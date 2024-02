Roboter programmieren mit nur einer low-code Software

22.06.2023 | Der Artiminds Robotics Bereich Advanced Robotics präsentiert zur Automatica 2023 mit den hauseigenen Softwarelösungen programmierte Anwendungen. Die Tools Robot Programming Suite (RPS) und Artiminds Learning & Analytics for Robots (LAR) vereinfachen dank des Low-Code-Ansatzes das Programmieren sensorbasierter Roboter-Anwendungen. Damit machen sie das Automatisieren bisher nur manuell lösbarer Fertigungsaufgaben möglich.

Die zur Automatica gezeigten sensorbasierten Anwendungen kommen aus den Bereichen Kabel-Handling, Oberflächenbearbeitung und mechanische Montage. Artiminds fungiert hier als ganzheitlicher Partner für sensor-adaptive Robotik.

Dank intelligenter Algorithmen lassen sich mit neuen Features insbesondere kraft- und bildgeregelte Prozesse per Drag-and-drop von vordefinierten Funktionsbausteinen einfach und robust programmieren. Verschiedene Applikationen mit Robotern von Kuka, Fanuc und Universal Robots demonstrieren die Bandbreite an Anwendungsmöglichkeiten.

Kabel-Handling mit Kuka-Roboter

Als Highlight präsentiert eine Kabel-Handling-Anwendung mit einem Kuka Roboter das robuste Detektieren, Abgreifen und Fügen frei hängender, biegeschlaffer Teile. Die von Artiminds entwickelte Softwarelösung für diese komplexe 2,5 D-Anwendung kombiniert 2D-Laserscanner, Kraftregelung und eigens dafür entwickelte Schnittstellen sowie intelligente Funktionsbausteine in Artiminds RPS. Zunächst wird das Scan-Ergebnis mit der Roboterbewegung verrechnet, um den korrekten Abgreifpunkt zu finden. Es folgt eine kraftgeregelte Fügeoperation.

End-of-Line-Testing mit Fanuc-Roboter

Ein Fanuc-Roboter zeigt die Live-Teachpunkt-Optimierung beim End-of-Line-Testing. Hierbei steckt der Roboter ein Prüfkabel kraftgeregelt in Elektronik-Komponenten und löst dieses wieder. Die Bauteile bewegen sich auf Werkstückträgern über eine Linearachse vor- und rückwärts. Die unterschiedlichen Toleranzen der Werkstückträger gleicht der Roboter automatisch durch Kompensation des Drifts in Anfahrposition und Taktzeit aus.

Programmierung komplexer Konturen mit UR

Ein Cobot von Universal Robots (UR) demonstriert, wie sich Werkzeugpfade für Bauteile wie Formschalen mit komplexen Konturen erstellen lassen. Mit dem CAD2 Path-Feature werden CAD-Modelle in die Software geladen. Daraus werden Pfade generiert, die anschließend kraftgeregelt abgefahren werden.

Als zentraler Daten-Hotspot aggregiert die LAR-Demo alle Echtzeit-Sensordaten der drei Anwendungen. Die im Prozess auftretenden Toleranzen und Kräfte werden automatisch analysiert und ausgewertet. Zusammen mit Informationen wie Runtime, Zykluszeiten oder Fehlermeldungen visualisieren Dashboards die Ergebnisse anschaulich.

Schnelle Inbetriebnahme per Drag-and-drop

Die neue Benutzerschnittstelle punktet besonders mit ihrer User Experience (UX). Ein intuitiv nutzbarer Editor auf dem PC mit Standard-Benutzeroberfläche sorgt für hohe Effizienz und bietet die Möglichkeit, die Konfigurationsdateien schnell und einfach per Drag-and-drop zu erstellen. Ein Eingreifen in die KRL ist durch das User Experience Design nicht erforderlich. Im Anschluss werden die Befehle als Optionspakete auf das Handbediengerät Kuka Smartpad für die Steuerung übertragen. Kopierfehler an den Benutzer-Schnittstellen werden so vermieden. Der Roboter ist schnell einsatzbereit.

Sicherheitsbremse schützt Robco Roboter-Bausatz

Die vorkonfigurierten Inline-Formulare führen für den Menschen zu einer sicheren Bedienbarkeit des Computer Editors. Eingabefehler werden auf der graphischen Benutzeroberfläche direkt angezeigt und nicht erst beim Testen der Roboter-Steuerung entdeckt. Die Schnittstelle Kuka.Usertech ist mit allen Technologiepaketen des Herstellers kombinierbar.

30.09.2020 | Die Robot Programming Suite RPS von Artiminds Robotics ermöglicht die Automation der THT-Bestückung. Die Software zur Roboterprogrammierung bringt einem Industrieroboter kraftgesteuerte Prozesse wie das Abtasten von Oberflächen oder kontrollierte Fügen bei – und das ganze per Drag and Drop.

Die große Herausforderung der THT-Bestückung liegt insbesondere in der Nachgiebigkeit von Metall und Kunststoff. Auch die Toleranzen der Bauteilgehäuse und die vielen Varianten an elektronischen Bauelementen erhöhen die Schwierigkeit. Deshalb wird diese filigrane, präzise Arbeit heute meist noch manuell durchgeführt. Sie ist mit einem hohen Aufwand verbunden.

Roboterprogrammierung per Drag and Drop

Mit der Software Robot Programming Suite RPS von Artiminds Robotics lässt sich die THT-Bestückung mit Robotern automatisieren. Über eine grafische Oberfläche programmiert und konfiguriert der Anwender seine Roboter Applikation ganz einfach per Drag and Drop. Eine Bibliothek mit über 50 Templates steht für die Programmierung zur Verfügung.

Die Templates bilden verschiedene Funktionen und Bewegungen ab. Je nach Beschaffenheit des elektronischen Bauteils wählt der Anwender den Steckvorgang aus zwei Suchvorlagen aus. Die Spiralsuche platziert die Elemente über eine kraftgeregelte Kreisbewegung und kann so auch abweichende Löcher lokalisieren.

Forschungsprojekt für KI basierte Roboter Kalibrierung

Bei der Spike-Suche werden Löcher durch Picken ermittelt. Empfindliche Teile wie Stifte verbiegen dabei nicht. Die Parametrierung erfolgt über intuitive Wizards. Diese fragen alle relevanten Daten während der Programmierung ab. Kurze Anleitungen per Video unterstützen den User zusätzlich.

Kombination von Online und Offline Modus

Der große Vorteil der RPS liegt in der Kombination von Online Programmierung und Offline Programmierung. Offline kann der Roboter auch im laufenden Betrieb eingelernt und das Programm in der Simulation visualisiert werden. Der automatisch generierte Code wird dann direkt in die Steuerung übertragen. Änderungen kann der Anwender offline in der RPS oder online direkt am Roboter vornehmen und in die Software zurückspielen. Das spart Aufwand bei der Inbetriebnahme sowie Prozessoptimierung der Roboter und reduziert die Wartung.

Oberflächenveredelungsprozess mit RPS programmiertem Roboter

In Applikationen bei Visomax bedienen sich die Experten der Software zur Roboterprogrammierung. Die Anlagen zur Oberflächenveredelung müssen auf verschiedenen Bauteilen vorhandene Fehlerstellen erkennen, diese kraftgeregelt anfahren und anschließend auspolieren.

11.05.2020 | Artiminds startet ab dem 20. Mai 2020 die Webinar-Reihe Automatisieren mit Robotern. Diese soll Unternehmen zeigen, wie ein schlanker Einstieg in die Robotik gelingt und welche Anforderung die Verantwortlichen bei der Integration von Robotern zu meistern haben. Artiminds Robotics ist ein Softwareunternehmen, das sich auf die einfache und intuitive Programmierung und den durchgängigen Einsatz von Robotern spezialisiert hat. Die Webinar-Reihe umfasst neun Termine und zwei Themenschwerpunkte.

Webinar zum Einsatz der Roboter

Das Webinar 5 Tipps für den schnellen, flexiblen und zukunftssicheren Einsatz von Robotern zeigt, wie sich Roboter vor folgendem Hintergrund schnell und nachhaltig integrieren lassen: Roboter ermöglichen es Unternehmen aller Größen, flexibel und kosteneffizient zu automatisieren. Häufig jedoch hindern ihre technologische Komplexität, die hohen Kosten für die Hardware und der Schulungsaufwand für Mitarbeiter Unternehmen am Einstieg in die Robotik.

Webinar zur Roboterprogrammierung

Im Webinar Einfache und herstellerunabhängige Roboterprogrammierung – so gelingt Ihr Einstieg in die Robotik erfahren die Teilnehmer konkret, wie sie mit der Software Artiminds Robot Programming Suite Anwendungen flexibel und einfach konfigurieren, Sensorik-Komponenten robust integrieren und Online- sowie Offline-Programmierung miteinander kombinieren können.

Smart Maintenance: Welchen Einfluss hat die Industrie 4.0?

Moritz Rothe, Webinar-Referent und Business Development Manager bei Artiminds erklärt: „Die Zahl der weltweit installierten Industrieroboter nimmt rasant zu. Flexibilität, die hohe Präzision und digitale Fertigungsumgebungen sind Treiber dieser Entwicklung. Doch gleichzeitig wird auch das Angebot an Robotern immer vielfältiger und komplexer, während es an spezialisierten Robotik-Experten mangelt. Das Webinar verdeutlich, wie Software hier unterstützen kann.“

Weitere Informationen zu den Robotik Webinaren

Die Teilnahme an den Webinaren ist kostenfrei. Ein Webinar dauert 60 Minuten und wir auch in Englisch angeboten. Das sind die Termine:

Webinar 5 Tipps zum Einsatz der Roboter

20. Mai, 11:00 und 14:00 Uhr

27. Mai, 11:00 und 14:00 Uhr

29. Mai, 10:00 Uhr

Webinar Roboterprogrammierung