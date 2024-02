Mähroboter | Die Gartenhelfer für den perfekten Rasen

Welcher Mähroboter ist der richtige für Ihren Garten? Sparen Sie Zeit und Mühe mit den besten Modellen für unterschiedliche Rasengrößen. Dieser Artikel führt Sie durch Tests und Kriterien, um den idealen automatischen Rasenmäher zu finden. Gleichzeitig stellen wir Ihnen die neuesten Modelle vor:

Mähroboter, oder auch Rasenroboter genannt, haben sich in den letzten Jahren rasant entwickelt und sind aus modernen Gärten kaum mehr wegzudenken. Sie bieten eine bequeme Lösung für die Rasenpflege und haben sich dank fortschrittlicher Technologien stetig weiterentwickelt. Die Entwicklung bei Mährobotern zeigt, dass diese Geräte immer smarter, umweltfreundlicher und vielseitiger werden.

Mit der Integration in Smart Home-Systeme und der Verbesserung der Benutzerfreundlichkeit bieten sie eine attraktive Lösung für die automatisierte Rasenpflege. Dazu sind sie heute intelligent navigier- und steuerbar, besitzen multifunktionale Fähigkeiten, verfügen über bessere Sicherheitsfunktionen und sind anpassbar an unterschiedliche Rasenflächen. Diese Trends spiegeln den Wunsch der Nutzer nach effizienten, umweltschonenden und zeitsparenden Technologien wider.

Mähroboter sparen viel Zeit bei der Rasenpflege, fördern das Rasenwachstum und sind umweltfreundlicher als Benzinrasenmäher. Die Wahl des passenden Mähroboters hängt von der Größe und Beschaffenheit der Rasenfläche ab, wobei unterschiedliche Modelle für kleine bis große Gärten empfohlen werden. Regelmäßige Wartung und Pflege von Mährobotern sind für eine lange Lebensdauer unerlässlich, einschließlich wöchentlicher Reinigung und ordnungsgemäßer Batteriewartung, um die Lebensdauer der Batterie zu verlängern.

Wie Mähroboter die Rasenpflege revolutionieren

Mähroboter sind smarte Gartenhelfer, die Ihre Rasenpflege revolutionieren können. Durch ihren Einsatz kann eine jährliche Zeitersparnis von ca. 100 Stunden erreicht werden. Diese kleine, aber leistungsstarke Maschine mäht Ihren Rasen automatisch und sorgt mit ihrer fortschrittlichen Navigationstechnologie dafür, dass kein Grashalm ungeschnitten bleibt. Mit Rasenrobotern wird die Rasenpflege quasi zum Kinderspiel.

Darüber hinaus tragen Mähroboter durch häufiges Mähen zur Förderung des Rasenwachstums und zur Reduzierung der Ausbreitung von Unkraut bei. Sie mulchen den Grasschnitt und lassen ihn auf dem Rasen liegen, wo er als natürlicher Dünger dient. Dies führt schließlich zur Verbesserung der Rasenqualität. Mähroboter verbrauchen zudem weniger Energie und erzeugen weniger Lärm und Abgase als ihre Vorgänger.

Es gibt viele Rasenmäher-Modelle unterschiedlichster Hersteller. Ob sie nun mit oder ohne Kabel, großer oder kleiner Batterie oder mit und ohne Kamera ausgeführt sind, hängt schließlich von ihrer Einsatzart ab. Allein Sie haben die Qual der Auswahl. Dazu stellen wir Ihnen nachfolgend die neuesten Modelle vor:

19.02.2024 | Der Akku-Spezialist Einhell bietet Mähroboter mit zahlreichen Einstellungsmöglichkeiten und verschiedenen Zubehör-Kits, mit und ohne Begrenzungsdraht. Statt einer festverbauten Batterie beziehen die Freelexo Modelle ihre Energie aus einem herausnehmbaren Power X-Change Akku. Dieser ist auch in allen weiteren Geräten der Akku-Plattform mit über 300 Werkzeugen und Gartengeräten einsetzbar.

Nach dem Mähen kann der Akku auch in Heckenschere, Rasentrimmer oder Bohrschrauber weiterverwendet werden. Zudem lässt sich die Reichweite pro Akkuladung individuell auf die zu mähende Gartengröße anpassen, weil es die Power X-Change Akkus in verschiedenen Kapazitäten (Ah) gibt. Die Mähroboter eignen sich für Rasenflächen von 300 bis 1200 m².

Mähroboter ohne Begrenzungsdraht

Der Mähroboter Freelexo CAM 500 ist mit einer ausgeklügelten Kameratechnik ausgestattet. Er eignet sich für Rasenflächen bis 500 m². Die integrierte Kamera scannt den Mähbereich und erkennt optische Rasengrenzen wie Steine, Teer oder Rindenmulch anhand von Farben und Strukturen. Ultraschallsensoren erkennen Hindernisse und physische Rasengrenzen wie Hecken, Mauern oder Bäume. Das zeitaufwändige Verlegen eines Begrenzungsdrahts ist dadurch nicht mehr nötig. Über ein intuitives Tastenfeld lassen sich die Mähzeiten einfach programmieren.



Dank Mähmodus für Nebenflächen ist dieser Mähroboter auch flexibel in separaten Gartenbereichen einsetzbar. Ein im Lieferumfang enthaltenes 5 m langes Magnetband kann als virtueller Zaun ausgelegt werden. Die eingebauten Magnetsensoren erkennen das Magnetband und drehen an dessen Grenze ab. Damit lassen sich Bereiche ausgrenzen, die nicht angefahren werden sollen. Ebenfalls zur Ausstattung gehören ein Regensensor, Diebstahlschutz, Stoß-, Hebe- und Kippsensoren. Der Mähroboter hat eine Schnitthöhenverstellung von 20 bis 60 m und eignet sich für eine Steigung bis zu 25 %.

17.02.2024 | Husqvarna erweitert sein Angebot an kabellosen Rasen-Mährobotern um zwei für mittelgroße Gärten konzipierte Modelle: die Automower 310E Nera und 410XE Nera. Beide sind mit dem Epos1-Satelliten-Navigationssystem von Husqvarna kompatibel. Nutzer können damit virtuelle Begrenzungen ganz einfach mit dem Smartphone erstellen. Der Hersteller führt mit diesen Modellen seine bahnbrechende Edgecut-Technologie ein. Diese sorgt dafür, dass auch die Kanten des Rasens perfekt geschnitten werden.

Die zwei Mähroboter eignen sich für Gärten bis zu 1000 m². Die Epos-Technologie ermöglicht eine Genauigkeit von 2 bis 3 cm. Die virtuellen Grenzen des Gartens erstellt der Nutzer über die Automower Connect App. Über sie lassen sich verschiedene Arbeitsbereiche und Sperrzonen erstellen und die Schnitthöhe elektronisch einstellen. Anwender haben so auch aus der Ferne die volle Kontrolle über den Rasen.

Bahnbrechende Edgecut Technologie

Die neue Edgecut Technologie basiert auf einer kleineren und hochpräzisen Mähscheibe im Heck. Sie reduziert die Notwendigkeit des manuellen Trimmens an den Rasenkanten. Der Automower 410XE Nera hat zusätzlich eine Radartechnologie, die dabei hilft, Objekte auf dem Rasen herum zu navigieren. So wird der Mähvorgang nicht unterbrochen. Spielzeug oder andere auf dem Rasen zurückgelassene Gegenstände werden nicht beschädigt.

Mit Nera kann der Anwender zwischen physischen Begrenzungskabeln, virtuellen Begrenzungen oder einer Kombination aus beidem wählen. Für das virtuelle Begrenzungsmähen ist das Epos Zubehör erforderlich. Es besteht aus einem Plug-in für den Mähroboter und einer diskreten Referenzstation, die in der Regel auf dem Dach oder an der Wand des Hauses angebracht wird.

Technische Daten der Husqvarna Automowers 410XE Nera und 310E Nera:

Kapazität der Arbeitsfläche: 1000 m²

Maximale Steigungsleistung: 30 %

Schnitthöhe: 20 bis 55 mm

Kantenschnitt: bis zu 1 cm Objektvermeidung

Objektvermeidung Zonensteuerung

16.03.2023 | Die neueste Stihl Imow Rasenmähroboter-Generation markiert einen Meilenstein in der automatischen Rasenpflege. Ausgestattet mit fortschrittlicher Technologie, ermöglichen diese sechs Modelle ein unübertroffenes Schnittbild und reduzieren die Mähzeiten erheblich.

Highlights sind das innovative Disc Cut-Mähsystem, eine beeindruckende Schnittbreite von 28 cm, leistungsstarke Lithium-Ionen-Akkus sowie ein intelligentes Fahr- und Ladeverhalten. Diese Features garantieren ein perfektes Mähergebnis und schnelle Einsatzbereitschaft des Rasens.

Dank der My Imow App steuern Nutzer ihre Mähroboter intuitiv per Smartphone oder Tablet – von der Schnitthöhenjustierung bis zum Mähplan. LED-Elemente und Sprachausgaben am Gerät bieten zusätzliche Bedienungserleichterungen und Statusinformationen. Mit der Möglichkeit zur Smart Home-Integration erfüllen diese Mähroboter modernste Anforderungen an eine vernetzte Gartenpflege und bieten eine Reihe Vorteile.

Für Gärten bis 5000 m²

Die Stihl Mähroboter eignen sich für Gärten mit bis zu 1500 m² (Imow 5), 3000 m² (Imow 6) und 5000 m² (Imow 7) und sind jeweils in zwei Varianten erhältlich: Die Standard und EVO Ausführung unterscheidet sich in Geschwindigkeit und Geländetauglichkeit. EVO-Modelle meistern sogar Steigungen bis 45 %, mit optionalem Upgrade für noch anspruchsvollere Hanglagen.

Die Mähroboter der neuen Generation sind mit dem Disc Cut-Mähsystem mit drei freischwingenden Messerklingen ausgestattet, das dank der hohen Klingengeschwindigkeit ein perfektes Schnittbild erzeugt. Aufgrund des regelmäßigen Drehrichtungswechsels erweist sich das System außerdem als sehr langlebig.

Im Fall eines notwendigen Messerwechsels ist dieser werkzeuglos im Handumdrehen erledigt. Zudem passen die neuen Geräte ihre Mähgeschwindigkeit intelligent an die Umgebung an: An Steigungen oder bei dichten Rasenflächen wird die Geschwindigkeit automatisch reduziert. Gleichzeitig sorgen die serienmäßigen Ultraschallsensoren für eine frühzeitige Erkennung von Gegenständen und Hindernissen und fahren an diese schonend heran.

Die intelligente Navigation der Mähroboter minimiert Fahrspuren und optimiert die Mähzeiten, sodass Besitzer mehr Zeit in ihrem Garten genießen können. Die EVO-Modelle bieten zusätzlich eine Mobilfunkanbindung für ferngesteuerte Bedienung, selbst ohne WLAN-Verfügbarkeit im Garten.

Die Auswahl des besten Mähroboters hängt stark von der Größe und Beschaffenheit Ihrer Rasenfläche ab. Für kleine Gärten eignen sich kompakte Modelle wie der Landxcape LX799 oder der Yard Force Easymow 260. Sie sind wendig und können auch in verwinkelten Gärten problemlos mähen.

Für mittlere Gärten sind leistungsstärkere Modelle wie der Yard Force LUV 1000Ri oder der Husqvarna Automower eine gute Wahl. Und für große Rasenflächen sind Modelle wie der Husqvarna Automower 305, der Robomow RK1000 oder der Al ko Mähroboter bestens geeignet.

Optimale Pflege für kleine und mittlere Gärten

Wenn Sie einen kleinen oder mittleren Garten besitzen, sind folgende Modelle optimal für Sie:

Gardena smart Sileno Set city 500

Landxcape LX799

Gardena Sileno Minimo 250

Gardena Smart Sileno City 250

Diese Mähroboter sind in ihrer Größe und Wendigkeit optimiert und können problemlos verschiedene Steigungen bewältigen.

Bei der Auswahl eines Mähroboters für kleine und mittlere Gärten sollten Sie außerdem Ihr Budget, Ihre Gartengestaltungsvorlieben und besondere Herausforderungen wie mehrere Rasenzonen berücksichtigen. Die Preise für Mähroboter, die für kleine und mittlere Gärten ausgelegt sind, bewegen sich in der Regel zwischen 500 und 1500 Euro.

Die Profis für große Rasenflächen

Für große Rasenflächen sind leistungsstarke Mähroboter wie der Robomow RK1000 oder der Husqvarna Automower 420 empfehlenswert. Diese Geräte verfügen über fortschrittliche Funktionen wie GPS-Steuerung, GSM-Modul und Steuerung per App. Auch können sie bei Regen eingesetzt werden.

Bei der Verwendung von Mährobotern auf großen Rasenflächen gibt es besondere Herausforderungen zu beachten. Dazu gehören:

Das Bewältigen von Steigungen

Das effiziente Mähen von Rasenflächen über 2000 m²

Die Akkulaufzeit, die bei Mährobotern für große Flächen bis zu 10 h betragen kann.

Die Installation eines Mähroboters ist einfacher, als Sie vielleicht denken. Im Allgemeinen beinhaltet der Installationsprozess:

Überprüfung des Materials Installation der Ladestation Verlegen der Kabel Anschluss der Kabel Inbetriebnahme des Geräts.

Um Ihren Garten adäquat auf die Installation eines Mähroboters vorzubereiten, ist es ratsam, Hindernisse wie Steine, Zweige und Laub zu entfernen. Auch kann es notwendig werden, größere Unebenheiten des Rasens auszugleichen. Eine Skizze des Gartens kann hilfreich sein, um die optimale Position für die Ladestation des Mähroboters zu finden.

Nach der Installation sollten Sie den Mähroboter programmieren. Dazu gehört das Festlegen der Mähzeiten und das Einstellen der gewünschten Schnitthöhe. Die Programmierung kann über das Bedienfeld am Gerät oder über eine Smartphone-App erfolgen. Die Inbetriebnahme eines Mähroboters kann je nach Rasengröße, Gartenaufbau und Bodenbeschaffenheit mehrere Stunden bis zu einigen Tagen in Anspruch nehmen.

Die meisten Mähroboter sind mit einer App-Steuerung ausgestattet, die eine einfache und bequeme Bedienung ermöglicht. Über die App können Sie den Mähroboter starten und stoppen, den Mähplan einstellen und den Fortschritt des Mähvorgangs überwachen.

Vernetzte Gartenarbeit

Neben der App-Steuerung bieten viele Mähroboter auch die Möglichkeit zur Vernetzung mit anderen smarten Geräten im Garten. Zum Beispiel kann Ihr Mähroboter mit einem smarten Bewässerungssystem zusammenarbeiten, um sicherzustellen, dass Ihr Rasen immer perfekt gepflegt ist. Die Kommunikation zwischen den Geräten erfolgt über ein Gateway, das mit dem Internet verbunden ist.

Von unterwegs den Garten pflegen

Die Möglichkeit, Ihren Mähroboter von unterwegs aus zu steuern, ist ein weiterer großer Vorteil der App-Steuerung. Sie können Ihren Mähroboter von überall aus starten, stoppen oder programmieren, solange Sie eine Internetverbindung und einen Browser haben.

Es gibt verschiedene Anwendungen, die zur Steuerung von Mährobotern verwendet werden können. Mit Anwendungen wie der Gardena App oder der Yardforce X100i App können Sie den Mähroboter bequem per Smartphone steuern und das Mähen starten. Mähroboter-Apps bieten außerdem Funktionen wie Benachrichtigungen und Smart-Home-Integrationen, die die Gartenpflege noch einfacher und bequemer machen.

Um eine lange Lebensdauer Ihres Mähroboters zu gewährleisten, ist eine regelmäßige Wartung und Pflege unerlässlich. Dazu gehört es, den Mähroboter regelmäßig zu reinigen und Grasreste zu entfernen. Spezielle Bio Mähroboter Reiniger können zur Reinigung verwendet werden. Es wird empfohlen, einen Mähroboter etwa wöchentlich zu warten und zu reinigen.

Um die Batterielebensdauer eines Mähroboters zu verlängern, empfiehlt es sich, Lithium-Ionen-Akkus zwischen 20 % und 80 % zu laden. Darüber hinaus ist es wichtig, den Memoryeffekt bei Akkumulatoren zu berücksichtigen und regelmäßig die Akkus zu warten. Sobald die Messer unscharf sind, sollten sie ausgetauscht werden.

Mähroboter kann man heute schon in einem Online Shop kaufen. Verzichtet man auf die Beratungsleistung vor Ort muss man aber selber recherchieren. Bei der Auswahl eines Mähroboters sollten Sie verschiedene Faktoren berücksichtigen. Dazu gehören:

die Größe und Beschaffenheit Ihres Gartens

Ihr Budget

Ihre Vorlieben in Bezug auf die Gartengestaltung

besondere Herausforderungen wie Steigungen oder unebenes Gelände.

Stiftung Warentest Test und Kaufberatung

Das richtige Modell für Ihren Garten

Um das richtige Modell für Ihren Garten zu finden, sollten Sie zunächst die Größe und den Zuschnitt Ihres Rasens berücksichtigen. Für kleine und mittlere Gärten sind kompakte Modelle wie der Landxcape LX799 oder der Yard Force EasyMow 260 ideal. Sie sind wendig und können auch in verwinkelten Gärten problemlos mähen.

Weitere Faktoren, die bei der Auswahl eines Mähroboters eine Rolle spielen, sind die Mähgeschwindigkeit und die Akkulaufzeit. Eine höhere Mähgeschwindigkeit ermöglicht es, die Fläche schneller zu bearbeiten und somit die Mähzeiten zu verkürzen. Die Akkulaufzeit ist besonders wichtig, wenn Sie einen großen Garten haben. Holen Sie sich Angebote der verschiedenen Hersteller ein und berücksichtigen Sie das Preis-Leistungs-Verhältnis.

Zusatzfunktionen und Zubehör

Neben der Auswahl des richtigen Modells sollten Sie auch die verfügbaren Zusatzfunktionen sortieren und das Zubehör berücksichtigen. Viele Mähroboter bieten zusätzliche Funktionen wie:

Regensensoren

Diebstahlschutz per PIN oder Alarm

per PIN oder Alarm leisen Betrieb

eine Kantenmähfunktion.

Zubehörteile wie Begrenzungskabel, Kabelverbinder und Wartungsprodukte können die Lebensdauer eines Mähroboters verlängern und seine Leistung optimieren. Nachträgliche Erweiterungen um neue Funktionen können besonders nützlich sein, wenn Sie einen großen Garten haben oder besondere Anforderungen an die Rasenpflege stellen.

Erfahrungsberichte und Nutzerbewertungen sind eine wertvolle Quelle für Informationen, wenn Sie einen Mähroboter kaufen möchten. Sie geben einen Einblick in die tatsächliche Leistung und Zuverlässigkeit der verschiedenen Modelle und deren Ergebnisse. Laut Nutzerbewertungen sind folgende Modelle besonders beliebt:

Worx Landroid Vision M800

Bosch Indego S+ 400

Husqvarna Automower 105

Stihl Imow RMI 422

Allerdings gibt es auch einige negative Erfahrungen und Probleme mit bestimmten Mähroboter-Modellen. Dazu gehören unter anderem Unebenheiten im Rasen, die die Leistung beeinträchtigen können sowie die Möglichkeit von Bruchgefahr. Daher ist es wichtig, vor dem Kauf eines Mähroboters gründliche Recherchen durchzuführen und verschiedene Modelle zu vergleichen.

Zusammenfassung

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass Mähroboter eine tolle Lösung für die Rasenpflege darstellen. Sie sparen nicht nur Zeit und Arbeit, sondern verbessern auch die Qualität Ihres Rasens und arbeiten umweltfreundlicher als herkömmliche Benzinrasenmäher. Bei der Auswahl eines Mähroboters sollten Sie die Größe und Beschaffenheit Ihres Gartens, Ihr Budget und Ihre individuellen Anforderungen berücksichtigen. Mit der richtigen Pflege und Wartung können Sie sicherstellen, dass Ihr Mähroboter viele Jahre lang optimal funktioniert.

Welche ist der beste Rasenroboter?

Der Stihl RMI 632 P gilt als der beste Rasenroboter, da er maximale High-End-Leistung, exzellente Flächenleistung und maximale Sicherheit bietet und bis zu 4000 m² Fläche mähen kann.

Was sind die Nachteile eines Mähroboters?

Die Nachteile eines Mähroboters sind die hohen Anschaffungskosten und möglicherweise die Notwendigkeit einer fachmännischen Installation und Verlegung der Begrenzungskabel.

Wie viel kostet ein guter Mähroboter?

Ein guter Mähroboter kann je nach Hersteller und Extras zwischen 900 und 3000 Euro kosten, abhängig von der gewünschten Leistung und Ausstattung.