Embedded Vision-Lösungen für NXPs i.MX 8 Prozessoren

Basler (Vertrieb Rauscher) erweitert sein Embedded Vision-Angebot um zwei Kameramodule, die auf NXPs i.MX 8 Prozessoren abgestimmt sind. Mit der Kombination aus Baslers Kamera-Know-how und den leistungsstarken Prozessoren von NXP lassen sich ideale Embedded Vision Lösungen für industrielle Anwendungen umsetzen.

NXPs i.MX 8 Prozessoren sind langzeitverfügbar und erfüllen alle relevanten Anforderungen an Temperatur und Robustheit im industriellen Umfeld. Die Prozessoren eignen sich für einfache bis komplexe Anwendungen der Bildverarbeitung.



Zum Start launcht Basler zwei neue „Dart“ Kameramodule mit BCON for MIPI-Schnittstelle und integriertem ISP (Image Signal Processor) mit 5 MP und 13 MP Auflösung sowie zwei neue Add-on Camera Kits. Die Kits bieten den perfekten Ausgangspunkt, um Vision ohne großen Aufwand zu den weitverbreiteten Evaluation Boards von NXP hinzuzufügen. Die Add-on Camera Kits unterstützen die Evaluation Boards mit den Prozessoren i.MX 8QuadMax, i.MX 8MQuad und i.MX 8M Mini. Es gibt sie mit 5 MP und 13 MP Dart-Kameramodul. Der zugehörige Treiber macht die Inbetriebnahme so einfach wie möglich und ist auf den jeweiligen Prozessor optimiert. Zu den Kits gehören neben dem Kameramodul auch Kabel, Objektiv und ein BCON for MIPI to Mini SAS Adapter.



Mit der Integration der NXP i.MX 8 Prozessoren eröffnet Basler Embedded Vision Kunden den Zugang zu einem weiteren System-on-Chip-Hersteller, der speziell im industriellen Umfeld durch sein Leistungsangebot bekannt ist. Der flexible Ansatz ermöglicht den Anwendern alle Basler BCON for MIPI Kameramodule und alle NXP i.MX 8 Prozessoren miteinander zu kombinieren. So erhalten sie das beste Setup für die jeweilige Anwendung. Noch nie war es so einfach, das optimale Preis-Leistungs-Verhältnis für ein Embedded Vision System zu finden.

