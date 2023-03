Kipp Bedienelemente und Normteile für Maschinensicherheit & Co.

Die Gefahren in einer Produktion sollten nicht unterschätzt werden: Das Heinrich Kipp Werk hat zahlreiche Bedienelemente und Normteile für verschiedenste Branchen im Portfolio. Mit vielen von ihnen lassen sich eine bestmögliche Arbeits- und Betriebssicherheit realisieren, sei es in hochsensiblen Bereichen oder unter rauen Umgebungsbedingungen. Hier finden Sie die Neuentwicklungen:

Inhalt

Laut Deutsche Gesetzliche Unfallversicherung (DGUV) wurden in Deutschland im Jahr 2021 in Summe 806.217 meldepflichtige Arbeitsunfälle verzeichnet. Unerlaubte Zugriffe, falsche Maschinenbedienung und unerwünschte elektrische Entladungen können ebenfalls zu nicht unerheblichen Schäden führen. In hygienesensiblen Bereichen gibt es noch einen weiteren Aspekt zu beachten: Es dürfen keine Fremdkörper in die zu verarbeitenden Produkte gelangen. Viele solcher und anderer Gefahren lassen sich mit einfachen Mitteln reduzieren. Das Heinrich Kipp Werk bietet hierfür zahlreiche Bedienelemente und Normteile.

14.02.2023 | Die neuen detektierbaren Bedienteile hat Kipp für die Lebensmitteltechnik und Pharmaindustrie konzipiert. Mit ihnen lassen bei Verunreinigungen im Fertigungsprozess größere Ausfälle verhindern. Wenn sich kleine Splitter von beschädigten Bauteilen lösen und in die Produkte geraten, stellen oft erst die Konsumenten den Fehler fest. Aufwendige Rückrufaktionen sind die Folge.

Visuell detektierbare Bedienteile helfen durch ihr blaue Farbe, die im Lebensmittelbereich eher untypisch ist. Betroffene Produkte sind beim Kontakt mit Nahrungsmitteln einfacher identifizierbar. Die Bedienteile entsprechen den erhöhten Hygieneanforderungen, denn die Werkstoffe sind EU10/2011 und FDA-konform. Dank reinigungsoptimierten Geometrien lässt sich zum Beispiel der Kreuzgriff mit seiner geschlossenen Griffkontur mit glatter Oberfläche sehr gut reinigen. Weiterhin gibt es Bügelgriffe, Flügelgriffe, Sterngriffe sowie Rändelknöpfe und Klemmhebel. Sie alle sind ultramarinblau, ähnlich RAL5002, eingefärbt.

Bei den metalldetektierbaren Bedienteilen lassen sich die Bestandteile mittels der Induktionstechnologie erfassen. Das hilft, wenn ein Bedienteil ganz oder in Bruchstücken und aus Versehen in den Produktionsprozess gelangt. Spezielle Detektieranlagen selektieren die Fremdkörper hier zuverlässig aus, selbst wenn sie für das bloße Auge nicht mehr erkennbar sind. Bruchstücke von bis zu 0,027 cm³ (3 x 3 x 3 mm) sind detektierbar und lassen sich ausschleusen.

Künftig sollen verschiedenste Materialkombinationen die Griffe noch flexibler machen. Die Formen bleiben identisch – der eingesetzte Kunststoff verleiht ihnen komplett neuartige Eigenschaften.

10.02.2023| Die antibakteriellen Bedienteile der Medigrip Produktreihe wurden für Anwendungen entwickelt, in denen höchste Hygienestandards gefordert sind oder in denen eine Verbreitung von Keimen zu verhindern ist. Sie wurden u. a. für den Einsatz in der Medizintechnik entwickelt.

Die Griffe sind komplett aus einem mit Micro-Silber angereicherten Kunststoff gefertigt. Dieser sorgt dafür, dass bereits nach wenigen Stunden ein Großteil der Viren oder Bakterien auf der Produktoberfläche abgebaut ist. Das bedeutet, dass sich mit den antibakteriellen Bedienelementen vom Heinrich Kipp Werk das Infektionsrisiko bei Kontakt drastisch minimieren lässt.

Zwischen den Reinigungszyklen wird die Zahl vorhandener Keime deutlich reduziert. Außerdem sind die robusten Komponenten beständig gegenüber einer Vielzahl von Reinigungsmitteln und Feuchtigkeit.

25.10.2022 | Die neuen Klemmhebel von Kipp bieten eine sehr hohe Festigkeit und Steifigkeit bei einem geringen Gewicht. Sie haben einen Griff aus Vollkunststoff und eignen sich für alle Einsatzbereiche. Die ergonomischen Klemmhebel bieten eine moderne Optik und angenehme Haptik. Bei dem speziellen Hochleistungskunststoff der Griffhebel handelt es sich um einen glasfaserverstärkten Thermoplast.

16.05.2022 | Das große Programm an Arretierbolzen von Kipp umfasst derzeit 45.000 Teile und wird ständig um weitere Bauteile ergänzt. Hinzugekommen sind kabelgebundene Rastbolzen, Arretierbolzen für hygienische Einsatzfälle, welche mit Exzenterhebel oder mit integriertem Zustandssensor. Mit den Arretierbolzen mit Bowdenzug lassen sich Funktionen aus der Ferne bedienen.

28.10.2021 | Eine elektrostatische Entladung kann im Alltag unangenehm sein. In der industriellen Produktion können solche Entladungen empfindliche elektronische Bauelemente, Komponenten oder Geräte beschädigen oder gar zerstören. Um solche Schäden zu verhindern, müssen Arbeitsplätze in ESD Zonen (Electrostatic Discharge bzw. elektrostatische Entladung) bis zur kleinsten Komponente normgerecht ausgerüstet sein. Das Heinrich Kipp Werk bietet hierfür sichere ESD Bedienteile.

24.01.2021 | Das Heinrich Kipp Werk erweitert sein Portfolio um einen Klemmhebel mit Sicherheitsfunktion. Damit verhindern die Klemmhebel ein unbeabsichtigtes Öffnen oder Schließen. Nur bei gedrücktem Griffhebel lassen sich Veränderungen an der Klemmstelle durchführen. Die Bedienteile sorgen so für eine sicherere Produktionsumgebung sowie Reha- und Medizintechnik. Die Funktionsweise der neuen Klemmhebel ist so einfach wie effektiv.

26.03.2020 | Das Heinrich Kipp Werk realisiert in den Bereichen Bedienteile, Spanntechnik und Normteile jederzeit kundenspezifischen Entwicklungen auf Basis seiner hohen Fertigungstiefe und fundierten Erfahrung. Die Bandbreite reicht hierbei vom modifizierten Normteil bis hin zur komplett neuen anwenderspezifischen Entwicklung. Dabei erhalten Kunden alles aus einer Hand – von der Beratung über die Entwicklung bis hin zur Serienproduktion. Die effiziente Umsetzung individueller Projekte kommt aus Sulz am Neckar.

„Stößt unser großes Produktportfolio an seine Grenzen, werden wir individuell“, erläutert Gerd Wiedemaier, Teamleiter Sonderteileabwicklung bei Kipp. „Wir entwickeln Sonderlösungen für den Prototypenbau und die Serienproduktion gleichermaßen.“ Mit der Prouktion am Standort Deutschland ist das Unternehmen nah am Kunden – ein großer Vorteil bei abstimmungsintensiven Projekten. Die moderne Entwicklungsabteilung und der eigene Werkzeugbau gewährleisten eine professionelle und effiziente Umsetzung. Zertifizierte Fertigungsabläufe und flexibel konzipierte Montageplätze sorgen bei termingerechter Verfügbarkeit für höchste Qualität.

Der Entwicklungspartner für verschiedenste Branchen liefert alle Arten an Normalien, Produkten zur Maschinen Bedienung, Spanntechnik und Bedienteile darunter Teile wie Handräder, Kugelsperrbolzen, Sterngriffe, Kreuzgriffe, Bügelgriffe, Handkurbeln, Spannhebel, Druckstücke, Zylindergriffe, Rändelschrauben etc aus z. B. Stahl, Edelstahl, Kunststoff für die Automobilindustrie, Zulieferindustrie, Maschinenbau, Holzbearbeitungsindustrie, Lebensmittel- und Verpackungstechnik, Medizintechnik sowie im Sport- und Reha-Bereich.

Für einen Kunden aus dem Anlagenbau enstand zum Beispiel ein Exzenterhebel aus Edelstahl mit unverlierbarer Mutter und Messing-Haltedruckstück. Die Anzugskraft der Mutter wird hier beim Schließen des Exzenterhebels nochmals erhöht. So kann der Benutzer werkzeuglos den Hebel bedienen. Ein weiteres Beispiel für eine Sonderlösung ist ein Kunststoff Klemmhebel im Miniformat im Corporate Design des Kunden. Für dieses Bedienteil hat Kipp ein individuelles Kunststoffspritzgießwerkzeug hergestellt, mit dem sich die spezielle Klemmhebelform realisieren ließ.

Spanntechnik für Werkstück, Vorrichtung und Werkzeugmaschine

„Generell ist die Realisierung von Sonderlösungen für uns ein Weg, um ganz nah am Kunden zu bleiben“, so Gerd Wiedemaier. „Wir können aus den Erfahrungen in diesen Projekten wertvolles Know-how ableiten, was auf dem Markt gerade benötigt wird. So finden viele Sonderlösungen früher oder später auch den Weg in unser Standardsortiment.“



17.09.2019 | Das Heinrich Kipp Werk präsentiert den neuen Rohrgriff Bighand und smarte Produkte der Produktlinie Feature grip (Bild).

Die Produktlinie Feature grip trägt der fortschreitenden Digitalisierung Rechnung: In den Komponenten und Lösungen sind elektromechanische und sensorische Elemente integriert, sodass Anwender ihre Fertigungsprozesse stabiler und präziser gestalten können und von einer größeren Prozesssicherheit profitieren. Beispiele für die smarten Produkte sind ein Schnellspanner mit Kraftsensor sowie mit Zustandssensoren ausgerüstete federnde Druckstücke und Arretierbolzen.

Der neu gestaltete Rohrgriff bietet aufgrund seiner ergonomischen ovalen Griffform und der optimalen Rohrgröße einen sicheren und angenehmen Halt. Er besteht aus einem ovalen Aluminiumrohr und Endstücken sowie Abdeckkappen aus Thermoplast, wobei die Endstücke mit Aufnahmebuchsen aus Edelstahl versehen sind. Bighand passt sich durch die variable Farbgestaltung optimal an die Umgebung an. Der Rohrgriff eignet sich für den Einsatz in Möbelindustrie, Sportgerätebau sowie Maschinen- und Anlagenbau.

Anhand eines Roboters zum automatischen Beladen von CNC-Maschinen demonstriert der Hersteller, wie er kundenspezifische Lösungen für CNC-Maschinenhersteller in Sachen Spanntechnik und Automation realisiert.



26.07.2019 | Griffe und Knöpfe vom Heinrich Kipp Werk dienen der manuellen Fixierung und Klemmung. Einsatz finden sie beispielsweise im Maschinenbau, Werkzeugbau, Anlagenbau sowie an Prüfgeräten und medizinischen Geräten. Insbesondere in sicherheitsrelevanten Bereichen punkten die neuen, abschließbaren Bediengriffe. Sie verhindern ein unberechtigtes Lösen der Verschraubung oder Verbindung.

Neu im Sortiment sind u. a. abschließbare Fünfsterngriffe, die sich für die Anwendung im Gerätebau eignen. Auch in der Verpackungsindustrie, dem Sondermaschinen- und Werkzeugbau sowie der Campingbranche kommen die abschließbaren Griffe zum Einsatz. Die Griffstücke selbst sind aus Thermoplast gefertigt, die Stahlteile sind blau passiviert und die Schließzylinder bestehen aus Zinkdruckguss. Diese Materialzusammensetzung garantiert eine Hitzebeständigkeit bis 100 °C.

Schalter, Taster, Bedienelemente für Nahrungsmittel Maschinen

Die abschließbaren Fünfsterngriffe gibt es mit Innen- und Außengewinde in den Größen M8 und M10 sowie die Größe M6 als Variante mit Innengewinde. Die Außengewinde sind jeweils 20 mm lang. Im Lieferumfang sind zwei Schlüssel enthalten, die sich in beiden Stellungen (geöffnet oder geschlossen) abziehen lassen. Da die Fünfsterngriffe abschließbar in der Standardvariante gleichschließend sind, lassen sich mehrere Griffe mit einem Schlüssel öffnen oder schließen, was die tägliche Handhabung vereinfacht. Auf Anfrage fertigt der Hersteller verschiedenschließende Sondervarianten oder andere Gewindevarianten.

04.09.2019 | Das Heinrich Kipp Werk präsentiert eine Vielzahl von Produkten für die Verpackungsbranche, darunter einen neuen Drehriegel im Hygienic Designaus der Edelstahl-Produktreihe Novonox hygienic. Der Edelstahl-Drehriegel mit T-Griff verfügt über eine spiegelpolierten Edelstahl-Oberfläche, passende Übergangsradien und eine zentrisch umlaufende Silkondichtung.

Damit entspricht das Produkt der DIN EN 1672-2:2009 (Hygiene Maschinenverordnung) und ist geprüft nach GS-NV 2:2013/06 für Nahrungsmittelmaschinen. Zudem ist der Griff reinigungsfreundlich: Wasser, Reinigungsmittel und andere Flüssigkeiten können vollständig ablaufen und verhindern so eine Kontamination.

Die Produktreihe Novonox hygienic ergänzt seit letztem Jahr das umfangreiche Edelstahl-Sortiment. Dank ihrer korrosionsarmen, robusten und hygienefördernden Eigenschaften eignen sich diese Produkte für den Einsatz in der Verpackungsindustrie.

Neue Positionsanzeiger dienen zur Kontrolle von Positionswerten zur direkten Anbringung an der Achse bzw. Spindel in einer Maschine oder Anlage. Handräder und Handkurbeln ermöglichen die manuelle Formatverstellung an Verpackungsmaschinen, während sich die vielseitigen Klemmhebel als Bedienelemente oder zum Spannen unterschiedlicher Bauelemente nutzen lassen. Mit dem Aluminium-Profilsystem sind nach dem Baukastenprinzip zum Beispiel Werktische, Prüfstände oder komplette Fertigungsanlagen bedarfsgenau realisierbar. Nicht zuletzt gewährleisten passende Stellfüße einen sicheren Stand aller Maschinen.

21.04.2017 | Monitore, Touchpanels, Anzeige- und Bediengehäuse sind im industriellen Umfeld in Maschinen, Anlagen und sogar Nutzfahrzeugen im Einsatz. Weil handelsübliche Monitorhalterungen dabei an ihre Grenzen stoßen, hat RK Rose+Krieger ein flexibles und ausrichtbares System entwickelt, das den Ansprüchen der Industrie gerecht wird. Zu der besonderen Robustheit und Flexibilität dieser speziellen Monitorhalterung tragen auch die verbauten Bedienteile von Heinrich Kipp Werk bei.

22.06.2016 | Auf der Automatica 2016 in München stellt uns Markus Pfeffer, Sales Engineer, Heinrich Kipp Werk KG, Sulz, neue Produktlinien an Bedienelementen vor.