Nachrichten | Industrie Unternehmen im Überblick

Willkommen zu unseren Industrie Nachrichten, dem Informationsportal für die neuesten und bedeutsamsten Entwicklungen der vorwiegend deutschen, aber auch weltweiten Industrieunternehmen in der globalen Wirtschaft. Informieren Sie sich über wichtige Übernahmen, personelle Änderungen in Führungspositionen, innovative Neubauten, hochkarätige Auszeichnungen und beeindruckende Jubiläen. Bleiben Sie am Puls der Zeit.

Inhalt

31.05.2023 | Die Schmersal Gruppe wird als „Best Managed Company 2023“ ausgezeichnet. Den Award hat die Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Deloitte Private zusammen mit der Frankfurter Allgemeine Zeitung und dem Bundesverband der Deutschen Industrie (BDI) verliehen. Ausgezeichnet werden hervorragend geführte mittelständische Unternehmen, die in vier Management-Bereichen überzeugen: Das sind Strategie, Produktivität + Innovation, Kultur & Commitment sowie Governance + Finanzen.

RS Group übernimmt Distrelec

03.07.2023 | Die RS Group plc hat die Übernahme von Distrelec B.V. für 365 Mio. Euro abgeschlossen. Distrelec B.V. ist ein digital ausgerichteter High-Service-Distributor für Industrie-, Wartungs- und Reparaturprodukte sowie -artikel (MRO) und betreut rund 180.000 Kunden in 19 Ländern. Die Übernahme erweitert die Präsenz von RS in Kontinentaleuropa, insbesondere in Deutschland, der Schweiz und Schweden. Distrelec hat seinen Hauptsitz in Manchester, Großbritannien, beschäftigt 400 Mitarbeiter und betreibt 12 Vertriebsstandorte in ganz Europa. Mit einer vergleichbaren Produktpalette ergänzt Distrelec die RS Group und steigert den Umsatz in der DACH-Region um 40 % sowie in Skandinavien um 80 %.

27.06.2023 | Nachdem Rollon im April die Nadella Gruppe übernommen hat, zeigte der Lösungsanbieter auf der Automatica bereits gemeinsame Produkte. Rüdiger Knevels, CEO der Rollon Group, lässt uns in einem Interview hinter die Kulissen der nächsten Portfolioerweiterung blicken, die sich übrigens besonders komplementär darstellt. Auf der Automatica 2023 in München haben wir ihm u. a. folgende Frage gestellt: Was bedeutet die Übernahme der Nadella Gruppe für Rollon?

04.05.2023 | Die Timken Company hat am 04. April 2023 die angekündigte Übernahme der Nadella Gruppe abgeschlossen. Nadella ist ein führender Hersteller von Linearführungen, Teleskopschienen, Linearachsen, Kugelgewindetrieben, Rotationskörpern und weiteren spezialisierten industriellen Systemlösungen, die das Produktportfolio von Rollon im Bereich Lineartechnik abrunden und erweitern wird. Nadella hat seinen Sitz in Italien und beschäftigt 450 Mitarbeiter.

24.05.2023 | Im Geschäftsjahr 2022, das von wirtschaftlichen Herausforderungen geprägt war, hat die Eberspächer Gruppe ihre Transformation weiter vorangetrieben. Trotz der starken Nachfrage und des zweistelligen Wachstums des Netto-Umsatzes war das Ergebnis negativ, aufgrund der gestiegenen Kosten für Material und Energie. Der Nettoumsatz belief sich auf 2,7 Mrd. Euro, ein Wachstum von 19,9 % im Vergleich zum Vorjahr. Der Bruttoumsatz stieg auf 6,4 Mrd. Euro (+7,3 %).

10.01.2023 | Die Ecospeed AG blickt auf ein sehr gutes Geschäftsjahr zurück und plant für 2023 mit weiterem Wachstum. Befeuert wird diese Entwicklung durch das Industrie Geschäft. Sehr viele, vorallem mittelständische Unternehmen suchen nach Lösungen, um den CO 2 -Fußabdruck ihrer Produkte und Prozesse zu ermitteln. Ganz überraschend kam die sprunghafte Zunahme der Nachfrage hier nicht.

03.07.2023 | Künstliche Intelligenz und die digitale Transformation sind zwei beispielhafte Instrumente, die wertvolle Lösungsansätze zur zur Senkung der Fertigungskosten und Erhöhung der Automation liefern können, derzeit aber noch in den Startlöchern stehen. Um hier die Entwicklung voranzutreiben, hat Mitsubishi Electric in Ratingen ein neues europäisches Innovations- und Technologiezentrum (ITC) eröffnet. Mit dieser zukunftsweisenden Initiative soll der technologische Fortschritt durch eine interdisziplinäre und globale Zusammenarbeit vorangetrieben werden.

25.04.2023 | Das Management von Eberspächer und Bürgermeister Pencho Milkov nahmen gemeinsam den offiziellen Spatenstich für das neue Produktionswerk in Ruse, Bulgarien vor. Im Industriegebiet Slatina entsteht in den kommenden Monaten ein neues Gebäude mit einer Fläche von 17.000 m². Das Werk wird elektrische Fahrzeugheizungen herstellen, um die steigende Nachfrage auf dem europäischen Pkw-Markt zu decken. Die Produktion wird voraussichtlich Anfang 2024 beginnen.

Technologiezentrum für Halbleitermesstechnik gegründet

17.07.2023 | Applied Materials, Inc. und das Fraunhofer-Institut für Photonische Mikrosysteme IPMS arbeiten zusammen, um ein großes Technologiezentrum für Halbleitermetrologie und Prozessanalyse in Europa zu eröffnen. Das Technologiezentrum wird im Center Nanoelectronic Technologies (CNT) des Fraunhofer IPMS in Dresden angesiedelt sein. Applied Materials liefert das Veritysem CD-SEM-System (ein Rasterelektronenmikroskop für kritische Dimensionen) und bietet Unterstützung durch Ingenieure und F&E-Experten. Ziel des Technologiezentrums ist es, die Lernzyklen und die Entwicklung neuer Anwendungen in Europa zu beschleunigen, indem Prozesse auf verschiedenen Substratmaterialien und Waferdicken getestet und qualifiziert werden.

18.07.2023 | Jörg Kraus hat am 1. Juli die Verantwortung für die nationalen Vertriebsaktivitäten in der Schmersal Gruppe übernommen. Er verantwortet u. a. die Umsetzung und Weiterentwicklung der Vertriebsstrategie sowie die Optimierung der Vertriebsprozesse. Herr Kraus verfügt über umfangreiche Erfahrungen im Vertrieb von Investitionsgütern und technischen Komponenten für komplexe Branchen wie dem Maschinen- und Anlagenbau, der Metallindustrie, technische Gase und Oberflächentechnik.

26.05.2023 | Der Aufsichtsrat der Schaeffler AG hat mit Wirkung zum 1. Mai 2024 Sascha Zaps (48) zum Mitglied des Vorstands der Schaeffler AG und zum neuen Vorstand Industrial berufen. Er folgt in dieser Position auf Dr. Stefan Spindler (61), der seinen Vertrag aus Altersgründen nicht über den 30. April 2024 hinaus verlängern wird. Über die Nachfolge der Leitung des Europageschäfts wird rechtzeitig vor der Amtsübergabe von Herrn Zaps im Jahr 2024 entschieden.

03.03.2023 | Maria-Elisabeth Schaeffler-Thumann wird ihr Aufsichtsratsmandat altersbedingt mit Ablauf der Hauptversammlung am 20. April 2023 niederlegen: „Die letzten drei Jahrzehnte meines Lebens waren geprägt von meinem Einsatz für das Unternehmen Schaeffler und die große Schaeffler-Familie. Ich bleibe dem Unternehmen auch zukünftig als Gesellschafterin eng verbunden und bin glücklich, der Nachfolgegeneration ein geordnetes Haus zu hinterlassen", kommentiert Frau Schaeffler-Thumann ihre Entscheidung.