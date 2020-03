Universalmotor in 20 Varianten für den weltweiten Einsatz

Nord Drivesystems stellt einen neuen Universalmotor in 20 Varianten mit Leistungen von 0,12 bis 45 kW vor. Der Motor ist nach CE, UL, CCC, CSA, ISI und EAC zertifiziert. Er erfüllt die entsprechenden Mindestanforderungen an den Wirkungsgrad. Damit eignet er sich für die Märkte in Europa, USA, Kanada, Russland, China, Indien und anderswo. Der Motor ist auch durch Bureau Veritas für Schifffahrts- und Offshore-Anwendungen zertifiziert.

Die standardmäßigen Betriebsspannungen des Universalmotors betragen: 380 V 50 Hz, 400 V 50 Hz, 415 V 50 Hz und 460 V 60 Hz. Ebenfalls kann der Elektromotor mit einer Spannung von 440 V 60 Hz sowie 480 V 60 Hz betrieben werden.

Die robusten Universalmotoren gibt es in IEC-Baugrößen von 63 bis 225 als Flanschmotor B5 oder B14, Fußmotor B3 sowie zur Kompatibilität mit dem US-Markt als Nema-C-Flansch- oder Nema-Fußmotor. Der Universalmotor lässt sich direkt an Nord-Getriebe anbauen. Eine solche Antriebslösung ist kompakt und leistungsfähig.

Universalmotor bis Schutzart IP66

Standardmäßig sind die Universalmotoren mit einem Temperaturfühler ausgestattet. Sie erfüllen die Schutzart IP55 und sind in Wärmeklasse 155 (F) ausgeführt. Andere für den Universalmotor verfügbare Optionen sind Motor-Steckverbinder, einfache oder doppelte Schutzdächer, mechanische Bremse, Stillstandheizung oder Fremdlüfter. Die Gehäuse des Motors können auch in Schutzart IP66 ausgeführt werden. Sie sind dann staubdicht und gegen schwere See oder starkes Strahlwasser geschützt.

Die neue Serie energieeffizienter, hochwertiger Universalmotoren gibt es ab sofort.

