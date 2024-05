Artiminds Academy – Roboter Schulung vom Spezialisten

Die zwei intuitiven Tools Robot Programming Suite (RPS) und das Analysetool LAR von Artiminds Robotics ermöglichen Drag-and-drop-Programmierung ohne spezifische Programmierkenntnisse. Wesentlich sind allerdings fundierte Kenntnisse über den Prozessablauf und ein Wissen über anspruchsvolle Robotik-Anwendungen. In der Artiminds Academy wird dieses Know-how auch kostenfrei vermittelt.

13.05.2024 | In einem aktuellen Webinar präsentiert Artiminds Robotics innovative Methoden zur Automatisierung komplexer Kabelmontage- und Leitungssatzprozesse in der Fertigungsindustrie.

Das Webinar adressiert die Herausforderungen in der Handhabung und automatisierten Montage von flexiblen Bauteilen wie Kabeln, Leitungen und Steckverbindern. Diese gelten aufgrund ihrer Flexibilität und Komplexität als besonders anspruchsvoll. In der Produktionsindustrie sind Präzision und die Anpassungsfähigkeit an große Toleranzen und unterschiedliche Produktvarianten entscheidend, um hohe Qualitätsstandards zu erfüllen. Traditionell erfordern diese Prozesse manuelle Eingriffe, beispielsweise in der Automobilindustrie oder bei der Herstellung von Haushaltsgeräten.

Die Verwendung von Roboterzellen ermöglicht eine flexiblere und effizientere Automatisierung im Vergleich zu herkömmlichen Sondermaschinen. Elastische Leitungen, die sich in alle Richtungen bewegen lassen, stellen für Roboter eine besondere Herausforderung dar, insbesondere bei der Lokalisierung und dem Greifen. Die Montage solcher biegeschlaffen Bauteile erfordert fortschrittliche, sensoradaptive Robotertechnologien. Diese spielen eine zentrale Rolle dabei, den Automatisierungsgrad zu steigern und die Wettbewerbsfähigkeit von Unternehmen zu sichern.

„Mit innovativen Konzepten und einer Kombination aus Robotern und den richtigen Sensoren lassen sich zum Beispiel Varianzen bei Kabel- oder Steckerpositionen problemlos ausgleichen“, erläutert Dr.-Ing. Andreas Hermann, Webinar-Referent und Senior Team Leader Advanced Robotics bei Artiminds. “Sensor-adaptive Robotik ist die ideale Lösung, um formlabile Kabel, Leitungen oder Stecker zu bearbeiten und Prozesse wie die Leitungssatzproduktion und -montage flexibel und zugleich wirtschaftlich rentabel zu automatisieren.“

Im Rahmen des Online-Seminars Kabel fest im Griff werden aktuelle Entwicklungen, Problemstellungen und fortschrittliche Automatisierungstechniken mittels Robotern für die Handhabung von flexiblen Materialien präsentiert. Zudem wird erörtert, unter welchen Bedingungen sensoradaptive Robotiksysteme zuverlässig und effizient realisiert werden können. Interessenten haben die Möglichkeit, sich die Aufzeichnung des Webinars kostenlos anzusehen.

11.05.2020 | Artiminds startet ab dem 20. Mai 2020 die Webinar-Reihe Automatisieren mit Robotern. Diese soll Unternehmen zeigen, wie ein schlanker Einstieg in die Robotik gelingt und welche Anforderung die Verantwortlichen bei der Integration von Robotern zu meistern haben. Artiminds Robotics ist ein Softwareunternehmen, das sich auf die einfache und intuitive Programmierung und den durchgängigen Einsatz von Robotern spezialisiert hat. Die Webinar-Reihe umfasst neun Termine und zwei Themenschwerpunkte.

Webinar zum Einsatz der Roboter

Das Webinar 5 Tipps für den schnellen, flexiblen und zukunftssicheren Einsatz von Robotern zeigt, wie sich Roboter vor folgendem Hintergrund schnell und nachhaltig integrieren lassen: Roboter ermöglichen es Unternehmen aller Größen, flexibel und kosteneffizient zu automatisieren. Häufig jedoch hindern ihre technologische Komplexität, die hohen Kosten für die Hardware Technik und der Schulungsaufwand für Mitarbeiter Unternehmen am Einstieg in die Robotik.

Webinar zur Roboterprogrammierung

Im Webinar Einfache und herstellerunabhängige Roboterprogrammierung – so gelingt Ihr Einstieg in die Robotik erfahren die Teilnehmer konkret, wie sie mit der Software Artiminds Robot Programming Suite Anwendungen flexibel und einfach konfigurieren, Sensorik-Komponenten robust integrieren und Online- sowie Offline-Programmierung miteinander kombinieren können.

Moritz Rothe, Webinar-Referent und Business Development Manager bei Artiminds erklärt: „Die Zahl der weltweit installierten Industrieroboter nimmt rasant zu. Flexibilität, die hohe Präzision und digitale Fertigungsumgebungen sind Treiber dieser Entwicklung. Doch gleichzeitig wird auch das Angebot an Robotern immer vielfältiger und komplexer, während es an spezialisierten Robotik-Experten mangelt. Das Webinar verdeutlich, wie Software hier unterstützen kann.“

