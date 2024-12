Excelitas Noblelight | Die Power of Light Company

Excelitas Noblelight, ein weltweit führender Anbieter von Speziallichtquellen, setzt neue Maßstäbe in der industriellen Fertigung und Medizintechnik. Mit innovativen Technologien und einer strategischen Standortkonsolidierung im Rhein-Main-Gebiet investiert das Unternehmen in die Zukunftsfähigkeit und stärkt seine Position als verlässlicher Partner in der Entwicklung hochpräziser Lichtlösungen.

Excelitas Technologies mit Hauptsitz in Pittsburgh, PA, USA, ist ein weltweit tätiger Anbieter für Photonik und unterstützt führende Unternehmen in den Bereichen Life Sciences, Advanced Industrial, Halbleiter, Luft- und Raumfahrt sowie Verteidigung. Das Unternehmen ist maßgeblich an der Entwicklung und Produktion fortschrittlicher Lösungen in den Feldern Sensorik, Detektion, Bildgebung, Optik und Speziallichtquellen beteiligt. Excelitas Technologies wurde 2010 gegründet und beschäftigt weltweit über 7.500 Mitarbeiter.

Excelitas Noblelight wurde als ehemals Heraeus Noblelight 1992 gegründet und beschäftigt rund 850 Mitarbeiter. Im Januar 2024 wurde Heraeus Noblelight von der US-amerikanischen Excelitas Technologies Corp. übernommen und firmiert seitdem als Excelitas Noblelight. Das Unternehmen zählt zu den weltweit führenden Anbietern von Speziallichtquellen im Wellenlängenbereich von Ultraviolett bis Infrarot. Es entwickelt und produziert UV- und Infrarot-Lampen, IR-Strahler und -Systeme für industrielle, wissenschaftliche und medizinische Anwendungen. Excelitas Noblelight betreibt Produktionsstätten in Deutschland, Großbritannien, den USA, China und Japan sowie mehrere internationale Anwendungszentren und Vertriebsniederlassungen.

01.12.2024 | Nach der Übernahme von Noblelight von Heraeus im Januar 2024 hat Excelitas Technologies angekündigt, die Produktionsstandorte von Noblelight im Rhein-Main-Gebiet zu konsolidieren. Bis Ende 2027 sollen die derzeit vier bestehenden Produktionsstätten an einem erweiterten Standort in der Region zusammengeführt werden.

Mit dieser Maßnahme verfolgt Excelitas das Ziel, die betriebliche Effizienz zu steigern und die Abläufe weiter zu optimieren. Das Unternehmen plant, über 20 Millionen US-Dollar in die Standortkonsolidierung zu investieren, um die Entwicklungs- und Produktionskapazitäten für die Speziallichtquellen von Noblelight langfristig zu stärken.

Excelitas produziert Noblelight-Produkte wie UV-Lampen und UV-LEDs, Licht-Quellen für optische Analysen sowie Infrarot-Strahler und Infrarot-Systeme an vier Standorten im Rhein-Main-Gebiet. Der neue Standort wird das Zentrum für Speziallichtquellen. Er umfasst die Bereiche Fertigung, Forschung und Entwicklung sowie Verwaltung.

„Wir stärken unsere operative Position für die weitere Produktion der Noblelight-Technologie in Deutschland“, sagt Roland Eckl, Geschäftsführer von Excelitas Noblelight. „Diese Investition wird uns einheitlicher, effizienter und letztlich wettbewerbsfähiger machen.“

15.09.2023 | Der Heraeus Konzern verkauft sein Spezialbeleuchtungsgeschäft Heraeus Noblelight an die US-basierte Excelitas Technologies Corp. Excelitas wird alle Anteile von Heraeus Noblelight erwerben. "Diese Vereinbarung wird das kontinuierliche Wachstum von Heraeus Noblelight weiter fördern", betonte Jan Rinnert, CEO von Heraeus. Die Transaktion wird voraussichtlich bis Ende 2023 abgeschlossen sein. Michael Ersoni von Excelitas sieht großes Potenzial in der Kombination beider Technologieangebote, um den Markt mit innovativen Lösungen zu bedienen.

