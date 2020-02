Motorwicklung fÃ¼r DAM kommt ohne seltene Erden aus

Koco Motion hat jetzt Sonic Motoren in sein Programm aufgenommen. Die in Größen Durchmesser 14 bis 32 mm erhältlichen Antriebe finden oft in Zahnbürsten, Massage- oder Gesichtsreinigungsgeräten Einsatz. Die Antriebe des Herstellers sind kompakt, laufen leise und sind sehr zuverlässig. Optisch unterscheiden sich die Sonic Motoren kaum von normalen rotativen Antrieb. Doch was sind Sonic Motoren überhaupt?