Ausgleichskupplungen | Für schwingungstechnische u. a. Einsatz

Mit Ausgleichskupplungen lassen sich Wellenverlagerungen, hohe Toleranzen oder Fluchtungsfehler ausgleichen. Für den Axialversatz kommen z. B. Klauenkupplungen zum Einsatz, bei radialem Versatz eignet sich die Oldham-Kupplung, einen Winkelversatz gleichen Kreuzgelenk- oder Kugelgelenkkupplungen aus und für die kombinierte Verlagerung nimmt man eine Doppelzahnkupplung. Nachfolgend finden Sie Neuheiten der drehsteifen Wellenkupplungen:

Inhalt

08.03.2023 | Wenn es in korrosiven oder speziellen atmosphärischen Betriebsbedingungen besonders präzise sein muss, benötigen dafür ausgelegte Sensoren und Drehgeber zuverlässige Ausgleichskupplungen. Die Encoderkupplung Sensorfit von Schmidt-Kupplung wird diesem Anspruch gerecht.

Die leichten und modular aufgebauten Klemmnaben bestehen aus Hochleistungskunststoff PPS (Polyphenylensulfit) 40 % glasfaserverstärkt. Das hochtemperaturbeständige thermoplastische Polymer ist sehr ausgasungsarm und beständig gegen verschiedene Reinigungsmittel, Chemikalien und Wasserdampf. Außerdem entspricht es den Anforderungen für den Einsatz in der Lebensmittelindustrie.

Die weiteren Bauteile der Ausgleichskupplung sind sorgfältig aufeinander abgestimmt. Sie bestehen aus einem Funktionselement aus POM, chemisch vernickelten Aufnahmestiften und selbsthemmenden, radial bedienbaren Thermoplastschrauben, die wahlweise aus Stahl mit Zink-Nickelbeschichtung oder rostfreiem Edelstahl bestehen können.

Die verlagerungsfreundliche Encoderkupplung eignet sich zum Beispiel für die Vakuumtechnik, medizintechnische und pharmazeutische Anwendungen oder den Einsatz unter Einfluss korrosiver Medien. Die Modulbauweise macht die Sensorfit flexibel, vielseitig und kombinierbar mit den gängigsten Bohrungsdurchmessern.

08.02.2022 | Die Metallbalgkupplung eignet sich für industrielle Anwendungen, bei denen eine hohe Positioniergenauigkeit gefordert ist. Sie findet heute u. a. Einsatz im klassischen Maschinenbau wie den Servoachsen von Werkzeugmaschinen, in Prüfständen, Windkraftanlagen oder auch in so sensiblen Einsatzfällen wie der Medizintechnik. Wir präsentieren Ihnen hier die Neuentwicklungen unterschiedlicher Hersteller:

11.11.2021 | Die Lamellenkupplung Diskflex eignet sich für eine ganze Vielfalt an Einsatzmöglichkeiten: von der dynamischen Handhabungsaufgabe über den Einbau in Mehrachssysteme bis hin zu umformtechnischen Anlagen und das Hochtemperaturumfeld. Orbit Antriebstechnik bietet ein umfangreiches und auf die Anwendung abgestimmtes Programm für diese torsionssteifen Ausgleichskupplungen.

05.07.2021 | Mayr Antriebstechnik bietet zur ausgleichenden Drehmoment Übertragung ein breites Spektrum spielfreier, leistungsstarker Wellenkupplungen wie Metallbalgkupplung, Elastomerkupplung und Lamellenkupplung. Die Wellenkupplung verbindet nicht nur zwei Wellen zuverlässig, sondern tut das zudem widerstandfähig und präzise. Nachfolgend erfahren Sie mehr über Wellenkupplungen an sich und wir stellen Neuheiten der kleinen Schwingungsdämpfer vor.



15.06.2021 | Mit bloßem Auge sind die ab 1 mm Bohrungsdurchmesser kleinen Mikrokupplungen von Orbit Antriebstechnik fast nicht zu erkennen. Dennoch bietet eine solche Ausgleichskupplung eine Leistung, die man hinter ihrer Winzigkeit nicht zu vermuten mag. Ihre Außendurchmesser lassen sich mit denen eines Marienkäfers vergleichen und mit deren Bohrungsdurchmesser würden sie in eine größere Spaghetti passen.

So eine Miniatur Ausgleichskupplung befindet sich zum Beispiel in Anlagen zur Förderung und Dosierung hochfeiner Medienmengen mit Mikrodosierpumpen. Auch finden sie Einsatz in Anlagen zur Montage oder Verkapselung von Miniaturbauteilen oder in Mikrosystemen zur Herstellung kleinster Optiken. Für solche Applikationen bietet Orbit Antriebstechnik entsprechende Ausgleichskupplungen mit kleinstem Aussendurchmesser von 5,9 bis 9,9 mm bei einem Bohrungsdurchmessern von 1 bis 4 mm.

Die Bandbreite solcher Mikro Kupplungen umfasst hierbei verschiedenste technische Features, die eine optimale Wellenverbindung bei spezifischen Anwendungsprofilen gewährleistet.

Mikrodosierpumpen werden beispielsweise im Pharmabereich, in der Biotechnologie sowie kosmetischen und chemischen Industrie eingesetzt. Mit ihnen lassen sich Kleinstmengen an flüssigen Medien sehr präzise dosieren. Auf die zu dosierende Flüssigkeit ausgerichtet wird der Werkstoff für die medienberührenden Teile ausgewählt.

Für solche hochpräzisen Dosiereinheiten eignet sich die Kupplung BeamfIex PCMR10-A. Diese Wendelkupplung aus Aluminium hat einen Außendurchmesser von 9,5 mm. Sie verfügt über kraftschlüssige Klemmnaben. Diese sind auch bei hohen Drehzahlen für eine hohe Laufruhe gewuchtet.

Miniatur Schrittmotor positioniert auf engstem Raum

Die spielfreie Ganzmetallkupplung bietet eine Drehmomentübertragung mit einem Drehmoment von 0,62 Nm. Wellen mit einem Durchmesser von 3 mm können durch die Kupplungen verbunden werden. Diese sind in Aluminium oder beim Einsatz unter aggressiven Medien optional in Edelstahl ausgeführt. Neben der Klemmnaben Variante kann die Welle auch über Gewindestifte befestigt werden.

Die Ausgleichskupplung Beamflex PSMR7 ist noch kleiner. Die Mikro Kupplung aus Aluminium misst im Außendurchmesser nur 6,5 mm. Es gibt sie für Wellendurchmesser von 1 bis 2 mm. Die Kupplung eignet sich für filigrane, präzise arbeitende Apparaturen wie Bearbeitungssysteme für die Feinmechanik und Optik, labortechnische Anlagen oder kleinste industrielle Diagnosegeräte und Inspektionssysteme.

Axial steckbar sind die Mikro Ausgleichskupplungen im Oldham Portfolio. Solch eine elektrisch isolierende Kupplung besteht aus zwei Aluminiumnaben mit Stellschrauben und einer Übertragungsscheibe aus Acetal. Der dreiteilige Aufbau sorgt für eine beliebige Kombinierbarkeit unterschiedlichster Durchmesser der Bohrung von 1 bis 4 mm.

Lagerlose Drehmoment Messwelle für kleines Drehmoment

Es gibt die Oldham Kupplung in den drei Baugrößen ZOS6, ZOS8 und ZOS10 mit Außendurchmessern von 5,9, 7,9 und 9,9 mm. Aufgrund ihrer kompakten Bauform eignen sich diese Mikrokupplungen auch für geringe Einbauräume. Anwendungen für diese kleinste Kreuzschieberkupplung finden sich in Labortechnik, Mikromesssystemen für feinmechanische Apparate, Medizintechnik und industriellen Sichtprüfungssystemen.

03.03.2020 | Bei Konstrukteuren und Entwicklern der industriellen Antriebstechnik erfreut sich derzeit vor allem die Lamellenkupplung einer wachsenden Nachfrage vor dem Hintergrund der seit zwei Jahren laufenden Produktoffensive von Ringspann. Auf dem Gebiet der Wellenkupplungen hat diese nämlich zur Aufnahme zahlreicher neuer Typen von Kupplungen in das Portfolio geführt. Der Beitrag thematisiert die richtige Auswahl und Auslegung der nicht schaltbaren, drehstarren Wellenkupplungen.

18.04.2018 | Orbit Antriebstechnik bietet mit der Baureihe „Speedmax“ spielfreie Ausgleichskupplungen für schnelldrehende Applikationen, bei denen ein präzises Arbeiten bei gleichzeitiger Dämpfung von Stoß- oder Drehschwingungen gefordert ist.

Die mit kraftschlüssigen Klemmnaben ausgestatteten Kupplungen sind je nach Baugröße für Drehzahlen bis zu 42.000 min-1 ausgelegt. Das Funktionselement der Speedmax besteht aus dem synthetischen Polymer HNBR, das über eine hohe mechanische Festigkeit verfügt.

Die Speedmax ermöglichen einen angularen Verlagerungsausgleich von 1,5° und kompensieren je nach Baugröße radiale Verlagerungen von bis zu 0,2 mm, bzw. axial von bis zu 0,3 mm. Das Programm der High-Speed Kupplung steht für Nenndrehmomente bis 31,5 Nm zur Verfügung.

08.06.2016 | Um Kupplungen noch exakter an die technischen Anforderungen einer jeweiligen Anwendung anpassen zu können, hat Orbit Antriebstechnik das Angebotsspektrum im Bereich der Ausgleichskupplungen um zusätzliche Baugrößen ergänzt. Für schwingungskritische Anwendungen findet der Anwender im Segment der Elastomerkupplungen nun zusätzlich die „Jawflex GJC-48“, die mit Zahnkranzhärten Shore 64D und 98A erhältlich ist.

Für Applikationen mit einem hohen Anspruch an die Torsionssteife gibt es jetzt mit der Lamellenkupplung Diskflex GDC-26 eine neue Kupplungsgröße. Bei dieser kann zusätzlich zwischen einer leichten Aluminiumversion oder einer Ausführung komplett aus Edelstahl gewählt werden.

Das Produktprogramm der Oldham Kupplungen bietet 4 neue Kupplungsgrößen für Kleinstanwendungen mit Außendurchmessern von 5,9 bis 11,9 mm. Diese steckbaren Mikrokupplungen stehen für kleinste Wellendurchmesser beginnend von 1 mm zur Verfügung.

Stahllamellenkupplung für Servoantriebe | spielfrei und drehsteif

29.01.2014 | Die zu Linearantrieben standardmäßig angebotenen Koppelelemente zur Anbindung an die kundeneigene Führung haben konstruktionsbedingt mechanisches Spiel. Deshalb sind genaue Positionieraufgaben – egal ob mit elektrischen oder pneumatischen Antrieben – oft nur mit eigenentwickelten Kupplungslösungen zu realisieren. Der Mitnehmer „Dard“ von Festo hat ein mechanisches Spiel von kleiner 0,1 mm.

Er gewährleistet den Ausgleich von Fluchtungsfehlern bis 2,5 mm zwischen der Führung der zu bewegenden Last und dem Linearantrieb. Den Mitnehmer gibt es für Antriebe der Baugröße 18 bis 80 mm ab Lager. Er lässt sich montieren, auch wenn Antrieb und Führung bereits eingebaut sind. Das ist vor allem im Servicefall vorteilhaft.