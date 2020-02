Energie effizientes Funknetzwerk für FTS in der Intralogistik

Der Geschäftsbereich Wireless von Steute Technologies präsentiert die neueste Version der Funknetzwerk Lösung „Nexy“ auf der Logimat 2020. Das Funknetzwerk wurde insbesondere für Fahrerlose Transportsysteme (FTS) entwickelt. Es bietet hierfür eine bislang einzigartige Funktion, die den Energiebedarf der Fahrerlosen Transportfahrzeuge (FTF) senkt. Damti macht das Funknetzwerk die gesamten FTS Flotte flexibler.

Das Funknetzwerk basiert auf der von Steute Wireless entwickelten LPWAN-Technologie Swave.NET. Aktuell ungenutzte FTS können in einen „Deep-sleep-Modus“ versetzt werden, wo sie nur minimale Energie verbrauchen. Sollen die FTF wieder zum Einsatz kommen, erhalten sie über Nexy Funknetzwerke ein „Wake-up-Signal“. Mit kurzer Reaktionszeit wird es so wieder verbunden und kann vom FTS-Verwaltungssystem erneut produktiv eingesetzt werden. Die Low-Power-Technologie der Netzwerke dient so der Steuerung des Ruhemodus.

Netzwerken für den Ruhemodus

In der Praxis müssen damit die FTF im Ruhemodus nicht an eine Ladestation angeschlossen werden. Außerdem kann der Anwender in vielen Fällen eine leichtere, kleinere Batterie wählen, ohne die effektive Einsatzdauer reduzieren zu müssen. Gleichzeitig bleibt gewährleistet, dass die Fahrzeuge jederzeit wieder innerhalb weniger Sekunden mit dem Funknetzwerk in Betrieb genommen werden können.

In der neuesten Ausführung erhalten die angeschlossenen Funknetzwerk Feldgeräte bei Bedarf neue Firmware Updates „on air bzw. per Funk. Diese Updates werden auf der Sensor Bridge bereitgestellt und im lokalen Funknetzwerk verteilt. Ohne großen Aufwand ist der neueste Softwarestand für die Endgeräte sichergestellt. Neu sind auch eine OPC UA Schnittstelle und ein SAP Connector für den Plattform übergreifenden Datenaustausch.

Funknetzwerk mit Weckfunktion

Diese Eigenschaften sind besonders dann von Nutzen, wenn die Nexy Funknetzwerke nicht nur für die Wake-up-Funktion von FTS genutzt wird, sondern es weitere Aufgaben erfüllt wie die Materialversorgung über mobile, FTS gestützte eKanban-Systeme.

Auf der Logimat 2020 zeigt Steute beispielhaft eine Nexy Funknetz Anwendung zur Nachschubversorgung eines mobilen eKanban Systems.

weiterer Beitrag des Herstellers Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!

Weitere News aus der Kommunkationstechnik