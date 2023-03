Wellenkupplung spielfrei und präzise

Mayr Antriebstechnik bietet zur ausgleichenden Drehmoment Übertragung ein breites Spektrum spielfreier, leistungsstarker Wellenkupplungen wie Metallbalgkupplung, Elastomerkupplung und Lamellenkupplung. Die Wellenkupplung verbindet nicht nur zwei Wellen zuverlässig, sondern tut das zudem widerstandfähig und präzise. Nachfolgend erfahren Sie mehr über Wellenkupplungen an sich und wir stellen Neuheiten der kleinen Schwingungsdämpfer vor.

14.03.2023 | Mayr Antriebstechnik präsentiert die neue Lamellenkupplung aus Stahl Roba-drive-checker, welche mehr als Drehmomente übertragen und Wellenversatz ausgleichen kann. “Wellenkupplungen sind wichtige Bausteine im Antriebsstrang. Sie sitzen sozusagen genau am Ort des Geschehens und sind damit prädestiniert für intelligente Monitoring-Konzepte“, erklärt Ralf Epple, Produktmanager bei Mayr in Mauerstetten. „Ziel ist die intelligente Kupplung, die uns Auskunft über den Status des Antriebsstrangs gibt. Das bringt entscheidende Vorteile.“

Statt in den Antriebsstrang einen aufwändigen Messflansch o. ä. zu integrieren, wurden in die Wellenkupplungen Sensoren integriert. Damit sparen die Entwickler und Anwender Platz und weitere Komponenten. „Unsere Kupplung Roba-drive-checker basiert auf der Standard Stahllamellenkupplung Roba-DS und kann somit in viele bestehende Anwendungen einfach integriert werden“, ergänzt Ralf Epple. Attraktiv sei dieser Ansatz besonders für die Prozessüberwachung. Hier spielt neben der Präzision auch die Wirtschaftlichkeit eine wichtige Rolle. „Wir grenzen uns damit bewusst ab zur hochwertigen Messtechnik und zu Messsystemen aus dem Prüfumfeld, die ein anderes Ziel verfolgen“, präzisiert Ralf Epple.

05.07.2021 | Im modernen Antriebsstrang ist die Kombination einer Überlastkupplung mit einem Messsystem das Mittel der Wahl. Nicht nur, dass kein anderes elektronisches System so schnell Antriebs- und Abtriebsseite trennt wie die Überlastkupplung. Kombiniert man sie zudem mit Messtechnik, lassen sich auf Basis der Messergebnisse in Echtzeit Belastungsgrenzen verschieben. Damit kann die Maschine oder Anlage viel besser ausgelastet werden. Für solche Zwecke ist die intelligente Wellenkupplung Roba-DSM mit einer Überlastkupplung kombinierbar.



09.08.2019 | Wenn es darum geht, Produktion und Montage zu automatisieren, Maschinen schnell und effizient zu be- und entladen oder Werkstücke zu handeln, müssen alle Bewegungen exakt ausgeführt werden. Deshalb müssen auch die Wellenkupplungen, die die Drehmomente von der Antriebseinheit zum Beispiel auf die Führung eines Greifers übertragen, hochpräzise arbeiten und dabei gleichzeitig den hohen Belastungen standhalten.

Hierfür bietet Mayr ein breites Spektrum an spielfreien, leistungsstarken Metallbalgkupplungen, Elastomerkupplungen und Lamellenkupplungen für die sichere Verbindung zwischen den Wellen – von der Servokupplung über die Industriekupplung bis hin zur Schwerlastkupplung.

Für den zuverlässigen Schutz von Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren bietet Mayr mit seinen Kupplungen und Bremsen Komplettlösungen aus einer Hand. So sorgt zum Beispiel ein breites Spektrum an spielfreien, leistungsstarken Servokupplungen für eine sichere Verbindung zwischen den Wellen. Diese Servokupplungen unterliegen je nach Anwendungsfall ganz unterschiedlichen Anforderungen.

Deshalb hat der Antriebsspezialist verschiedene Metallbalg-, Elastomer- und Lamellenpaketkupplungen im Programm. Aktuell hat das Unternehmen seinen Standardbaukasten um zahlreiche neue Nabenausführungen und Zwischenhülsen ergänzt – zuletzt um eine neue lange Zwischenhülse für die Roba-ES Elastomerkupplung Mit der großen Variantenvielfalt ist das Unternehmen in der Lage, Lösungen für alle Antriebskonstellationen in der Servotechnik zu bieten, und zwar einfach und schnell. Denn das intelligente Baukastensystem sorgt zudem für eine hohe Verfügbarkeit, kurze Lieferzeiten bei Standardbauteilen und günstige Preise.

23.10.2019 | Fünf Anwendungen aus der Lebensmitteltechnik zeigen die Vielfalt der Mayr Bremsen und Kupplungen aus Mauerstetten. So sichert eine Linearbremse die Käseproduktion von Chalon Mégard. Beim Packen und Palettieren von Getränken übertragen Lamellenkupplungen sicher die Drehmomente im Antrieb. Hohe Temperaturunterschiede meistert eine Wellenkupplung in Backlinien. Das An- und Abtriebtrennen im Notfall von Verpackungsanlagen übernehmen u. a. Rutschnaben, die auch in der Eisherstellung für die nötige Sicherheit sorgen.

14.01.2019 | In europäischen Großbäckereien laufen die Backstraßen für die Herstellung von Baguette zum Teil rund um die Uhr. Die Bäckereitechnik mit all ihren Komponenten müssen daher den hohen Beanspruchungen gewachsen sein. Deshalb setzt ein Hersteller auf die robusten und leistungsstarken Roba-DS Wellenkupplungen von Mayr Antriebstechnik. Sie halten den hohen Temperaturunterschieden zwischen Backofen und Kühl- bzw. Gefrierstraßen problemlos und wartungsfrei stand.

07.07.2017 | Emissionsfrei, wirtschaftlich und so leistungsfähig wie ein konventioneller Antrieb – die Sightseeing Trains auf Rügen bietet mit ihrer neu entwickelten Elektrolok für Wegebahnen ein Produkt für den Transport von Touristen, das den Nerv der Zeit trifft. Zur Verbindung des Antriebsstrangs mit dem Elektromotor setzt das Unternehmen auf die robuste und leistungsstarke „Roba-DS“-Lamellenpaketkupplung von Mayr Antriebstechnik. Diese hält den hohen Belastungen dauerhaft stand.

08.07.2019 | Mayr Antriebstechnik bietet mit seinen Kupplungen und Bremsen Komplettlösungen aus einer Hand für den zuverlässigen Schutz von Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren. So sorgt zum Beispiel ein breites Spektrum an spielfreien, leistungsstarken Servokupplungen für eine sichere Verbindung zwischen den Wellen, darunter verschiedene Metallbalg-, Elastomer- und Lamellenpaketkupplungen.



05.02.2016 | Ob in Antrieben von Schiffspropellern, mobilen Plattformen wie Bohrinseln zur Öl- und Gasförderung oder auch in Gezeitenkraftwerken – die Einsatzbereiche von Lamellenpaketkupplungen in der maritimen Industrie sind vielfältig. Die kompakten und leistungsdichten „Roba-DS“ Lamellenkupplungen von Mayr sind für diese Anwendungen DNV GL zertifiziert. Sie bieten den Anwendern auf hoher See größtmögliche Betriebs- und Funktionssicherheit.

Erfolgt der Hauptantrieb zum Beispiel eines Schiffspropellers über einen Elektromotor, so bietet die Federstahl Lamellenkupplung wie die Roba-DS entscheidende Vorteile: Diese Kupplungen sind robust, zuverlässig und temperaturbeständig. Sie eignen sich daher besonders für den Einsatz unter den extremen Umgebungsbedingungen auf dem Meer. Außerdem arbeiten sie verschleißfrei und reduzieren so den nötigen Wartungsaufwand auf ein Minimum. Wie bereits für das Vorgängermodell Roba-D hat der Antriebsspezialist auch für die kompakteren und leistungsdichteren Roba-DS Ganzstahlkupplungen bis Baugröße 2200 die Typen-Zulassung durch den DNV GL (Det Norske Veritas und Germanischer Lloyd) erhalten.

Die im Katalog angegebenen Nennmomente sind ohne Einschränkung nutzbar. Eine Reduzierung des Nennmoments aufgrund Verlagerung, Lastkollektiv oder Wuchtanforderung ist nicht notwendig. Die Kupplungen sind kompakt, leistungsdicht und bauen sehr klein – ideal für Schiffsmotoren, in denen nur wenig Einbauraum zur Verfügung steht. Bei Anbietern, die bei der Dimensionierung Verlagerungen und Wechselmomente berücksichtigen müssen, muss bei gleichem Nennmoment und auch gleicher Drehzahl häufig eine größere Kupplung ausgewählt werden.

Diese Lamellenkupplungen übertragen Drehmomente bis zum Nennmoment absolut spielfrei und mit konstant hoher Torsionssteifigkeit. Die angegebenen Wellenversätze können in Summe zu 100 % ausgeschöpft werden ohne Einfluss auf das übertragbare Drehmoment. Die Lamellenkupplungen gleichen radialen, axialen und winkligen Versatz von Wellen aus und schützen dadurch die Lager vor unerwünschter Belastung und somit vor unnötigen Ausfallzeiten und Kosten.



17.02.2016 | Ein unverzichtbares Bauteil für Drehmoment Messflansche in Prüfständen ist die Wellenkupplung, die auftretende Wellenversätze zuverlässig ausgleicht. Denn damit sorgt die drehsteife Kupplung für präzise Messergebnisse und schützt nebenbei auch die im Wellenstrang verbauten Lager vor Verschleiß. Auf Basis der spielfreien Roba-DS Lamellenpaketkupplung mit hoher Drehsteifigkeit bietet Mayr eine Ausgleichskupplung für die hohen Anforderungen der Messflansche.

Kurze Entwicklungszeiten, ein verbesserter Wirkungsgrad oder mehr Potential zur Energieeinsparung – die Anforderungen an Prüfstände wachsen stetig. Damit steigen auch die Leistungsanforderungen an die Drehmoment-Messflansche als Herzstücke moderner Prüfstände, die selbst bei Hochleistungs- und Highspeed-Anwendungen exakte und zuverlässige Daten liefern müssen.

Dabei ist das Messergebnis dieser Anwendungen aber immer nur so gut wie die eingesetzte Wellenausgleichskupplung. Denn Wellenkupplungen sind ein entscheidendes Bauteil, um die auf den Messflansch wirkenden Störgrößen zu minimieren. Solche Störgrößen entstehen oftmals durch Ausrichtfehler im Antriebsstrang. So treten in fast allen Anwendungen radiale, winklige und axiale Wellenversätze zwischen An- und Abtriebsseite auf. Selbst eine möglichst genaue Ausrichtung des Wellenstrangs mit hochmodernen Laser-Ausrichtgeräten schafft hier nur bedingt Abhilfe.

Zudem lassen sich die Versätze durch vorhandene Toleranzen in der Maßhaltigkeit der verwendeten Bauteile sowie durch äußere Einflüsse wie Temperatur nicht vollständig eliminieren. Deshalb kommen zusammen mit dem Messflansch drehsteife Wellenausgleichskupplungen zum Einsatz. Die Roba-DS wurden speziell auf die Anforderungen moderner Messflansche zugeschnitten.

Diese spielfreie Lamellenpaketkupplung gleicht radialen, axialen und winkligen Wellenversatz aus. Sie sorgt damit nicht nur für präzise Messergebnisse, sondern schützen auch die im Wellenstrang verbauten Lager vor unerwünschten Belastungen und damit vor unnötigen Ausfallzeiten. Bei den Roba-DS Wellenkupplungen sind die im Katalog angegebenen Nennmomente ohne jegliche Einschränkung nutzbar.

Eine Reduzierung des Nennmoments aufgrund Verlagerung, Lastkollektiv oder Wuchtanforderung ist nicht notwendig. Die Kupplungen sind kompakt und vereinen gleichzeitig hohe Leistungsdichte mit absoluter Spielfreiheit. Sie übertragen Drehmomente bis zum Nennmoment absolut spielfrei und mit konstant hoher Torsionssteifigkeit. Die angegebene Wellen Versätze können in Summe zu 100 % ohne Einfluss auf das übertragbare Drehmoment ausgeschöpft werden.

Die Wellenkupplung ist besonders robust und unempfindlich und bietet neben ihrer hohen Laufruhe und der geringen Massenträgheit eine hohe Wuchtgüte. So deckt die drehsteifen Kupplung die Standard-Bauformen der Roba-DS Kupplung je nach Baugröße Drehzahlen von 8000 bis 18.000 min-1 ab.

Die Wellenkupplung ist auf eine Wuchtgüte von G 2,5 (Bezugsdrehzahl 3000 min-1) gewuchtet. Bei der High-Speed-Bauform, bei der die Einzelteile mit sehr hoher Genauigkeit (Qualität IT5) und eingeengter Rund- und Planlauftoleranz gefertigt werden, sind Drehzahlen bis 30.000 min-1 zulässig. Die Wuchtqualität der Kupplung ist hier G 2,5 bei einer Bezugsdrehzahl von 5000 min-1.



Die Anbindung von Kupplung und Messflansch an den Wellenstrang erfolgt in der Regel spielfrei über eine hochwertige Spannringnabe. Verschiedene, speziell auf die unterschiedlichen Anforderungen der Prüfstände zugeschnittene Kupplungsbauformen und flexible Kombinationsmöglichkeiten ermöglichen zudem die Integration von Messflanschen in nahezu jede Prüfstands- und Antriebskonstellation.

Die spielfreie Lamellenkupplungen gleicht axialen, radialen und winkligen Wellenversatz aus. Sehen Sie im Video, wie die Wellenkupplung funktioniert.

01.07.2014 | Die drehmomentmessende Wellenkupplung Roba-DSM von Mayr Antriebstechnik basiert auf der bewährten spielfreien Wellenkupplung Roba-DS. Der Einsatzbereich dieser Drehmoment-Messkupplung reicht vom Prüfstandsbau über den Einsatz bei Serienmaschinen bis zum Condition Monitoring. Das System ermöglicht eine einfache Zustandsüberwachung von Maschinen und Anlagen. Mit den Daten aus der Kupplung lassen sich Maschinen optimal auslasten.



Messungen auf rotierenden Teilen erfordert die Übertragung von Energie auf das rotierende Teil und die Übertragung von Daten aus dem rotierenden Teil. In der Vergangenheit wurden Energie und Daten hauptsächlich induktiv übertragen. Dieses Prinzip hat einige Nachteile im Vergleich zur Funk-Datenübertragung der neuen Roba-DSM wie geringe Distanz, aufwendigere Montage, geringere Toleranzen bei Vibrationen und Rundlauf.

Gelagerte Systeme benötigen zudem zwingend eine Drehmomentstütze. Die Roba-DSM benötigt keine Umfassung und damit nur geringen Bauraum. Der Stator lässt sich einfach an jeder beliebigen Stelle am Umfang montieren. Bei den Einstellungen des Stators sind große Toleranzen in allen Richtungen zulässig. Die möglichen Abstände von bis zu 5 mm sind deutlich größer als bei umfassenden Systemen.

Die drehmomentmessende Roba-DSM benutzt zwei komplett getrennte Wege für die Übertragung von Energie zum Rotor und die Übertragung von Daten zum Empfänger. Durch die hohe Bandbreite von bis zu 3,5 kHz erfasst sie auch schnelle, dynamische Vorgänge sicher. Die Aufbereitung der Daten auf dem Rotor ermöglicht eine optimale Verstärkung und Offsetkompensation. Auf dem Rotor befindet sich ein programmierbarer Verstärker, der über die Funkschnittstelle programmiert wird. Damit kann der Anwender auch nach dem Einbau direkt auf dem Rotor eine Offsetkompensation vornehmen. Darüber hinaus hat er die Möglichkeit, Adresskodierung und Funkkanal mit Hilfe einer Software einzustellen.

Der Einsatz eines kodierten Funksystems im 2,4 GHz ISM-Band ist in der EU durch Allgemeinzulassung erlaubnisfrei. In anderen Märkten ist das System auch einsetzbar, allerdings ist dafür eine zusätzliche Zulassungen nötig. Das System verwendet bis zu 80 Kanäle. Dadurch ist es problemlos möglich, mehrere Kupplungen in der gleichen Umgebung zu betreiben.

Am Empfänger kann über eine einfache Anzeige die Funktion der Funkverbindung kontrolliert werden. Die Roba-DSM liefert wie Industrie Standard Systeme ein Ausgangssignal von ±10 V für das Drehmoment rechts/links, die als Eingangssignal für eine SPS verwendet werden können. Es bietet zudem eine USB-Schnittstelle, über die die digitalen Messdaten auf PC oder Laptop eingelesen werden können.

27.09.2013 | Hohe Schraubenanzugsmomente können bei der Montage von großen Wellenkupplungen zu einer echten Herausforderung werden – besonders bei beengten Platzverhältnissen. Deshalb hat Mayr Antriebstechnik die Roba-DS Lamellenkupplung für hohe Drehmomente mit einer montagefreundlichen, formschlüssigen Konusanbindung ausgestattet. Diese arbeitet mit sehr geringen Anzugsmomenten. Die fünf Baugrößen dieser Reihe decken einen Nenndrehmomentbereich von 22.000 bis 110.000 Nm ab.

Bei der Roba-DS mit Konusanbindung wird das elastische Lamellenpaket formschlüssig und spielfrei mit den Anbauteilen wie Naben, Flanschen und Hülsen verbunden. Außen konische Bolzen werden durch Spannschrauben in die kegelförmigen Bohrungen der Anbauteile und die Bundbuchsen der Lamellenpakete gezogen. Durch die Konusform entstehen Kräfte, welche die Bundbuchsen und Anbauteile radial elastisch aufweiten und so eine spielfreie Anbindung des Lamellenpakets garantieren.

Die neue Konusanbindung reduziert die Schraubenanzugsmomente im Vergleich zu herkömmlichen reibschlüssigen Konstruktionen auf einen Bruchteil. Das erleichtert die Montage und Demontage erheblich. Zudem müssen die Aggregate zum Ein- und Ausbau der Kupplung nicht verschoben werden.

Die Roba-DS Wellenkupplung ist äußerst robust, unempfindlich gegen hohe und tiefe Temperaturen, extrem drehsteif und wartungsfrei. Die Lamellenkupplungen übertragen das Drehmoment spiel- und verschleißfrei und gleichen Axial-, Winkel- sowie Radial-Wellenversatz aus. Bei Zweigelenk-Ausführungen lässt sich das felxible Bauteil zwischen den beiden Lamellenpaketen zur Anpassung an den Wellenabstand in der Länge variieren. Aufgrund ihrer herausragenden Eigenschaften eignen sich Lamellenkupplungen sehr gut für Anwendungen mit hohen Drehmomenten. Für eine hohe Flexibilität sorgen kundenspezifische Naben und Hülsen.