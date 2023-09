Verschraubung | Bestens verbunden!

Die richtige Verschraubung spielt in vielen technischen Konstruktionen eine entscheidende Rolle. Haben Sie schon von der "unverlierbaren Schraube" gehört oder wissen, wie eine "Direkt Verschraubung" den Unterschied in Ihrer Montage ausmachen kann? Auch die KI ist bereits eingezogen in die lösbare Verbindungstechnik. In diesem Artikel stellen wir Ihnen Neuheiten aus der Welt der Verschraubungen vor, die zeigen, warum diese kleinen Komponenten so bedeutend sind.

21.09.2023 | Trimiti ist ein KI-gesteuerter Schraubassistent für manuelle Montageprozesse, den Nexustec auf der Motek vorstellen wird. Über eine intuitive Schnittstelle erhält der Werker eine klare und systematische Schraubreihenfolge für jede Zelle.

Diese führt ihn Schritt für Schritt durch den Montageprozess. Sollte er versuchen, die falsche Schraube in der Abfolge zu befestigen, sperrt der Schraubassistent das Werkzeug und benachrichtigt den Werker. Dann erhält er präzise Anweisungen für Korrekturmaßnahmen in Übereinstimmung mit dem vorgeschriebenen Arbeitsablauf.

Über die Learning-by-Doing (LbD)-Funktionalität können Arbeiter als Vorgesetzte individuelle Arbeitsabläufe gestalten und die Schraubeneinstellungen bedarfsweise anpassen. Diese Funktion befreit Arbeitsabläufe von Beschränkungen bestimmter Stationen. Zudem werden die Arbeitsabläufe flexibler an den einzelnen Stationen.



Trimiti ermöglicht eine First-Time-Right-Produktion und sorgt für stabile Prozessabläufe. Darüber hinaus integriert es die manuelle Arbeit nahtlos in das Paradigma der Industrie 4.0 und steigert so die Gesamteffizienz und Präzision von Fertigungsprozessen.



29.03.2022 | Mit Blick auf die globalen Entwicklungen in der Automobilindustrie zeigt sich: Bei neuen Pkw und leichten Nutzfahrzeugen in Europa ist das Gewicht in den zurückliegenden Jahren permanent gestiegen. Daher fokussiert sich Arnold Umformtechnik auch im Rahmen seines Produktfolio von der einfachen Verschraubung bis zum kompletten Verbindungssystem auf das Thema Nachhaltigkeit.

Das Gewicht neuer Automobile ist von ca. 1268 kg im Jahr 2000 über 1360 kg im Jahr 2010 auf ca. 1420 kg in 2020 gestiegen. Durch die Entwicklung hin zu mehr Hybridautos und Elektrofahrzeugen wird sich das eher noch verstärken. Denn ein Elektrofahrzeug wiegt nur aufgrund des Gewichts der Batterie im Durchschnitt 300 kg mehr als ein Fahrzeug mit konventionellem Motor.

Eine deutliche CO 2 Emmissionen Reduzierung konnte dennoch durch die Optimierung beim Kraftstoffverbrauch und neue Antriebskonzepte erzielt werden. So gelang es, von etwa 175 g CO 2 /km im Jahr 2000 auf 140 g CO 2 /km im Jahr 2010 und 95 g CO 2 /km im Jahr 2020 zu kommen. Um die Klimaschutzziele der nächsten Jahre zu erreichen, muss sich dieser Trend in den nächsten Jahren fortsetzen.

So hat das Thema Nachhaltigkeit auch für den Spezialisten für Verschraubungen und andere Verbindungstechnik eine große Bedeutung. Neben Elektromobilität, Internationalisierung, Leichtbau Engineering und Digitalisierung zählt die Nachhaltigkeit zu den fünf definierten Strategien der Arnold Group.

Laut der Experten enteht für jedes Produkt über die komplette Wertschöpfungskette hinweg ein individueller Footprint. Die Emissionen der Lieferketten Mitglieder summieren sich dabei. In der Lieferkette nachgelagerte Unternehmen übernehmen die Emissionen der Produkte und Leistungen ihrer Lieferanten und geben diese zusammen mit ihren eigenen CO 2 Ausstößen an ihre Kunden weiter.

ACO 2 -Save spart CO 2 bei Verbindungselementen

Vor diesem Hintergrund hat Arnold Umformtechnik die Initiative ACO 2 -Save gestartet. (A steht für Arnold) Dabei unterstützt das Unternehmen seine Kunden aktiv bei der Reduzierung deren CO 2 Emissionen, indem es Kaltumformteile und Verbindungselemente nachhaltig ausgelegt und anwendet. So wird bereits im Entwicklungsprozess eine CO 2 Kalkulation vorgenommen. Mit einem eigens entwickelten CO 2 Kalkulator lässt sich der sogenannte Product Carbon Footprint für das angefragte Teil ermitteln und dann zusammen mit Arnold optimieren. Am Ende des Entwicklungsprozesses steht dann ein technisch hochwertiges Produkt, das kosten- und CO 2 optimiert ist.

Folgende Gestaltungsbausteine stehen hierfür zur Verfügung: ein CO 2 optimiertes Engineering mit digitalen Prognosetools, die Analyse der CO 2 Optimierung durch einen Wechsel der Produktionstechnologie oder der Wechsel der Verbindungstechnik und der Einsatz innovativer Verbindungselemente bzw. Systeme.

Folgendes Beispiel zeigt, wie der ACO 2 -Save-Ansatz funktioniert: Eine 23,58 g wiegende Sonderschraube aus Aluminium mit 8733 mm3 Volumen wurde bislang spanabhebend hergestellt. In der Produktion kam ein 69,2 g wiegender Drehteilrohling zum Einsatz mit einem Ausgangsvolumen von 25.630 mm³. Die ACO ² -Save-Analyse ergab, dass dieses Teil auf ein Umformteil der Produktreihe Conform Next umgestellt werden sollte. Nach dieser Optimierung brachte der Umformrohling nur noch ein Volumen von 9135 mm³ mit 24,82 g auf die Waage. Neben einer erheblichen Kostenreduktion durch den geringeren Materialeinsatz beim Kaltumformen nahm die Optimierung erheblich Einfluss auf den Product Carbon Footprint der Sonderschraube.

05.08.2019 | Die neue EVO PT Schraube von Ejot wurde für die Kunststoff Direktverschraubung entwickelt. Diese Schraubverbindung lässt sich im Voraus auch unter Berücksichtigung der relevanten Einsatzbedingungen berechnen. So erlaubt die Berechenbarkeit von Schraubverbindungen im Voraus bereits in einer frühen Entwicklungsphase der Konstruktion eine vorzeitige Verfifizierung.

Insbesondere in der Automobilindustrie, wo auch die verwendeten Schrauben oft für sehr hohe Temperaturen ausgelegt werden, kommen diese thermoplastischen Konstruktionswerkstoffe für Schrauben zum Einsatz. Der Spezialisit für Schraubenverbindungen Ejot verfügt über eine jahrzehntelange Expertise in diesem Segment und bringt nun mit der EVO PT Schraube die nächste Evolutionsstufe in der Kunststoff Direktverschraubung auf den Markt.

Geometrieanalyse der Schraubverbindung

Eine konsequente Geometrieanalyse der Schraube im Vorfeld zeigt den Anwendern Potenziale zur Vereinheitlichung auf. Bisher waren bei der Auslegung von Schraubverbindungen verschiedene Längen von Schrauben nötig, um bei unterschiedlichen Klemmteildicken identische Einschraubtiefen zu erzielen. Ansonsten konnte nicht mit gleichen Anziehdrehmomenten gearbeitet werden.

Durch die besondere Gewinde Formzone der EVO PT lässt sich nun ein nahezu konstantes Eindrehmoment über der Einschraubtiefe erzeugen. Identische Schrauben Abmessungen sorgen je nach individuellen Gegebenheiten auch Bauteile übergreifend für eine Reduzierung der Teilevielfalt in der Montage.

Für unterschiedliche Schrauben Durchmesser zeigen Berechnungen, ob eine Über- oder Unterdimensionierung der Schraubverbindung vorliegt oder ob eine Vereinheitlichung mit bereits vorhandenen Schrauben möglich ist. Die Vorhersage von Drehmoment und Vorspannkraft ist gegeben. Als besondere Unterstützung ermöglicht EVO Calc eine Berechnung des Relaxationsverhaltens der Kunststoff Direkt Schraubverbindungen unter Temperatureinfluss.

CAE Servive für die Schraubenverbindung

Zur Betrachtung und Analyse der Beanspruchung von Mehrschraubenverbindungen einer kompletten Baugruppe bietet Ejot einen leistungsstarken CAE-Service. Mittels FEM-Analyse der Verschraubung wird die höchstbelastete Stelle in der Schraubverbindung ermittelt.

Damit können Anwender prüfen, ob die Verschraubung den definierten Belastungen dauerhaft standhält. Das frühzeitige Erkennen von eventuellen Überlastungen im Bauteil hilft bereits in einem frühen Stadium der Entwicklung, Fehlkonstruktionen zu vermeiden. Bei frühzeitiger Reaktion und Änderung der Konstruktion sparen Konstrukteure Zeit und Kosten. Mittels FEM-Analyse des Bauteiles wird die höchstbelastete Stelle in der Schraubverbindung ermittelt. Diese Informationen fließen dann in die weitere Entwicklung der Baugruppe ein.

Die EVO PT kombiniert damit die verbindungstechnischen Eigenschaften von Schraub Verbindungen mit neuartigen Prognosewerkzeugen, welche die Auslegung, die Montage und auch das Verhalten hinsichtlich Drehmoment, Gewinde, Mutter, Vorspannkraft, Reibung, einwirkende Kräfte etc. präzise abbilden können.

Was ist eine Ejot PT Schraubverbindung?

Die Schraubverbindung Ejot PT ist eine Weiterentwicklung der selbstfurchenden Verschraubung in Thermoplaste. Bei dieser Schraubverbindung hat Ejot erstmals fertigungs- und anwendungstechnisches Wissen mittels Computersimulationen in den Entwicklungsprozess integriert.

01.03.2018 | Der Trend, dass Metalle durch immer leistungsstärkere und hochfeste Kunststoffe ersetzt werden, hält gerade im Leichtbau an. Optimal ausgelegte und für diese Hochleistungskunststoffe angepasste Direkt Verschraubungen gewinnen vor diesem Hintergrund an Bedeutung. Mit der Reform Schraube bietet Arnold Umformtechnik eine Verschraubung, die nicht nur dem Leichtbau Gedanken Rechnung trägt.

Auch Montagezeiten können verkürzt und Montagerisiken minimiert werden. Dabei spielen vor allem das Schrauben Design und die richtige Auslegung des Kunststoffbauteils eine wichtige Rolle. Im Gegensatz zur üblichen Kunststoff Verschraubung ist der Verarbeitungsprozess in der Kunststoffdirekt Verschraubung mit der Reform Schraube deutlich schlanker. Das Bauteil kann direkt mit optimal ausgelegten Kernlöchern gespritzt werden und unmittelbar im Anschluss mittels Kunststoff Schraube montiert werden. Dadurch entfallen zeitaufwendige Handling-Schritte.

Die Schraube Reform gewährleistet durch das asymmetrische Gewinde Profil verlässliche Sicherheit in der Verbindung der Kunststoffdirekt Verschraubung. Verglichen mit einer herkömmlichen Kunststoff Schraube hat sie einen optimierten Gewinde Kern, der neben der Schwingfestigkeit auch das Bruchdrehmoment der Schraube deutlich erhöht. Dies führt zu einer stabileren Verbindung der Fügepartner und ermöglicht auch bei hochfesten Kunststoffen ein höheres Montagedrehmoment, ohne das Risiko eines Schrauben Bruchs zuzulassen.

Eine weitere Verbesserung zur üblichen 30° Flanke stellt das Radiusprofil der Gewinde Flanken dar. Durch die schnell auftretenden Druckspannungen während des Gewinde Formens und die vergleichsweise hohen Drehzahl findet ein gezielter lokaler Wärmeeintrag in den Kunststoff statt. Aufgrund der temperaturabhängigen viskoelastischen Eigenschaften des Kunststoffs können Fließverhalten und Fließrichtung so gezielt beeinflusst und ausgenutzt werden. Das Radius Profil verdrängt mit dem höheren Materialvolumen den Kunststoff zur lasttragenden Flanke hin, ohne starke Spannungsspitzen zu generieren.

06.09.2017 | Gerade zukunftsweisende Materialien wie kohlenstofffaserverstärkte Kunststoffe (CFK) ermöglichen signifikante Gewichtseinsparungen und sind daher in vielen Einsatzfeldern unverzichtbar geworden. Das Fügen dieses Hightech-Materials stellte sich für Produktentwickler bis dato als herausfordernde Aufgabe dar, für das Ejot nun eine passende Verbindungslösung entwickelt hat.

Die Flowpoint Delta PT Schraube kombiniert zwei erfolgreiche Prinzipien des Herstellers. Die besondere Spitze ermöglicht das fließlochformende Verschrauben in Materialien ohne Vorloch. Toleranzprobleme bei Durchgangs- und Einschraublöchern gehören damit der Vergangenheit an.

Das speziell angepasste Delta PT Gewinde bietet für das anschließende Gewindeformen die besten Voraussetzungen. Die Flowpoint Delta PT gibt es in Edelstahl, Stahl, Aluminium und Titan.

16.06.2016 | Southco hat eine unverlierbare Schraube entwickelt, die ohne Werkzeug schnell festgeschraubt und gelöst werden kann. Die „4C“ mit Flügeldrehknopf hat einen Flügeldrehknopf mit Kappe, durch den Zugangspunkte mit einem Spektrum an Standard- und kundenspezifischen Farben gekennzeichnet werden können.

Die 4C mit Flügeldrehknopf gestattet eine leichtere Positionierung von aufeinander gleitenden Komponenten und eine einfache Installation.

Ausführungen mit Einpresshülsen, Niethülsen und für die Frontseitenmontage sorgen für Flexibilität beim Anschrauben und Lösen von Schrauben von Hand, wenn Türen, Abdeckplatten und andere Komponenten in Anwendungen montiert werden, in denen werkzeugfreier Zugang erwünscht ist.

15.06.2015 | In der Serienmontage kommen bei Verschraubungen zunehmend halb- oder vollautomatische Schraubsysteme zum Einsatz. Die unterschiedlichen Anforderungen an die Systeme bestimmen dabei die einzusetzende Technik und die Kosten. Schraubsysteme mit Servoantrieb von WSM-Automation bieten höchste Genauigkeiten in den Parametern Drehmoment, Drehwinkel und Schraubtiefe. Die Werte dieser Parameter werden mit hohen Taktraten kontinuierlich erfasst und im Ist-Soll-Vergleich zur Regelung der Antriebe ausgewertet.

Für einfachere Verschraubungsprozesse, die nicht die Überwachungskriterien hoch genauer Schraubsysteme erfordern, werden häufig pneumatische Antriebssysteme verwendet. In Kauf genommen wird dabei, dass Druckluft teuer ist, Luftantriebe laut und wartungsintensiv sind sowie meist mit geölter Druckluft betrieben werden müssen. Dies verursacht wiederum Abluft- und Ölnebel in der Anlage.

Eine kostenbewusste Alternative zu druckluftbetriebenen Schraubsystemen bietet nun die Antriebsbaureihe EA-AK. Die bürstenlosen und somit wartungsarmen Elektroantriebe erreichen das gewünschte Drehmoment über eine einstellbare Abschaltkupplung. Ein externes 24-Volt-Signal startet die Antriebe, die Steuerbox sendet ein Signal an die übergeordnete Steuerung, wenn die Kupplung geschaltet beziehungsweise das Drehmoment erreicht ist. Die Zielwerte der Kupplungen werden je nach Anwendungsfall eingestellt. Grundsätzlich stehen Drehzahl- oder Drehmomentkombinationen zwischen 600 bis 1500 min-1 und Drehmomente von 0,05 bis 5,5 Nm zur Verfügung.

Ob in vollautomatisierten Montageanlagen oder an teilautomatischen Handarbeitsplätzen, die neuen Schraubsysteme arbeiten ohne großen Programmieraufwand in der übergeordneten Anlage und ohne separate Schraubersteuerung. Der entfallene Hard- und Softwareaufwand erleichtert den Schritt hin zur automatisierten Verschraubung.

Die Flanschmaße der neuen Antriebe sind identisch mit denen hochwertiger Servoantriebe sowie von früher verbauten Luftmotoren. Sollten sich die Qualitätsanforderungen ändern oder ältere Luftantriebe durch neue Systeme ersetzt werden, lassen sich Erweiterungen oder Umbauten mit minimalem Aufwand realisieren.

20.11.2013 | Der Bedarf an Sicherungssystemen und Zugriffsbeschränkungen wächst ständig: Höchst sensible Applikationen müssen vor falscher Handhabung geschützt werden und falsche Begehrlichkeiten nach technischen Innovationen sind durch geeignete Sicherungsmechanismen zu verhindern. Speziell für diese Einsatzfälle hat Arnold Umformtechnik in der Vergangenheit unterschiedliche Verbindungssysteme entwickelt.

Die Sicherung einer höchst sensiblen Applikation durch eine besondere Art von Verbindungselement wird seit vielen Jahren praktiziert. Die Anforderungen des Marktes an solche Verbindungslösungen sind recht komplex. Generell lassen sich diese in zwei Hauptgruppen untergliedern: lösbare und unlösbare Verbindungen.

Lösbare und unlösbare Verbindungen



Lösbare Sicherheitsverbindungen werden überall dort nachgefragt, wo die Verbindung im Schadens- oder Reparaturfall gelöst werden muss. Die Anforderungen des Marktes beziehen sich in diesem Falle neben einer Erschwerung des Lösens der Verbindung auf kostengünstigen Bauteilen und Betriebsmitteln sowie auf eine hohe Betriebs- und Prozesssicherheit. Die Lösesicherung wird hierbei zumeist durch einen speziellen Schraubenantrieb realisiert, welcher ein Öffnen der Verschraubung nur mit einem speziellen Lösewerkzeug ermöglicht.

Unlösbare Verbindungen dagegen kommen vor allem in den Fällen zum Einsatz, wo Bauteile nicht reparabel sind bzw. dort, wo Verbindungen auf Grund von Qualitäts- und Sicherheitsvorgaben nicht gelöst werden sollen und dürfen wie bei Airbag- Anwendungen im Automobilbereich oder Modulsicherungen in der Solartechnik. Neben der Unverlierbarkeit der Verbindungselemente verlangt der Markt hier geringe Montagekosten und eine hohe Prozesssicherheit.

Unlösbare Sicherheitsverbindungen werden zumeist durch Schweißen, Kleben, Nieten oder Klipsen realisiert. Sie sind zwar unverlierbar, andererseits aber oft nur teuer zu realisieren. Arnold Umformtechnik hat die Anforderungen des Marktes aufgenommen und im Bereich der unlösbaren Sicherheitsverbindungen mit zwei Lösungen neue Marktstandards gesetzt:

Sicherheitsverbindung Tripress

Das Einpresssystem Tripress besteht aus einem Einpressbolzen, der in unterschiedlichen Varianten und Kombinationen produzierbar ist. Gegenüber herkömmlichen Produkten mit rundem Schaft weist er einen trilobularen (dreieckigen) Querschnitt auf. Der Bolzen wird in runde Kernlöcher eingepresst, welche dadurch die trilobulare Form des Bolzens annehmen. So wird für Formschluss gesorgt, was die Einpresskraft minimiert. Nach Einpressen des Schaftes werden große Verdreh- und Auszugskräfte generiert, welche die Bruchmomente eines herkömmlichen Verbindungselementes übertreffen. Tripress lässt sich vor allem in duktile Leichtmetalle und sowie in Kunststoffe einpressen.

Die der Entwicklung des neuen Verbindungselements vorgelagerte Marktanalyse brachte zu jedoch zu Tage, dass unlösbare Verbindungen heutzutage vor allem mit Abreißschrauben und Muttern sowie Sicherheitsantriebe realisiert werden. Diese sind nur mit bestimmten Schrauben Schlüsseln zu lösen bis hin zum Einschlagen von kleinen Stahlkugeln in den Schraubenantrieb. Es existieren also bereits eine Vielzahl von mehr oder weniger praktikablen Lösungen für Verschraubungen als unlösbare Sicherheitsverbindungen.

Sicherheits-Schraubenantriebe Loctec

Um hierzu eine Alternative bieten zu können, bei der die Verarbeitungstechnik nicht geändert werden muss, wurde neben der Entwicklung des Tripress Systems auch die Optimierung der bestehenden Schraubensicherungssysteme angestrebt. Der Optimierungsbedarf besteht hier vor allem in der Sicherheit des Lösungsschutzes, der Verbesserung der Verarbeitungsgeschwindigkeit sowie der Verhinderung von Verletzungen z. B. durch überstehende Bruchstücke. Auf dieser Grundlage hat der Verbindungsspezialist den Schraubenantrieb Loctec entwickelt, der die bisher verwendeten Systeme optimiert.

Dabei handelt es sich um einen spezielle Schraubenantrieb – Werkzeugkombination, mit deren Hilfe ein Lösen des Verbindungselements nur unter Zerstörung der Verbindung selbst möglich ist. Der in dem Schraubenkopf integrierte Antrieb erlaubt das Einschrauben des Verbindungselements nur mit einem individuell darauf abgestimmten Schrauberwerkzeug.

Durch die Flankenstellung des Antriebs ist ein Lösen selbst mit dem zur Montage verwendeten Sonderwerkzeug nicht mehr möglich. Ein Versuch endet mit dem selbständigen Herausdrehen des Schraubwerkzeuges aus dem Schrauben Kopf. Eine etwaige Demontage kann nur durch das mechanische Aufbohren der Schraube oder durch das Einfräsen einer Nut erfolgen.

Beide Lösemöglichkeiten haben zur Folge, dass Garantieansprüche verfallen bzw. Diebstähle durch die erhebliche Geräuschentwicklung verhindert werden können. Das Loctec System kann zur Verschraubung aller in der Industrie gebräuchlichen Werkstoffe eingesetzt werden. Somit wurde das Ziel der Analyse, nämlich die Optimierung der bestehenden unlösbaren Sicherheitsverbindungen in der Industrie erreicht.

05.06.2013 | Southco erweitert die Reihe der "Dzus Panex"-Vierteldreh-Schnellverschlüsse um eine Variante aus Edelstahl. Der Dzus D8 aus Edelstahl lässt sich genauso leicht installieren und bietet den gleichen schnellen Zugang wie der Standard-D8.

Darüber hinaus ermöglicht er ein zuverlässiges, vibrationsbeständiges Festschrauben in rauen Umgebungsbedingungen, wo Hitze und Korrosion den Betrieb beeinträchtigen können.

Der Verschluss ist in Größe 6 mit Schlitz-, Sechskant- oder Phillips-Schraubenköpfen und passenden Minigegenstücken zum Aufstecken und Nieten verfügbar. Er ist kompatibel mit vielfältigen Installationsanforderungen.