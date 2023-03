Wellenkupplung: Ausgleichskupplung für Hochtemperaturen

Ausgleichskupplungen müssen auch unter extremen Bedingungen und hohen Belastungen perfekt funktionieren. Einsatzbeispiele sind Abfüllanlagen im Heißabfüllprozess, medizinische Autoklaven oder Anwendungen in der Verfahrenstechnik. Hier müssen sie schon mal Temperaturen von bis zu 150 °C standhalten. Dafür werden Wellenkupplungen mit hoher Hitzebeständigkeit benötigt, damit diese präzise ihre Arbeit verrichten. Orbit Antriebstechnik präsentiert die verschiedenen Kupplungssysteme:

Orbit Antriebstechnik hat ein speziell auf thermisch anspruchsvolle Anforderungen abgestimmtes Portfolio von einteiligen und axial steckbaren Hochtemperatur Wellenkupplungen entwickelt.

Diese sind komplett aus Edelstahl oder haben Edelstahlnaben. Ihre Funktionselemente wurden aus hochtemperaturbeständigen Kunststoffen ausgeführt. Erfahren Sie nachfolgend mehr über die verschiedenen torsionssteifen Kupplungen für Hochtemperatur Anwendungen und exemplarisch über ihre Anwendungsbereiche.

Wärme oder Hitze spielen in diversen Fertigungsprozessen eine signifikante Rolle bei der Umwandlung von Grundstoffen in einen Zustand für die weiteren Aufgaben in der Verarbeitung. In der Kunststoffindustrie werden z. B. Rohstoff Granulate durch Schmelzprozesse in eine für die Weiterverarbeitung in Extrudern und Kalander geeignete Form gebracht.

Integraler Bestandteil in diesen Anlagen sind Temperiergeräte. Sie führen die Wärme dem Fertigungsprozess zu. Als Temperiermedium für den Energie- bzw. Wärmetransport kommen je nach Anwendung verschiedene Fluide wie Wasser oder Öl zum Einsatz.

In solchen Produktionsanlagen übertragen Lamellenkupplungen der Serie Diskflex GDC aus Edelstahl in doppelkardanischer Ausführung präzise die Drehmomente. Diese Wellenkupplungen arbeiten mit drehsteifen und biegeelastischen Lamellen bzw. Lamellenpaketen aus rostfreiem Edelstahl. Diese sind wechselseitig mit der jeweiligen Nabe der Kupplung und dem Zwischenstück verschraubt.

Bei dieser Serie bestehen die Naben und das Zwischenstück in doppelkardanischer Ausführung aus Edelstahl. Die kraftschlüssigen Klemmnaben der Wellenkupplungen sichern eine spielfreie Drehmomentübertragung auch im Reversier Betrieb.

Für zusätzliche speziellere Montage- und Einbaubedingungen gibt es im Portfolio von Orbit Wellen Kupplungen mit Klemmnaben in Halbschalenbauweise. Diese Ausführungen gestatten eine radiale Montierbarkeit. Darüber hinaus bieten die Kompakt Ausführungen der Baureihe ZDC Lösungen für besonders beengte Einbaubedingungen.

Weitere potentielle Anwendungsbereiche der torsionssteifen Edelstahl Lamellenkupplungen sind u. a. die Vakuumtechnik und die Medizintechnik. Hier werden für die Sterilisation von Gegenständen Autoklaven eingesetzt. Teils werden diese Sterilisationsprozesse im Vakuumverfahren und mit Dampfeinströmungen realisiert. Dabei wird durch die Erzeugung eines Vakuums die ursprünglich in der Autoklave vorhandene Luft durch Dampf ersetzt, mit dem die sterilisierenden Materialien in Kontakt treten.

In vielen Bereichen des Anlagenbaus, in der Automobilindustrie oder in der Verfahrenstechnik spielen Ventilklappenverstellungen für die Zuführung und Rückführung von flüssigen oder gasförmigen Medien eine große Rolle.

Die Medientemperaturen verursachen hier hohe Umgebungstemperaturen. Zum Einsatz in solch elektromotorisch angetriebenen Klappenventilen kommen Metallbalgkupplungen Typ GBC aus der Baureihe Belflex Thermbago. Das Funktionselement dieser Kupplungen ist ein Edelstahlbalg, der mit den Edelstahlnaben verschweißt ist.

Das Verschweißen sorgt dafür, dass der Balg auch bei den geforderten kritischen Temperaturen mit den Naben dauerhaft verbunden bleibt. Zudem wird die Funktionsweise dieser Wellenkupplungen nicht durch eine thermisch sensible Verbindung wie bei der Klebe Verbindung gefährdet.

Für Anwendungen unter Vakuum oder bei Hochtemperatur hat Orbit Produkt Angebote in Form von Oldham Kupplungen mit Edelstahlnaben der Serie GOC. Diese Wellenkupplungen bestehen aus jeweils zwei Edelstahlklemmnaben und einer elektrisch isolierenden Scheibe zur Drehmomentübertragung. Diese Scheibe besteht aus technischem Kunststoff.

Der dreiteilige Aufbau dieser Wellenkupplungen ermöglicht eine bequeme Steckmontage auch in schwer zugänglichen Einbauräumen. Die Oldham Kupplungen sorgen für den Ausgleich hoher radialer Verlagerungen. Dieser Ausgleich erfolgt durch reine Verschiebebewegungen zwischen den Naben und der Übertragungsscheibe.

Für Anwendungen unter Hochtemperartur stehen bei der Übertragungsscheibe der Wellen Kupplung die Materialien Peek und PI (Hochleistungs-Polyimid) zur Auswahl. Der Werkstoff PEEK eignet sich aufgrund seiner außergewöhnlichen Ausgasungseigenschaften besonders gut für Vakuum Anwendungen. Die Oldham Kupplungen mit Kreuzscheiben aus Polyimid gestatten sogar einen Einsatz unter Temperaturen bis 200 °C.

Die Edelstahlnaben der Wellenkupplungen werden zusätzlich einem Elektropolitur Verfahren unterzogen. Damit wird die Oberflächenrauheit der Klemmnaben verringert. Unter Vakuum wird so die Menge möglicher anhaftender Absorbate minimiert.