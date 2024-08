Signalverarbeitung für Ex-Bereiche und SIL-Anwendungen

Das K-System von Pepperl+Fuchs bietet das umfassendste Sortiment an Interfacemodulen für explosionsgefährdete Bereiche, das auf dem Markt erhältlich ist. Es vereint Prozesssicherheit, Flexibilität und Effizienz in einer breiten Palette von Lösungen, die für den globalen Einsatz in der Prozessindustrie entwickelt wurden. Der Automatisierer verfügt über die größte Auswahl an Trennbarrieren und Signaltrennern am Markt.

Im K-System von Pepperl+Fuchs steht Sicherheit an oberster Stelle: Die Trennbarriere begrenzt die in den eigensicheren Stromkreis eingespeiste Energie, während die galvanische Trennung Mess- und Steuerstromkreise vor Störungen wie Masseschleifen schützt und so eine hohe Signalzuverlässigkeit gewährleistet. Das System ist G3-konform und unterstützt Sicherheitsanforderungen bis SIL 3 für alle Signaltypen.

Mit 200 Trennbarrieren und 150 Signaltrennern ist das K-System das größte Produktportfolio seiner Art. Die möglichen Anwendungen sind praktisch unbegrenzt, sowohl in explosionsgefährdeten Bereichen als auch in gemischten explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Bereichen. Die Produktfamilie besteht aus einer Vielzahl von Modulen – von einfachen Schalterverstärkern bis hin zu hochfunktionalen Komponenten, einschließlich Modulen für alle Signaltypen und anpassbaren Multifunktionsgeräte für jede Anwendung.



Die einfache Installation und Instandhaltung werden durch abnehmbare Klemmenblöcke mit Prüfbuchsen und die interne Diagnosefunktion der Module gewährleistet. Die Hart-Signaltransparenz ermöglicht den einfachen Zugriff auf die Feldgeräte. Darüber hinaus können mit den K-System-Modulen Kosten gesenkt und Platz im Leittechnikschrank gespart werden, da sie eine Packungsdichte von bis zu 6 mm pro Kanal aufweisen und aufgrund der geringen Leistungsaufnahme und der geringen Wärmeabfuhr eine lange Lebensdauer haben.

Als erste 2-kanalige AI/AO-Barriere für eigensichere Anwendungen bietet das KCD2-SCS* Modul eine flexible Konfiguration für Analogeingangs- oder Ausgangssignale. Dank seines schlanken 12,5-mm-Gehäuses und einer hohen Packungsdichte von 6 mm pro Kanal lässt sich das Modul platzsparend in Leittechnikschränke integrieren. Die Hart-kompatiblen Interfacemodule eignen sich sowohl als Smart-Transmitterspeisegeräte für 2-Draht-Transmitter als auch als Smart-Ausgangstreiber für Ventilstellungsregler, was eine vielseitige und effiziente Nutzung ermöglicht.

Die Profilschienen der K-Duct-Serie bieten eine clevere Lösung, bei der die Kabelkanäle hinter der DIN-Hutschiene verlaufen. Dank einer integrierten Trennwand werden Ein- und Ausgangsverdrahtungen sauber getrennt. Das schafft eine sichere Distanz zwischen explosionsgefährdeten und nicht explosionsgefährdeten Signalen. Da die Verkabelung über der DIN-Hutschiene keinen zusätzlichen Platz benötigt, wird der vorhandene Raum effizient ausgenutzt. Im Vergleich zu herkömmlichen Systemen ermöglicht K-Duct eine um 50 % höhere Packungsdichte pro Gehäuse.

Das K-System bietet eine Überwachung der Leitungsfehler für Feldstromkreise und Module, die durch Leitungsfehler-Transparenz eine maximale Verfügbarkeit gewährleisten. Die Module lassen sich sowohl horizontal als auch vertikal montieren, ohne die Betriebswerte zu beeinträchtigen. Minimierte Stillstandszeiten sind durch den Austausch der Module im laufenden Betrieb garantiert. Der Betriebstemperatur-Bereich liegt zwischen -40 °C und +70 °C.

Pepperl+Fuchs bietet mit 80 Niederlassungen weltweit lokalen Support und gewährleistet internationale und lokale Zulassungen für den globalen Einsatz des K-Systems. Mit über 70 Jahren Erfahrung in der Signalverarbeitung in explosionsgefährdeten Bereichen bietet das Unternehmen ein unvergleichliches Maß an Expertise.

Was ist ein Ex Schutz Bereich?

Ein Ex-Schutz-Bereich ist ein Bereich, in dem explosive Atmosphären durch Gase, Dämpfe oder Stäube auftreten können. Hier gelten spezielle Sicherheitsvorgaben, um Zündquellen zu vermeiden und Explosionen zu verhindern. Geräte und Installationen müssen den Anforderungen des Explosionsschutzes (Ex-Schutz) entsprechen, wie sie in Normen wie Atex und Iecex festgelegt sind.

Was ist eine ATEX Zone?

Eine Atex-Zone definiert Bereiche, in denen explosionsfähige Atmosphären durch Gase, Dämpfe oder Stäube entstehen können. Diese Zonen werden in Kategorien unterteilt, die das Risiko und die Häufigkeit des Auftretens explosiver Gemische beschreiben. Geräte in diesen Bereichen müssen den Atex-Richtlinien entsprechen, um Zündquellen zu vermeiden und die Sicherheit zu gewährleisten.

Welche Ex-Zonen gibt es?

Es gibt drei Ex-Zonen für Gase und Dämpfe:

Zone 0 : Ständige oder lange Präsenz explosiver Atmosphäre

: Ständige oder lange Präsenz explosiver Atmosphäre Zone 1 : Gelegentliche Präsenz explosiver Atmosphäre

: Gelegentliche Präsenz explosiver Atmosphäre Zone 2: Seltene oder kurzzeitige Präsenz explosiver Atmosphäre

Für Stäube gibt es ebenfalls drei Zonen:

Zone 20 : Ständige oder lange Präsenz von explosionsfähigem Staub

: Ständige oder lange Präsenz von explosionsfähigem Staub Zone 21 : Gelegentliche Präsenz von explosionsfähigem Staub

: Gelegentliche Präsenz von explosionsfähigem Staub Zone 22: Seltene oder kurzzeitige Präsenz von explosionsfähigem Staub

Die richtige Einstufung gewährleistet die Sicherheit von Geräten und Anlagen in explosionsgefährdeten Bereichen.