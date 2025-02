Freudenberg Sealing Technologies startet mit neuer Geschäftsleitung

Freudenberg Sealing Technologies (FST) startet mit einem neuen Management ins Jahr 2025. Ab 1. Januar besteht das Führungsteam aus (v. L.) CEO Dr. Matthias Sckuhr, CFO Kerstin Borrs und CTO Gary VanWambeke. Alle bisherigen Aufgaben des COO werden zukünftig vom CTO verantwortet.

Dr. Matthias Sckuhr, bisher Chief Technology und Chief Operating Officer (CTO/COO), folgt als CEO auf Claus Möhlenkamp, der als stellvertretender CEO in die Unternehmensleitung der Freudenberg Gruppe wechselt. Dr. Sckuhr verfügt über 28 Jahre Erfahrung in der Automobil- und allgemeinen Industrie. Seine Karriere begann 1997 bei den Freudenberg Forschungsdiensten und führte ihn über Führungspositionen bei Vibracoustic und Nedschroef zu FST, wo er seit 2021 als COO tätig war. In dieser Zeit hat Dr. Sckuhr maßgeblich zur Entwicklung und Implementierung nachhaltiger Prozesse und Technologien im Unternehmen beigetragen.

Ihm folgt als CTO Gary VanWambeke, bisher Senior Vice President der Division Dynamic Sealings. VanWambeke hat seit 1997 in verschiedenen Führungspositionen des Unternehmens profunde Erfahrungen insbesondere im Bereich Powertrain gesammelt. In seiner neuen Funktion wird er die technologische Weiterentwicklung von FST vorantreiben.

Kerstin Borrs kam im Januar 2024 als Chief Financial Officer (CFO) zu FST und wird diese Funktion unverändert weiterführen. Ihre Expertise und Führungsstärke spielen eine wesentliche Rolle für die finanzielle Stabilität und strategische Ausrichtung des Unternehmens. Bevor sie 2018 zu Freudenberg kam, war Borrs 25 Jahre in der Konsumgüterindustrie tätig u. a. bei Mars, Mondelez und der Rewe Zentral AG.