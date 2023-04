Video Türsprechanlage | Schütze dein Zuhause!

Sie gibt Sicherheit, schafft Möglichkeiten und ist nicht zuletzt sexy: die Video Türspechanlage im Smart Home. Man kann seine Besucher von überall auf der Welt aus sehen. Sprechen mit dem Postboten oder Tür öffnen für den Freund – alles ist möglich. Die Benachrichtigung auf dem Smartphone, Tablet oder PC Monitor bei Betätigen der Klingeltaste ist selbstverständlich. Informieren Sie sich nachfolgend über die neuesten Features der beliebten Technik von Ring, Telegärtner und Doorbird.

Türsprechanlage mit Kamera und Türöffner: Stand der Technik

Die Technologie von Türsprechanlagen mit Kamera und Türöffner hat in den letzten Jahren enorme Fortschritte gemacht. Heutzutage gibt es eine Vielzahl von Türsprechanlagen, die über WLAN-Anbindung als IP-Kamera funktionieren und somit eine stabile Verbindung ermöglichen. Auch die Kameraqualität hat sich verbessert, sodass ein detailreiches und scharfes Bild geliefert wird. Mit der fortschreitenden Technologie können Sie sich sicher fühlen und auch aus der Distanz mit Personen vor der Haustür in Kontakt treten.

Eine Türsprechanlage mit Kamera und Türöffner gehört mittlerweile zu den Standardfunktionen eines Smart Homes. Die neuesten Features der Hersteller wie Eufy, Ring, Telegärtner und Doorbird lassen neben der Video Funktion das Herz eines jeden Technik-Liebhabers höher schlagen. Bei Türsprechanlagen mit Kamera und Türöffner sind Sie auf dem neuesten Stand der Technik, aber man sollte beim Kauf neben dem Preis-Leistungs-Verhältnis auf ein paar Dinge achten.

Doorbird

So ist es beispielsweise möglich über die Doorbird-App Besucher nicht nur zu sehen und mit ihnen zu sprechen, sondern auch über einen Türöffner die Tür zu öffnen – und das von überall auf der Welt aus. Dabei kann das Gerät nicht nur über eine WLAN-Schnittstelle, sondern auch per LAN-Kabel mit dem Internet verbunden werden, was nicht nur zuverlässiger ist, sondern auch noch mehr Sicherheit bietet. Auch die Benutzerfreundlichkeit wird bei Doorbird groß geschrieben: Die Einrichtung ist einfach und intuitiv.

Zu den neuesten Features gehören die Möglichkeit, Push-Benachrichtigungen auf Ihrem Smartphone zu erhalten, wenn jemand an Ihrer Tür klingelt. Die Doorbird IP Video Türsprechanlagen ermöglichen es Ihnen auch, mit Ihrem Besucher zu sprechen, bevor Sie die Tür öffnen, was Ihnen zusätzliche Sicherheit bietet. Die Video Türsprechanlagen verfügen über einen integrierten Bewegungsmelder, der jede Bewegung in Ihrer Nähe aufzeichnet, sodass Sie sich jederzeit geschützt fühlen können. Darüber hinaus gibt es eine Radio Frequency Identification-Leser-Option, die Ihnen die schnellere Entsperren der Tür ermöglicht, ohne auf den Fingerabdrucksensor zugreifen zu müssen.

Telegärtner

Auch Telegärtner hat mit der intelligenten VideoTürsprechanlage Doorline Pro Exclusive mit einer integrierten Kamera und einer elektrischen Türöffner-Funktion die perfekte Kombination aus stilvollem Design und praktischer Funktionalität im Angebot. Mit individueller Rahmenbeleuchtung und einer Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten ist sie der ideale Begleiter für Ihr Zuhause oder Ihr Unternehmen. Die Video Türsprechanlage kann dank optional erhältlicher Mini-WLAN- und LAN-Erweiterungen unabhängig von vorhandenen Kabeln installiert werden. Dank der hochwertigen Verbauung und der Verwendung von speziellen Materialien hält die Türsprechanlage auch extremen Witterungsbedingungen stand. Die Doorline Pro Exclusive bietet vielfältige Funktionen und Einsatzmöglichkeiten, einschließlich eines Touch-Displays und der Möglichkeit, direkt mit Ihrer TK-Anlage oder Ihrem Router zu kommunizieren.

Die Doorline Pro Exclusive gibt es in der Farbe Anthrazit. Sie lässt sich einfach mit Ihrem Router verbinden, z. B. mit dem AVM FRITZ!. Ein weiteres Feature ist die Möglichkeit, über jedes Telefon oder Smartphone erreichbar zu sein. Die Türsprechanlage bietet Platz für bis zu vier Teilnehmer und eignet sich somit auch ideal für größere Unternehmen. Für die Installation und Montage der Doorline Pro Exclusive bietet Telegärtner Elektronik neben der umfassende Anleitung ein Video-Tutorial auf Youtube, das Ihnen Schritt für Schritt zeigt, wie Sie die Türsprechanlage installieren können. Das Modell Doorline Pro Exclusive wurde von voip-informationen.de, einem bekannten Magazin im Bereich Telekommunikation ausgezeichnet, was auch andere Testberichte bestätigen.

Ring

Ring hat seine neueste Video-Türklingel, die Ring Video Doorbell 4, vorgestellt. Diese die vollgepackt mit fortschrittlichen Funktionen, um Ihr Zuhause sicher zu schützen. Mit zwei Stromversorgungs-Optionen und Montagewinkeln ist die Installation ein Kinderspiel. Das Gerät ist mit Echtzeitüberwachung in 1080p HD-Video Qualität ausgestattet. Zwei-Wege-Gespräche und Bewegungserkennung sind selbstverständlich. Darüber hinaus erfasst die Pre-Roll-Funktion vier Sekunden Filmmaterial vor dem Auftreten der Bewegungen, so dass kein Ereignis verpasst wird. In Bezug auf die Sicherheitsoptionen hat die Ring Video Doorbell 4 einen klaren Vorteil als beste Wahl für das Zuhause. Eine der wichtigsten Funktionen dieser neuen Türklingel ist, dass sie über einen fortschrittlichen Bewegungs-Sensor verfügt, der näher an der Tür platziert ist, um eine höhere Detektionsgenauigkeit zu gewährleisten. Eine weitere Funktion ist, dass Sie den Live-Stream Ihrer Türklingel in Ihrem Smart Display integrieren können, damit Sie Ihr Zuhause einfach und schnell überwachen können. Mit dem Ring Protect Plan-Option, erhält man unbegrenzte Videoaufzeichnung und Cloud-Speicher für einen moderaten monatlichen Preis.

Eufy

Die Eufy Video-Türsprechanlage ist mit einer 2K HD-Kamera und einer Homebase ausgestattet, die Bewegungserkennung und Paketerkennung unterstützt. Mit einer intelligenten Personenerkennung und der beidseitigen Audiofunktion ist man informiert, wer vor der Tür steht und kann mit dem jenigen sprechen - selbst wenn man mal nicht zu Hause ist. Die Klingelsprechstelle wird einfach kabellos an der Wand befestigt. Das ist kinderleicht und schnell erledigt. Die Eufy Video-Türsprechanlage bietet das vielleicht beste Preis-Leistungs-Verhältnis.

Video Türsprechanlage: Neue Features im Detail

Video Türsprechanlage von Doorbird

Doorbird steht für die Verbindung von innovativer IP Technologie mit exklusivem Design in der Kommunikation von Türen – und zwar made in Germany. Nicht nur Einbrüchen wird mit den Video Türsprechanlagen von Doorbird vorbgebeugt, sondern viele zuätzliche Funktionen erleichtern zudem das Leben an, vor und hinter der Haustür. Nachfolgend finden Sie ein paar Neuentwicklungen:

Firewall zum effektiven Schutz für Ihr Gebäudenetzwerk

21.04.2023 | Türkommunikationssysteme zusätzlich absichern gelingt mit der neuen Firewall. Sie ist einfach zu installieren und erhöht die Sicherheit für alle Netzwerke, in denen ein Doorbird Produkt eingesetzt wird – und zwar innen wie außen. Damit hat der Hersteller, die Bird Home Automation, ein weiteres Alleinstellungsmerkmal im Bereich der smarten IP-Türsprechanlage.

Die Firewall blockiert ab Werk vorkonfigureiert und zuverlässig unberechtigten Netzwerkverkehr. Die Installation erfolgt zwischen dem lokalen Internetrouter und dem Doorbird IP-Video-Türkommunikationsnetzwerk. Die Internet Firewall eignet sich für große Bürokomplexe, das 1-Familienhaus, 2-Familienhaus oder Mehrfamilienhaus. Geeignete Anwendungn sind z. B. Video Türsprechanlagen in Wohnungen und Büros installierte IP-Video-Innenstationen.

Ein Mieter könnte das hier angeschlossene Netzwerkkabel zweckentfremden, um darüber im Internet zu surfen oder sich unbefugt Zugriff auf weitere Netzwerkkomponenten im Gebäude zu verschaffen. Eine solche Firewall-Lösung verhindert das. Smart-Home-Systeme von Drittanbietern können über eine Whitelist freigegeben werden, um individuelle Netzwerkanforderungen zu erfüllen. Die Internet Firewall kann natürlich über Smartphone und/oder Tablet fernkonfiguriert werden.

Barrierefreie Kommunikation mit Video-Türsprechanlage



02.06.2021 | Ein neues Zusatzmodul von Doorbird ermöglicht die barrierefreie Türkommunikation nach DIN 18040 Barrierefreies Bauen. Durch visuelle und akustische Signale werden Menschen mit eingeschränktem Hör- oder Sehvermögen mit der Video-Türsprechanlage beim Betreten eines Gebäudes unterstützt. Barrierefreie Kommunikationsanlagen müssen gleichzeitig zwei der drei Sinne Sehen, Hören und Tasten ansprechen. Das sogenannte Zwei-Sinne Prinzip ermöglicht es Menschen mit Sinneseinschränkungen den Eingangsbereich eines Gebäudes ohne Hilfe Dritter zugänglich und nutzbar zu machen. Das spezielle Sprechanlagenmodul D2100E Barrierefreiheit der Video Türsprechanlage erfüllt die Anforderungen der DIN 18040. Das neue Modul wird in Doorbird Video Türsprechanlagen integriert. Es eignet sich besonders für öffentliche Gebäude wie Krankenhäuser, Bildungseinrichtungen oder Seniorenheime.

Das Modul für Barrierefreiheit zeigt den aktuellen Zustand einer Doorbird Türsprechanlage mit drei Piktogrammen für Anruf, Gespräch und Türöffner an. Es verfügt über eine Hörschleife, welches das Audiosignal der Video Türsprechanlagen über Funk oder Wlan in das Hörgerät des Besuchers drahtlos überträgt. Eine Induktionsschleife und die optische Anzeige vereinfachen die Kommunikation für Menschen mit Hörbeeinträchtigung und oder Hörgerät. Die IP-basierten Türsprechprechanlagen sind um eine Brailleschrift ergänzbar, mit der sich Informationen leicht ertasten lassen. So wird die sensorische Barriere auch für Menschen mit Seheinschränkungen abgebaut. Mit dem Integrationsmodul Doorbird D2100E Barrierefreiheit kann ein bestehender IP-Video Türöffner der D21x-Serie nachgerüstet werden. Neue Türstationen lassen sich über den 3D-Konfigurator mit dem Zusatzmodul ausstatten und bestellen.

Konfigurator für Doorbird Video-Türsprechanlage

18.11.2020 | Mit dem neuen Konfigurator für die Video Türsprechanlage können Elektroinstallateure, Architekten und Planer maßgeschneiderte IP Türsprechanlagen online entwerfen und erstellen. Die hochwertigen Kamera Türöffner aus Edelstahl sind mit individuellen Größen, Türklingel Tasten und Modulen für Hausnummer oder Keypad planbar. Über 50 RAL-Farben und Oberflächen stehen für die Montage zur Auswahl. Die Türstation wird direkt in 3D angezeigt und mit jedem Gestaltungsschritt samt Preis und Lieferzeit aktualisiert.

Dank der Augmented Reality (AR) Funktion sind die Video Türsprechanlagen an ihrem Montage Ort visualisierbar. Der Abgleich erfolgt auf einem hochgeladenen Foto oder live auf dem Smartphone bei eingeschalteter Kamera. Zwischendurch lässt sich die Anlage inkl. technischer Zeichnung speichern, die Konfiguration zu einem späteren Zeitpunkt fortsetzen. Die final konfigurierte IP Video-Türsprechanlage kann dann aus dem Planungstool heraus bestellt werden.

Kontaktlose Klingel im Kampf gegen Corona

19.08.2020 | Die neue kontaktlose IP-Video Türsprechanlage D2101WV von Doorbird unterstützt den weltweiten Kampf gegen Covod-19. Über eine spezielle Sensorik an der Außenstation können Besucher berührungslos klingeln. Besucher, Kunden und Patienten müssen die Klingel nicht mehr berühren. So lässt sich ein Kontakt mit Viren und Bakterien vermeiden. Die kontaktlose Türklingel hilft besonders in Gebäuden mit hohen Besucherzahlen, die Verbreitung des Coronavirus einzudämmen. Das integrierte Modul in der Außeneinheit verfügt über eine spezielle Sensorik, die Gesten wie Handwinken oder Annährung der Hand bei einer Entfernung von 10 cm erkennt.

Dabei löst sie ein Klingelsignal an einem Türgong oder einer Innenstation aus. Über die Handgeste lässt sich ein Relais schalten, welches die Tür automatisch öffnet. Weitere Aktionen wie eine Push-Mitteilung auf das Smartphone des Familienhaus Besitzers oder ein HTTP(S)-Aufruf an ein System der Gebäudeautomation zu senden oder einen SIP-Anruf zu starten sind ebenfalls möglich. Dank der modernen IP-Technologie ist die Kommunikation mit Besuchern auch über mobile Endgeräte möglich. Hausbesitzer können mit ihren Gästen per Smartphone oder Tablet sprechen, sie live auf dem Bildschirm sehen und die Tür über die Doorbird App öffnen.

Zutrittskontrolle per Fingerprint

27.05.2020 | Die Zutrittskontrolle zu einem Gebäude wird über einen Ekey Fingerprint in der IP Video Türsprechanlage von Doorbird möglich. Die Türstation D2101FV Ekey hat hierfür ein kleines Blindstück erhalten, an dessen Stelle der Fingerscanner Ekey home FS UP I nachträglich eingebaut wird. Gäste und Familienhaus Eigentümer können alle Funktionen der Video Türsprechanlage sofort nach ihrer Montage nutzen. Der Türöffner lässt sich über App Anbindung oder RFID Keyfob betätigen. Nach dem Einbau des Ekey Systems kann der Zutritt mit dem Finger erfolgen.

Die intelligente Video Türsprechanlage aus Edelstahl D2101FV Ekey enthält hochwertige Komponenten, darunter eine IP Videokamera mit einer Weitwinkellinse und Nachtsicht Funktion, einen Lautsprecher mit Echo- und Geräuschunterdrückung, einen RFID-Leser und einen konfigurierbaren Bewegungssensor. Dank der offenen API-Schnittstelle kann die Doorbird-Türstation in Gebäude- und Hausautomatisierungssysteme von Drittanbietern integriert werden. Ekey biometric Systems GmbH bietet mit dem Einbaumodul Ekey home FS UP I einen eigenständig funktionierenden Fingerabdruckleser. Dieser kann separat erworben und in die Doorbird Türsprechanlage D2101FV EKEY eingebaut werden.

Video Türsprechanlagen von Ring

Als Jamie Siminoff, Gründer und Chef-Erfinder von Ring, seiner Frau von einer Neuerfindung der Türklingel erzählte, erwiderte diese: Das sei wie die Anruferkennung für die Haustür. Und so begann die Mission von Ring, Produkte für eine sichere Nachbarschaft zu entwickeln. Und das sind die jüngsten Innovationen von Ring:

Video-Türsprechanlagen mit Radar Technologie



24.02.2021 | Die Ring Video Doorbell Pro 2 ist die fortschrittlichste kabelgebundene Türklingel von Ring mit 3D-Bewegungserkennung. Durch Radar Technologie, 3D-Bewegungserkennung und Vogelperspektive der Video Türsprechanlage sehen die Benutzer auf einer Karte, wo ein Bewegungsereignis seinen Ursprung hatte. Die neue Video Türsprechanlage bietet zudem eine Nachtsichtfunktion in Farbe und anpassbare Funktionen für die Privatsphäre. Durch all diese Funktionen und das neue Kopf bis Fuß Video können die Anwender noch besser erkennen, was vor ihrer Haustüre passiert. Die Video Türsprechanlage mit Video Funktion nutzt Radartechnik, um Objekte noch besser zu erkennen. Durch die Auswahl von Abstandsmarkern werden die zu überwachenden Bereiche festgelegt. Der Radarsensor misst den spezifischen Abstand zwischen Kamera und Objekt, das die Grenze des definierten Bereiches überschreitet. Dabei beginnt die Kamera erst mit der Aufzeichnung, wenn diese Grenze überschritten wird. Darauf folgend sendet sie den Hausbesitzern einen Bewegungsalarm.

Die 3D Bewegungserkennung ermöglicht die neue Funktion zur Vogelperspektive. Eine Luftaufnahme vom Grundstück zeigt den Ursprung vom Bewegungsereignis. So lassen sich Rückschlüsse auf die Art des Ereignisses ziehen. Die einzigartige 3D Bewegungserkennung der Video Türsprechanlagen verschafft den Anwendern noch mehr Kontrolle über ihre Benachrichtigungen. „3D-Bewegungserkennung und die Vogelperspektive-Funktion sind die logischen nächsten Meilensteine in der Heimsicherheit und setzen neue Standards in der Bewegungserkennung“, sagt Jamie Siminoff. „Mit der Einführung dieser radarbasierten Funktionen definieren wir neu, was unsere Geräte leisten können, damit unsere Kunden noch besser informiert sind, was bei ihnen zu Hause passiert. Wir freuen uns, diese Technologie zu unserem beliebtesten Produkt, der Türklingel, hinzuzufügen und den Kunden noch mehr Auswahlmöglichkeiten für ihr Heimsicherheitssystem zu bieten."

Neben der 3D Bewegungserkennung bietet die Video Türsprechanlage die Erstellung eines Kopf bis Fuß sowie 1.536p-HD (Kamera Auflösung) Videos sowie ein Array Mikrofon. Das Mikro reduziert Klangverzerrungen und schafft so eine klarere Audio- und Videowiedergabe des Geschehens vor der Tür. Die Video Doorbell Pro 2 beachtet Datenschutz und Sicherheit. Eine Ring App gestattet es spezifische Datenschutz- und Sicherheitseinstellungen einfach vorzunehmen. Die Anwender können Grenzen für die 3D Bewegungserkennung und die Bewegungszonen festlegen, in denen Aufnahmen ausgelöst werden. Mit Privatsphärebereichen lassen sich Abschnitte im Sichtfeld der Kamera von der Videoaufzeichnung ausschließen.

Kabelgebundene Türsprechanlage mit App

So einfach lässt sich eine Ring Doorbell Wired installieren:



27.01.2021 | Die neue Video Türsprechanlage Ring Video Doorbell Wired ist eine vollwertige Sicherheitslösung zum kleinen Preis mit fortschrittlicher Bewegungserkennung, Gegensprechanlage und HD Video. Das Gehäuse der Video Türsprechanlage ist schlank und enthält moderne Features wie HD-Video, Gegensprechfunktion, Live Ansicht, fortschrittliche Bewegungserkennung, anpassbare Privatsphäre-Bereiche und mehr. "Mit der Ring Video Doorbell Wired haben wir alle entscheidenden Funktionen in einem schlanken, kompakten Design gebündelt. Mit dieser Video Türsprechanlage bieten wir den Kunden mehr Auswahl, wenn sie nach der optimalen Ring Video-Türklingel für ihre Anforderungen suchen", kommentiert Jamie Siminoff die Neuentwicklung. "Die Ring Video Doorbell Wired ist ein erschwingliches Angebot für all jene, die neu einsteigen möchten oder ihren Ring der Sicherheit erweitern wollen."

Die neue Video Türsprechanlage lässt sich an eine bestehende Türklingel Verdrahtung anschließen. Zu den Standard-Features der Video Türsprechanlage gehören 1080p HD Video mit Nachtsicht und eine Gegen-Sprechanlage mit Geräuschunterdrückung. Das Geschehen vor der Haustür wird scharf aufgezeichnet. Der Haus-Besitzer kann von überall aus mit Besuchern sprechen. Über anpassbare Bewegungszonen lassen sich die Bereiche im Kamerabild genau definieren, in denen ein Alarm ausgelöst werden soll. Auch Bereiche für die Privatsphäre sind auswählbar und aus dem Kamera Bild ausblendbar. Nachdem alle Einstellungen vorgenommen wurden, sendet die Bewegungserfassung der Video Türsprechanlage eine Nachricht an die Ring App, sobald im Sichtfeld der Ring Video Doorbell Wired eine Bewegung erfasst wird.

Abonnenten eines Ring Protect Plans können zusätzliche Features wie eine verbesserte Pre-Roll-Funktion nutzen. Eins Videovorschau zeigt 6 s, was das Bewegungsereignis am Hauseingang ausgelöst hat. Der Nur-Personen Modus ist ein erweiterter Bewegungsalarm. Er löst nur dann aus, wenn die Kamera einen Menschen im Sichtfeld erfasst. Erweiterte Benachrichtigungen zeigen in einem Vorschaubild, was in Echtzeit vor der Kamera passiert, noch bevor die Ring App geöffnet wird. Einmal installiert, können die Nutzer die Ring Video Doorbell Wired Video Türsprechanlage vollständig über die Ring Smartphone App steuern und das System an ihre individuellen Bedürfnisse anpassen. Sie können ihren Benachrichtigungsmodus einstellen, Bewegungszonen und Privatsphäre Bereiche anpassen. Für die ganzheitliche Sicherheitslösung lassen sich weitere Produkte des Herstellers verbinden wie Ring Kameras, Ring Chimes und Ring Alarm.

Die Ring Video Doorbell Wired ist kompatibel mit ausgewählten Alexafähigen Geräten: einfach den Ring Skill in der App aktivieren und sagen "Alexa, zeige mir die Eingangstür". Schon hat man eine Liveansicht auf dem Gerät. Man kann auch mit dem Befehl: "Alexa, antworte auf die Eingangstür" die die Gegensprechfunktion starten, um mit dem Besuch vor der Haustür zu sprechen.

Video Türsprechanlage von Telegärtner

09.07.2020 | Die Video Türsprechanlagen Doorline von Telegärtner lassen sich mit der vorhandenen Telefonanlage der Fritzbox verbinden. Es gibt hier kabelgebundene Modelle und welche, die Dect-Funk nutzen wie die Doorline Slim Dect2. Die Doorline-Slim-Dect lässt sich wie ein Schnurlostelefon einfach mit der Telefonanlage verbinden. Weil die Türsprechanlage die selben geschützten Funkfrequenzen nutzt, sind die Sprachqualität entsprechend hoch und die Verbindung absolut zuverlässig. Anwender, die eine Fritzbox nutzen, profitieren von der integrierten Dect-Basis des Routers. Kabel gebundene Doorline Türsprechanlagen lassen sich an jeden Router mit integrierter Telefonanlage anbinden.

Weil die Video Türsprechanlage am Haus direkt an die Telefonanlage angeschlossen wird, wird keine App oder Cloud-Speicher zur Bedienung benötigt. Das Türgespräch landet direkt auf dem Festnetztelefon. Weil das Smartphone nicht zwingend erforderlich ist, eignet sich diese Türsprechanlage auch für ältere Menschen, die keines besitzen. Will man statt einer Festnetznummer eine Handynummer hinterlegen, kann man ebenfalls von jedem Ort im Haus oder von unterwegs über das Mobiltelefon auf die Türklingel am Hauseingang reagieren.

Rufweiterleitungen auf andere Rufnummern oder Handy sind ebenfalls möglich. Die Doorline Modelle haben keine Kamera integriert. Man kann allerdings ganz einfach eine zusätzliche IP-Outdoor Kamera ins Netzwerk integrieren. Dem geringfügig größeren Aufwand steht der Vorteil gegenüber, dass man sich eine Kamera seiner Wahl aussuchen kann. Hingegen muss man bei Video Türsprechanlagen mit integrierter Kamera mit der Kamera Auflösung vorlieb nehmen, die das Produkt von Haus aus bietet.

Sie suchen nach einer geeigneten Türsprechanlage für Ihre Fritzbox? Es gibt verschiedene Möglichkeiten, eine Türsprechanlage in Ihre Fritzbox zu integrieren. Die konkrete Art der Einrichtung hängt jedoch vom Typ der Anlage ab, deshalb sollten Sie sich am besten an die Anleitung für Ihre Türsprechanlage halten. Wenn Sie auf der Suche nach einer neuen Türsprechanlage sind, gibt es zahlreiche Optionen, die mit der Fritzbox kompatibel sind. Eine davon ist die Doorline TM4 von Telegärtner Elektronik, die Ihre Fritzbox zur cleveren Hinterbau-Türstation macht. Auch die IP Video Türsprechanlage für AVM Fritzbox von JKS bietet mit ihrer eingebauten Farb-Videokamera und ihrem modernen Design eine attraktive Option. Es ist jedoch wichtig, bei der Wahl einer geeigneten Türsprechanlage für Ihre Fritzbox darauf zu achten, dass sie sicher ist und idealerweise eine Live-Bild-Funktion bietet. Besitzer einer Fritzbox können nämlich seit einiger Zeit eine Live-Bild-Funktion gemeinsam mit einer Türsprechanlage nutzen. Bei Fragen oder um eine Türsprechanlage für Ihre Fritzbox zu installieren, können Sie sich an einen Experten wie l-tek oder Jakobi KS wenden. Auch auf eBay gibt es eine große Auswahl an neuen und gebrauchten Fritz Türsprechanlagen.