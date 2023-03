MinebeaMitsumi | Präzision als Antrieb

MinebeaMitsumi hat neues zu verkünden. Die Tochter Minebea Intec hat mit Manina Kettler eine neue CFO. Die Tochter Myonic bekommt den Titel Außergewöhnlicher Lieferpartner von Dentsply Sirona verliehen. Ein neuer Showtrailer ergänzt das Messe Marketing. Flexibel und ortsunabhängig lassen sich damit Produkte beim Kunden in Szene setzen. Viele weitere Unternehmensmeldungen haben wir nachfolgend für Sie zusammen gestellt:

11.01.2023 | Manina Kettler (40) ist seit Anfang des Jahres Chief Financial Officer (CFO) bei Minebea Intec. Sie zeichnet sich für die Bereiche Accounting, Controlling Treasury, IT und Administration verantwortlich. Vorher lag diese Verantwortung direkt bei Hidenori Shimosako, CEO von Minebea Intec.

Manina Kettler ist in sehr gutes Beispiel dafür, dass Mitarbeiter Entwicklung beim führenden Hersteller industrieller Wäge- und Inpektionstechnologie großgeschrieben wird. In neun Jahren konnte sie sich von der Controllerin zur CFO entwickeln. In ihrer neuen Funktion wird sie u. a. Budgetvergabe, Reporting, Vertragswesen, Versicherungen sowie IT Strategie und Cashflow Planung leiten.

Potential für mehr Effizienz sieht Frau Kettler insbesondere in der Prozessoptimierung und weiteren Digitalisierung des Finance Bereiches: „Wir haben mit der automatisierten Rechnungs- und Reisekostenabwicklung bereits erste Erfolge verzeichnet“, sagt Manina Kettler. „Eines unserer nächsten Projekte wird es im Controlling sein, für unsere Business Partner tagesgenaue Reportings automatisiert abzubilden.“

Gemeinsam mit Hidenori Shimosako (CEO), Nick Parsons (CSO), Dr. Karl Sommer (COO) und Dr. Axel Böttger (CTO) wird Manina Kettler das Geschäft von Minebea Intec weiter ausbauen. „Sie bereichert in ihrer neuen Position das Unternehmen mit ihren großartigen fachlichen Fähigkeiten und ihrem bemerkenswerten Engagement“, sagt Hidenori Shimosako. „Ich bin davon überzeugt, dass Minebea Intec durch sie noch stärker werden wird.“

Die 40-Jährige bringt herausragende Expertise im Bereich Finance mit. Nach ihrem dualen BWL-Studium bei VW durchlief sie verschiedene Stationen als Controllerin in der Dienstleistungs- und Lebensmittelbranche, bevor sie 2013 im Controlling für Standort Aachen bei Minebea Intec anfing. 2018 übernahm sie die Position als Director Accounting am Hauptsitz in Hamburg, 2019 kam das Controlling hinzu. Seit 2021 arbeitet Frau Kettler als Deputy CFO. „Ich möchte die einzelnen Abteilungen noch mehr miteinander verzahnen und die Zusammenarbeit fördern. Darin liegt für mich der Schlüssel zum Erfolg,“, sagt Frau Kettler.

09.12.2022 | Dentsply Sirona Inc. ist der weltweit größte Hersteller für Dentalprodukte und Dentaltechnik und einer der Hauptkunden der MinebeaMitsumi Tochter Myonic. 2021 führte Dentsply Sirona das „Supplier Awards Program für außergewöhnliche Partner“ ein. Die Kriterien für den Award basieren auf den Beschaffungszielen des Unternehmens: Qualität, Nachhaltigkeit, Lieferperformance, Partnerschaft, Innovation, und Diversität.



Von ca. 12.000 Lieferanten, wurden lediglich 70 Firmen für den Titel Außergewöhnlicher Lieferpartner nominiert, von denen nur je einer in 7 Produktgruppen für „Direktes Material“ ausgezeichnet wurde. Myonic erzielte den Preis in der Kategorie „Rest of Spend“, in der vor allem Stähle und aus Metall hergestellte Produkte wie Lager zusammengefasst werden.



Neben der hervorragenden Liefer- und Qualitätsperformance stellte der zuständige Direktor Todd Dunn die sehr gute entwicklungspartnerschaftliche Beziehung beider Unternehmen in den Vordergrund. Besonders hervorzuheben sei das klare Konzept, bis 2030 klimaneutral zu werden.

21.04.2022 | Die MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH will in Zukunft nicht mehr nur auf die klassische Präsenzmesse setzen. Der neue Showtrailer im MinebeaMitsumi Design setzt Produkte in Szene, macht flexibel und ortsunabhängig.

Die Corona Pandemie zeigt seit 2020, dass insbesondere im B2B-Bereich kreative Alternativen zum Messe Marketing benötigt werden. Auch mit der schrittweisen Rückkehr der Präsenzmessen haben sich die Gegebenheiten und Bedürfnisse nachhaltig verändert. Laut dem Trendpaper des Bundesverbands Industrie Kommunikation (bvik) werden Messen in Zukunft hybrider, nachhaltiger, kleiner und lokaler. Dabei sind die persönlichen Kontakte und Erlebnisse weiterhin zentraler Mehrwert, um sich vor Ort zu präsentieren.

MinebeaMitsumi in Europa hat sich während der Pandemie Zeit mit den neuen Anforderungen und Chancen auseinandergesetzt. Das Ergebnis ist ein Trailer, der einen Showroom auf Rädern präsentiert. Dieser bietet eine flexible Produktvorstellung, ohne auf den persönlichen Kontakt zu verzichten. Vorgesehen ist das Spezialfahrzeug hauptsächlich für den stark wachsenden Automotive Bereich. Der Trailer lässt sich je nach Anlass auf Basis flexibler Module individuell mit den jeweiligen Produkten bestücken. Tablets sowie große Displays bieten zudem digitalen Content, um die Inhalte optimal auf die jeweilige Zielgruppe zuzuschneiden.



Der Trailer wurde mit den wichtigsten Features eines vollwertigen Messestandes ausgestattet. Eine kleine Küchennische steht für Kundenevents bereit. Die Lösung ist auch hinsichtlich des Budgets smart: "Im Vergleich zur Messepräsenz kann hier langfristig deutlich kostengünstiger geplant werden. Der mobile Messestand kann direkt zum Kunden gebracht und jederzeit spontan optimiert werden", so Tobias Stemler, Business Development Manager am Standort Villingen-Schwenningen. Die Präsentationslösung ist zudem nachhaltig für die gesamte Unternehmensgruppe in Europa, denn der Trailer kann von Schwesterunternehmen gebucht und mitgenutzt werden.

08.09.2021 | Das MinebeaMitsumi Technology Center Europe (MTCE) blickt 2021 stolz auf 30 Jahre Firmengeschichte zurück. Gegründet wurde das Entwicklungszentrum 1991 unter dem Namen PM DM. Am damaligen Standort in Spaichingen startete PM DM mit der Entwicklung von Festplattenmotoren. Seit dem Jahr 2000 ist MTCE im Villinger Industriegebiet Auf Herdenen ansässig. 2019 wurde der Standort zum europäischen Entwicklungs-Headquarter des Mutterkonzerns MinebeaMitsumi erklärt.

Inzwischen entwickeln hier die knapp 460 Mitarbeitenden neben Motoren und Antriebstechnik auch zahlreiche weitere Produkte wie LED Backlights und Sensorik. Die Anwendungsgebiete für die in Villingen entwickelten Produkte sind so vielfältig, wie sie selbst. Sie werden zum Beispiel in der Automobilindustrie, insbesondere im Bereich der Elektromobilität, eingesetzt. Zudem wachsen die Geschäftsfelder Power Tools, Robotik und automatisierte Logistik.

Geschäftsführer und Europa-Chef des internationalen Konzerns Jörg Hoffmann zieht anlässlich des 30-jährigen Firmenjubiläums positives Resümee: „In den letzten 30 Jahren haben wir viele richtige und mutige Entscheidungen getroffen und uns dadurch im MinebeaMitsumi Konzern eine einmalige Sonderstellung erarbeitet. 1991 hätte wahrscheinlich niemand gedacht, dass wir in Villingen-Schwenningen das europäische Entwicklungs-Headquarter des Konzerns werden. Oder dass unsere Straße umbenannt wird in den Minebea-Weg.“

Einer der wichtigsten Meilensteine in der Firmengeschichte nahm MinebeaMitsumi im Jahr 2010. Das MTCE entwickelte sich in diesem Jahr über die Funktion des reinen Entwicklungszentrums hinaus. Erstmals wurden in Bratislava, Slowakei die eigenen BLDC Motoren produziert und erfolgreich auf den Markt gebracht. Heute produziert Minebea zum Großteil im 2018 eröffneten, größten und wichtigsten europäischen Produktionswerk in Košice, ebenfalls Slowakei.

Das Jahr 2019 brachte mit der Übernahme des U-Shin Konzerns die bislang wahrscheinlich größte Herausforderung mit sich. Das MTCE wurde durch die Übernahme zum Headquarter für aktuell 22 europäische Produktions- und Entwicklungsstandorte. Innerhalb der neuen Aufgaben stellte die anhaltende Corona-Krise natürlich auch MTCE vor neue Herausforderungen. Doch auch in dieser Phase konnte die Erfolgsgeschichte von MinebeaMitsumi Technology Center Europe fortgesetzt werden.

„Während zahlreiche Firmen mit extremen Einbrüchen, insbesondere im Automobil-Bereich kämpfen mussten, konnte MTCE weiter neue Produkte auf den Markt bringen. Unser Team leistet hier wirklich Großartiges“, so Jörg Hoffmann. Nur einen kleinen Wermutstropfen gibt es anlässlich des Firmenjubiläums: „Eine große Feier mit unseren Mitarbeitenden konnte es in diesem Jahr natürlich leider nicht geben. Das möchten wir aber, sobald die Umstände es zulassen, nachholen.“

25.08.2021 | MinebeaMitsumi Inc. hat von Bosch die Auszeichnung „Bosch Global Supplier Award“ bereits zum 5. Mal verliehen bekommen. Damit zählt das Unternehmen zu den weltweit besten Lieferanten des Technologieführers und Dienstleisters. Mit der Vergabe in der Kategorie Rohmaterial und Komponenten hat Bosch die Leistungen des Geschäftsfeldes „Miniaturkugellager“ auf globaler Ebene gewürdigt.

46 Lieferanten aus 16 Ländern hat Bosch unter seinen rund 23.000 Zulieferern prämiert. Die Bosch-Gruppe würdigt damit zum 17. Mal überdurchschnittliche Leistungen bei der Herstellung und Lieferung von Rohstoffen, Produkten oder Dienstleistungen vor allem hinsichtlich Qualität, Kosten, Innovationen und Logistik. „Die Corona-Pandemie hat gezeigt, wie wichtig ein funktionierendes Lieferantennetzwerk für globale Lieferketten ist. Die Preisträger des Bosch Global Supplier Award haben einen wichtigen Anteil daran“, so Dr. Arne Flemming, Leiter Supply Chain Management bei Bosch.

„Wir sind stolz, dass unsere hohen Standards erneut von Bosch ausgezeichnet wurden. Auch während der Corona-Pandemie konnten wir die stetig steigenden Anforderungen an Lieferanten in Bezug auf Qualität, Liefertreue und Wettbewerbsfähigkeit erfüllen und durch eine nachhaltige Unternehmensausrichtung ergänzen. Wir freuen uns über die vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit mit Bosch“, so Thomas Prigge, Head of Ball Bearing & Mechanical Components Division, Europe.



31.08.2021 | Peter Steiner soll als neuer Chief Sales Officer (CSO) neben der Umsatzentwicklung in den Kernmärkten auch das Geschäft in den Partnerregionen weltweit vorantreiben. Mit ihm ist das C-Level unter CEO Hidenori Shimosako komplett.

Peter Steiner tritt die Nachfolge von Frank Wieland an und freut sich auf eine vielseitige Aufgabe bei dem führenden Hersteller von Wäge- und Inspektionstechnologie: „Minebea Intec kombiniert die Historie eines deutschen Ingenieursunternehmens mit der Internationalität und der Reichweite eines Weltmarktführers – das ist eine seltene und außerordentlich reizvolle Kombination”, freut sich Herr Steiner auf die vielseitige Aufgabe. “Das Management Team, das ich bereits vor meinem Start bei Minebea Intec ausführlich kennenlernen durfte, pflegt einen professionellen, offenen und sehr wertschätzenden Umgang innerhalb und außerhalb des Teams.”

Peter Steiner hat zuvor die Sales and Service Organisation eines internationalen Verpackungsmaschinenbauers geleitet. Zusammen mit Dr. Karl Sommer (COO), Dr. Axel Böttger (CTO) und CEO Hidenori Shimosako möchte der CSO nun neue Perspektiven in das Unternehmen einbringen, “Ich hoffe, dass ich als neuestes Mitglied im Management Team mit meiner breiten Vertriebserfahrung viele Impulse setzen kann.

06.04.2021 | Seit Jahren setzt sich Myonic, ein Unternehmen der MinebeaMitsumi Group, für die konsequente Wiederverwertung von Rohstoffen und Abfallströmen für den globalen Ressourcen und Umweltschutz ein. Der Spezialist für Präzisionslager hält hierzu ein Umweltmanagementsystem gemäß der international anerkannten Norm ISO 14001.

Jetzt hat der Recyclingdienstleister Remondis Myonic mit dem Nachhaltigkeitszertifikat eine besonders gute Ressourcenwirtschaft und einen nachweisbaren Klimaschutzbeitrag bescheinigt. Dabei hat Remondis das Engagement betrachtet, welches die eigene Positionierung im Umweltschutz unterstützt wie Rohstoffrückführung in den Produktkreislauf, Reduzierung von Primärrohstoffverbrauch und Treibhausemissionen über thermische und stoffliche Abfallverwertung sowie Produktion alternativer Energien und innovativer Recyclingprodukte.

In den letzten Jahren hat Myonic regelmäßig neue Maßnahmen umgesetzt: So ersetzte man Kunststofffüllmaterial durch rycyclebare Wellpappe im Versand, verwendet Pendelverpackungen statt Einweg und trennt konsequent den Abfall. Durch Verlängerung der Nutzung von Betriebsstoffen wie Ölen, Schmierstoffen oder Reinigungsmedien wurde zudem der Müll reduziert.



10.03.2021 | Seit das Coronavirus ausgebrochen ist, steht die Weltwirtschaft Kopf. Einst feste Strukturen wie Import, Export und Lieferketten, haben sich seit Ausbruch des Coronavirus als fragile Konstrukte erwiesen. Die produzierende Industrie meldet weltweit tiefe Einschnitte. Dennoch beweisen in diesen Zeiten einzelne Hersteller wie Minebea Intec, Mitglied der MinebeaMitsumi Group, höchste Performance insbesondere dort, wo es in dieser Pandemiezeit am meisten darauf ankommt.

Weltweit arbeiten Konzerne unter Hochdruck an der Entwicklung und Produktion zuverlässiger Impfstoffe. Der globale Hersteller industrieller Wäge- und Inspektionstechnologien Minebea Intec unterstützt sie dabei. Der Anbieter mit Sitz in Hamburg fertigt spezielle, exakt auf die Bedürfnisse in diesen Bereichen abgestimmte Produkte. Maschinen und Anlagen verwiegen Mischbehälter und kontrollieren Verpackungsschritte. Das alles geschieht unter strengsten hygienischen Auflagen. Die Technologien von Minebea Intec ermöglichen standardisierte, präzise Prozesse auf der ganzen Produktionslinie.

Hochgenaue und reproduzierbare Prozesse sind wesentlich bei der Entwicklung und Produktion von Impfstoffen. Minebea Intec bietet Forschung, Engineering und Produktion für spezielle Technologien und hygienische Designs nach weltweiten Standards. So werden zum Beispiel Wägezellen unter Bioreaktoren installiert und an Auswerteelektroniken angeschlossen. So stellen sie das bestmögliche Mischverhältnis von Rohimpfstoffen und weiteren Substanzen sicher. Andere, dynamische Wägelösungen gewährleisten die korrekte Füllmenge der Impfdosen.



03.04.2020 | Zahlreiche Pflegeeinrichtungen sind in der Coronakrise händeringend auf der Suche nach der nötigen Ausstattung für ihre Mitarbeiter. In großen Teilen Europas schwindet der Vorrat an Schutzkleidung und Atemschutzmasken. Verantwortliche der meisten Länder raten derzeit generell zum Tragen von Schutzmasken in der Öffentlichkeit, auch wenn es nur Behelfsschutzmasken sind. MinebeaMitsumi Präsident Yoshihisa Kainuma und Europa-Chef Jörg Hoffmann initiierten nun die Verteilung von insgesamt 17.000 N95-Schutzmasken rund um die 17 europäischen Standorte.

„Wir sehen uns in der aktuellen Lage in der Verantwortung, nicht nur die eigenen Mitarbeiter, sondern auch die örtlichen Gemeinden und Verbünde und damit auch die jeweils regionale Wirtschaft bestmöglich zu schützen“, so Jörg Hoffmann. „Gerade jetzt ist es wichtig, dass wir unseren starken internationalen Verbund nutzen und solidarisch handeln.“ Die Konzernzentrale in Tokyo stellte je 1000 Schutzmasken als Spende für die 17 europäischen Töchter zur Verfügung. Jedes Unternehmen entschied selbst, in welcher der regionalen Einrichtungen der Bedarf am größten war und zahlreiche Krankenhäuser und Pflegeeinrichtungen zeigten sich zutiefst dankbar für die dringend benötigten Spenden.

Die MinebeaMitsumi Technology Center Europe GmbH in Villingen-Schwenningen spendete die 1000 Schutzmasken an das Schwarzwald-Baar-Klinikum am Standort Donaueschingen, wo inzwischen ausschließlich mit dem Corona-Virus infizierte Patienten versorgt werden. Übergeben wurden die Masken am Mittwoch, 01. April 2020 von Geschäftsführer Jörg Hoffmann, Jessica Krebs, Head of Best Practice Academy, Tomoyuki Saito, COO und Roman Klein, Head of Communications Minebea Mitsumi Europe.

Wir freuen uns sehr über die Spende “, so Dr. Hinrich Bremer, Leiter der Pneumologie im Schwarzwald-Baar Klinikum. „Die Masken sind eine echte Hilfe für unser Personal. Sie tragen zum Schutz unserer Mitarbeiter und damit zur Arbeitssicherheit bei.“

In der Konzernzentrale in Tokyo und in der Europazentrale in Villingen-Schwenningen wurden schon früh Covid-19 Countermeasure Teams einberufen, die gemeinsam unter Hochdruck daran arbeiten, die Tochterunternehmen mit Informationen, Schutzmasken und Maßnahmen zu unterstützen, um die Ausbreitung des Virus einzudämmen. „Das gemeinsame Ziel ist es, unseren Arbeitsplatz zu einem der sichersten Orte zu machen“, erklärt Jörg Hoffmann.

16.01.2020 | Die Übernahme der Mast Kunststoffe GmbH & Co. KG durch MinebeaMitsumi erfolgte im Zuge der geplanten Unternehmensnachfolge. Damit soll das Produktportfolio um die Entwicklung und Fertigung von Antriebselementen gestärkt und erweitert werden. Peter und Ulrich Mast sind sich einig, dass das MinebeaMitsumi Technology Center ein starker und dynamischer Partner für die zukünftige Ausrichtung ist. Die beiden Geschäftsführer bleiben in ihrem Amt. Mit der Sicherung der bestehenden Arbeitsplätze haben sie ein wichtiges Ziel bei der Nachfolgeregelung erreicht.

Der Standort in Bad Waldsee wurde 1960 von Franz Mast gegründet. Als Hersteller industrieller Präzisions-Kunststoffteile etablierte sich das Unternehmen sehr schnell in der Branche. 1992 übernahmen Peter und Ulrich Mast die Firma und in beinahe 30 Jahren gemeinsamer Geschäftsführung entwickelten die Brüder das Unternehmen zu einem führenden Anbieter Werkzeug gebundener Verzahnungs- und Antriebselemente aus Kunststoff.

Als Teil von Minebea soll der Standort künftig ein europäisches Kompetenzzentrum für werkzeuggebundene Präzisions-Kunststoffteile sein. Der Betrieb geht wie gewohnt weiter und MTCE darf sich über 130 neue Kollegen freuen.

„Der internationalen Firmenverbund Minebea Mitsumi baut mit dem Zukauf seine vertikalen Produktionsstrukturen in Europa aus und bildet neue europäische Synergien“, so Rudolf Neumann, Minebea Mitsumi Integration Officer. Er arbeitet inzwischen sehr eng und erfolgreich mit dem Mast Management Team zusammen. Derzeit hat er eine Doppelfunktion inne und ist in beiden Unternehmen eingespannt. In diesem Jahr wird Rudolf Neumann Teil des Managements von Mast und sein Office vollständig nach Bad Waldsee verlagern.

06.12.2019 | Mit dem neuen Experience Center (EC) in Bangkok, Thailand, bietet Minebea Intec 100 % Support und Service vor Ort in Südostasien. Besucher haben die Möglichkeit sich im brandneuen Showroom live einen Eindruck vom kompletten Produktportfolio zu machen, persönliche Trainings- und Produkttest durchzuführen sowie schnellen und professionellen technischen Support zu erhalten.

Das Minebea Intec Experience Center ist die neueste Ergänzung des Standorts der MinebeaMitsumi Produktion am Standort. Mit diesem Center rückt Minebea Intec weiter mit ihrer Muttergesellschaft zusammen, die den Standort mit seinen mehr als 25.000 Mitarbeitern bereits seit 1985 erfolgreich betreibt. Die Einrichtung dient in erster Linie als Support-, Engineering- und Trainings-Center, und soll vor allen Dingen die Nähe zu lokalen Kunden und Partner in Südostasien verbessern.

27.09.2019 | Ursprünglich als reines Entwicklungszentrum für Festplattenmotoren gegründet, hat sich die Firma PM DM inzwischen zum Dreh- und Angelpunkt für die Motorenentwicklung im internationalen Mutterkonzern Minebea Mitsumi etabliert. Ab dem 1. Oktober wird nun auch der Firmenname an die zentrale Stellung im Unternehmensverbund angepasst: Aus der PM DM GmbH wird die Minebea Mitsumi Technology Center Europe GmbH.

Das Motoren-Entwicklungszentrum Precision Motors Deutsche Minebea (PM DM) wurde 1991 gegründet und hat seinen Sitz seit 2000 in Villingen-Schwenningen im Schwarzwald. Der Standort ist schnell und stetig gewachsen – heute arbeiten über 400 Mitarbeiter, überwiegend Entwickler und Ingenieure, im Minebea-Weg.

„Mit der Umfirmierung übernimmt das Technology Center Europe auch neue Verantwortungsbereiche“, erläutert Geschäftsführer und Minebea Mitsumi Europa Chef Jörg Hoffmann. „Wir fungieren in Zukunft zusätzlich zu unseren laufenden Tätigkeiten als zentrales Entwicklungszentrum für verschiedene neue Produkte und Technologien unseres Mutterkonzerns.“

Ziel ist es, dadurch noch schneller und effektiver zusammen mit den europäischen Kunden Innovationen auf den Markt zu bringen. Das Entwicklungsportfolio beschränkt sich in Villingen in Zukunft also nicht mehr alleine auf die Entwicklung von Antriebstechnologien, sondern umfasst auch neue Bereiche wie LED Backlights und Sensorik.

Für die insgesamt 17 weiteren europäischen Produktions- und Entwicklungsstandorte wird das Tech Center zum Entwicklungs-Headquarter. Jörg Hoffmann blickt der großen Herausforderung zuversichtlich entgegen: „Unsere Stellung und Funktion im Konzern haben wir uns hart erarbeiten, die Umfirmierung ist der nächste Schritt unserer Wachstumsstrategie. Wir werden die europäischen Standorte so gut es geht unter einen Hut bringen.“ PM DM wird aber nicht vollkommen von der Bildfläche verschwinden. Als Markenname finden Kunden den vertrauten Schriftzug nach wie vor auf den Produkten.



18.06.2018 | 100 Millionen Euro investiert Minebea Mitsumi mit Hauptsitz in Tokio bis 2022 in ein neues Fertigungswerk in der Slowakei, wobei bei dieser Produktionsstätte besonders der Automobilbereich im Fokus des japanischen Unternehmens steht. Die Eröffnung des neuen Werkes fand am 15. Juni 2018 statt. Rund 200 Gäste aus Wirtschaft und Industrie waren geladen.

Der Startschuss für das Großprojekt fiel am 2. Dezember 2016 im Zuge einer Pressekonferenz in der Stadthalle von Košice, der Spatenstich fand am 5. Mai 2017 statt. In der Ost-Slowakei entstehen mit dem neuen Werk rund 1100 Arbeitsplätze. Mit mehreren Universitäten und einer Technischen Hochschule vor Ort vertraut Minebea Mitsumi an diesem Standort vor allem auf slowakische Fachkräfte, denn die Entwicklung und die Optimierung der Produktion sollen ebenfalls partiell vor Ort angesiedelt und vom Tochterunternehmen und Motorenentwicklungszentrum PM DM in Villingen-Schwenningen aus koordiniert werden.

In der Zukunft sollen insgesamt rund 2000 neue Arbeitsplätze entstehen. Bei der Frage nach den Gründen für die Standortwahl stehen die Nutzung von Synergien mit den europäischen Tochterunternehmen, verkürzte Transportwege für den europäischen Markt, die Minimierung von Wechselkursschwankungen und natürlich die Kundennähe, insbesondere in der Automobilindustrie, im Vordergrund.

Die Eröffnungsveranstaltung fand am 15. Juni 2018 statt. Mit einem beeindruckenden Rahmenprogramm auf dem Firmengelände wurde der Start der Produktion mit rund 200 Gästen aus ganz Europa, den USA und Japan gefeiert. „Die Eröffnung dieses Fertigungswerkes stellt für unsere europäischen Tochterunternehmen und den gesamten Konzern einen Meilenstein in der Unternehmensgeschichte dar.“, so Jörg Hoffmann, General Manager of Regional Affairs for Europe und CEO der PM DM GmbH.

„Wir fertigen am slowakischen Standort Antriebssysteme, BLDC Motoren, Sensoren und Komponenten, hauptsächlich für die Automobilindustrie, in hohen Stückzahlen. Aber auch neue technologische Entwicklungen werden ihren Weg in die Produktion in Košice finden. Mit der Eröffnung ist für uns ein Traum wahr geworden.“ Yoshihisa Kainuma, Minebea Mitsumi President und Chief Executive Officer, sprach der slowakischen Regierung und allen Beteiligten seinen Dank für die Unterstützung aus. Peter Pellegrini, Ministerpräsident der Slowakei, betonte die positiven Auswirkungen, die das neue Werk auf die Lebensqualität in Košice hat.





Wer ist MinebeaMitsumi?

MinebeaMitsumi ist ein global agierendes Unternehmen und beschäftigt weltweit rund 100.000 Mitarbeiter an 63 Standorten in 27 Ländern. Als Minebea im Jahr 1951 in Tokio gegründet beschäftigte man sich zunächst mit Miniatur-Kugellagern. Im Jahr 2017 ging aus dem Zusammenschluss mit Mitsumi Electric die MinebeaMitsumi Group hervor. In Europa gehören zu dem Konzern u. a. folgende Unternehmen: MinebeaMitsumi Technology Center Europe, NMB Minebea, Minebea Intec, Myonic, Paradox Engineering, Cerobear, Mast Kunststoffe. In einem starken Netzwerk bieten sie verschiedenste Schlüsseltechnologien wie für Automotive, Luft- und Raumfahrt, Industrie, Medizintechnik und Gesundheitswesen.