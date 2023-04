Planetengetriebe & Wellgetriebe Präzision von Schaeffler

Präzisionsgetriebe haben einen wesentlichen Einfluss auf die Dynamik, Positionier- und Wiederholgenauigkeit oder die Lebensdauer einer Konstruktion. Schaeffler hat im jungen Unternehmensbereich Ultra Precision Drives zwei Getriebe-Gattungen entwickelt, die den aktuellen Stand der Technik übertreffen: die Wellgetriebe Baureihen RT und die Planetengetriebe der PSC Serie. Erfahren Sie, wie Sie damit Ihre Robotik-Anwendung auf eine neue Stufe heben.

Weil Getriebe in den meisten Präzisions-Antrieben für Branchen wie z. B. Roboter, Werkzeugmaschinen, die Industrieautomation oder Medizintechnik eine Schlüsselkomponente darstellen, hat Schaeffler seine Entwicklungskompetenzen, Produktionstechnologien, Produkte und Services im Bereich der Präzisions-Getriebe unter dem Dach Ultra Precision Drives zusammengefasst.

Produkte mit diesem Label übertreffen nicht nur den aktuellen Stand der Technik, sondern stellen mitunter sogar den Benchmark im Markt – und das nach relativ kurzer Zeit, seit Schaeffler diesen Bereich im Unternehmen eröffnet hat. Zwei Getriebe-Gattungen und drei Baureihen decken Nenndrehmomente von 10 bis über 5 000 Nm ab.

Damit stehen der Industrie präzise Getriebe für Neben- und Hauptachsen in Werkzeugmaschinen, für Positionierantriebe in der Automatisierung oder als Robotergetriebe für kleine Cobots bis hin zu großen Industrierobotern zur Auswahl.

Ralf Moseberg, Senior Vice President Industrial Automation bei Schaeffler, äußerste sich auf einer Presskonferenz im Vorfeld der Automatica zu den Trends im Robotik-Markt: Er sieht eine hohe Flexibilität und Dynamik, die begleitet ist von einem gleitenden Übergang zwischen kollaborativen Robotern bzw. Cobots und Industrierobotern. Die Hersteller setzen hier auf einfache Programmierung und Maschinelles Lernen.

Nicolai Hämmerle, Vice President Business Field Robotic bei Schaeffler, sieht eine große Bewegung in der Logistik. Und auch die mobile automatiserte Robotik sei groß im Kommen. In der Medizintechnik eröffnen sich Möglichkeiten, den operierenden Arzt vom Patienten zu trennen. Die Frage ist, ob man das selbst so wollen würde, aber auch dieser Trend ist wohl nicht mehr aufzuhalten. Bei Kia Hyundai gibt es inzwischen schon eine Endabnahme eines Automobils, die ohne menschliches Zutun ausschließlich Roboter durchführen, wie dieser Film zeigt:

In der Branche ist man sich weitgehend einig, dass die Absatzzahlen für kollaborative Roboter um ein Vielfaches höher sein könnten, wenn einige technische Herausforderungen gelöst wären. Produzierende Konzerne als Mittelstand wünschen sich höhere Geschwindigkeiten und Beschleunigungen für eine höhere Produktivität im autarken Cobot-Einsatz. Auch fehle die nötige Sensitivität im kollaborativen Modus bei attraktiven Kosten.

Planetengetriebe für zahlreiche Einsatzfälle

Cobots sind dann sehr flexibel einsetzbar, wenn sie beide Eigenschaften in sich vereinen. Sie arbeiten tagsüber kollaborativ und nachts autark wie der klassische Industrieroboter. So erreichen die Unternehmen den ROI sehr viel schneller bei signifikant steigender Produktivität. Bei diesem Szenario würde die Nachfrage schnell stark ansteigen. Und so fragt man sich in der internationalen Presse schon, ob die wenigen mittelständischen Anbieter von Cobot-Komponenten den wachsenden Bedarf überhaupt decken könnten.*1

Vor diesem Hintergrund hat der Automobil- und Industriezulieferer sein Getriebe-Portfolio und die Fertigungskapazitäten für die Leichtbau-Robotik deutlich ausgebaut und zwei Getriebe Baureihen mit hoher Präzision entwickelt: die spielfreien Präzisions-Wellgetriebe RT1 und RT2 sowie die Präzisions-Planetengetriebe der Baureihe PSC.

Die RT-Wellgetriebe decken einen Drehmoment-Bereich von 10 bis maximal 484 Nm ab, die PSC-Getriebe beginnen in der kleinsten Baugröße 030 bei 327 Nm. Roboterhersteller haben damit die Option, die für ihre Roboterachsen optimal geeignete Getriebe-Bauart und Baugröße auswählen zu können. Doch was ist eigentlich ein Wellgetriebe und woher kommt es?

In der Gruppe der Zahnradgetriebe ragen die Wellgetriebe durch ihr elastisches Element, dem sogenannten Flexspline, besonders heraus. Dafür gesorgt hat Anfang der 1970-er Jahre der Einbau in den Radantrieben der Lunar Roving Vehicles, die während der Apollo-Missionen verwendet wurden. Nach dem erfolgreichen Einsatz der Robotergetriebe hielten sie Einzug in weitere Anwendungsbereiche wie in Luftfahrt und Medizintechnik oder für die Nachführung von Parabolantennen und Solarpanels.

Die drei Exemplare der Lunar Roving Vehicles wurden auf dem Mond zurückgelassen. In den vier elektrischen Radantrieben waren die von Walton Musser in den 1950-er Jahren erfundenen Dehnungs-Wellgetriebe verbaut*2.

In der Industrieautomation werden Wellgetriebe schon seit Jahrzehnten als Präzisions-Servogetriebe eingesetzt. Heute sind sie die bevorzugte Getriebe-Gattung für kleine Knickarm-Roboter mit Traglasten bis 20 kg.

Sehr hohes Übersetzungsverhältnis in einer Stufe

Aus der Vorspannung der Verzahnung von Flexspline und Circular-Spline erzeugte Spielfreiheit

Hohe Positionier- und Wiederholgenauigkeit

Option einer Hohlwelle für die Kabeldurchführung

Sehr kompakte Bauweise und geringe Masse

Die Patente für das Dehnungs-Wellgetriebe von Erfinder Walton Musser aus dem Jahr 1955 sind schon lange abgelaufen. Daher verwundert die überschaubare Herstellerzahl in der Gegenwart umso mehr. Doch ist dies wohl auch der vielen Nischenanwendungen und anspruchsvollen Verzahnungstechnologie geschuldet.



Beide Baureihen RT1 und RT2 verfügen über vergleichbare Baugrößen. Präzisionswellgetriebe der Baureihe High Torque RT1 übertreffen die Baureihe Standard Torque RT2 bei den Drehmomenten durchschnittlich um 30 % und bei der Lebensdauer um 40 %.

Präzisionswellgetriebe der Baureihe Standard Torque RT2 zeichnen sich durch ein umfangreiches Portfolio an Baugrößen, Varianten und Getriebeuntersetzungen aus. Präzisionswellgetriebe der Baureihe High Torque RT1 sind mit einer integrierten Drehmomentsensorik als RT1-T erhältlich, die als Besonderheit keine zusätzliche Elastizität in den Antriebsstrang einbringt.

Die RT-Präzisionswellgetriebe können mit passend abgestimmten Motoren und einer optional integrierten Drehmomentsensorik (RT1-T) zu kompakten Antriebseinheiten optional mit Encoder und Bremse komplettiert werden. Eine besonders steife Abtriebslagerung wird durch die Verwendung von Schrägnadellagern der Baureihe XZU erreicht.

14.04.2023 | Die Lager-Technik in Gelenkarmen von Leichtbaurobotern nutzt üblicherweise Kreuzrollenlager. Doch das Design solcher Lager ist hinsichtlich ihrer Kippsteifigkeit bereits an seine Grenzen gestoßen. Um diesbezüglich signifikante Fortschritte zu erzielen, bedurfte es eines neuen Entwicklungsansatzes. Diesen haben Schaeffler-Ingenieure mit der Nadelrolle als vielversprechende Alternative erwogen und schließlich das zweireihige Schrägnadellager XZU entwickelt.

11.05.2022 | Die produzierende Industrie benötigt Leichtbauroboter, die mit hoher Dynamik und Präzision agieren. Gleichzeitig erfordern Anwendungen in der Lebensmittelindustrie und Medizintechnik eine hohe Sensitivität, während im Mittelstand Flexibilität und Bedienerfreundlichkeit im Vordergrund stehen.

„Mit einer Komponente allein sind diese anspruchsvollen Ziele nicht zu realisieren. Wir sind diese Herausforderung grundsätzlich angegangen und haben für Leichtbauroboter und Cobots neue Hauptlager, Motoren, Getriebe sowie eine vollintegrierte Sensorik entwickelt", sagt Ralf Moseberg, Leiter Geschäftsbereich Industrial Automation bei Schaeffler.

"Mit unserem Lösungspaket können Cobots zum Beispiel gleichzeitig um etwa 50 Prozent schneller sein, um 30 Prozent schwerere Lasten transportieren und für die Sensitivität bieten wir mit unseren sensorisierten Wellgetrieben ein innovatives Konzept. Weitere Anwendungsfelder werden sich so erschließen lassen.“

Die RT-Präzisionswellgetriebe wurden für besonders dynamische und anspruchsvolle Anwendungen mit einem hohen Drehmomentniveau konzipiert. Als Option gibt es die Wellgetriebe mit einer vollintegrierten Drehmomentsensorik. Ohne zusätzlichen Bauraum und Steifigkeitsverlust der gesamten Mechanik liefert diese hochgenaue Drehmomentsignale. Bisher fehlte dem Markt eine serientaugliche und langlebige Sensorlösung. Mit dem sensorisierten Wellgetriebe RT wird diese Lücke geschlossen.

Roboter Antriebe für den stark wachsenden Markt

Im Gegensatz zu anderen Wellgetrieben am Markt wurde bei den sensorisierten Präzisionswellgetrieben die DMS-Struktur auf der Flexspline in Dünnschicht-Technologie dauerhaft aufgebracht. Der Drehmomentsensor unterstützt Sicherheitsfunktionen und eine feinfühlige, präzise Positions- und Prozessregelung. Die Drehmomentsignale kann man zudem für die Entwicklung einer aktiven Schwingungskompensation nutzen. Damit lassen sich kürzere Einschwing- und Positionierzeiten bei hochdynamischen Bewegungungen realisieren.

Zu den zwei Präzisionswellgetriebe Baureihen für Leichtbauroboter und Cobots zählen das RT1 für den High-Torque-Bereich und das RT2 für die Standard Torque Anwendung. RT2 Getriebe decken rund 80 % der üblichen Cobot Anwendungen ab. Die Baureihe umfasst fünf Baugrößen von 14 bis 32 sowie fünf Übersetzungen von 50 bis 160.

Es gibt Varianten mit Hohlwelle und zum direkten Anbau an die Motorwelle, als geschlossene Einheit mit Dichtungen sowie als Komponentenset. Die RT1 Getriebe stehen in vier Baugrößen von 14 bis 32 mit Übersetzungen 100 und 160 für Drehmomente von 25 bis knapp 900 Nm zur Verfügung. Dank der hohen Drehmomentdichte lassen sich mit den RT1 Wellgetrieben besonders kompakte Gelenkarme für überdurchschnittlich hohe Lasten realisieren.

PSC heißt das dreistufige Planetengetriebe mit schrägverzahnten Antriebsstufe und integrierter Hauptlagerung. Im Vergleich zu anderen Technologien sind die Getriebe

P = am präzisesten

S = am leisesten und das ganze bei

C = konstanter Lebensdauer

Mit dem Präzisions-Planetengetriebe der PSC-Baureihe für Industrieroboter haben Konstruktuere im Vergleich zum Marktstandard durch ein um Faktor zehn geringeres Verdrehspiel und eine um Faktor drei verlängerte Gebrauchsdauer.

Eine Verschleißkompensation hält das extrem kleine Verdrehspiel des Getriebes konstant. Derartig große Entwicklungssprünge sind sehr selten und eine Chance für die Industrierobotik, bisherige Grenzen zu überwinden.

Die Präzisionsgetriebe PSC eignen sich für ein besonders breites Spektrum industrieller Anwendungen. Dafür sorgt u. a. eine große Variantenvielfalt. Diese resultiert aus acht Baugrößen mit Vollwelle und Hohlwelle, Einbausätzen und kompletten Getriebe-Blöcken sowie verschiedenen Motor-Anbauvarianten. Die Verbindung von Stirnradstufe und Planetenstufe erlaubt eine weite Anpassung an den gewünschten Drehzahl- und Drehmomentbereich.

minimales Verdrehspiel (0,1 arcmin)

maximale Verdreh- und Kippsteifigkeit

besonders lange Lebensdauer von 20.000 Betriebsstunden

Mit diesen Merkmaelen eignen sich die präzisen Planetengetriebe bestens für alle industriellen Präzisionsantriebe. Durch die patentierte Verzahnungstechnologie und schrägverzahnte Stirnradstufe am Eingang ergibt sich ein geringes Geräuschverhalten mit nur 65 dB(A). Das Robotergetriebe hat einen hohen Gesamtwirkungsgrad von über 90 % bei Volllast. Daraus resultieren ein stabiles Temperaturverhalten und ein geringer Energieverbrauch.

Herausragendes Merkmal des PSC-Getriebes ist die patentierte Verzahnungstechnologie. Sie reduziert das Verdrehspiel auf 0,1 arcmin und hält durch einen Nachstellmechanismus die Lebensdauer konstant bei 20.000 Betriebsstunden.

Das PSC Getriebe umfasst neun Baugrößen von 030 bis 500 mit Übersetzungen der Planetenstufe zwischen 9 und 20, Übersetzungen der Eingangsstufe von 3,4 bis 15,7 und Außendurchmessern von 155 bis 405 mm. Die Torsionssteifigkeit ist besonders hoch und wird u. a. mit den vier bzw. fünf beidseitig gelagerten Planeten realisiert.

PSC-Getriebe gibt es als Einbausätze und als geschlossene Einheiten mit und ohne Winkelvorstufe. Diese variantenreichen Getriebe sind einfach in die Kundenkonstruktion integrierbar. Sie befinden sich bereits sehr erfolgreich im Einsatz bei Industrierobotern mit Traglasten bis etwa 100 kg.

Schaeffler stellt aus auf der Automatica 2023.

