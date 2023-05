Roboter Programmieren | Software und Steuerung

Ob es sich um Industrieroboter oder Cobots handelt: Ohne passende Software und ein interaktives Roboter programmieren läuft nichts bzw. nichts einfach. Mit neuen Trends wie Cloud-basierten Programmen oder der Verwendung von künstlicher Intelligenz wird die Roboterprogrammierung immer leichter und damit zunehmend effizienter wird. Lesen Sie, wie das gehen kann und welche Software es dafür schon gibt.

Inhalt

30.05.2023 | Mit dem User Interface Kuka.Usertech hat Kuka die Konfiguration seiner Robotersteuerungen vereinfacht. Durch die benutzerfreundliche Oberfläche lassen sich mit der Software-Erweiterung Applikationsbefehle einfach erstellen und anwenden. Die Software stattet den Nutzer über einen Editor mit Graphical User Interface (GUI) über komplexe Routinen in der Kuka Robot Language (KRL) mit einfachen Inline-Formularen und Status Keys aus. Diese Applikationsbefehle zum Roboter programmieren werden zum Beispiel als Status Keys für einzelne Anwendungen oder in Form von Skripten für ganze Bedienabläufe in Kuka.Workvisual angelegt.

Die ganze Welt der Igus Roboter

Selbst wenn Sie bislang noch keine Verwendung von Kuka.Usertech gehabt haben, lässt sich mit den erstellten Inline-Formularen, Status Keys, Schaltflächen und Meldungen die Steuerung des Roboters auf ihrem Bediengerät problemlos einrichten. Status Keys sind Schaltflächen auf dem Smartpad, über die oft wiederholte Befehle schnell und einfach eingegeben werden. Inline-Formulare sind vordefinierte Eingabemasken in Form von Templates, die den Einsatz von KRL-Routinen problemlos gestatten.

Die Robotersteuerung lässt sich über die Benutzeroberfläche der Schnittstelle in wenigen Schritten konfigurieren und der Roboter ist schnell betriebsbereit.

Schnelle Inbetriebnahme per Drag-and-drop

Die neue Benutzerschnittstelle punktet besonders mit ihrer User Experience (UX). Ein intuitiv nutzbarer Editor auf dem PC mit Standard-Benutzeroberfläche sorgt für hohe Effizienz und bietet die Möglichkeit, die Konfigurationsdateien schnell und einfach per Drag-and-drop zu erstellen. Ein Eingreifen in die KRL ist durch das User Experience Design nicht erforderlich. Im Anschluss werden die Befehle als Optionspakete auf das Handbediengerät Kuka Smartpad für die Steuerung übertragen. Kopierfehler an den Benutzer-Schnittstellen werden so vermieden. Der Roboter ist schnell einsatzbereit.

Die vorkonfigurierten Inline-Formulare führen für den Menschen zu einer sicheren Bedienbarkeit des Computer Editors. Eingabefehler werden auf der graphischen Benutzeroberfläche direkt angezeigt und nicht erst beim Testen der Roboter-Steuerung entdeckt. Die Schnittstelle Kuka.Usertech ist mit allen Technologiepaketen des Herstellers kombinierbar.

Kuka stellt aus auf der Automatica 2023.

15.02.2022 | Mit der Integration vom Roboter in die Werkzeugmaschine lassen sich die Vorteile der Automatisierung voll ausschöpfen und die Produktivität steigern. Mit der Entwicklung einer einheitlichen Programmierumgebung schafft Mitsubishi Electric eine direkte Robotersteuerung, mit der die Roboterprogrammierung über G-Codes im CNC Bearbeitungszentrum erfolgen kann.





30.09.2020 | Die Robot Programming Suite RPS von Artiminds Robotics ermöglicht die Automation der THT-Bestückung. Die Software zur Roboterprogrammierung bringt einem Industrieroboter kraftgesteuerte Prozesse wie das Abtasten von Oberflächen oder kontrollierte Fügen bei – und das ganze per Drag and Drop.

Die große Herausforderung der THT-Bestückung liegt insbesondere in der Nachgiebigkeit von Metall und Kunststoff. Auch die Toleranzen der Bauteilgehäuse und die vielen Varianten an elektronischen Bauelementen erhöhen die Schwierigkeit. Deshalb wird diese filigrane, präzise Arbeit heute meist noch manuell durchgeführt. Sie ist mit einem hohen Aufwand verbunden.

Roboterprogrammierung per Drag and Drop

Mit der Software Robot Programming Suite RPS von Artiminds Robotics lässt sich die THT-Bestückung mit Robotern automatisieren. Über eine grafische Oberfläche programmiert und konfiguriert der Anwender seine Roboter Applikation ganz einfach per Drag and Drop. Eine Bibliothek mit über 50 Templates steht für die Programmierung zur Verfügung.

Die Templates bilden verschiedene Funktionen und Bewegungen ab. Je nach Beschaffenheit des elektronischen Bauteils wählt der Anwender den Steckvorgang aus zwei Suchvorlagen aus. Die Spiralsuche platziert die Elemente über eine kraftgeregelte Kreisbewegung und kann so auch abweichende Löcher lokalisieren.

Forschungsprojekt für KI basierte Roboter Kalibrierung

Bei der Spike-Suche werden Löcher durch Picken ermittelt. Empfindliche Teile wie Stifte verbiegen dabei nicht. Die Parametrierung erfolgt über intuitive Wizards. Diese fragen alle relevanten Daten während der Programmierung ab. Kurze Anleitungen per Video unterstützen den User zusätzlich.

Kombination von Online und Offline Modus

Der große Vorteil der RPS liegt in der Kombination von Online Programmierung und Offline Programmierung. Offline kann der Roboter auch im laufenden Betrieb eingelernt und das Programm in der Simulation visualisiert werden. Der automatisch generierte Code wird dann direkt in die Steuerung übertragen. Änderungen kann der Anwender offline in der RPS oder online direkt am Roboter vornehmen und in die Software zurückspielen. Das spart Aufwand bei der Inbetriebnahme sowie Prozessoptimierung der Roboter und reduziert die Wartung.

Oberflächenveredelungsprozess mit RPS programmiertem Roboter

In Applikationen bei Visomax bedienen sich die Experten der Software zur Roboterprogrammierung. Die Anlagen zur Oberflächenveredelung müssen auf verschiedenen Bauteilen vorhandene Fehlerstellen erkennen, diese kraftgeregelt anfahren und anschließend auspolieren.

11.05.2020 | Artiminds startet ab dem 20. Mai 2020 die Webinar-Reihe Automatisieren mit Robotern. Diese soll Unternehmen zeigen, wie ein schlanker Einstieg in die Robotik gelingt und welche Anforderung die Verantwortlichen bei der Integration von Robotern zu meistern haben. Artiminds Robotics ist ein Softwareunternehmen, das sich auf die einfache und intuitive Programmierung und den durchgängigen Einsatz von Robotern spezialisiert hat. Die Webinar-Reihe umfasst neun Termine und zwei Themenschwerpunkte.

Webinar zum Einsatz der Roboter

Das Webinar 5 Tipps für den schnellen, flexiblen und zukunftssicheren Einsatz von Robotern zeigt, wie sich Roboter vor folgendem Hintergrund schnell und nachhaltig integrieren lassen: Roboter ermöglichen es Unternehmen aller Größen, flexibel und kosteneffizient zu automatisieren. Häufig jedoch hindern ihre technologische Komplexität, die hohen Kosten für die Hardware und der Schulungsaufwand für Mitarbeiter Unternehmen am Einstieg in die Robotik.

Webinar zur Roboterprogrammierung

Im Webinar Einfache und herstellerunabhängige Roboterprogrammierung – so gelingt Ihr Einstieg in die Robotik erfahren die Teilnehmer konkret, wie sie mit der Software Artiminds Robot Programming Suite Anwendungen flexibel und einfach konfigurieren, Sensorik-Komponenten robust integrieren und Online- sowie Offline-Programmierung miteinander kombinieren können.

Smart Maintenance: Welchen Einfluss hat die Industrie 4.0?

Moritz Rothe, Webinar-Referent und Business Development Manager bei Artiminds erklärt: „Die Zahl der weltweit installierten Industrieroboter nimmt rasant zu. Flexibilität, die hohe Präzision und digitale Fertigungsumgebungen sind Treiber dieser Entwicklung. Doch gleichzeitig wird auch das Angebot an Robotern immer vielfältiger und komplexer, während es an spezialisierten Robotik-Experten mangelt. Das Webinar verdeutlich, wie Software hier unterstützen kann.“

Weitere Informationen zu den Robotik Webinaren

Die Teilnahme an den Webinaren ist kostenfrei. Ein Webinar dauert 60 Minuten und wir auch in Englisch angeboten. Das sind die Termine:

Webinar 5 Tipps zum Einsatz der Roboter

20. Mai, 11:00 und 14:00 Uhr

27. Mai, 11:00 und 14:00 Uhr

29. Mai, 10:00 Uhr

Webinar Roboterprogrammierung

20. Mai, 12:30 Uhr

26. Mai, 11:00 und 14:00 Uhr

29. Mai, 12:00 Uhr

10.09.2018 | Das Fraunhofer IPA stellt die Robotersoftware drag+bot vor, die den Programmieraufwand von Robotern auf ein Minimum reduziert. Sie liefert fertige Programmbausteine, die sich über eine graphische Bedienoberfläche schnell und intuitiv zu komplexen Roboterapplikationen zusammenfügen lassen.

Zusätzlich vereinfachen Bedien- und Eingabehilfen die Parametrisierung der Bausteine. Damit sei kein Expertenwissen mehr nötig, um Roboter verschiedener Hersteller umzuprogrammieren.

Die Robotersoftware Pitasc für kraftgeregelte Montageprozesse ermöglicht es, bisher manuell ausgeführte Prozesse wie das Montieren von Schaltschränken, wirtschaftlich sinnvoll zu automatisieren. Die Robotersoftware ist innovativ, weil die einmal modellierte Aufgabe auf neue Werkstückvarianten, andere Robotertypen und auf Roboter anderer Hersteller übertragbar ist. Zudem ist sie ähnlich einem Baukastensystem strukturiert:

Die Robotersoftware enthält vielseitig einsetzbare und wiederverwendbare Programmbausteine, die Systemintegratoren bei der Einrichtung eines Robotersystems individuell zusammenstellen können und die direkt einsetzbar ist. Pitasc ist in drag+bot integriert und kann somit einfach genutzt werden.

Wenn ein Unternehmen beispielsweise Montageprozesse stärker automatisieren möchte, ist es entscheidend, die hierfür technisch und wirtschaftlich geeigneten Prozesse zu ermitteln. Das IPA bietet zu diesem Zweck die Automatisierungs-Potenzialanalyse an, mit der Unternehmen fundiertes Entscheiderwissen über all ihre Montagearbeitsplätze und -linien in der Produktion und geeignete Automatisierungsmöglichkeiten erhalten. So lassen sich „Quick wins“ systematisch erschließen und darauf aufbauend Konzepte erstellen und umsetzen.

Jetzt erfolgt diese Analyse erstmals mithilfe einer App, die eine Datenbasis enthält, den Vergleich einer neu geplanten mit einer bereits realisierten Lösung ermöglicht. Damit lässt sich der Planungsprozess deutlich vereinfachen.

17.06.2018 | Das Startup Rovi Robot Vision von drei Forschern der TU München hat es sich auf die Fahne geschrieben, die Hardware für Roboter der Cobots jeglicher Art maßgeblich zu vereinfachen: Auf Basis ihrer Forschungen ist es dem Team weltweit erstmals gelungen, teure traditionelle elektronische Sensoren durch eine neue Software und gängige Kameras zu ersetzen. Wegen der direkten Ansteuermöglichkeit des Motors verwendeten die Tüftler Greifer von Gimatic.