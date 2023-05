Die ganze Welt der Igus Roboter

Mit seinem Portfolio für die Low Cost Automation möchte Igus Unternehmen den Einstieg in die Automatisierung erleichtern. Besonders kleinen und mittelständischen Unternehmen sollen die Hürden damit genommen werden. Hierfür hat der Motion Plastics Spezialist in den vergangenen drei Jahren ein breites Netzwerk aus inzwischen mehr als 75 Robotik-Anbietern sowie 40 Integratoren aufgebaut. Hier erfahren Sie alles über die Welt der Igus Roboter vom Wellgetriebe bis zum Delta Roboter.

Inhalt

Mit seinem Low Cost Automation Angebot ist Igus angetreten, die Einstiegshürden ins Automationszeitalter zu senken. Teil des Low Cost Automation Angebots von Igus ist seit 2019 auch die Plattform RBTX.com. Hier erfahren Sie, wie sich das Markttreiben entwickelt.

RBTX ist ein Online-Marktplatz für Low Cost Automation. Auf dem Robotik-Marktplatz können Anwender supereinfach eine kostengünstige und passende Automatisierungslösung als Komplettsystem für ihre individuelle Anwendung finden. Das Angebot umfasst kostengünstige Robotik-Komponenten und Komplettlösungen sowie den RBTXpert Remote-Integrationsservice. Auf Customer Testing Areas an verschiedenen Standorten weltweit können geplante Kundenanwendungen gemeinsam vor dem Kauf live getestet werden. Getreu dem Motto: "Test before invest" macht der RBTX-Markt Automatisierung für Alle zugänglich.

23.01.2023 | Igus weitet sein Angebot an Low Cost Automation auf die Etablierung in zehn zusätzlichen Ländern aus, drei weitere werden bald folgen.

Alexander Mühlens, Leiter Geschäftsbereich Automatisierungstechnik und Robotik bei Igus, kommentiert: „Gestartet sind wir 2019 in Deutschland, bevor wir unser Angebot auf auf Österreich, Frankreich, Großbritannien, die USA, Kanada, Indien und Singapur ausgeweitet haben.

Jetzt bieten wir RBTX ab sofort in zehn weiteren Ländern an: Das sind Polen, Schweiz, Dänemark, Italien, Japan, China, Taiwan, Südkorea, Vietnam und Thailand. Spanien, Brasilien und die Türkei werden bald folgen.”

Roboter-Integration mit Remote-Services

Auf RBTX.com tummeln sich aktuell über 300 Robotik-Komponenten von 78 Herstellern und mehr als 150 Komplettlösungen aus der Praxis – inklusive garantierter Hardware- und Software-Kompatibilität. Der Online-Marktplatz ist inzwischen auch ein Ort, an dem sich Mensch und Roboter begegnen.

In der Customer Testing Area können Kunden gemeinsam mit einem "RBTXperten", dem Remote-Integrator-Service, die Machbarkeit ihrer geplanten Anwendung testen. Dazu verbindet sich der RBTXpert über einen Live-Videocall aus dieser Umgebung mit dem Interessenten für eine individuelle Beratung. „Allein in Deutschland führen wir bis zu 30 Projekte pro Woche durch. Auch in vielen anderen Ländern haben wir Customer Testing Areas vor Ort, sodass der RBTXpert in diversen Sprachen und Zeitzonen beraten kann“, betont Alexander Mühlens. „Beispielsweise gibt es Anwendungen zum Kleben schon ab 5804 Euro oder Qualitätskontrollen ab 5476 Euro.“

Igus stellt aus auf der Automatica 2023.

01.12.2022 | Durch stetige Weiterentwicklungen und Produktinnovationen wird die zunehmend erschwingliche Robotik auch für kleine und mittelständische Unternehmen immer interessanter.

Durch die Modularität des breiten Igus Portfolios aus Gelenkarm- und Portalrobotern sowie Delta- und Scara-Robotern lassen sich nach dem Build-or-Buy-Prinzip einzelne Komponenten oder individuelle Komplett­lösungen zusammenstellen. Der Fokus liegt dabei immer auf einem günstigen Einstiegspreis und einer schnellen Amortisation.

Mit den Hochleistungskunststoffen des Herstellers gelingt das hervorragend. Die kostengünstigen Bauteile sind tribologisch optimiert, besonders langlebig, leicht, schmiermittel- und wartungsfrei. „Wir möchten Interessierten die beste Automatisierungslösung für ihre individuelle Anforderung zum geringsten Budget schnell und einfach zugänglich machen. So gibt es 2-Achs-Roboter bereits ab 1100 Euro“, erklärt Alexander Mühlens.

Gemeinsam zur günstigsten Lösung, die funktioniert

Die Kölner haben seit dem Start 2019 ein breites Partnernetzwerk aufgebaut, das stetig wächst. Im Rahmen des LCA-Partnerprogramms arbeitet Igus mit Integratoren zusammen, die Kunden mit zusätzlichem Know-how und der Erfahrung mit Endkunden-Projekten sowie gemeinsamer Projekterfahrung zur Seite stehen.

Alexander Mühlens: „Vor rund zwei Jahren sind wir mit 7 Partnern gestartet, inzwischen sind es bereits knapp 100. Gemeinsam können wir unseren Kunden ein breites Spektrum an Automatisierungs­lösungen bieten – mit Fokus auf ein Gesamtinvestitions-Volumen von unter 45.000 Euro. Wir wählen gemeinsam mit unseren Kunden den idealen Integrator für die Anwendung aus, um so die bestmögliche und kostengünstigste Lösung zu finden.“

Typische Leistungen sind zum Beispiel die Integration einer Steuerung in bestehende Maschinen, Aufbau und Inbetriebnahme eines Roboters, die Beurteilung von Sicherheitsmaßnahmen oder, wenn schlicht und einfach die Kapazitäten fehlen, die Möglichkeit, die Maschinen vor Ort aufbauen zu lassen."

Low Cost Automation vor Ort live erleben

Viele Integratoren haben wie Igus auch selbst eine Customer Testing Area aufgebaut. So können sie die Low Cost Automation live erleben. „Nichts überzeugt mehr als Roboter-Programmierung oder Adaptionen von Greifern innerhalb von 30 Minuten selbst vor Ort erfahren zu können. Alleine in Köln haben wir wöchentlich über 30 Kundenbesuche", berichtet Herr Mühlens.

Das Angebot an Testflächen ist groß: Von einer Delta-Roboterzelle bei der ITQ GmbH in Garching bei München über eine 150 m² Fläche mit vier Robotern und Portalachsen bei Provitec nahe Heilbronn bis hin zu einer 1400 m² großen Customer Testing Area bei Truphysics in Stuttgart mit allein 300 m² allein für Igus Produkte.

Mit einer eigenen Low Cost Automation Roadshow und zusammen mit den Integratoren-Partnern besucht der Initiator Kunden auch direkt vor Ort oder veranstaltet Events bei seinen Partnern. „Wir haben bereits in Deutschland, Dänemark, Schweden, Finnland, Polen, Belgien, Frankreich sowie in der Schweiz und in den Niederlanden Roadshow-Events mit insgesamt rund 3500 Besuchern organisiert“, so Alexander Mühlens.

„Auf RBTX.com finden Interessierte aktuell kompatible Komponenten von insgesamt 78 Partnern. Der Marktplatz verfügt aktuell über 100 Low Cost Anwendungen mit Stückliste sowie Hardware- und Software-Kompatibilität für Preis-Transparenz. Als offener Marktplatz sind wir immer an neuen Partnern für die Mission "Low Cost Robotik" interessiert“. Die Partner profitieren hingegen von dem neuen digitalen Vertriebskanal.





05.05.2022 | Igus hat seinem Online-Konfigurator für Low-Cost-Portalroboter einem Facelift unterzogen. Mithilfe der Spiel-Engine Unity wurde die Bedienung dadurch noch effizienter. Anwender können in nur 5 min kinderleicht einen individuellen Portalroboter anschlussfertig konfigurieren – mit Live-Preis-Auskunft. Über Online-Tools ist zudem jede Automatisierungslösung auch direkt im ausgewählten Arbeitsraum programmierbar und kann getestet werden. CAD-Daten und eine passende Zeichnung können geladen werden.

Mit wenigen Klicks können auch Laien mit dem Online-Konfigurator anschlussfertige Low-Cost-Portalroboter konfigurieren, die auf gleitenden Drylin Linearführungen basieren. Linearroboter gibt es ohne Steuerung bereits ab 1000 Euro pro Stück, mit Steuerung und Software ab circa 4000 Euro.

Individuellen Roboter konfigurieren

Die für das neue Design des Konfigurators eingesetzte Plattform Unity kommt normalerweise bei der Entwicklung von PC Spielen und Spielekonsolen zum Einsatz. Entsprechend intuitiv ist die Bedienung des Konfigurators, welche ganz grob wie folgt funktioniert:

Kinematik wählen

Roboter auswählen

Portal konfigurieren

Bauraum darstellen

Roboter Bewegungen festlegen

Datei über App in VR darstellen

Steuerung wählen

Bestellen

Roboter in Empfang nehmen.

Kurze Zeit nach der Online-Bestellung steht der Roboter vor der Tür. Vormontierte Portale in Standardgrößen sind sogar innerhalb von 24 Stunden versandfertig. Zusätzliche Komponenten wie Greifer, Vision-Systeme, Motoren und Sensoren, erhältlich über den Marktplatz RBTX, vervollständigen die Automatisierungslösung.

10.07.2019 | In diesem Interview blicken wir mit Christian Batz, Prokurist, Digital, Igus GmbH in Köln, hinter die Kulissen des RBTX-Marktplatzes und der Digitalisierung im Unternehmen mit Vorreiter-Eigenschaften. Wir haben Herrn Batz folgende Fragen gestellt:

Igus ist Pionier in Sachen Digitalisierung: Wie sieht das intern bei Ihnen aus?

Welcher Aufwand steckt hinter Ihren ausgezeichneten Online-Konfiguratoren?

Wenn Sie Igus mit Amazon vergleichen: Was haben Sie gemeinsam, worin unterscheiden Sie sich?

Brandneu ist Ihr Marktplatz RBTX: Was verbirgt sich dahinter?

12.04.2019 | Igus präsentiert mit der neuen Online-Plattform „RBTX“ eine Weltneuheit. Diese bringt die Anwender und Anbieter von Low-Cost-Robotik-Komponenten einfach und schnell zusammen. Während sich Anwender ihre Robotik-Lösung passgenau zusammenstellen können, erhalten Anbieter von Robotik-Komponenten die Möglichkeit, ihre Produkte an ein größeres Publikum zu vermarkten.

Alle Möglichkeiten der Low-Cost-Robotik in einer Plattform zu bündeln und dabei alles transparent und einfach zu machen: Das ist das Ziel von RBTX.com. Gemeinsam mit 16 weiteren Partnern aus der Industrie präsentiert der Motion Plastics Spezialist das Modell einer Plattform, die Anbieter und Anwender online zusammenbringt.

Die Idee: Kunden sollen sich mit wenigen Klicks eine eigene Roboterlösung zusammenstellen können. Das elektro-mechanische Grundgerüst bildet dabei zum Start ein „Rohboter“ von Igus, in Form von Gelenkarmroboter, Deltaroboter oder kartesischen Roboter. Diese Basis erweitert der Anwender im nächsten Schritt um Einzelkomponenten verschiedener Hersteller wie Greifer, Kameras und Steuerungen. Der Vorteil und die Sicherheit wird durch Komponenten ermöglicht, die miteinander kompatibel sind.

Für Hersteller soll die Online-Plattform neue Zielgruppen und Vertriebskanäle für ihre Angebote in der Low-Cost-Automation erschließen und die Möglichkeit bieten, die Plattform fortlaufend um neue Komponenten zu erweitern. Anwender hätten also in Zukunft stets einen aktuellen und übersichtlichen Zugang zu einem sich rapide entwickelnden Marktsegment.

„Das Konzept RBTX bietet Betrieben, Start-ups, Forschungseinrichtungen und Maschinenbauern schnelle individuelle Roboterlösungen bei niedrigen Einstiegskosten von wenigen tausend Euro und kurzen Amortisationszeiten“, hebt Christian Batz, Head of Igus Digital, hervor. „Es handelt sich um einen risikoarmen Einstieg ins Automationszeitalter und damit um eine Investition in die Wettbewerbsfähigkeit von morgen.“

In Zukunft soll die Plattform auch die Konfiguration der Robotermechanik selbst ermöglichen, beginnend bei Getrieben, Gelenken und Verbindungsbauteilen.

CNC + Roboterprogrammierung auf einer Plattform

Auf dem Messestand zur Hannover Messe ließ sich der Digital Twin eines Roboters in einer fiktiven Produktionsumgebung samt Bewegungsabläufen via Augmented Reality (AR) simulieren. Das erlaubte Besuchern einen interessanten Blick in eine mögliche Zukunft der Plattform. Das AR-Tool machte das Roboterpaket sichtbar.

Der Besucher war dadurch in der Lage, direkt an der Maschine den Roboter in seiner Roboterzelle samt Reichweite und Bewegungen zu betrachten und gegebenenfalls Anpassungen vorzunehmen. „Auf einem Tablet sieht der Anwender das Zusammenspiel von Realität und dem digitalen Roboter. Und er erfährt, ob die Konfiguration funktioniert und zum individuellen Einsatzort passt“, so Christian Batz.

06.03.2019 | Low Cost Automatisierung unterhalb der etablierten Automatisierer – das ist ein Wunsch vieler Anwender. Aber die Realisierung fällt oftmals schwer: Was passt zusammen? Wie gut ist die Lösung? Wer kann mich unterstützen? Igus präsentiert nun zwei neue Lösungsansätze: einen 4- bis 5-Achs Rohboter aus Kunststoff sowie das Modell eines Online-Marktplatzes für Anbieter und Anwender.

Die Rohboter-Basis stellt das elektro-mechanische Grundgerüst, beispielweise als Robolink 4- oder 5-Achs-Gelenkarm, Delta oder kartesischer Roboter. Dank eines Baukastenprinzips lassen sich schmier- und wartungsfreie Robotiksysteme individuell zusammenstellen. Motoren, Getriebe, Leistungselektronik, Steuerung, GUI – alles ist frei wählbar.

Auf einem Messestand stellt das Unternehmen einen Gelenkarmroboter der neuesten Generation vor. Die kompakten Gelenkarme sind leicht, schmier- und wartungsfrei, langlebig und kostengünstiger in der Produktion. Dadurch lassen sich kleine, konfigurierbare Stückzahlen ebenso realisieren wie große Mengen für Maschinenbauer und Roboterhersteller.

Das Spiel des neuen Arms wurde durch das Kunststoff-Design weiter reduziert, eine höhere Präzision des Robolinks ist somit möglich. Dank integrierter Kabelkanäle werden in der neuesten eingehausten Generation die Leitungen innen geführt. Das spart Bauraum und bereitet die Gelenkarme für eine Verwendung auch im Bereich der Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) vor. Der neue DC-Gelenkarm lässt sich individuell konfigurieren und je nach Art der Anwendung zusätzlich mit Greifern, Kameras oder Sensorik verschiedenster Hersteller ausstatten. Dabei hilft eine neuartige Online-Plattform.

Der digitale Marktplatz soll den Kunden dabei unterstützen, genau die Low Cost Automation Lösung schnell zu finden und zu integrieren, die er für seine Anwendung braucht. Egal, ob er mit Einzelkomponenten selbst etwas bauen will oder eine günstige Komplettlösung sucht. Damit profitieren Kunden ohne eigenes Robotik-Know-How, die manuelle Aufgaben einfach automatisieren möchten, ebenso wie Profis, die ihre eigene spezifische Lösung zusammenstellen. Für Anbieter bietet das Marktplatz-Modell darüber hinaus einen leichten Zugang zu einem sich rapide entwickelnden Marktsegment. Am Messestand wird ein realer Marktplatz zu sehen sein. Zusammen mit Technologiepartnern werden die Möglichkeiten der Low Cost Automation aufgezeigt.

Cobots, Gelenkarmroboter, Portalroboter, Deltaroboter und Scara Roboter bietet Igus in einer großen Vielfalt. Sie könnten sich gar nicht entscheiden? Da gibt es Abhilfe: Das virtuelle Iguversum (Metaverse) bietet den perfekten Spielplatz, um Roboteranwendungen und Programmierungen kinderleicht zum Laufen und dann in die Realität zu bringen. Für die Zukunft prognostiziert Igus, wie die kollaborative Zusammenarbeit von Menschen im Metaverse und zum Beispiel die Steuerung von Robotern aus virtuellen Welten heraus die Art und Weise verändern wird, wie wir zusammenarbeiten. Welche Roboter dann vermutlich als Avartare dort zu finden sind, sehen Sie nachfolgend:

27.05.2022 | Bereits seit einiger Zeit forscht Igus auch an humanoider Robotik. Auf der Hannover Messe 2022 präsentieren die Kölner nun den ersten Prototypen: Der humanoide Roboter vereint die Vorteile von Hochleistungskunststoffen und Low Cost Automation.

In der Forschung und Entwicklung von humanoider Robotik gibt es stetig Fortschritte. Zum Beispiel entwickelt ein Forschungsteam der TU Chemnitz eine E-Skin – eine berührungsempfindliche elektronische Haut, die humanoide Roboter noch menschenähnlicher machen könnte.

Die erste Igus eigene Vision eines humanoiden Roboters hat bereits einen Namen: „Mit unseren Serviceroboter Rebel und Drytech Angebot waren bereits passende Komponenten vorhanden, um Bewegung in einen Roboter zu bringen.

Der humanoide Roboter ist ein gemeinsames Projekt mit den Robotik-Experten des Stuttgarter Start-ups Truphysics. Hier wurde der intelligente Humanoid aus unseren Motion Plastics sowie weiteren Komponenten zusammengebaut. Er ist unter dem Namen Robert M3 erhältlich”, erklärt Alexander Mühlens.

„Mit dem Bot wollen wir das Zusammenspiel von unseren Produkten aus Hochleistungskunststoffen und integrierter Intelligenz aufzeigen – und das zu einem erschwinglichen Preis.“

Leichter und wartungsfreier Low Cost Humanoid

Durch den Einsatz der wartungsfreien und leichten Tribo-Polymere bringt der Low Cost Humanoid bei einer Höhe von bis zu 2,70 m lediglich 78 kg auf die Waage. Seine Spannweite beträgt 1,50 m. Er basiert auf einem selbstfahrenden Automated Guided Vehicle (AGV), einem teleskopierbaren Körper sowie einem Kopf mit integriertem Bildschirm und Avatar für die interaktive Kommunikation.

Zentraler Bestandteil ist auch der Rebel mit Cobot-Fähigkeiten. Er stellt die Roboterarme für den Bot. Sein "Herz" schlägt durch vollintegrierte Tribo-Wellgetriebe aus Kunststoff mit Motor, Absolutwert-Encoder, Kraftregelung und Controller. Der Bot bewegt sich in Schrittgeschwindigkeit und verfügt über eine Traglast von 2 kg/Arm. Angesteuert wird er als Open Source-Lösung über das Robot Operating System (ROS). Denn das gesamte Low Cost Automation-Angebot von iIgus lässt sich in ROS abbilden.

Igus liefert ab sofort den Serviceroboter Rebel auch als smarte Version aus. Nur ein Jahr nach seiner Erstvorstellung des Getriebebaukastens für Cobots verzeichnet Igus heute schon 20 Automatisierungsprojekte pro Woche. Dabei setzt man ganz auf die eigene Motion Plastics Expertise: Der Einsatz von Kunststoff macht die kollaborativen Robots mit 8,2 kg zum leichtesten Serviceroboter mit Cobot-Funktion in seiner Klasse. Alle mechanischen Bauteile im Rebel sind von Igus entwickelt und gefertigt.

Low Cost Automation lässt sich auch einfach mit dem Robolink Baukastensystem von Igus umsetzen. Der Gelenkarmroboter ist eine revolutionäre Robotik-Lösung für die einfache Automatisierung von monotonen und gefährvollen Prozessen. Möglich machen das u. a. die langlebigen und gleichzeitig kostensparenden Tribo-Kunststoff Wellgetriebe, die im Roboterarm Robolink zum Einsatz kommen. Hierfür eignen sich zum Beispiel Pick-and-place Aufgaben, Montagearbeiten oder Reinigungsarbeiten. Erfahren Sie mehr über den einfachen und flexiblen Gelenkarmroboter.

17.06.2018 | Leicht, kostengünstig und schnell zupackend: Das ist der neue Delta Roboter von Igus. Bestehend aus wartungsfreien Zahnriemenachsen, schmiermittelfreien Koppelstangen, Encodern und Schrittmotoren hat der Motion Plastics Spezialist jetzt eine neue leichte Automatisierungslösung für Montageaufgaben entwickelt.

Direkt vom Lager abrufbar als vormontierter Bausatz oder einbaufertig geliefert kann das System sofort zum Einsatz kommen. Die Anschaffungskosten amortisieren sich bereits nach einem halben Jahr.

Der Roboter basiert auf drei wartungsfreien Drylin ZLW Zahnriemenachsen, schmiermittelfreien „Igubal“ Koppelstangen sowie passenden Adapterplatten. Nema Schrittmotoren und Encoder sorgen für ein schnelles Handling von bis zu 1 kg bei einer Präzision von ±0,5 mm. Das komplette System besitzt einen Bauraum von bis zu 420 mm Durchmesser und kann bei geringeren Geschwindigkeiten bis zu 5 kg tragen.

Die leichte Bauweise, bestehend aus Aluminium und Kunststoff, macht den Delta Roboter mit einem Preis von unter 5000 Euro äußerst kostengünstig und sorgt für hohe Geschwindigkeiten mit einer Pickrate von mindestens 60 pro Minute. „Der günstige Delta Roboter ermöglicht es unseren Kunden mit eigenem Schaltkasten und der Integration bei Kosten um die 10.000 bis 15.000 Euro zu liegen. Diese amortisieren sich bereits nach wenigen Monaten, maximal einem halben Jahr“, erklärt Stefan Niermann, Leiter Geschäftsbereich Drylin Linear- und Antriebstechnik bei Igus.

Lieferbar ist der Delta Roboter je nach Kundenwunsch innerhalb von 24 h als vormontierter Bausatz inklusive Montageanleitung in einer 18 kg leichten Box oder direkt einbaufertig in einem Transportrahmen. Optional kann der Kunde auf die eigene Software und Steuerung oder die intuitive und leicht zu bedienende „Dryve“ D1 Steuerung zurückgreifen. Der Einsatz des Delta Roboters eignet sich vor allem für einfache Montageaufgaben, Pick-and-place Aufgaben sowie Anwendungen in der Prüftechnik.

Ob Wellgetriebe, Zahnriemenachse, Schrittmotor, Lineartechnik, Energiekette oder Gleitlager und vieles mehr: Alle bieten beim Einsatz in der Low Cost Automation die Vorteile der Hochleistungskunststoffe von Igus. Hier finden sie Komponenten und Baugruppen, die speziell für die Robotik entwickelt wurden:

27.05.2023 | Mit einem Sensor und einer Investition von nur wenigen Hundert Euro lässt sich jetzt die Sicherheit einer Roboteranlage erhöhen. Der i.Sense TR.B Sensor von Igus wird direkt an die SPS Kundensteuerung angeschlossen ohne zusätzliche Software. Bricht ein Kettenglied, detektiert der Sensor die Längenänderung des in der Kette verbauten Seils und und sendet ein digitales Signal an die Anlagensteuerung. Die blitzschnelle Brucherkennung ermöglicht unmittelbare Wartungsmaßnahmen. Ungeplante Stillstandzeiten oder Totalausfälle durch einen Kettengliederbruch werden so vermieden.

25.11.2021 | Gelenkarmroboter über 6 m verfahren und den Arbeitsraum dadurch vervierfachen gelingt jetzt mit der 7. Achse von Igus. Dank eines einfachen Plug-and-play-Kits ist diese mit allen Leichtbau-Gelenkarm-Robotern weltweit kompatibel.

Bislang profitierten von dieser erhöhten Mobilität Modelle von Universal Robots, Epson und der herstellereigenen Robolink Baureihe. Hinzu kommen nun Omron, Franka Emika, Doosan, Yuanda Robotics und viele weitere Anbieter von Leichtbaurobotik.

Erste Anwender der sogenannten 7. Achse, eine Linearachse mit elektrischem Zahnriemenantrieb, waren laut Alexander Mühlens begeistert: „Plötzlich sind ihre Gelenkarmroboter dank der zusätzlichen Achse ähnlich mobil wie Menschen. Sie sind dadurch in der Lage, in Automationsumgebungen mehrere Aufgaben zu übernehmen werden dadurch deutlich produktiver.

Anschlussfertige Komplettlösung

Künftig können alle Leichtbau-Gelenkarmroboter mit 10 bis 50 kg Gewicht bzw. abhängig von der Dynamik mit einer Nutzlast von 2 bis 20 kg die 7. Achse nutzen. Das System gibt es als anschlussfertiges Komplettsystem aus einer Hand.

Es besteht aus einer bis zu 6 m langen Zahnriemenachse der Serie Drylin ZLW mit zwei Parallelschienen aus Aluminium, die sich auf dem Boden, an Wänden oder Decken befestigen lassen sowie einem Zahnriemenantrieb mit Schrittmotor für eine Positioniergenauigkeit von 0,3 mm. Eine Energiekette für die Energie- und Datenleitungen, ein Schaltschrank-Integrationskit mit Leitungen, Motorcontroller, Softwarelösung sowie ein Schlitten mit der Adapterplatte, anpassbar an die Geometrie tausender Gelenkarmroboter, sind mit an Bord.

Das System arbeitet wartungsfrei. Während sich die Schlitten auf den Aluminiumschienen bewegen ermöglicht der Hochleistungskunststoff der Lager einen reibungsarmen und wartungsfreien Trockenlauf ohne erforderliche Nachschmierung. Somit ist die Achse hygienisch. Insbesondere als Edelstahlvariante mit FDA konformen Komponenten eignet sich die Linearführung auch für Branchen wie die Lebensmittelindustrie.

06.05.2021 | Für das sichere, leichte und kompakte Führen der Kabel und Leitungen in der Bewegung präsentiert Igus die vierdimensionale Energiekette Triflex TRX. Diese neue Designstudie löst klassische Roboterschlauchpakete und Rückzugsysteme ab. Ein besonderer Teleskopmechanismus im Ketteninneren ermöglicht einen Rückzugsweg von 40 %. Damit sparen Anwender an der dritten Roboterachse bis zu 83 % Gewicht und die hohen Kosten für Rückzugsysteme.

18.02.2021 | Igus befähigt Konstrukteure mit seiner Low-Cost Automation-Lösungen kostengünstig in die Zukunft der Servicerobotik einzusteigen. Im Mittelpunkt des neuen Getriebebaukastens für die Robotik steht das vollintegrierte Tribo Wellgetriebe mit Motor, Absolutwert Encoder, Kraftregelung und Controller. Eingesetzt im Serviceroboter Rebel beschleunigt der Motion Plastics Spezialist nun die Low-Cost-Automatisierung.

18.03.2016 | Im Zuge des steigenden Automatisierungsgrades in der Industrie nimmt die Anzahl und Geschwindigkeit der Bewegungen an der Maschine zu, während der Grad der Vernetzung innerhalb der Fabrik steigt. Mit dem weltgrößten Ethernetleitungs-Programm für die E-Kette inklusive einer einzigartigen 36-monatigen Garantie können selbst anspruchsvollste Anwendungen in der Smart Factory sicher vernetzt werden.

Vorgestellt wird eine intelligente Roboterleitung, die Anwender rechtzeitig vor einem Leitungsausfall warnt. In der festen Verlegung werden zumeist gängige Ethernetleitungen eingesetzt. Diese haben in der Bewegung allerdings eine nur sehr begrenzte Lebensdauer. Das größte Programm an Ethernetleitungen für die Energiekette bietet mit 27 Typen in Kupfer und LWL sowie 422 konfektionierten Ethernetleitungen dauerhaft beste Übertragungseigenschaften in der Bewegung.

Das Programm deckt die zunehmende Vielfalt an umfangreichen Anwendungen im Bereich Industrie 4.0 ab – von der einfachen Linearbewegung in staubigen Holzbearbeitungsmaschinen bis hin zu komplexen 3D-Bewegungen am Reinraum-Roboter oder von kleinsten Biegeradien bis hin zu langen Verfahrwegen. Als smarte Lösung stellt der Motion Spezialist eine bewegte Leitung vor, die sich permanent selbst überwacht:

Die intelligente Roboterleitung warnt sobald bestimmte Parameter überschritten werden im laufenden Betrieb rechtzeitig und nicht erst mit dem Ausfall, dass ein Austausch innerhalb der nächsten vier Wochen erfolgen muss. Für die Bewegung optimierte Leitungen erfordern darüber hinaus auch für die Bewegung optimierte Zuführungslösungen. Und das jeweils auf die spezielle Anforderung zugeschnitten, sei es direkt an der einzelnen Maschine oder in der Fabrik. Die Triflex Serie wurde für die 3D-Bewegung am Roboter entwickelt.

Mit dem Micro Flizz-System lassen sich beispielsweise bei Regalbediengeräten unter anderem LWL-Leitungen als Alternative zur Stromschiene sicher führen, sodass Übertragungsraten auch über die sonst möglichen 100 Mbit erreicht werden. Sichere und ununterbrochene High-Speed-Datenübertragung ist auch mit dem „D-Rover möglich. Das System kann an Hafenkräne oder RTGs angekoppelt werden und erreicht eine Datenrate von 10 Gbit/s mit LWL-Leitungen über einen Verfahrweg von über 800 m.

Durch die Leitungsproduktion auf drei Kontinenten und aus 14 Lager- und Montagezentren weltweit erhält der Kunde direkt ab Lager genau die Leitung, die er benötigt: als einzelne Leitung individuell geschnitten, als aufgetrommelte Meterware, als konfektionierte Leitung oder als einbaufertiges Energiekettensystem.