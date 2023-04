Koco Motion | Systemhaus für Antriebe

17.04.2023 | Die Koco Unternehmensgruppe aus Dauchingen im Schwarzwald begeht dieses Jahr nicht nur ein, sondern gleich zwei Jubiläen. Die Koco Motion GmbH feiert nun nach zwei Jahren Verspätung ihr 20-jähriges Firmenjubiläum zum 22. Jahrestag nachträglich, während die Koco Automotive GmbH auf ihr 10-jähriges Bestehen zurückblickt.

Bereits 2001 gründeten Gerhard Kocherscheidt und David Couto die Intelligent Motion Systems (IMS) Europe GmbH, die sich auf den europäischen Vertrieb von integrierten Schrittmotoren und Schrittmotor-Steuerungen der IMS Inc. spezialisierte. Als die IMS Inc. im Jahr 2007 in die Schneider Electric Gruppe integriert wurde, benannten die Geschäftspartner den deutschen Unternehmensteil um und firmieren fortan unter dem Namen Koco Motion GmbH.

Im Jahr 2015 erfolgte dann die Gründung von Koco-DC Motion im Silicon Valley, gemeinsam mit dem chinesischen Partner Constar. Ziel der Kooperation war es, gemeinsam den Markt zu erobern und noch erfolgreicher zu werden. Ein darauf folgendes Highlight war die Entwicklung der Kannmotion-Plattform, gemeinsam mit der Adlos AG in Liechtenstein im Jahr 2016. Mit dieser auf die Anwendung zugeschnittenen Servosystem-Plattform ist es möglich, eine Vielzahl von individuellen, spezifischen Kunden-Anfragen zu bedienen.

Seit der Gründung hat sich die Koco Motion GmbH zu einem führenden Partner für die Entwicklung und Produktion von elektrischen Antriebstechnologien für Industrie und Handwerk entwickelt. Das Unternehmen hat sich auf die Auslegung von maßgeschneiderten Antriebslösungen spezialisiert, die auf die individuellen Bedürfnisse seiner Kunden zugeschnitten sind. Diese arbeiten die langjährigen Mitarbeiter aus der über eine Million möglichen Lösungen immer wieder heraus.

Bereits viele Millionen DC-, BLDC-, Schritt- und Asynchronmotoren mit und ohne Getriebe verrichten in einer Vielzahl von Anwendungen zuverlässig ihren Dienst. Von Maschinenbau über Robotik, Smart Home und Gebäudetechnik bis hin zur Medizintechnik überzeugen die Antriebe durch ihre hohe Zuverlässigkeit und Flexibilität. Die Kompetenz des Teams von erfahrenen Ingenieuren und Technikern zeigt sich nicht nur in der Entwicklung von Antriebssystemen, sondern auch in der Berücksichtigung von elektrischen und mechanischen Schnittstellen. So können die Kunden sicher sein, dass ihre Antriebslösung perfekt auf ihre Bedürfnisse abgestimmt ist.

Als Schwesterunternehmen der Koco Motion GmbH wurde die Koco Automotive GmbH am 22.03.2013 gegründet. Als zertifizierter Partner und zuverlässiger Zulieferer unterstützt der Jubilar Automobil-Hersteller und deren Zulieferer mit seiner Antriebs-Expertise. Das Unternehmen steht für Qualität und Zuverlässigkeit und bietet maßgeschneiderte Lösungen für unterschiedlichste Anforderungen. Ein Team aus fünf Mitarbeitern sorgt dafür, dass jede Anforderung schnell und effizient umgesetzt wird.

24.11.2022 | Koco Motion gibt die Zusammenarbeit mit der italienischen Motor Power Company (MPC) bekannt. Mit dem neuen Fertigungspartner hat das Systemhaus für Antriebstechnik Anfang 2022 signifikant sein Motorenprogramm erweitert. Seitdem ziehen damit Servomotoren, Servoregler und Motorroller in Dauchingen ein und decken damit den wachsenden Bedarf nach größerer Servotechnik.

Die italienische Motor Power Company mit Stammsitz in Castelnovo Sotto hat sich auf die Entwicklung leistungsstarker Antriebstechnik für die industrielle Handhabungstechnik spezialisiert. Das stark wachsende Unternehmen beschäftigt 250 Mitarbeitende und erwirtschaftete in 2021 einen Umsatz von 64 Mio. EUR. In den strategischen Zielmärkten Intralogistik, Medizintechnik und Biomedizintechnik werden Anwendungen in Sortiermaschinen, Förderanlagen, Fahrerlosen Transportfahrzeugen oder automatisierten Lagern bedient.

„An der Seite von Koco Motion als starken, etablierten Vertriebspartner möchten wir jetzt auch auf dem deutschen Markt Fuß fassen“, sagt Christian Grandi, Managing Director MPC. „Der Markt für Handhabungstechnik wächst rasant und wir können dieser Entwicklung mit unserer effizienten, durchsatzstarken und ausfallarmen Antriebstechnik gerecht werden.“ Als ein weiteres Plus nennt der CEO die Skalierbarkeit bei Fahrerlosen Transportfahrzeugen.

Als Distributor von MPC Koco Motion erweitert Koco Motion mit der Zusammenarbeit sein umfassendes Servomotoren Programm deutlich in der Größe nach oben. „Dazu haben wir uns das hehre Ziel gesetzt, im Jahr 2024 eine Million Euro Umsatz zu generieren“, verkündet Gerrit Kocherscheidt, Geschäftsführer bei Koco Motion. Produktmanager Udo Hug betreut den Fertigungspartner und schaut mit seinem starken Produktportfolio und der hohen Marktpräsenz äußerst optimistisch in die Zukunft.



23.11.2021| Der bisherige Geschäftsführer und Firmengründer Gerhard Kocherscheidt (76) hat zum 30. Juni dieses Jahres die Geschäftsführung der Koco Motion GmbH und der Koco automotive GmbH altersbedingt niedergelegt. Künftig wird er sich aber weiterhin als President um die amerikanische Koco DC-Motion, Inc. kümmern.

Nach der gemeinsamen Gründung der IMS Europe GmbH im Jahr 2001 zusammen mit seinem Geschäftspartner David Coutu leitete Gerhard Kocherscheidt 20 Jahre lang die Geschicke der späteren Koco Motion GmbH und Koco automotive GmbH. Er baute in dieser Zeit eine Unternehmensgruppe zum Systemhaus auf, welches heute die jeweils beste Antriebslösung für seine Kunden herausarbeitet. Dabei können die Experten alle Technologien von Motoren und Steuerungen nutzen.

„In meinem Alter könnte man sich zwar zur Ruhe setzen, ich habe aber noch soviel Energie in mir, dieses noch nicht zu tun“, kommentiert Gerhard Kocherscheidt. „Künftig möchte ich daher zwar etwas kürzertreten, werde mich aber dabei weiter um mein amerikanisches Unternehmen Koco-DC-Motion kümmern.“ Die Pflege der Partnerschaften soll hier im Fokus stehen.

Mit Herrn Kocherscheidts Verabschiedung aus dem Management der beiden Unternehmen werden die Geschäftsleitungen wie bisher aus zwei Personen bestehen. Fortan leiten sein Sohn Dr. Gerrit Kocherscheidt und Olaf Kämmerling deren Geschicke. Sie vertreten einander und möchten den Erfolg fortsetzen.

„Mein Vater hat seine Ideen konsequent in Produkte umgesetzt, die erfolgreich wurden, weil diese die Anforderungen unserer Kunden optimal lösen“, resümiert Dr. Gerrit Kocherscheidt. „Sein sehr gutes Gespür dafür, im richtigen Moment sinnvolle Dinge anzustoßen und die Gelegenheiten zu erkennen, bei denen sich ein Engagement lohnt, sind eine besondere Gabe von ihm.“

„Sein unermüdlicher Einsatz galt vor allem auch dem Aufbau von ausgewählten Partnerschaften aus der ganzen Welt, sowohl mit Lieferanten als auch mit Kunden“, erinnert sich Olaf Kämmerling. „Mit seinen Tugenden Respekt und Ehrlichkeit konnte er diese Kunden- und Lieferantenbindungen langfristig und erfolgreich etablieren. Aus solchen Projekten ist ein wertvolles Know-how entstanden, das den Grundstein für den weitere Ausbau und zukünftiges Wachstum der Unternehmensgruppe gelegt hat. Er hat dabei immer seine Erfahrungen mit seinen Mitarbeitern geteilt.“

Olaf Kämmerling übernimmt künftig die operative Führung von Koco Motion und wird vertreten durch Dr. Gerrit Kocherscheidt. Er übernimmt zudem die Vertriebsleitung mit dem Ziel, weiter einen starken Vertrieb für Deutschland und Europa auszubauen.

Für die operative Führung der Koco automotive zeichnet Dr. Gerrit Kocherscheidt verantwortlich. Er wird vertreten durch Olaf Kämmerling. Zu seinem Aufgabenbereich zählen zudem Betriebssicherheit und Qualitätsmanagement sowie die firmeninternen Bereiche wie IT und Moderisierung bzw. Ausbau der Infrastruktur. Der Fokus liegt dabei auf der Vereinheitlichung von Prozessen und Werkzeugen beider Unternehmen.

Das starke Partnermanagement soll auch künftig durch Nachhaltigkeit und enge persönliche Partnerschaften geprägt sein. Die Entwicklung kundenspezifischer Lösungen sowie die vertrauensvolle Zusammenarbeit mit den Kunden über den ganzen Produktlebenszyklus hinweg stehen vom ersten Konzept bis zum Phase-Out im Fokus.

26.02.2019 | Das Angebot des Antriebsspezialisten geht heute weit über das eines reinen Distributors hinaus. Olaf Kämmerling, Geschäftsführer Koco Motion GmbH, stellt das Unternehmen als Systemanbieter vor. Das Statement wurde am 6. Februar 2019 auf den Fachpressetagen in Karlsruhe gegeben.

18.09.2018 | Dr. Gerrit Kocherscheidt (44) ist seit Januar 2018 der neue Geschäftsführer für die Koco Automotive GmbH. Der studierte Physiker übernimmt damit die im Jahr 2013 gegründete Schwestergesellschaft der Koco Motion GmbH. Beide Unternehmen sind in Dauchingen angesiedelt.

Nach dem Studium der Physik an der TU Karlsruhe hat Dr. Kocherscheidt an der Universität Dortmund in der Halbleiterspektroskopie promoviert. Als Spezialist der optischen Messtechnik stieg er im Jahr 2003 bei der Dioptic GmbH ins Berufsleben ein. Es folgten ab 2007 fünf Jahre Tätigkeit als Entwicklungsprojektleiter bei der Sirona Dental Systems GmbH.

Anschließend hat der Sohn des Firmengründers ab 2012 als Entwicklungsleiter in der Roche Diagnostics GmbH große internationale und fachübergreifende Entwicklungsprojekte geleitet. Dabei hatte er die Verantwortung für die Entwicklung von diagnostischen Systemen inne. Der Diplom-Physiker hat sich damit eine starke Führungskompetenz erarbeitet und kennt sich heute bestens mit Entwicklungsprozessen und Produktlebenszyklus-Management im stark regulierten Umfeld aus.

„Unsere ohnehin schon starke Unterstützung in den Entwicklungsprojekten unserer Kunden werden wir durch meinen Hintergrund weiter ausbauen. Mein Fokus liegt zudem auf der Qualifizierung unserer Mitarbeiter, um uns gemeinsam fit zu machen für die wachsenden Anforderungen unserer Kunden“, beschreibt Dr. Kocherscheidt seine Ziele.

Dazu möchte der neue Geschäftsführer zunächst mit seinem Team die bestehenden Produkte und Dienstleistungen stärker vermarkten und weitere Anwendungen für diese Produkte erarbeiten. Gleichzeitig sollen die Weichen für eine Nachfolgeregelung des gegenwärtigen Geschäftsführers, Firmengründers und Vaters Gerhard Kocherscheidt gestellt werden. Bis Ende 2018 arbeitet Gerrit Kocherscheidt übergangshalber noch jeweils zur Hälfte für Koco Automotive und Roche Diagnostics, bevor er dann 2019 voll ins Familienunternehmen einsteigen wird.

01.06.2017 | Seit 1. April 2017 ist Olaf Kämmerling (r.) Geschäftsführer bei der Koco Motion GmbH. Der 47-jährige ist seit 2013 als Verkaufsleiter und stellvertretender Geschäftsführer im Unternehmen tätig, nachdem er bis dahin Verkaufsleiter bei der Haba Platten Service GmbH war. Er übernimmt nun das Amt neben Inhaber Gerhard Kocherscheidt, der sich fortan mehr der Verwaltung der Unternehmensgruppe sowie der Betreuung der Fertigungspartner widmen wird.

„Dieser Antriebsspezialist bietet ein großes Potential,“ sagt Olaf Kämmerling, der mit großer Freude in die Fußstapfen des Firmenmitbegründers tritt. In seiner neuen Position möchte er in erster Linie das gesunde Wachstum der letzten Jahre weiter ausbauen. Außerdem will er dafür Sorge tragen, dass neben dem Erhalt der Arbeitsplätze in Deutschland auch neue entstehen werden.

„Künftig möchten wir mit den vorhandenen Fertigungsmöglichkeiten unserer starken Partner neben unseren elektrischen Antrieben und Motion Control Produkten auch Lösungen anbieten,“ definiert der neue Chef seine Zielsetzung und ergänzt: „Wir werden auch weiterhin in die Aus- und Weiterbildung unserer Mitarbeiter investieren, denn nur wer die Kunden und ihre Anforderungen versteht, kann auch Lösungen anbieten.“ Mit Personalaufbau und der Optimierung der externen und internen Abläufe möchte das Unternehmen seine lokale Präsenz in Deutschland weiter ausbauen.

„Aufgrund der fortschreitenden Automatisierung und der Anbindung an Industrie 4.0 kann ich mir gut vorstellen, dass in den folgenden Jahren bei gleichem oder ähnlichem Wachstum eine Erweiterung des Standortes notwendig sein wird“, blickt der neue Geschäftsführer in die Zukunft. Den jüngsten Grundstein dafür hat der Antriebsspezialist erst im letzten Jahr gemeinsam mit der Adlos AG mit der Entwicklung der einfachen Antriebsplattform für kundenspezifische Anwendungen Kannmotion gelegt. Das ist ein Servosystem, dass nur so viel kann wie er muss - und das perfekt.

28.01.2015 | Koco Motion ist in den verschiedensten Konstruktionsarten der Motoren schon nahezu komplett aufgestellt. Vertriebsleiter Olaf Kämmerling beantwortet in unserem Interview auf den Fachpressetagen in Karlsruhe u. a. folgende Fragen:

Ihr Produktspektrum wächst und wächst. Welches sind die aktuellen Neuheiten ?

? Spielen bei Ihren Antrieben Themen wie Energieeffizienz, Kompaktheit, Leichtbau, Industrie 4.0 eine Rolle?

eine Rolle? Bis heute vertreiben Sie vorwiegend Antriebe. Ist künftig mal eine Fertigung geplant?

geplant? Neben Ihrem Firmengebäude wächst derzeit ein Neubau . Wozu soll er dienen?

. Wozu soll er dienen? Sie bereiten sich auf die Nachfolge für Firmengründer Gerhard Kocherscheidt vor. Welche „Kämmerling“-Ideen/Pläne möchten Sie umsetzen?

11.03.2013 | Der neue Verkaufsleiter und Stellvertretende Geschäftsführer bei Koco Motion heißt Olaf Kämmerling. Der 43-jährige war zuvor bei der Haba Platten Service GmbH als Verkaufsleiter tätig. Bei dem Hersteller von Halbzeugen aus Stahl und Aluminium verantwortete er den Vertrieb im Innen- und Außendienst, bestehend aus 18 Mitarbeitern mit einem Umsatz von ca. 18 Mio. EUR.

In seiner neuen Position soll Herr Kämmerling in erster Linie den Vertrieb des Schwarzwälder Antriebsspezialisten weiter ausbauen. Im Vordergrund steht zudem die Erweiterung der Marktpräsenz, die in den letzten Jahren zunehmend internationaler wurde. "Wir möchten weiterhin gesundes Wachstum im Unternehmen generieren und alle erforderlichen Maßnahmen einleiten, um langfristig sichere Arbeitsplätze in Deutschland zu erhalten sowie neue zu schaffen. Für mich bedeutet Wachstum, dass insbesondere die Strukturen des Unternehmens an die Erfordernisse des Marktes angepasst werden. Nur so lässt sich eine langfristige Sicherheit für Kunden und Mitarbeiter realisieren", fasst Kämmerling den Inhalt seiner neuen Tätigkeit zusammen.

Gleichzeitig sollen frühzeitig die Weichen für eine Nachfolgeregelung des gegenwärtigen Geschäftsführers und Firmengründers G. Kocherscheidt gestellt werden. Neben der Sicherung der Arbeitsplätze und dem Ausbau der Geschäftstätigkeit wird der neue Verkaufsleiter die gemeinsamen Ziele verfolgen, weitere Potentiale zu aktivieren sowie eine zukunftsorientierte Strategie zu entwickeln und umzusetzen.



30.01.2012 | Koco Motion feiert sein 10-jähriges Firmenjubiläum. Gerade so viele Mitarbeiter wie Jahre betreuen die Kundschaft und sorgen für deren richtige Auswahl aus Tausenden von Schrittmotoren Kombinationen. Diese können auch schon mal hochintegriert, programmierbar und netzwerkfähig sein.

Seit der Registrierung des Unternehmens am 10. Dezember 2001 haben der Firmengründer Gerhard Kocherscheidt und seine Mannschaft einige Meilensteine hinter sich gelassen wie im das nachfolgende Interview zeigt:

Gerhard Kocherscheidt (GK) blickt auf sein Jahrzehnt mit der elektrischen Antriebstechnik. developmentscout (ds) hat ihm in einem Interview folgende Fragen gestellt:

ds: Zehn Jahre: Wie schnell ist die Zeit vergangen und welche Ereignisse haben darauf Einfluss genommen?

GK: Seit der Registrierung unserer Firma am 10. Dezember 2001 verging die Zeit wie im Flug. Damals haben wir mit der Gründung der IMS Europa Zentrale fast bei 'Null' angefangen. Ein Jahr später konnten wir unsere Fertigung für DC-Flachmotoren einrichten und ein weiteres Jahr darauf gingen wir bereits ins Ausland: In Tunesien gründeten wir die Koco-Industries S.R.A.L. zur Montage der Unterbaugruppen.

Nach der Halbzeit im Jahr 2006 erfolgte der Umzug von Schwenningen nach Dauchingen in unser eigenes Firmengebäude. Unsere Namensänderung in 2008 von IMS Europe GmbH in Koco Motion GmbH war gleichzeitig verbunden mit einer wesentlichen Portfolio-Erweiterung und dem Vertriebsaufbau mit weiteren Unternehmen aus Fernost. Gerade erst 2011 haben wir unseren globalen Vertrieb nochmals ausgebaut mit einer neuen Niederlassung in Kalifornien und der Gründung einer Filiale in China.

ds: Wie ist es Ihnen wirtschaftlich im Jubiläumsjahr 2011 ergangen?

GK: Wir fühlen uns eigentlich erst jetzt 2012 im Jubiläumsjahr, denn nach dem 10. Dezember bleiben ja nicht mehr viele Tage übrig, um Jubiläum zu feiern. Das letzte Jahr 2011 konnten wir mit einer zufriedenstellenden Wachstumsrate von 14 Prozent abschließen. Bei dieser Größenordnung sehen wir uns auch im Jahr 2012.

ds: Welche Trends sehen Sie für die nächsten Jahre in der elektrischen Antriebstechnik?

GK: So wie wir auch werden künftig alle Unternehmen, die auf unserem Gebiet tätig sind, hochintegrierte Antriebssysteme in den verschiedenen Konstruktionsarten anbieten. Diese werden mehr und mehr netzwerkfähig gemacht und mit entsprechender dezentraler Intelligenz ausgestattet. Damit baut man schließlich automatisch auch energieeffiziente Systeme.

ds: Haben Sie ein persönliches Lieblingsprodukt?

GK: Ich bin vor 37 Jahren mit den Gleichstrommotoren und ihren eisenlosen Rotoren in die Antriebstechnik eingestiegen. Noch heute bin ich von deren linearem Verhalten bei höchsten Wirkungsgraden begeistert. Aber mittlerweile mag ich natürlich alle unsere Produkte.

ds: Sie bedienen mit Ihren Produkten viele Branchen, welche Märkte würden Sie gern noch erschließen?

GK: Mir fällt im Augenblick keine Branche ein, wo wir nicht schon mit unseren Produkten vertreten wären oder zumindest gerade an neuen Projekten arbeiten.

ds: Welche Neugründungen haben Sie nach USA und China im letzten Jahr noch auf Ihrer globalen 'to-do'-Liste?

GK: Indien bietet sich uns noch als Wachstumsmarkt an. Entsprechende gute Kontakte haben wir bereits. Wir werden mal sehen.

ds: Wo sehen Sie das Unternehmen in weiteren zehn Jahren?

GK: Nachdem wir bis dahin kontinuierlich unser weltweites Netzwerk ausgebaut haben, sehe ich eine doppelt so starke qualifizierte Belegschaft, mit der wir unsere Kundschaft wie heute gleichermaßen qualifiziert beraten und bedienen werden.

08.12.2011 | Die Koco Motion GmbH aus Dauchingen im Schwarzwald stärkt mit der Gründung von zwei neuen Niederlassungen in den USA und China ihre globale Marktposition.

Zunächst hat der Antriebsspezialist am 11. April 2011 eine Niederlassung in San José, Kalifornien, gegründet, mit der es den gesamten US amerikanischen und kanadischen Markt abdecken möchte. Neben den eigenen Produkten sollen hier die Hybridschrittmotoren und Linearaktuatoren von Dings' zusammen mit den bürstenlosen DC-Motoren, Schrittmotorantriebe, Servomotoren und Schrittmotorsteuerungen von Leadshine vertrieben werden.

Einen Schwerpunkt legt das Unternehmen auf die Ezi-Servo Antriebe. Das sind servogeregelte Schrittmotoren, teilweise mit integrierter Steuerung, die insbesondere für die hohen Stückzahlen der OEM Kunden gedacht sind. Ein weiterer Fokus soll auf die Vermarktung der eigenen Neuentwicklung Servotrack liegen. Das Modul macht einen klassischen Schrittmotorantriebe zum Servomotor. "Wir arbeiten mit mehreren Distributoren innerhalb der USA und Kanada zusammen, um unsere Kunden vor Ort mit fachkundiger Beratung und Service bestmöglich zu unterstützen", so Max Wietharn, Sales Engineer in der USA Niderlassung. "Bei der Einführung der neuen Produkte und der Zusammenarbeit mit den Händlern machen wir seit April bereits sehr gute Fortschritte."

Auf der anderen Seite der Weltkugel hat der Distributor Anfang November eine Filiale westlich von Shanghai in Chang Zhou, China, gegründet. Unter dem Namen Dinko Motion Technology CO., LTD wurde eine Kooperation mit dem chinesischen Zulieferer für Schrittmotoren Dings' geschlossen. Dabei hält der deutsche Antriebsspezialist eine zwei-drittel Mehrheit an Dinko Motion.

"Mit dieser Kooperation möchten wir unsere gesamten Importe und Exporte aus China koordinieren, die Qualitätskontrolle vor Ort sicherstellen und unsere Zulieferpartner betreuen", berichtet Geschäftsführer Gerhard Kocherscheidt. "In Chang Zhou werden wir Antriebssysteme für den deutschen, amerikanischen und chinesischen Markt zusammenstellen und montieren.





Wer ist Koco Motion?

Die Unternehmensgruppe im badischen Dauchingen besteht aus der Koco Motion GmbH und der Koco automotive GmbH. Hier werden kleine Gleichstrommotoren und Getriebe sowie Sondermotoren montiert und kundenspezifische Anpassungen vorgenommen. Zudem ist der 23 Mitarbeiter umfassende Betrieb exklusiver Vertriebspartner des amerikanischen Unternehmens Novanta (früher Intelligent Motion Systems) sowie von Constar und Dings Motion – ihres Zeichens chinesische Antriebsspezialisten für Schrittmotoren, Linearaktuatoren und Gleichstrommotoren.