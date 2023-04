Wände durchleuchten mit Walabot Wandscanner

Was sich hinter der Wand verbirgt und wo Rohre, Kabel oder Leitungen liegen, ist für die meisten Heimwerker und Hausbesitzer ein Geheimnis. Deshalb kommt es immer wieder zu kleinen Katastrophen, wenn ein Do-it-yourself-Bastler Löcher für das Regal oder die Lampe in die Wand bohrt. Wände durchleuchten gelingt jetzt ganz einfach mit dem Walabot DIY Wandscanner von Vayyar, der erkennt, was sich hinter der Wand verbirgt.



Inhalt

08.04.2023 | Der "Alles hinter einer Wand sichtbar macher" Wandscanner DIY ist in der neuen Version Walabot DIY2 auf dem Markt. Jetzt gibt es den beliebten Wandscanner auch für mit iOS und Android App. Schauen Sie, was er noch alles kann.

Und so wird er verwendet:

30.08.2017 | Der Walabot DIY lässt sich einfach mit einem Android-Smartphone verbinden, das als Visualisierungsbasis dient. So lasssen sich bis zu 10 cm dicke Gips- und Zement Wände durchleuchten. Dann werden die dahinter befindlichen Rohre, Kabel und Leitungen angezeigt. Der Wand Scanner bildet die Umrisse der Gegenstände darin oder dahinter dreidimensional ab. Selbst Bewegungen von Mäusen oder anderen Nagetieren lassen sich mit dem Ortungsgerät orten.



Die 3D-Imaging-Technologie für den Hausgebrauch befindet sich in einem Smartphone großen flachen Gehäuse, das mit Hilfe eines Magneten auf ein Smartphone aufgesteckt und über USB OTG mit dem Mobilgerät verbunden wird. Zur IFA 2017 stellte das Unternehmen eine neue Funktion für den Walabot DIY vor. Sie ermöglicht es, quasi Landkarten von großflächigen Wänden zu erstellen. Alles was der Walabot in bzw. hinter der Wand abscannt, wird zu einem Bild zusammengeführt. Malcom Berman, Director of Product + Marketing bei Vayyar: „So haben Wohnungs-, Gebäudebesitzer oder Hausmeister eine Karte zur Hand, die ihnen sagt, wie sie Probleme beim Bohren vermeiden können.

Der Walabot DIY ist ein innovatives Gerät, das von Vayyar Imaging entwickelt wurde. Es nutzt fortschrittliche 3D-Bildgebungs- und Sensortechnologien, um Objekte hinter Wänden genau zu erkennen. Das Gerät wird über USB an jedes Android-Telefon angeschlossen und ermöglicht es den Nutzern, Entfernungen zu messen und Bewegungen in Echtzeit zu erkennen, sodass es für eine Vielzahl von Zwecken eingesetzt werden kann.

Eines der Hauptmerkmale des Walabot ist seine Fähigkeit, durch nichtmetallische, feste Oberflächen mit einer Dicke von bis zu 102 mm zu scannen. Das bedeutet, dass der Benutzer Objekte "sehen" kann, die hinter Wänden versteckt oder tief darin eingebettet sind, wie z. B. Rohre und Drähte. Das macht den Wandscanner für Hausrenovierungen und Reparaturen unverzichtbar. Das Walabot erkennt selbst Veränderungen im Laufe der Zeit, so dass der Benutzer den Fortschritt seiner Projekte verfolgen kann, ohne jedes Mal manuell nachmessen zu müssen.

Intelligente Einzelraumregelung für Heizung im Smart Home

Der Wandscanner bietet auch zahlreiche Anwendungsmöglichkeiten, die über Renovierungen und Reparaturen im Haushalt hinausgehen. Der Detektor kann von Fachleuten in vielen Branchen eingesetzt werden, z. B. in der Kfz-Reparatur oder in der medizinischen Forschung. Mit der Technologie zur Entfernungsmessung kann man nicht nur sehen, was sich unter den Wänden befindet. Man kann sich zudem auch ein Bild davon machen, wie dick bestimmte Bereiche aufgrund der unterschiedlichen Dichte sind. Dies ermöglicht es auch Fachleuten im Gesundheitswesen, die Ultraschall- oder Röntgenuntersuchungen durchführen, oder Tierhaltern, die nach verlorenen Mikrochips im Fell ihrer Haustiere suchen, den Durchblick zu wahren.

Darüber hinaus wird die Entwicklung von Sicherheitssystemen mit Bewegungserkennungshardware in hohem Maße von der Verwendung von Walabot DIY profitieren. Objekte wie Rohre und Drähte, welche die Bewegung für herkömmliche Sensoren wie Kameras oder Detektoren für elektromagnetische Felder erschweren, stellen keine Herausforderung für diese innovative Technologie dar. Benutzer können leicht herausfinden, ob jemand unbemerkt durch eine Türöffnung gegangen ist, indem einfach subtile Veränderungen in den vorher aufgezeichneten Scans analysiert werden, bevor eine Aktivität in der Nähe des zuvor mit diesem leistungsstarken Werkzeug gescannten Bereichs stattfand!

Der Walabot ist auch ein tragbares medizinisches Gerät, das speziell für den Einsatz im Gesundheitssektor entwickelt wurde. Es kann innerhalb des Körpers Veränderungen der Weichteilgewebe erkennen und messen.

Das Ortungsgerät kann z. B. zur Früherkennung von Tumoren verwendet werden, um die Entwicklung bösartiger Wucherungen zu überwachen und aufzuspüren. Außerdem kann es zur Untersuchung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen und anderen Problemen in den inneren Organen eingesetzt werden. Darüber hinaus hat der Walabot die Möglichkeit, biologische Organismen innerhalb des menschlichen Körpers aufzuspüren und mit Ultraschallwellen Erkrankungen frühzeitig zu diagnostizieren.

Die Multisensor Technologie basiert auf einem Radiofrequenz-System, das ein 3D-Abbild der Umgebung in Echtzeit erzeugt. Die Technologie, die keine Kamera benötigt, kann beispielsweise Abstände messen oder beim Fernsehen erkennen, ob die Zuschauer abends schlafen und der Fernseher trotzdem noch läuft. Letzteres hat die 350 Telekommunikations- und Kabel-TV-Anbieter aus aller Welt beeindruckt. Sie haben 2016 Walabot als beste neue Technologie ausgezeichnet.

„Heutzutage nutzen Smarthome-Besitzer Kameras und Sensoren, um ihr Heim intelligenter, sicherer und komfortabler zu machen“, erklärt Malcom Berman. Das erfordert möglicherweise komplizierte Installationen und verletzt die Privatsphäre. Die 3D-Multisensor Technologie von Vayyar benötigt nur einen zentralen Multisensor, um die gleichen Ergebnisse zu erzielen. Anders als bei einer Kamera, sammeln die Radio Frequenz-Sensoren von Vayyar keine Bilddaten. Das heißt, die Privatsphäre ist geschützt und die Technologie eignet sich auch für sensible Bereiche wie im Schlafzimmer oder Bad.



Im wahrsten Sinne des Wortes ist der tote Winkel beim Autofahren “tot“ beim Einsatz dieser Sensortechnik „Der innovative 360 ​​Grad-Sensor von Vayyar unterstützt Fahrer in autonomen Fahrzeugen. Er beobachtet das Geschen innerhalb und was außerhalb des Autos,” erläutert Malcom Berman. Die Technologie kann den Gesundheitszustand der Autoinsassen registrieren, und die Abstände zur Umgebung des Fahrzeugs messen, ungeachtet der Umgebungsverhältnisse wie Dunkelheit, Rauch oder Nebel. Im Falle eines Unfalls werden die Gesundheitsdaten an ein Notrufsystem gesendet. Ebenso attraktiv sind Funktionen der Multisensortechnologie für Speditionen und Lastwagenfahrer, die melden können, ob die Ladung verrutscht ist oder noch Platz für eine Waren-Zuladung besteht.

Rohre in der Wand zu finden, kann ein kniffliges und zeitaufwändiges Projekt sein, aber mit Hilfe moderner Technologie ist es möglich, sie mit Leichtigkeit zu lokalisieren. Walabot ist ein revolutionäres Wandscanner, mit dem man in Wänden, Decken und Böden sehen kann, ohne sie aufreißen oder andere invasive Maßnahmen ergreifen zu müssen. Der Wandscanner nutzt die Radartechnologie zur Erkennung von Metallobjekten im 3D-Raum, so dass Sie die Rohre oder Kabel hinter Ihren Wänden genau lokalisieren können, ohne die Trockenbauwände öffnen zu müssen.

Video Türsprechanlage | Die Neuentwicklungen

Walabot DIY verfügt über eine Android-basierte App, die ein detailliertes Bild von dem liefert, was sich hinter der Wand verbirgt, einschließlich Wasserrohren und elektrischen Kabeln. Mit seinem intuitiven Design und der Kompatibilität mit Smartphones ist es eine der effizientesten Möglichkeiten für Hausbesitzer und Fachleute, Rohre in festen Strukturen wie Wänden zu finden. Das System nutzt Funkwellen von Sensoren, um Bewegungen auf der anderen Seite einer Struktur zu erkennen. Das kann z. B. ein Rohr sein, das von fließendem Wasser bewegt wird, oder elektrische Impulse von stromführenden Kabeln, die durch Metallrohre verlaufen. Diese Daten werden dann zu einem Bild verarbeitet, das genau zeigt, wo sich jedes Objekt innerhalb der verschiedenen Schichten der Medienbarriere wie Trockenbauwände oder Betonplatten usw. befindet.

Dies macht nicht nur das Auffinden Ihrer Rohre einfacher als je zuvor, sondern gibt Ihnen auch die Gewissheit, dass Sie bei Sanitärarbeiten oder Renovierungen in Ihrem Haus nichts Wichtiges übersehen haben. Da die Benutzung der Ortungsgeräte außerdem keinen physischen Kontakt mit Materialien wie z. B. Trockenbauwänden erfordert, ist das Risiko, etwas während der Installation zu beschädigen, ebenfalls gering. Alles in allem ist der Wandscanner eines der effektivsten Werkzeuge, die derzeit erhältlich sind, um schwer zugängliche Objekte zu finden, die tief in den Wänden liegen. So können sowohl Heimwerker als auch Profis ihr Ziel einer schnellen und genauen Rohrortung mühelos erreichen!