenso konfiguriert werden. Die Verkabelung ist per Einkabeltechnologie von SEW über ein standardisiertes Hybridkabel für Leistungsversorgung und Datenübermittlung gegeben.

Das Movitrac advanced eignet sich für Anwendungen in der Fördertechnik, in Hubwerken, Rührwerken oder Palettierern. Bei Rührwerken ann der Frequenzumrichter auch in Kombination mit einem Industriegetriebe eingesetzt werden. Damit lassen sich Anwendungen in einem Leistungsbereich bis 315 kW problemlos umsetzen.

16.03.2022 | Die neuen Frequenzumrichter der FR-CS80 Reihe von Mitsubishi Electric sind anwenderfreundlich und effizient. Zudem sind sie ca. 20 % günstiger und 30 % kompakter als herkömmliche Modelle. Dank ihrer schnellen und einfachen Inbetriebnahme eignen sie sich besonders für Einsteiger.

17.01.2022 | Die Nordac Produktfamilie von Nord Drivesystems bietet elektronische Antriebstechnik für den Schaltschrank oder als dezentrale Variante für den Einsatz im Feld und damit nahezu für jede Anwendung. Die Frequenzumrichter und Motorstarter decken ein breites Leistungsspektrum bis 160 kW ab. Dabei bieten sie eine hohe Performance und Sicherheit.

20.10.2021 | Im Bereich Frequenzumrichter präsentiert Getriebebau Nord im Herbst 2021 gleich zwei Neuentwicklungen für Industrial Internet of Things (IIoT) Anwendungen: den Schaltschrankumrichter Nordac Pro SK 500P bis 22 kW Leistung und den dezentralen Frequenzumrichter Nordac ON für bis zu 1,0 kW Leistung. Charakteristisch ist die integrierte Multi-Protokoll-Ethernet-Schnittstelle mit Profinet, Ethernet IP oder Ethercat.

28.07.2021 | Nord Drivesystems stellt aus der Reihe seiner leistungsstarken und effizienten Nordac Flex Baureihe den neuen Frequenzumrichter Nordac Flex SK 205E vor. Speziell für die Gepäcktransport Anlagen auf Flughäfen und die Fördersysteme in Paketverteilzentren wurde der Nordac Flex SK 205E entwickelt. Der Leistungsbereich der kompakten Frequenzumrichter geht bis 22 kW.





17.11.2020 | Mitsubishi Electric präsentiert die nächste Generation der FR-E Serie. Der FR-E800 hat mit seiner Standard-Funktion zur Korrosionserkennung ein Alleinstellungsmerkmal. Zudem bietet der hochflexible, kompakte Frequenzumrichter Kompatibilität mit allen gängigen Netzwerken, auch TSN (Time Sensitive Networking).







30.09.2020 | B&R (Bernecker+Rainer) Automation stellt die neue Acopo Sinverter Familie P86 vor. Sie beinhaltet Frequenzumrichter für Dreiphasen Synchron und Asynchronmotoren mit und ohne Geber. Die Frequenzumrichter decken ein Leistungsspektrum von 0,75 bis 75 Kilowatt ab. Sie eignen sich besonders für den Einsatz in der Fördertechnik, Verpackungstechnik, Materialverarbeitung oder Hubwerke.

Die Frequenzumrichter erfüllen schon heute die zukünftig geltende Norm nach Wirkungsgradklassen (IE) der EN 61800-9-2. Die Antriebe lassen sich einfach konfigurieren und sind sehr flexibel. Sie sind mit der zweikanalig ausgeführten Sicherheitsfunktion Safe Torque Off (STO) nach SIL3 / PLe ausgestattet.

Die Frequenzumrichter wurden konzipiert für dynamischen Einsatz. Davon abhängig stellen sie für 2 s bis zu 220 % des Nenndrehmoments bereit. Es lassen sich Asynchronmotoren (IE2, IE3), Synchronmotoren und Reluktanzmotoren in offenen und geschlossenen Regelkreisen ansteuern. Maximale Flexibilität im Anlagendesign gestattet die integrierte Powerlink Schnittstelle, zahlreiche I/Os, eingebettete Encoder und optionale Interfacekarten.

Das P86-Portfolio ist äußerst robust. Die Geräte wurden speziell für Applikationen unter rauen Umgebungsbedingungen entwickelt. Vibrationen, Staub, Schock und Temperaturen bis zu 60 °C halten sie problemlos stand und bleiben beständig leistungsfähig.

Die Modelle P66, P76, P86 und P96 decken nun verschiedene antriebstechnische Profile für dreiphasige Asynchron und Synchronmotoren mit einer Spannungsversorgung von 200 bis 600 V ab. Die Produkte bieten Leistungen von 0,18 bis 200 kW. Aufgrund ihrer Skalierbarkeit und ihrer Integration in die B&R Automation eignet sich die Acopo Sinverter Frequenzumrichter Reihe optimal für kleine Maschinenmodule bis hin zu komplexen Anlagen.

B&R stellt aus auf der SPS Connect.

15.05.2020 | Wie wird sich der Frequenzumrichter im realen Betrieb verhalten? Welche Sequenzen benötigt die Anwendung? Welcher Umrichtertyp passt dazu? Was passiert bei Überlast? Funktioniert der Umrichter so wie beschrieben? Fragen über Fragen, die jetzt der Umrichter-Simulator von Yaskawa beantwortet.

Bei den Frequenzumrichtern GA500 und GA700 lassen sich diese Fragen jetzt mit dem Drive Programming Simulator einfach beantworten. Das praxisgerechte Tool bietet eine realistische Nachbildung sämtlicher Frequenzumrichter beider Serien, von Display, Tasten und I/O-Klemmen.

Über das Keypad auf dem Bildschirm ist der virtuelle Frequenzumrichter dann genauso programmierbar und bedienbar wir sein reales Pendant. Er wird über die virtuellen Eingangsklemmen angesteuert. Starts und Stopps können gesetzt und eingestellte Eingangsfunktionen aktiviert werden. Die Reaktion kann an den virtuellen Ausgangsklemmen abgelesen und gespeichert werden. Alarme und Fehler wie Überlast oder ähnliches sind simulierbar.

Dezentrale Antriebstechnik für die digitale Fabrik der Zukunft

Die Einstellungen können anschließend einfach für reale Frequenzumrichter übernommen werden. Dazu liest die Drivewizard-Steuerungssoftware auf PC oder Smartphone die Daten ein und überträgt sie auf das Gerät. Der Simulator ist kostenlos. Yaskawa empfiehlt ihn für jene, welche die hauseigenen Frequenzumrichter besser kennenlernen möchten, eigene Sequenzen testen wollen oder Parametersätze für reale Antriebe damit erstellen. Auch für Schulungen eignet sich die Simulationssoftware sehr gut.

Die Frequenzumrichter GA500 und GA700 sind kompakt und decken in unterschiedlichen Baugrößen Leistungen bis 30 kW bzw. bis 355 kW ab. Sie eignen sich für verschiedene Motor-Arten wie Asynchronmotor, Permanentmagnetmotor oder Synchronreluktanzmotor. Die Anwendungsbereiche umfassen einfache Transportbänder oder Pressen bis hin zu komplexen Systemen mit vernetzten Antrieben oder sicherheitsrelevante Bereiche. Dazu lassen sich die Frequenzumrichter dank intuitivem Bedienkonzept in wenigen Minuten in Betrieb nehmen.

11.02.2020 | Celeroton stellt einen speziellen Frequenzumrichter vor, der zur Ansteuerung von Kompressoren in Brennstoffzellen Systemen dient. Der CC-550-7500 gestattet die sensorlose Regelung von bürstenlosen DC-Motoren (BLDC) und Permanentmagnet-Synchronmaschinen (PMSM).

Die Modulation und Regelung lassen sich passend auf beinahe jede elektrische Maschine abstimmen. Das garantiert einen maximalen Wirkungsgrad im Freuquenzumrichter und minimale Verluste des Motors. Es können in einem Umrichter Pulsbreitenmodulation (PWM) mit unterschiedlichen Schaltfrequenzen und Puls Amplitude Modulation (PAM) gefahren werden. Dank PAM-Technologie ist ein Ausgangsfilter zwischen Motor und Umrichter nicht notwendig.

Die hausintern entwickelte sensorlose Regelung des Umrichters gestattet die Drehzahl Regelung ohne Encoder oder Hallsensor. Auto Tuning, automatische Reglerparametrierung und der Support durch geschulte Celeroton-Ingenieure forcieren eine einfache und schnelle Inbetriebnahme.

06.02.2020 | Auf Basis der neuen Entwicklungsplattform SD4x entwickelt Sieb & Meyer ab sofort eine zukunftsfähige Umrichter-Familie. Die Frequenzumrichter unterstützen neue Schnittstellen wie Profinet, Ethercat oder Biss und bieten eine Reihe von zusätzlichen Funktionen. Höhere Drehzahlen und eine deutlich bessere Performance erwarten die Anwender. Die Entwickler starten mit dem SD4S.

Der Frequenzumrichter ist konzipiert für kleine Hochgeschwindigkeitsspindeln bzw. Hochgeschwindigkeitsmotoren im Leistungsbereich von wenigen 100 W. Die Familie SD4x bietet eine deutlich verbesserte Prozessorleistung: Bis zu 5 mal schneller als bei der aktuellen Produktfamilie SD2x ist der neue 32-Bit Prozessor. Er erlaubt eine höhere Auflösung und genauere Berechnungen. Sieb & Meyer ist außerdem von der Festkomma- auf die Fließkomma-Arithmetik umgestiegen. Damit lassen sich die Frequenzumrichter flexibler gestalten.

Mit dem neuen Prozessor können komplexere Aufgaben schneller gelöst und regelungstechnische Lösungen mit höherer Auflösung und Dynamik realisiert werden. Speicherseitig wurde mit dem 500-fach größeren Speicher ebenfalls deutlich aufgestockt. Zusammengefasst sind die optimierte Performance, höheren Drehzahlen und geringe Motorerwärmung ohne Sinusfilter die wesentlichen Vorteile der SD4x Umrichter-Familie. Die Verbesserungen erlauben ganz neue Einsatzbereiche.

Der Umrichter SD4S wurde für kleine Hochgeschwindigkeitsspindeln bzw. -motoren im Leistungsbereich von wenigen hundert Watt konzipiert. Er findet beispielsweise Einsatz in Dentalfräsmaschinen oder Maschinen für die Feinstbearbeitung wie für die Uhrenindustrie. Weil bei Kleinspindeln die nötige Isolationsfestigkeit in den Motoren oft nicht erbracht werden, ermöglicht der SD4S nun eine galvanische Trennung des Thermokontaktes. Die Baubreite beträgt nur 40 mm.

Die Parametrierung erfolgt über eine standardmäßige Ethernet Schnittstelle, welche die störanfällige USB-Schnittstelle ersetzt. Weiterhin verfügt der SD4S über parametrierbare digitale Schnittstellen für Messsysteme wie Biss-C, Endat2.2 und TTL. Ein Webserver ermöglicht das Abrufen von Informationen ohne zusätzliche Parametriersoftware. Die integrierte Echtzeituhr gestattet Wechselwirkungen mit externen Ereignissen bzw. Prozessen und eine exakte Analyse von Fehlern. Sieb & Meyer wird die Leistungsklassen des SD4S kontinuierlich erweitern.

09.01.2020 | Getriebebau Nord hat mit der Nordcon App und dem Bluetooth-Stick Nordac Access BT eine mobile Inbetriebnahme- und Instandhaltungslösung für Schaltschrank- und Frequenzumrichter geschaffen. Beide Tools dienen dem Antriebsmonitoring des Frequenzumrichters von Nord via Dashboard, seiner Analyse mittels einer komfortablen Oszilloskop-Funktion sowie dessen Parametrierung.



18.12.2019 | Die universellen Drive Controller „Combivert F6“ von KEB Automation sind Frequenzumrichter, Servo- oder auch Sonderantrieb in einem Gerät. Sie vereinfachen die Auswahl in Antriebsanwendungen und optimieren somit Lager, Logistik und Kosten. Zu den bisher vier Gehäusegrößen der Frequenzumrichter mit Nennleistungen bis 90 kW kommen jetzt weitere Leistungsstufen bis 450 kW für die geberlose und geberbehaftete Regelung von unterschiedlichen Motortechnologien (ASM, SSM, IPM, SynRM) hinzu.

Hohe Überlastfähigkeit, die schnelle Reaktion auf Laständerungen oder auch die universelle Anbindung an übergeordnete Steuerungssysteme – mit diesen Eigenschaften setzt der Combivert F6 dynamischen Aufgaben in Maschinen und Anlagen, Kranen, Aufzügen oder Hebeeinrichtungen bestmöglich um.

Neben der besonders kompakten Bauform optimieren schutzbeschichtete Baugruppen und hohe Rüttelfestigkeit den Betrieb in rauen Umgebungs- und Einsatzbedingungen. Mit dem Konzept All-in-One bieten die Geräte ein komfortables Bedienpanel, Schonung des Einspeisenetzes dank Drossel und EMV-Filter sowie funktionale Sicherheit über die sichere Drehmoment Abschaltung. Auswahl und Installation der Geräte sind so einfach wie ihr Betrieb: Die Anwendung und Handhabung wird durch die Inbetriebnahme- und Diagnosesoftware „Combivis 6" mit zahlreichen Wizards komfortabel gestaltet.

17.12.2019 | Der Danfoss Drives Troubleshooting Chatbot bietet gezielt Informationen zur Beseitigung von Fehlern bei Frequenzumrichtern des Herstellers. Der Anwender benötigt dafür nur die Umrichterserie sowie den im Display oder System angezeigten Fehlercode. Damit kann der digitale Helfer sofort mit Informationen zur Ursache und Tipps zur Beseitigung aufwarten.

Der Austausch mit dem deutschsprachigen Chatbot spart den Danfoss-Kunden wertvolle Zeit. Über ihn erhalten sie rund um die Uhr Antworten auf Fragen zu ihrem Antrieb. Möglich macht den Austausch eine KI-basierte, lernende Computersoftware.

Während Chatbots in der B2C-Kommunikation seit langem zum Einsatz kommen, ist der digitale Helfer von Danfoss Drives ein bislang einmaliges Serviceangebot in der Antriebsbranche. Vor allem Kunden, die rund um die Uhr eine blitzschnelle Reaktion auf ihre technischen Fragen benötigen, kommt er zur Hilfe und beantwortet Fragen in Echtzeit. Der Danfoss Chatbot kennt bereits alle Codes für Warnungen, Alarme und Fehler der wichtigsten Vacon- und VLT Frequenzumrichter. Auch Programmier- und Installationsunterstützung soll der digitale Helfer künftig leisten.

03.04.2019 | Auf der Hannover Messe präsentierte Getriebebau Nord eine Neuentwicklung bei den Frequenzumrichtern. Welche das ist und wofür sie sich eignet, hat uns Jörg Niermann im Detail berichtet. Wir haben dem Bereichsleiter Marketing bei Getriebebau Nord Fragen zu den Highlights auf der Hannover Messe gestellt.







28.03.2019 | Für jede Motortechnologie universell verwendbar und funktional vorbereitet für die Antriebsaufgaben Drehzahl-, Drehmoment- und Positionsregelung sind die neuen Drive Controller Combivert F6 von KEB Automation. Zum bisherigen Leistungsfeld für Motoren bis 90 kW kommen nun zwei neue Baugrößen hinzu. Damit deckt die Baureihe nun Appilkationen bis 315 kW ab.

Neben universellen Motorbetriebsarten für geberbehaftete oder geberlose Motoren ermöglichen die Antriebssteller eine flexible Anbindung an die überlagerte Steuerungsebene via Ethercat, Profinet, Powerlink, Ethernet/IP und CAN. Zudem stellen sie auf den zwei Geberkanälen in einer Hardware alle bewährten Drehzahl- und Lagerückführungen bereit.

Dazu kommt ein umfangreiches Angebot integrierter Sicherheitsfunktionen, die in der Maschine oder Anlage bisher extern realisierte Schutzmaßnahmen mehr und mehr in das Paket Antriebs- und Steuerungselektronik einbinden und damit Aufwand und Systemkosten optimieren. Abgerundet wird die Anwendung und Handhabung durch die Inbetriebnahme- und Diagnosesoftware Combivis 6. In der aktuellen Version werden notwendige Anpassungen an die Anwendung durch Wizards unterstützt, die es ohne großes Detailwissen möglich machen das Antriebssystem auf die Anforderungen hin zu optimieren.

Hohe Energieeffizienz kombiniert mit exzellenten Welleneigenschaften sind der Schlüssel für leistungsfähige Antriebslösungen in typischen Einsatzbereichen wie Hubwerke, Portale, Krane, Palettierer, Zufuhr-/ Entnahmevorrichtungen oder auch Extrusion und Spritzgießen.

07.02.2019 | Mitsubishi Electric rundet sein Frequenzumrichter-Portfolio ab und liefert Geräte für zusätzliche Spannungs- und Leistungsbereiche. Der Antriebsspezialist bietet Kompaktgeräte bis 630 kW, eine flüssig gekühlte Baureihe für raue Einsatzbedingungen und kurzfristig verfügbare Sondergeräte für Krananwendungen und Wickelapplikationen.

10.10.2017 | Mitsubishi Electric stellt auf der diesjährigen Motek einen neuen High Performance Frequenzumrichter vor. Linda Lewalder, Senior Product Manager Inverter, Mitsubishi Electric Europe B.V., Ratingen, stellt den FR-A800-E am Applikationsbeispiel Krananlagen vor.

02.12.2016 | ABM Greiffenberger hat das Produktportfolio erweitert und bietet nun auch die Antriebsregler-Plattform „Inveor“ an. Der dezentrale Umrichter ist durch seinen modularen Aufbau besonders flexibel und eignet sich für viele Branchen und Einsatzfälle. Anwendern bietet der Regler eine Vielzahl von Möglichkeiten, die Effizienz von Anlagen zu steigern.

Alle herstellereigenen Asynchron- und Synochronmotoren sind optimal auf die Umrichter abgestimmt. Die Kombination der hohen Motor-Wirkungsgrade mit dem Einsatz der effizienten Umrichter ergibt ein besonders energieeffizientes Antriebssystem mit hohem Einsparpotenzial. Die Inveor Alpha in der Medium-Line gibt es im Leistungsbereich von 0,25 bis 0,75 kW. Für komplexere Applikationen steht die Premium-Line mit Leistungen von 0,37 bis 22 kW zur Verfügung. Basierend auf breitem Erfahrungsschatz aus der Entwicklung und Produktion kundenspezifischer Antriebstechnik ist eine Lösung entstanden, die durch ihren modularen Aufbau universell einsetzbar ist. Die Inveor-Plattform ist so konzipiert, dass sich anwenderspezifische Applikationen leicht umsetzen lassen.

Der Antriebsregler bietet ein intuitives Bedien- und Programmierkonzept. Der Anwender erhält über ein Handbediengerät mit Klartextanzeige jederzeit relevante Informationen über den Betriebszustand des Frequenzumrichters. Mit optionalen Feldbussystemen wie CANopen, Ethercat oder Profibus sowie einer integrierten SPS-Funktion nach EN 61131-3 eignet er sich sehr gut für den Einsatz in Industrie 4.0-Umgebungen. Touchscreen-Terminals zur Steuerung und Visualisierung sind als Zubehör verfügbar.

10.11.2016 | Was wäre der Mensch ohne das Theater, ohne Kunst, ohne Schauspieler, ohne Vorführungen? Mit Kunst können wir die Grenzen der Zeit überschreiten und zum Beispiel zurück in die Antike Griechenlands reisen, zu den Ursprüngen des Theaters. Doch was haben Kunst und Automatisierung gemeinsam? Ganz einfach: Ein modernes Theater geht nicht ohne sie. Welche Rolle Mitsubishi Electric dabei spielt, zeigt diese Anwendung in Łódź.

16.05.2016 | Getriebebau Nord setzt Frequenzumrichter mit integrierter SPS zur Selbstüberwachung des Antriebs ein. Sie überwachen das komplette Antriebssystem vorausschauend überwacht, werten Sensordaten aus und beurteilen mit intelligenten Algorithmen den Systemzustand.





20.01.2015 | WEG hat die Leistung der Mittelspannungs-Frequenzumrichter MVW01 deutlich gesteigert. So erhöht sich die Nennleistung der Geräte in der luftgekühlten Variante bei Spannungen von 2300 bzw. 4160 V von bisher 6500 auf 16.000 kW. Die MVW01-Umrichter für Drehstrom Asynchron- und Synchronmotoren stehen auch in einer wassergekühlten Ausführung zur Verfügung. Letztere bietet bei gleicher Baugröße eine nochmals um 40 % höhere Nennleistung. Die Produktreihe deckt nun Spannungen von 2,3 bis 6,9 kV und Nennleistungen von 400 bis 16.000 kW ab.

Bei voller Last erreicht der leistungsstarke MVW01 dank spezieller Konstruktionsweise einen effektiven Wirkungsgrad von über 99 %. Er wird vor allem zum Antrieb von Pumpen, Lüftern, Mühlen oder Rührwerken in den Branchen Öl und Gas, Zement und Bergbau, Stahl und Metall, Zucker und Chemie, Zellstoff und Papier, Plastik und Gummi sowie Wasser und Abwasser eingesetzt.

Der MVW01 verfügt über folgende Topologie (Voltage-Source-Inverter, VSI), bestehend aus Dreiphasengleichrichtern, einem Gleichspannungskreis und einem ausgangsseitigen Multilevel Wechselrichter in NPC-Technologie (NPC = Neutral Point Clamped) mit 3/5-Spannung Level für eine Ausgangsspannung von 2300 bis 4160 V und mit 5/9 Spannungslevel für eine Ausgangsspannung von 6000 bis 6900 V. Der Umrichter ist ausgestattet mit Hochspannungs-Bipolartransistoren mit isolierter Gate Elektrode, der neuesten Generation für Spannung bis zu 6,5 kV und einem Gleichspannungs Zwischenkreis mit 12-pulsiger Gleichrichterbrücke.

02.09.2014 | Die neue H3-Serie von Beijer Electronics wurde speziell für die zuverlässige Steuerung von HVAC-Applikationen entwickelt. Die Umrichter der H3-Serie erhöhen den Wirkungsgrad des Antriebssystems auf mehr als 98 %. Als Ergebnis ermöglichen nachgewiesene Energieeinsparungen sinkenden Energie- und Betriebskosten und damit signifikante Kosteneinsparungen. Gleichzeitig werden harmonische Oberschwingungen, die man häufig mit elektronischen Komponenten und herkömmlichen drehzahlveränderbaren Antrieben in Verbindung bringt, auf unter 30 % iTHD (Total Harmonic Distortion) reduziert.

Die HVAC-Umrichter H3 gibt es mit einem Leistungsbereich von 0,75 bis 45 Kilowatt und einem 3-phasigen Eingang in Schutzart IP55/IP66. Sie überzeugen durch ihren Antriebswirkungsgrad in Verbindung mit geringer Verzerrung der Eingangs Spannung gemäß EN 61000-3-12. Die H3-Serie steuert zuverlässig die neueste Generation von Induktionsmotoren, Permanentmagnet Wechselstromotoren, bürstenlosen DC-Motoren sowie Synchronreluktanzmotoren.

Die Frequenz Umrichter sind leicht zu bedienen und so konstruiert, dass sie sich in einem Kompaktantrieb als äußerst robust erweisen. Die niedrigere Netzstromversorgung gestattet den Einsatz von dünneren Kabeldurchmessern sowie kleineren Sicherungsgrößen und Transformatoren. Dank dem niedrigen Leistungsfaktor entstehen keine zusätzlichen Kosten beim Energieversorger. Die verbesserte Effizienz mündet in reduzierten Betriebskosten wie dieses Rechenbeispiel belegt: Bei 37 Kilowatt Leistungsaufnahme, 10 Betriebsstunden pro Tag, 5 Tage pro Woche und 50 Wochen im Jahr liegt der Stromverbrauch bei 92 500 kWh. Bei 1,1 % Einsparung ergibt das mehr als 100 kWh Einsparungen im Jahr.

30.11.2012 | Mit dem Schwerpunkt Energiesparlösungen präsentierte sich Mitsubishi Electric eine etwa 5 m hohe Präsentation, die die Funktionsweise eines Hänel Lean-Lifts darstellt. In dem hochmodernen Liftsystem für Intralogistikaufgaben ist der kompakte Inverter FR-A741 mit integrierter Rückspeisefunktion.

15.11.2012 | Danfoss zeigt den neu entwickelten motormontierten Frequenz Umrichter "VLT Drive Motor FCM 106". Das Gerät kann Asynchron- sowie Permanentmagnet-Motoren betreiben und ist somit technologieunabhängig universell einsetzbar. Der Antrieb wird als Komplettpaket angeboten, es kann aber auch die Elektronik allein bezogen werden um eigene Antriebe mit einer Drehzahlregelung auszustatten.

Der VLT Drive Motor FCM 106 als Kombination von Motor und Frequenz Umrichter bietet eine platzsparende Alternative für Lüfter-, Pumpen- und Industrieantriebe. Er deckt den Leistungsbereich 0,55 bis 22 Kilowatt ab und ist als Komplettpaket mit Asynchron- oder Permanentmagnetmotor konzipiert. Der Anwender kann aber auch das Frequenz Umrichteroberteil FCP 106 bestellen und auf einen vorhandenen bzw. eigenen Motor montieren. Die Verbindung zwischen FCP106 und Motor ist bis zu einer Leistung von 7,5 Kilowatt als Steckverbinder ausgeführt, somit ist das Gerät sehr einfach montierbar.

Dank einer Eigenkühlung und einer individuell anpassbaren Adapterplatte lässt sich das Gerät an die verschiedensten Motoren adaptieren und eignet sich daher sehr gut für eigene Antriebslösungen. Eine Einhaltung der EU-Richtlinie zu den Motorwirkungsgraden wird dadurch sehr einfach – auch als Nachrüstlösung.

Der VLT Drive Motor bietet weiter eine hohe Schutzart, ein robustes Gehäuse, hochwertige EMV-Filter (Netz + Motor) und benutzerfreundliche Bedienung. Eine bewusst gering gehaltene Variantenvielfalt verringert die Lagerhaltungskosten. Der FCM 106 widersteht auch widrigen Umgebungsbedingungen mit starker Schmutz-, Feuchte oder Staubbelastung, großen Temperaturschwankungen oder Vibrationen etc. Durch speziell abgestimmte Adapterplatten kann bei Bedarf das Frequenz Umrichterteil des FCM 300 durch das des FCM 106 getauscht werden.

30.04.2012 | Herkömmliche dezentrale Servolösungen sind aufwändig und teuer, waren aber bisher oftmals der einzige Weg, Positionieranwendungen an abgelegenen Orten zu realisieren. Hier bietet Getriebebau Nord mit der Baureihe SK 200E eine Alternative auf Basis eines Frequenz Umrichters.

Technisches Allgmeinwissen

Ein Frequenzumrichter, auch Inverter, macht die Drehzahl eines am Wechselspannung Netz betriebenen Drehstrommotors regelbar. So lässt sich die Wechselspannung und damit die Geschwindigkeit verändern. Es gibt zwei Arten von Frequenzumrichtern: spannungsgeführte und stromgeführte. Stromgeführte Inverter sorgen dafür, dass das Strom zu Frequenzverhältnis konstant bleibt. Das prädestiniert sie zu Anwendungen im höheren MW Bereich. Spannungsgeführte Frequenzumrichter halten das Verhältnis Spannung zu Frequenz konstant und eignen sich für den Einsatz im unteren Megawatt bis Kilowatt Bereich.