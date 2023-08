Gestern | Archiv für Elektrotechnik

Steckverbinder...coming soon

Bild

Die aktuellen Steckverbinder Informationen finden Sie hier.

29.05.2017 | Der Kombinationssteckverbinder Han K32/55 von Harting setzt neue Maßstäbe im Bereich der Miniaturisierung von Rechtecksteckverbindern. Mit einer Kombination aus 32 Leistungs- und 55 Signalkontakten zur Verwendung in Gehäusen der Größe 10B bietet er vor allem eines: 87 Stück auf minimalsten Raum.

Die Han-Com Produktbaureihe vereint Leistung und Signal in einem Steckverbinder und bekommt mit dem Han K 32/55 nun Zuwachs. Diese Steckverbinder Bauform bietet neben Platz- auch Kosten- und Zeitersparnis, da hier 2 Steckverbinder in einem vereint sind: Crimp-Kontakte der Baureihe D sowie D-Sub werden beim Han K32/55 geschlossen in einem Einsatz verbaut und erlauben es maximal 32 Leistungskontakte (10 A 250 V 4 kV 3) und 55 Signalkontakte (4 A 50 V 4 kV 3) zu verbinden.

Kontaktoberflächen in Silber als auch in Gold stehen dem Anwender dabei zur Verfügung. Ebenso kann er auf bereits existierende Crimp-Kontakte und somit auch Werkzeuge zurückgreifen. Eine klare Nummerierung jeder einzelnen Kontaktkammer schließt zudem Fehlverdrahtungen bei der Konfektionierung aus.

Der Einsatz in Größe 10B ermöglicht, je nach Anwendungsfall und Umweltanforderung, den flexiblen Einbau im passenden Metallgehäuse. Darunter beispielsweise Han B, Han M, Han EMC, Han HPR und Han-Inox.

09.02.2012 | Für die Baureihe Han-Modular von Harting steht jetzt ein neues Kat. 6 Ethernet Modul zur Verfügung, das den Anforderungen nach immer höheren Übertragungsraten gerecht wird. Mit dem offenen System lassen sich Steckverbinder individuell zusammenstellen. Es stehen über 40 verschiedene Module für elektrische, optische und pneumatische Übertragung zur Verfügung.

Das bisherige RJ45 Ethernet Modul wurde nun weiter entwickelt, um Datenraten bis 10 Gbit/s zu gestatten. Weiteres Feature ist eine sehr hohe mechanische Stabilität, die Anwendungen mit hohen mechanischen Anforderungen gerecht wird. Auf der Buchsenseite ist das Modul als Gender Changer ausgeführt, so dass der Anschluss einfach durch Einstecken eines handelsüblichen RJ45 Patchkabels erfolgt. Auf der Stiftseite stehen zwei Kat. 6 taugliche Lösungen zur Verfügung: Eine feldkonfektionierbare Variante mit dem RJ Industrial oder ein Modul, das entsprechende Patchkabel des Herstellers aufnehmen kann.

07.12.2011 | Molex stellt das M12-Steckersystem "Brad Micro-Change" in Hybrid-Rundsteckertechnologie (Circular Hybrid Technology, CHT) vor, das Datenüber­tragungsgeschwindigkeiten in Kategorie 5e und eine Leistungsversorgung miteinander verbindet sowie hohe Signalintegrität und Leistungsfähigkeit gewährleistet.

Der Micro-Change CHT vereint Versorgungs- und Datenleitungen in einem M12 Steck Verbinder, was nicht nur den Platzbedarf verringert, sondern darüber hinaus einen Beitrag leitest zur Senkung von Installations- und Verdrahtungskosten bei Prozesssteuerungen, Automatisierungssystemen und industriellen Anlagen, bei HKL-Anlagen, in der Telekommunikationsinfrastruktur, in Bildverarbeitungssystemen und Überwachungskameras, militärischen und luftfahrttechnischen Anlagen sowie bei Anwendungen im Transportbereich außerhalb der Kfz-Branche (NAT).

Aufbauend auf der robusten Konstruktion des Brad Micro-Change M12-Gewindesteckers bietet der Micro-Change CHT zwei geschirmte Twisted-Pair-Datenleitungen Kategorie 5e und zwei oder vier Kontakte, die für einen Strom bis zu 10 A pro Kontakt ausgelegt sind. Der Steckverbinder ist umspritzt und gewährleistet damit eine umfassende Abdichtung in Schutzart IP67 und zuverlässige Zugentlastung. Das vollständig geschirmte 4-Pin-Array für die Kategorie-5e-Leitungen mit einem (zum Patent angemeldeten) Metall-Wickelrohr gewährleistet optimale Signalintegrität und hohe Performance - die beiden überlappenden Rohre leiten das Signal ohne Beeinflussung durch Nebensprecheffekte oder elektromagnetische Störungen (EMI) durch den Stecker hindurch.

Die 4+2- und 4+4-Konfiguration des Micro-Change CHT steht aktuell in M12-Gewindeausführung zur Verfügung. Es ist jedoch geplant, das Konzept auch auf die Ultra-Lock-, M16- und M23-Steckerformate zu erweitern.

21.10.2011 | Bei dieser anwendungsspezifischen Entwicklung für eine Industriesteuerung von Steckerspezialist ODU handelt es sich nicht um Steck Verbinder im üblichen Sinne, sondern um eine I/O Einheit mit steckbaren Modulen. Die Konfiguration kann sowohl als zentrales als auch als dezentrales System eingesetzt werden. Die steckbaren Komponenten wurden gleich mitentwickelt und insgesamt 21 Werkzeuge gebaut.

Die Feldklemme wurde mit einer Push-In Anschlusstechnik entwickelt, wodurch eine sehr hohe Packungsdichte auf engstem Bauraum erreicht werden konnte. Anschlussquerschnitte von 0,08 - 2,5 mm² können problemlos gesteckt und wieder gelöst werden.

Zusätzliche Features, wie verschiedenste Kodiermöglichkeiten sowohl werks- als auch kundenseitig sind ebenfalls vorhanden. Mit einer höchst aufwendigen Kontaktgeometrie können selbst umfassendste Anforderungen erfüllt werden. Die zweite Einheit dieses komplexen Systems ist die komplette Hutschienenmechanik mit dem Verriegelungssystem und dem Durchgangsverbinder mit den Bus- und Powerkontakten.

13.10.2010 | Suyin bietet ein breitgefächertes und sehr variantenreiches Programm Board-To-Board-(BTB) Steckverbinder, angefangen von Versionen mit sehr niedrigen bis hin zu hoch komplexen Kontaktbildern in den unterschiedlichsten Rastermaßen - von fine-pitch (0,5 mm) bis hin zu 2,54 mm. Bei der überwiegenden Anzahl dieser Produkte handelt es sich um kundenspezifisch angepasste Lösungen hinsichtlich Pinlänge, Vergoldung, Gehäuse oder Verpackung.

Zu den wesentlichen Anforderungen eines Kunden für eine maßgeschneiderte BTB-Lösung in industriellen Anwendungen gehörten

• die Überbrückung besonders hoher Leiterplattenabstände von 31 mm und 35,5 mm,

• die Verfügbarkeit verschiedenpoliger und teilbestückter Versionen für verschiedene Geräteserien sowie

• eine stabile gerade Ausführung der Steckverbinder Lösung für die Durchstecktechnik.

Innerhalb kürzest möglicher Zeit wurde ein komplettes, kundenspezifisches Board-To-Board Steckverbinder System für besonders hohe Leiterplattenabstände bis zu 35,5 mm im Raster 2,54 mm realisiert. Die einreihigen Sandwich-Stiftleisten sind, je nach Version und vorgesehener Applikation, nur teilbestückt. Alle Stiftleisten verfügen an der Oberseite über zwei seitlich in das Gehäuse integrierte Führungsstifte zur sicheren mechanisch kodierten Verbindung mit den Buchsenleisten und sind an der Unterseite mit einem Plastik Snap-In-Verschluss für die stabile Verankerung auf der Leiterplatte versehen. Auch die zugehörigen, von unten durchsteckbaren Buchsenleisten sind als teilbestückte Versionen ausgeführt.

29.04.2010 | Einen einfach ver- und entriegelbaren Steckverbinder für die platzsparende LC (Local Connector)-Anschlusstechnik von Glas-LWL (Lichtwellenleiter) bringt die Siemens Division Industry Automation auf den Markt. Der LC Steckverbinder nach IEC 61754-20 verfügt über einen neuartigen „Push-Pull“-Entriegelungsmechanismus zur einfachen Montage der LWL an Netzwerkkomponenten mit LC Buchse, zum Beispiel den modularen Industrial Ethernet Switches X308-2M, XR-300 und X-300EEC von Siemens.

Der Entriegelungsmechanismus kombiniert ein Paar zusammengehörender Einzelsteckverbinder, den des ankommenden und den des abgehenden LWL, zu einem Duplex Steckverbinder. Diesen verbindet der Anwender dann mit zwei der Netzwerkkomponenten Buchse, etwa dem Switch. Mit diesem Mechanismus werden auch die Rastnasen der beiden Einzelstecker gemeinsam entriegelt. Damit entfernt der Anwender das LWL-Paar vom Switch einfach durch leichtes Ziehen am Duplexstecker. Die Steckertechnik vereinfacht insbesondere das Handling an Netzwerkkomponenten mit hoher Portanzahl oder geringen Abmessungen. Die Leistungsverdichtung und Portanzahl von Netzwerkkomponenten nimmt stetig zu. Hierzu bietet die LC-Anschlusstechnik nach IEC 61754-20 eine platzsparende mechanische Lösung.