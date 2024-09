Artiminds | Der Roboter Programmierer

Artiminds Robotics hat sich darauf spezialisiert, die Programmierung von komplexen Roboteranwendungen zu vereinfachen und die industrielle Robotik zugänglicher zu machen. Dazu schließt das Unternehmen die Lücke zwischen traditioneller Roboterprogrammierung und neuen Technologien wie der Künstlichen Intelligenz und dem Maschinellem Lernen. Gerade wurde hierzu eine Auszeichnung verliehen. Diese und weitere Unternehmensmeldungen finden Sie nachfolgend:

Inhalt

Artiminds Robotics ist ein deutsches Technologieunternehmen, das sich auf die Entwicklung von Softwarelösungen für die intuitive Programmierung und Steuerung von Industrierobotern spezialisiert hat. Die Hauptprodukte wie die Artiminds Robot Programming Suite (RPS) und Artiminds Learning & Analytics for Robots (LAR), ermöglichen es den Kunden, Roboter ohne tiefgehende Programmierkenntnisse effizient in industrielle Prozesse zu integrieren.

Ein besonderes Merkmal ist die Kombination von Online- und Offline-Programmierung sowie die Nutzung von künstlicher Intelligenz (KI) und maschinellem Lernen, um Roboter autonom zu optimieren und anzupassen. Artiminds fokussiert sich auf Anwendungen in der Automatisierungs-Branche, insbesondere in den Bereichen Montage, Produktion, Prüftechnik und Qualitätssicherung.

13.09.2024 | Der Transformations-Hub Leitungssatz hat die Robotik Challenge 2024 ausgerufen, um die Automatisierung der Leitungsmontage voranzutreiben. Inhalt der Challenge: einen definierten Montageprozess des Leitungssatzes mittels handelsüblicher Komponenten unter festgelegten Rahmenbedingungen zu automatisieren.

Zu den Verarbeitungsschritten zählten u. a.

Identifizierung und lagerichtige Zuführung eines Buchsen-Gehäuses in eine Aufnahme Einstecken verschiedener Kontaktteile entsprechend einer vorgegebenen Kammerbestückung in das Gehäuse Sicherstellen der korrekten Verrastung der Kontakte in Endstellung.

Die Aufgabenstellung der Challenge repräsentiert das Automatisierungsproblem bei der Leitungssatzmontage mit toleranzbehafteten und formlabilen Bauteilen wie Kabeln und Steckern umzugehen. Lösungsansätze zur Automatisierung von Prozessen mit biegeschlaffen Bauteilen beinhalten häufig neuartige Spezialhardware, die in kleinen Stückzahlen gefertigt wird und Neuland für die Instandhaltung in produzierenden Unternehmen ist.

Konzept von Artiminds

Das von Artiminds Robotics eingereichte Technologie-Konzept bietet eine flexible und industriell robuste Automation, die auf den Einsatz von bereits in Serie bewährter und direkt am Markt verfügbarer Standardhardware setzt, darunter Roboter, Greifer, Kameras und Kraft-Momenten-Sensor sowie Software.

Die Robot Programming Suite (RPS) und Learning & Analytics for Robots (LAR) sorgen für eine reibungslose Kombination der einzelnen Komponenten zu einer robusten Fertigungszelle. Trotz der komplexen Teilprozesse und auszugleichender Toleranzen gelingt eine flexible Kabelmontage mit der Taktzeit kleiner 5 s im Median pro Steckvorgang.

Die Lösung lässt sich für verschiede Produktvarianten auslegen und kosteneffizient neu konfigurieren. Herzstück ist der generierte native Programmcode, der direkt auf der Robotersteuerung ausgeführt wird. So lassen sich die Programme von Robotern nahtlos in bereits existierende Standards und Arbeitsabläufe integrieren.

Die Ergebnisse und Kompetenzen aller teilnehmenden Teams wurden am 11. April im Rahmen des Innovationsforums in der Arena 2036 in Stuttgart präsentiert und bewertet. Für ihre entwickelte Roboter-Lösung erhielt Artiminds Robotics die Auszeichnung für die beste Wirtschaftlichkeit. Überzeugt hat die Jury neben dem technologischen Ansatz und der Prozesssicherheit insbesondere die im Vergleich zu den Mitbewerbern extrem kurze Taktzeit.

Die zwei intuitiven Tools Artiminds RPS und das Analysetool Artiminds LAR ermöglichen Drag-and-drop-Roboterprogrammierung ohne spezifische Programmierkenntnisse. Wesentlich sind allerdings fundierte Kenntnisse über den Prozessablauf und ein Wissen über anspruchsvolle Robotik-Anwendungen. In der Artiminds Academy wird dieses Robotik-Know-how auch kostenfrei vermittelt.

Zum Beitrag