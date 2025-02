Shusuke Aoki wird CEO von Panasonic Connect Europe

Panasonic hat Shusuke Aoki zum neuen CEO und Geschäftsführer von Panasonic Connect Europe mit Sitz in Wiesbaden ernannt. Aoki, der in den letzten 14 Jahren in Europa tätig war, bringt umfassende Erfahrung in B2B- und B2G-Märkten mit.

Shusuke Aoki hat weltweit erfolgreiche Teams in Vertrieb, Systemtechnik, Marketing und Transformation geleitet – von Japan über die USA bis Europa. In seiner neuen Rolle wird er das Unternehmen dabei unterstützen, Geschäftskunden mit innovativen Technologien bei der Bewältigung aktueller sozioökonomischer Herausforderungen zu helfen.

Herr Aoki übernimmt die Position von Hiroyuki Nishiuma, der das Unternehmen erfolgreich durch herausfordernde Zeiten geführt hat.

"Europäische Unternehmen stehen vor schwierigen Herausforderungen, darunter Energie- und Preisdruck sowie Unterbrechungen der Lieferketten vor dem Hintergrund geopolitischer Unsicherheit. Panasonic Connect Europe wird Unternehmen dabei unterstützen, diese Herausforderungen durch den Einsatz transformativer Technologielösungen zu meistern", erklärt der neue CEO.