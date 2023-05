Servomotor | Elektromotor mit Regelelektronik

Der Servomotor von heute zeichnet sich dadurch aus, dass er u. a. kompakt baut, präzise, hochdynamisch und energieeffizient arbeitet und die Industrie 4.0 voran bringt. Er basiert auf Synchron- und Asynchronmotor, Wechselstommotor, Gleichstrommotor oder Schrittmotor, die über Servoverstärker gesteuert werden. Wir präsentieren hier die Neuheiten der oft kleinen Kraftprotze und berichten vom einfachen auf den Kunden zugeschnittenen Servosystem bis hin zum mit Künstlicher Intelligenz versehenen Servoantrieb.

17.05.2023 | Kollmorgen erweitert sein AKMTM Servomotoren-Portfolio um einen neuen Hochleistungs-Servomotor. Im Fokus seiner Entwicklung standen Reinigbarkeit, Langlebigkeit und Vielseitigkeit. Der Motor verfügt über eine gehärtete, eloxierte Aluminiumoberfläche und bietet Konstrukteuren von Maschinen eine kostengünstige und hygienische Alternative zu Edelstahl für Anwendungsgebiete mit mittlerer bis starker Washdown-Belastung.

Die leichte Kontruktion des AKMA-Servomotors erleichtert Wartung und Installation. Seine hohe Drehmoment-Dichte bietet Maschinenbauern mehr Leistung bei geringerem Platzbedarf. Der Servomotor eignet sich ideal für Präzisionsbewegungen in der Nahrungsmittelindustrie sowie in der pharmazeutischen und medizinischen Verpackungstechnik. In Schutzart IP69k ausgeführt eignet sich der AKMA auch für den Einsatz in nassen und rauen Umgebungen. Er ist performant und unterstützt kritische Anwendungsgebiete wie Tracking und Positionierung für Antennensockelsysteme.

Die eloxierte Aluminiumoberfläche sorgt für hohe Chemikalien-Beständigkeit in einem breiten pH-Bereich. Weil die Oberfläche des Servomotors glatter und gehärtet ist, ist sie auch kratzfest und blättert nicht ab wie beim lackierter Motor. Dadurch kann sie oberhalb der Lebensmittellinie eingesetzt werden. Die Edelstahl-Welle des AKMA erfüllt die Anforderungen an die funktionale Sicherheit. Die einteilige, abgerundete Gehäusekonstruktion macht eine Dichtung zwischen Flansch und Gehäuse überflüssig und verhindert Pfützenbildung und Wassereintritt. Die AKMA-Servomotoren sind belüftet, um den Druck innen und außen auszugleichen. So kann die OEE und die Lebensdauer des Servomotors erhöht werden.

"Wir freuen uns, mit den AKMA Servomotoren eine Antriebstechnik anbieten zu können, die eine erschwingliche Motorlösung für Washdown-Umgebungen darstellt, in denen nicht unbedingt Edelstahloberflächen benötigt werden", kommentiert Ross McMillan, Vice President of Engineering bei Kollmorgen. "Jetzt ist es möglich, ein Gleichgewicht zwischen Leistung und Wert zu finden und zu vermeiden, dass man zu viel Geld für eine Oberflächenqualität ausgibt, die man vielleicht gar nicht braucht.

30.01.2023 | Servomotor, Induktionsmotor und Gleichstrommotor von Groschopp gibt es jetzt auch in Edelstahl (Bild oben). Alle Elektromotoren sind langlebig, robust und vielfältig einsetzbar. Entsprechend des eingesetzten Kühlkonzepts erzielt der Anwender eine extrem hohe Abgabeleistung. Fast jeder Elektromotor des Herstellers lässt sich übrigens auch in ein Edelstahlgehäuse integrieren.

Damit eignen sich die Edelstahlmotoren auch für Branchen, in denen die Motoren einer robusten Reinigung unterzogen werden und einer Korrosion ausgesetzt sind. Beispiel sind der Offshore-Bereich, die Chemie-, Pharma- und Lebensmittelindustrie. Die Edelstahl Servo oder Gleichstrommotoren haben die selben Eigenschaften wie die Aluminiumantriebe. Die Abgabeleistung fällt im Dauerbetrieb mit Konvektionskühlung nur etwas geringer aus. Mit einer Luft- oder Wasserkühlung erreichen sie aber im Vergleich zu anderen Edelstahlmotoren deutlich höhere Werte.

So erzielt ein am Netz betriebener konvektionsgekühlter Induktionsmotor aus Edelstahl mit Außendurchmesser 115 mm in Baugröße ISK80-60 z. B. eine Abgabeleistung von 120 W. Betrieben mit Luftkühlung werden 400 W und als wassergekühlter Elektromotor 470 W erreicht. Der konvektionsgekühlte Servomotor ESK80-8, Serie Silver Line ist nach EHEDG konstruiert. Er erzielt eine Leistung von 470 W. Sein luftgekühltes oder wassergekühltes Pendant erreicht 2600 W bei einer Drehzahl von 6000 min-1 – deutlich mehr als vergleichbare Edelstahlmotoren am Markt.

12.12.2022 | Koco Motion erweitert jetzt sein Servomotoren und Servoregler Angebot nach oben. Die kleinen Servomotoren und Servoregler, getriebelosen Antrieben sowie Torquemotoren kommen nun deutlich größere Antriebe hinzu. Dank einer Distributoren-Partnerschaft mit der italienischen Motor Power Company (MPC) stehen damit jetzt Antriebe bis zu 8 kW Leistung zur Verfügung.





16.11.2022 | Die Servomotoren Plattform Kannmotion von Adlos und Koco Motion hat sich weiterentwickelt: Zum einen führten neue kundenspezifische Funktionen zu einer Optimierung des Gesamtsystems. Und auch die Akzeptanz am Markt steigt. Denn wenn sich sieben ursprüngliche Einzeleinheiten wie Motor, Getriebe, Encoder, Steuerung, Startknopf, Positionssensor und Verkabelung in einem Gesamtsystem wiederfinden, kann das nur Vorteile in Sachen Einkauf, Lieferkette, Wartung uvm. bringen.

23.03.2022 | Die Künstliche Intelligenz in der Wartung von Antrieben basiert auf großen Datensätzen aus der Produktion. Es werden Muster erkannt, anhand derer sich präzise Vorhersagen über den Zustand der Anlagen treffen lassen. "Die Vorausschauende Wartung bzw. Predictive Maintenance ist neben der präventien und korrigierenden Wartung die größte Säule der Wartung", erläutert Daniel Sperlich, Product Manager – Servo Systems bei Mitsubishi Electric.

07.12.2021 | Adlos und Koco Motion präsentieren ihre gemeinsam entwickelte Servomotor Plattform Kannmotion jetzt auch als DC-Servomotoren-System. Bisher wurde das Servomotor System nur für Schrittmotoren angeboten. Der aus einem DC-Motor mit integriertem Encoder und direkt angebauten Steuerung bestehende voll programmierbare integrierte Closed-Loop Antrieb ist genauso einfach aufgebaut wie die Kombination mit Schrittmotor.

22.03.2021 | Die neue TSN kompatible Servomotor Baureihe Melservo MR-J5 von Mitsubishi Electric bietet Dynamik, Präzision und Mehrachs-Synchronisation. Hiermit eignen sich die Servomotoren insbesondere für Anwendungen in der Lebens- und Genussmittelindustrie sowie für Life-Science und die Druck- und Papierindustrie. Die Servoantriebe verfügen standardmäßig über eine Reihe an Funktionen für Sicherheit und Predictive Maintenance.

17.12.2020 | Matthias Beetz von der Baumüller Academy erklärt, warum wassergekühlte Servomotoren sich bestens eignen für den Einsatz u. a. in Textilmaschinen, Verpackungsmaschinen oder Kunststoffmaschinen.

07.05.2020 | Baumüller bietet viele seiner Elektromotoren mit Wasserkühlung an. Mit neuen Synchron-Servomotoren hat der Antriebsspezialist jetzt seine Baureihe DST 2 um Drehmomente von 325 bis 60.000 Nm erweitert. Mit dem neuen Portfolio im Bereich wassergekühlter Motoren gibt es die Wasserkühlung nun fast für das gesamte Portfolio vom Servomotor in der Baugröße 45 bis hin zum Synchronmotor der Baugröße 560.

06.03.2020 | Die integrierte Baureihe für Servoantriebe AMI812x von Beckhoff kombiniert die Komponenten Servomotor, Endstufe und Feldbusanschluss. Die neuen Servoantriebe erweitern die kompakte Antriebstechnik bis 48 V DC um extrem kompakte und dezentral installierbare Geräte für Anwendungen im Feld installierbare Geräte.

Damit stehen Servo Antrieb, Endstufe und Feldbusanschluss in platzsparender Bauform integriert für Anwendungen mit schaltschrankloser Automatisierung im Motion-Leistungsbereich bis 400 W zur Verfügung.

Als Ethercat-Slave kann der Servoantrieb ohne Schaltschrank und ohne vorgelagerte I/O-Ebene direkt an der Maschine platziert werden. So lassen sich besonders kompakte Maschinen umsetzen. Zur Markteinführung bietet die Serie mit dem AMI812x drei Baulängen der Flanschgröße F2 mit Stillstands Drehmoment von 0,5 bis 1,1 Nm. Die Servomotoren AMI812x gibt es auf Wunsch mit Absolut-Multiturn-Encoder ohne Batteriepufferung und spielfreier Haltebremse.

Mit dem zusätzlichen Wellendichtring erreichen die Motoren die hohe Schutzart IP 65 für anspruchsvolle Anwendungen. Die Motoren eignen sich für alle Einbaulagen. Optional ist über die Twinsafe Logic die Sicherheitsfunktion STO integriert.

Die Funktionsweise der schnellen Regelungstechnik basiert auf einem feldorientierten Strom- und PI Drehzahl Servoregler. Sie unterstützt Aufgaben zur Positionsbestimmung mit hoher Dynamik. Zahlreiche Überwachungen in der Maschine wie die der Überspannung und Unterspannung, des Überstroms oder der Auslastung der Servomotoren über die Berechnung eines I²T-Modells sorgen für hohe Betriebssicherheit in der Automation. Integrierte Status-LEDs zeigen den jeweiligen Betriebszustand an.

Über das M12-Powerinterface werden Elektronik und Motor gespeist. Das M8-Businterface für Ethercat bietet einen zweiten Port zur einfachen Kaskadierung per Ethercat-Daisy-Chain. Auch ist eine Antrieb mit Ethercat-P-Anschluss geplant. Das I/O-Interface (M8) ermöglicht den direkten Anschluss zweier Sensoren oder Aktoren im Signalbereich 24 V DC bis 0,5 A. Die Anschlusskabel gibt es mit gewinkeltem und geradem Abgang. Mit dem passenden Planeten Getriebe der Baureihe AG2250 lassen sich auch sehr hohe Drehmomente fahren.

10.02.2020 | Kostengünstig und auf die Anwendung zugeschnitten, das ist das Konzept der Kannmotion-Plattform von Koco Motion und Adlos. Vor drei Jahren haben sich die beiden Unternehmen zusammengeschlossen, um ein kundenspezifisches Schrittmotoren Antriebssystem zu entwickeln, das es so noch nicht gab. Die Schrittmotoren werden komplettiert mit weiteren Komponenten, eben allem, was der Anwender so benötigt.

Technisches Allgemeinwissen

Servomotoren sind präzise Antriebssysteme, die in einer Vielzahl von Anwendungen wie Werkzeugmaschinen eingesetzt werden. Sie bestehen aus einer Motorwelle, die eine Drehbewegung erzeugt, um die gewünschte Position oder die Soll-Winkelposition zu erreichen. Um eine hohe Präzision bei der Positionierung zu gewährleisten, sind Servomotoren mit einem Positionssensor ausgestattet, der kontinuierlich Rückmeldungen über die aktuelle Position der Motorwelle liefert. Diese Informationen werden verwendet, um die Beschleunigung und Geschwindigkeit des Motors präzise zu steuern, sodass die gewünschte Position schnell und genau erreicht werden kann. Durch diese präzise Steuerung sind Servomotoren ideal für anspruchsvolle Anwendungen wie Werkzeugmaschinen, bei denen eine genaue Positionierung und Bewegung erforderlich ist.